DHA YURT BÜLTENİ-6

İZMİR VE ÇEVRESİ 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

1)CAN VE MAL KAYBI YOK

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen, Aydın, İzmir ve Manisa ile ilçelerinde hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin Kuşadası Körfezi'nin kuzeybatı ucunda meydana geldiğini belirterek, "Bu fayın adı, 'Tuzla fayı. Bornova- Menderes- Doğanbey'e gidiyor, oradan denize ulaşıyor. 1992 yılında 6 büyüklüğünde deprem üretmişti. Bugün bu fayın denizdeki bir parçası kırıldı. Bu bir ana şoktu, artçılarını bekliyoruz. Yerin 18 kilometre derininde sığ bir deprem" diye konuştu. Bu arada, Kuşadası Belediyesi'nde sarsıntıyla birlikte yaşanan panik de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin hızla dışarı çıktığı, bazılarının da telefonla yakınlarını aradıkları görüldü.

İZMİR/DHA

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2)AYI SALDIRISINDA YARALANDI, 12 SAAT SONRA HELİKOPTERLE ALINDI

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan Erhan Çubuk (39), mahsur kaldığı bölgeden 12 saat sonra helikopter ile kurtarıldı.Erhan Çubuk, dün Ovacık ilçesindeki Mercan Dağı bölgesine hayvan otlatmaya gitti. Saat 18.00 sıralarında çay yapmak isteyen Çubuk, odun toplamaya başladı. Çubuk, fark etmeden içinde 2 yavru ayı bulunan mağaraya yaklaştı. Anne ayı, Çubuk'a saldırdı. Pençeleriyle Çubuk'u yaralayan ayı uzaklaşan yavrularının peşinden gitti. Kısa süre sonra da geri gelip, saldırısına devam etti. Bir süre ayıyla boğuşan Çubuk, bel ve omuz bölgelerinden aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Çubuk, olay yerinden uzaklaşıp, cep telefonuyla yardım istedi. Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle sağlık ekipleri, Çubuk'a ulaşmakta güçlük çekti. AFAD ve jandarma ekipleri, helikopter ile havadan arama çalışması başlattı. Saat 01.00'e kadar yapılan çalışmalar sonuç vermeyince aramalara son verildi. Sabah 06.00'da yeniden başlatılan arama çalışmaları sırasında, Çubuk'un yeri tespit edildi. Helikopterle Çubuk'a ulaşan sağlık görevlileri yapılan ilk müdahelenin ardından Erhan Çubuk'u Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ATEŞ YAKARAK YERİNİ BELLİ ETTİ

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Çubuk, ayı saldırısından sonra kuzularının arasına girerek, saklandığını söyledi. Mahsur kaldığı yerin kurtarma ekiplerinin belirlemesi için ateş yaktığını anlatan Çubuk, "Akşam saatlerinde çay yapmak için kuru odun toplamak istedim. Fark etmeden ayının inine kadar gitmişim. Ayı inden çıkarak saldırdı.İki kez boğuştuk.Sürekli pençe attı. Karşılık veremedim. Ellerimle yüzümü kapatarak, yere oturdum. Sonra kuzuların yanına ulaşarak, aralarında gizlendim. Sağlık ekiplerinden yardım istedim. Gece beni bulamadılar. Gece kuzuların arasında kaldım. Sabah ateş yakarak arama ekiplerine yerimi bildirdim. Helikopterle beni hastaneye ulaştırdılar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ayı saldırısında yaralanan Çubuk'un tedavisi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Çubuk'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 560 MB

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3)ÇANAKKALE'DE 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçedeki İğdeli burun mevkii açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durdurdukları lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Filistin, Irak ve Mısır uyruklu 41 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Döümü

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-Kaçakların sahil güvenlik botu ile limana gelmelerinden görüntü.

-Kaçakların bottan inmelerinden görüntü.

-Kaçaklar toplu halde görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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4)KIZI VE OĞLUNA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI BABAYA 60 YIL HAPİS İSTEMİ

KONYA'da oğlu ile kızına 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.K.'nin (42), 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında çocuklarının psikolojilerinin yerinde olmadığını öne süren A.K., "Kızım ve oğlum internet hastasıdır. Psikolojileri yerinde değildir. İkisini de mavi balina oyununu oynarken görmüştüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorumö dedi. lay, şu an 14 yaşında olan kız çocuğunun, geçen yıl aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine, babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı. Ağabey de annesi Z.K.'ye, babasının 11 yaşındayken kendisine top almaya geldiği evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, kız kardeşini istismardan kurtarmasını istedi.

Küçük kız kendisiyle konuşan annesine de babasının kendisini 7 yaşından itibaren evde kimsenin olmadığı zamanlarda taciz ettiğini, geçen yıl yaz tatilinde babasıyla yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ettiğini belirtti.

60 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anne Z.K., jandarmaya şikayetçi oldu. Geçen ocak ayında gözaltına alınıp, tutuklanan baba A.K. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki çocuk da devlet koruması altına alındı.

"EN UFAK BİR ŞEYDE KIZIYORSUN, DOKUNMAMA İZİN VERMİYORSUN"

Soruşturma aşamasında dinlenen ve mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydında babanın, kızına, "İyi düşün. Herkes gittikten sonra tek olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Anlamıyorum, seni sevmenin neresi mantıksız. Çok seviyorum. En ufak bir şeyde kızıyorsun, dokunmama izin vermiyorsun, sevmeme izin vermiyorsun. Sağına, soluna dokununca bir şeyler mi eksiliyor sanki" dediği ortaya çıktı.

'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZUK, MAVİ BALİNA OYNUYORLAR'

Tutuklu baba A.K. dün görülen ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyip, çocuklarının internette 'mavi balina' adlı oyunu oynadığı için psikolojilerinin bozuk olduğunu öne sürdü. A.K., "Ben çocuklarımdan bu şekilde ithamlar beklemiyordum. Oğlum 2014 yılında böyle bir olayın gerçekleştiğini söylüyor. Fakat neden beş yıl boyunca kimseye söylememiş. Kızım ve oğlum internet hastasıdır. Psikolojileri yerinde değildir. Mavi balina adlı oyunu oynarken kendilerini görmüştüm. Eşim, çocukları benden uzaklaştırıyordu. Kendisiyle de 8-10 yıldır cinsel yönden problem yaşıyorduk. Problem bendeydi ve eşim bana ihanet ediyordu. Çocukların benim hakkımda ifade vermelerinin nedeni eşimle aramızdaki problemler. Çocuklarıma cinsel yönde bir davranışta bulunmadım. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorumö dedi.

A.K., mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydındaki sesin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Anne Z.K. ise, sesin eşine ait olduğunu, babasının kızına bakışlarının farklı olduğunu, kızının son zamanlarda babasından çekindiğini, aynı ortamda kalmak istemediğini, dokunduğunda ağladığını gördüğünü anlattı. Eşinin cinsel hayatlarıyla ilgili anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden anne A.K.'nin daha önce İzmir'de genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğunu ve bu olaydan ceza aldığını söyledi.

Çocukların da ifade verdiği duruşma tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının incelenmesi için ertelendi.

Duruşmaya katılan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği(UCİM) Başkanı Saadet Özkan ile gönüllü avukatlar, çocukların ve ailenin yanında olduklarını açıkladı.

Görüntü dökümü:

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-Duruşmanın görüldüğü adliyenin dışından görüntüler

-Sanığı taşıyan cezaevi aracının adliyeden ayrılması

-Adliye önünde önlem alan polislerden görüntü

-Adliyeden görüntüler

-Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği(UCİM) Başkanı Saadet Özkan açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Yaşar COŞKUN/KONYA,)

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