DHA YURT BÜLTENİ-6

İDLİBLİLER, BOMBARDIMANDAN KAÇIYOR



Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, rejim güçlerinin savaş uçaklarıyla bombardımanından kaçıyor. Araçlarına eşyalarını yükleyen siviller, Türkiye sınırına gidiyor.

İdlib ve Hama kentleri arasında kalan Cercenes ile Mare'de dün yoğunlaşan bombardıman, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla rejim güçleri, savaş uçaklarıyla bombardımanı sürdürdü. İdlib'de yaşayanlar ise bombardımanından kaçmak için eşyalarını araçlarına yükledi. Siviller, Türkiye sınırına doğru giderken, İdlib yolunda araç kuyruğu oluştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Suriye helikopterlerinden atılan bombalar sonrası meydana gelen patlamalar

Yükselen dumanlar

Eşya taşıyan kamyonetler

Eşya yüklü kamyonet yoğunluğu

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU-Mustafa KANLI/İDLİB(Suriye),

================

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYON: 14 TUTUKLAMA



Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ mensubu 5 kişi örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller birlikte yakalandı. PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik kent merkezinde ve ilçelerde yürütülen operasyonlarda ise 15 şüpheli terör örgütünü simgeleyen örgütsel nitelikte bez parçaları, yasaklı örgütsel kitaplar, örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 20 kişiden 14'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Operasyona çıkan zırhlı polis araçları

Şubeden çıkartılan şüpheliler

Adliyeye götürülen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA

==================

TMO'NUN ORDU'DA FINDIK ALIMI BAŞLADI

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, Giresun kalite fındığın kilosu 17, levant kalite fındığın ise 16,5 liradan alınacağını söyledi.

TMO tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, Erdal Gündoğdu'ya ait fındık 54 randıman geldi. Yüzde 5 nem oranı çıkan fındık için üreticiye, kilo başına 17,95 lira ödeme yapılacak.

TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal, fındık alımıyla ilgili düzenlenen programa katılarak, yeni sezonla ilgili değerlendirmede bulundu. TMO olarak Giresun kalite fındığını kilosu 17, levant kalite fındığını ise 16,5 liradan alacaklarını belirten Gürdal, Kurban Bayramı öncesi bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatını açıkladığını hatırlatan Ahmet Gürdal, "Levant kalite 16,5, Giresun kalite fındığı 17 lira. Üreticilerimizi mutlu eden fındık geleceğine ümit veren fiyat değerlendirmesi oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Elbette TMO olarak biz bayramdan önce bütün hazırlıklarımızı bitirmiştik. Hasadın başlamasından önce tüm depolarımızı yaklaşık 200 bin ton fındık alacak şekilde hazırlamıştık. 33 noktada 60 ekiple alım yapacağız. Bütçemiz hazır. Özellikle çiftçilerimize işlerinin kolaylaşması için mesaj vermek istiyorum. Çiftçilerimizin sıra beklemesini ya da zorluk çekmesini istemiyoruz. Bunun için randevu sistemi uygulamaya başladık. Randevu sisteminde bizim internet üzerinden ya da şubelerimizden, alım noktalarına başvurarak randevu alabilirler. TMO'nun rakamları referanstır. Bu fiyatın altında ve üstündeki rakamlarla bu işin ticaretini, ihracatını yapan sektörün de katkısıyla güzel hasat sezonu tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı fındık fiyatın özellikle hasattan önce yapılması üreticilerimiz tarafından olumlu bulunmuştur. Fındık hasadı devam ederken bile TMO'nun alımlara başlaması memnuniyet vericidir. Bizim için bu çok önemli. Ben üreticilerimize seslenerek TMO'nun kriterlerine uygun fındıklarını hazırlasınlar, diyorum" dedi.

TMO'nun Türkiye genelinde 33 noktada 60 ekiple fındık alımını sürdüreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kurban kesimi ve dua edilmesi

-TMO görevlilerinin fnıdıkları taşıyıp numune alırken görüntüsü

-TMO Genel Müdürü Ahmet Gürdal'ın açıklamaları

-Üreticilerle röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-DHA

================

OT BALYALARINI ÇELİK HALATLA KÖYE TAŞIYORLAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otları köye taşımak için yeni yöntem geliştirdi. İnişi zorlu tepeden köy yakınına 1200 metrelik çelik halat döşeyen köylüler, ot balyalarını, bağladıkları kancalarla köye kolayca indirebiliyor.

Yüksekova merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünde yaşayanlar, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otların kolay taşınabilmesi için bugüne kadar kış aylarını bekledi. Köylüler, şimdi ise ilginç ve kolay yöntem geliştirdi. Otları inişi zorlu, ancak köye en yakın olan tepenin zirvesinde biriktiren köylüler, işlerini kışa bırakmamak için zirveden köy yakınına kadar çelik halat döşedi. Kancalara asılı ot balyaları, buradan da çelik halata bağlanarak, köyün içine kadar taşınabiliyor.

Köylülerden Peruz Beşer, ot taşıma işleminin artık kendileri için zevkli hale geldiğini belirterek, "Yazın otları biçip, biriktiriyorduk sonra da taşıması kolay olsun, diye kış aylarını bekliyorduk ve 3 kilometrelik yolda kızakların kontrolünü sağlamak için yoğun çaba sarf ediyorduk. Artık hem bu zorluktan hem de kış aylarını beklemekten kurtulduk. Artık 4 kişiyle günde bin bağ köye kadar indiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Dağın zirvesinde bırakılan ot balyaları

-Çalışanların ot balyaları tırmıkla tutması

-Balyaların beş beşe halatlar köy içine gelişi

-Çalışanlardan detaylar

-Zirvede ot balyaların çengellerle çelik halata bağlanması

-Köylülerden Peruz Beşer il röp

-Balyalardan görüntü

-Genel detaylar

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

================

SUDA MARUL YETİŞTİRİP ÜRETİM HIZINI 3 KAT ARTIRDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Köprülü, toprakta 50 ile 70 gün arasında yetişen marulları, su sayesinde 10-15 günde ürettiğini söyledi.

İnegöl'de reklamcılık işiyle uğraşan İldeniz Köprülü (30), geçtiğimiz yıllarda çiftçilik yapmaya karar verip işini bıraktı. Daha sonra yaptığı araştırmalarla 300 bin TL'lik yatırım yapan Köprülü, toprak kullanmadan, suda marul yetiştirmeye başladı. 50 ile 70 gün arasında toprakta yetişen marulları, su sayesinde 10-15 günde yetiştiren Köprülü, üretiminin 3 kat daha fazla olduğunu belirterek, "Bir hayalim vardı, 'emekli olduğumda toprakla, üretimle uğraşalım' diyordum. 'Neden öteleyeyim' deyip bu işe girmiş olduk. Buradaki tesisimiz toplamda bin 200 metrekare kapalı alana sahip. 21 bin marul üretimi yapılabiliyor" dedi. Her 10-5 günde 7 bin marul hasadı yapıyoruz. 12 ayda toplamda 36 kez hasat yapıyoruz. Aylık 21 bin marul hasadı yaparsak yılda 252 bin marul hasadı yapabiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Çiftlikten görüntüler

-Marullardan görüntüler

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ-BURSA-DHA

=================



