DHA YURT BÜLTENİ - 6

Silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında

Erzurum'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1'i polis memuru 5 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve tabanca ile vurulan kişilerin yerde yattığı görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre bir genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için saat 22.10 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Taraflar Polis Merkezi'nde barışarak şikayetçi olmaktan vazgeçti. Polis merkezinden çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla kavga yeniden başladı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

Silahların çekilip ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Metin Üstünkardeşler Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, kavganın yaşandığı polis merkezi önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri kamera kaydı da gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Yavuz Kaya ve Erol Kan'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam ederken, karın ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralanan polis memuru Üstünkardeşler'in ise tedavisinin sürdüğü öğrendildi. Kavganın yaşandığı an ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sopalarla polis merkezi önüne kavga eden iki grubun yerde yatan kişilere vurduğu görülüyor. Tabanca ile ateş açılması sonucu bir kişinin de vurularak yere düştüğü kameralara yansıdı. Önce sopa ile dövülen başka bir kişiye ise yere düştükten sonra tabanca ile ateş edildiği saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Karakoldan çıkan tarafların sopalarla kavga etmesi

-Silahla vurulan kişi

-Yerde yatan yaralılar

-Yaralı olarak yerde yatan kişiye sopalarla vurmaları

SÜRE: 00.41 BOYUT: 76,5 MB

Haber-Kamera: ERZURUM,

===================

Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı



Bodrum'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapmak isteyen 15 kişi, gözaltına alındı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda dün saat 19.30 sıralarında bir araya gelen bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için eylem yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz eylem yapan grubu, 3 kez dağılmaları konusunda uyardı. Grup dağılmayınca, müdahale edildi. HDP Bodrum İlçe Başkanı Fulya Erdoğan ve eş başkanı Mehmet Polat'ın da aralarında yer aldığı 15 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Eylemciler hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ve 'polise mukavemet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------

Eylemciler ve polisin uyarısı

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM, (Muğla),

=================

Mahallede 'uyuşturucu' kavgası: 2 yaralı (2)

KAVGA ANI KAMERADA

Bursa'da, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. ile satışı engellemeye çalışan gençler arasındaki kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bacağından yaralanan Batuhan T.'ye arkadaşlarının müdahale ettiği, belinden kemeri çıkaran gençlerden birinin, Batuhan T.'nin bacağına tampon yaptığı daha sonra polis ekiplerinin bölgeye geldiği anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Süre: 03.47 Boyut: 424 MB

Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=================

Bayramlaşmaya gitti, 9 gündür kayıp

GAZİANTEP'te Kurban Bayramı'nın son günü bayram ziyareti için evden çıkan epilepsi hastası Hüseyin Şahan'dan (48), 9 gündür haber alınamıyor.

Evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Şahan, iddiaya göre, ailevi sorunlarından dolayı 2 ay önce Durataş Mahallesi'ndeki babasına ait evde yaşamaya başladı. Kurban Bayramı'nın son günü, babası Şıhlı Şahan(90) ile birlikte yakınlarına bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra babasından ayrılan Hüseyin Şahan'dan aradan geçen 9 güne rağmen haber alınamadı.

'OĞLUMUN ÖLÜSÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUM'

Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Şıhlı Şahan, yetkililerden yardım istedi. Baba Şahan, "Bayramın son günüydü. Beraber Gaziantep merkeze geldik. Ben otobüsten indim. Kendisi 'Ben bayramlaşıp, geleceğim' dedi. Ben de çabuk gelmesini söyledim. 'Ablanın evine gel, oradan da köye gidelim' dedim. Bayramlaştığı yakınımızın evinden, yemek yedikten sonra köye döneceğini söyleyerek çıkmış. Otobüse binmiş sonra haber alamadık, kayıp olmuş. Ben oğlumun ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Hüseyin Şahan'ın ağabeyi Yusuf Şahan da kardeşinin hasta olduğunu belirterek, "Kardeşimin ailesiyle sorunları vardı. İki aydır babamla birlikte kalıyor. Bayramın son günü, sabah saatlerinde bir yakınımız ile bayramlaşmaya gidiyor. Babam, kardeşime, bayramlaştıktan sonra kız kardeşimin evine gelmesini söylüyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Öldüğünden şüphe ediyoruz. Dört gözle bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------

-Hüseyin Şahan'ın fotoğrafı

-Babasının fotoğrafa bakması

-Baba Şıhlı Şahan ile röp.

-Yusuf Şahan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

===============

Kaynakçılığı bırakıp tava dondurmacısı oldu

İş seyahati için Tayland'a giden ve burada denediği tava dondurmayı çok beğenen Serdar Bıçak (35) bu lezzeti Adana'ya getirdi. Uzun yıllar kaynakçılık yapan Bıçak, mesleğini bırakarak Adana'da tava dondurma satışı yapmaya başladı.

Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi Toros Caddesi üzerine açtığı tezgahta dondurma satan Serdar Bıçak, özellikle yaz mevsiminde aşırı sıcak havalarla boğuşan Adanalılar için tava dondurmanın güzel bir lezzet olduğunu dile getirdi. Yıllarca kaynakçılık mesleğiyle uğraştığını o dönemde sosyal medyadan tava dondurma yapan bir kişinin videosunu izlediğini belirten Bıçak, "Videoyu izledikten sonra ilgimi çekmişti bu iş ama öyle kaldı. Bir gün iş gereği Tayland'a gittim. Bir caddede tava dondurma yapan birini gördüm ve hemen tatmak istedim. Tadı ve doğallığı beni çok etkiledi. Bunun üzerine kaynakçılığı bıraktım ve tava dondurma işine girmeye karar verdimö dedi.

YÜZDE YÜZ DOĞAL BİR DONDURMA

Tayland'da tava dondurmanın, Adana kebabı kadar ünlü olduğunu belirten Bıçak, Adana'ya döndüğü ilk gün tava dondurma işini öğrenmek için çalışmalara başladığını söyledi. İşin inceliklerini öğrendikten sonra tava dondurma tezgahını açtığını kaydeden Bıçak, şöyle konuştu: "Ben bu işi yapmaktan çok memnunum. Müşterilerim ve ailem de bu durumdan gayet mutlular. Yiyen bağımlısı oluyor ve tekrar tekrar geliyor. Özellikle doğal olması insanların ilgisini çekiyor. Meyve ve sütün en doğal haliyle yapılıyor. İstediğiniz her çeşidini yapıyoruz. Çilekli, muzlu, ballı, incirli hatta ejder meyveli bile var. Tanesi 5 TL'den günde yaklaşık 250 rulo tava dondurma satıyorum.ö

Haftada 4-5 kez tava dondurma yediğini söyleyen Nazife Yıldız ise Adana sıcaklarında farklı ve doğal bir lezzet tüketmekten mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Tava dondurmadan görüntüler

-Tava dondurma yapan Serdar Bıçak ile röp

-Nazife Yıldız ile röp.

-Tava dondurmanın yapılışından görüntüler

SÜRE: 03'42" BOYUT: 409 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

