Dha yurt bülteni - 6

Edirne'de bir haftada 4 bine yakın göçmen yakalandı

EDİRNE'de geçen hafta güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 899 göçmen yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isterken yakalandı. Yetkililer, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin liste başı olduğu yakalamaların artışında, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 'push back' (geri itme) yaptığından yakalamaların 4 kat arttığı belirtti.

Edirne'de 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Edirne İl Jandarma ve Edirne Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sınırı yasa dışı yollarla geçmek isteyen göçmenlere göz açtırmıyor. Ekipler geçtiğimiz hafta, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile kent genelinde boş ev ve gizlenme noktalarında yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 3 bin 899 göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere, Suriyeli mülteciler oluşturuyor.

YUNANİSTAN GERİ İTİYOR

Göç İdaresine teslim edilen göçmenlerin verdiği ifadeler Yunanistan'ın yasalara uymadığını gösteriyor. Edirne'de geçtiğimiz yıla göre yakalamaların artmasıyla birlikte göçmenlerin verdiği ifadelerde Yunan polisinin zorla Türkiye'ye ittiği söyleniyor. Kayıtlara geçen ifadelerde Yunanistan'da yakalanan göçmenler Türkiye sınırında toplanıp, Meriç Nehri üzerinden botlarla, uluslararası anlaşmalr hiçe sayılarak geri gönderilip, 'push back' yapılıyor. Edirne'de yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne konulurken onların kaçmalarına göz yuman 10 dan fazla organizatör son 1 haftada çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanıp cezaevine kondu.

Görüntü dökümü:

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Polisin göçmenleri araması

Evde yapılan arama

Yakalanan göçmenler

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Üzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbeti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi, motosiklet ve av tüfekleri ile 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

İlçede, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerinde 50 bin dekarda yetiştirilen sofralık üzümlerin hasadına başlandı. Bu yıl 43 bin ton rekoltenin beklendiği bağlarda ise hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuluyor. Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 kişilik motosikletli ekip, tüfeklerle bahçelerde hırsızlara karşı 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Bekçiler bağların olduğu bölgelerde motosikletler ile devriye atarken, yaya olarak da bağlarda üzüm çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor.

Birlik Başkanı Cemal Yıldırım, hasat dönemi ile birlikte bağlarda yaşanan hırsızlıkları önlemek amacı ile motorize ekip kurduklarını söyledi. Bekçilerin bağ sahiplerinden gelen ihbarları değerlendirerek bölgeye gittiğini söyleyen Yıldırım, "Bekçiler her ihbarı anında değerlendirip müdahale ediyor. Gece ve gündüz bekçilerimiz üzüm bahçelerinde devriye yapıyor. Çiftçilerimizin alın teri döküp, aylarca emek vererek ürettiği, çoluk, çocuklarının rızkı olan sofralık üzümü hırsızlara kaptırmamak için elimizden gelen yapıyoruz. Bekçilerimiz hırsızları engellerken, jandarmaya da yaşanan olaylarla ilgili ihbarda bulunuyor. Eylül ayında son bulan hasat dönemi boyunca bekçilerimiz görevlerini yürütüyor" dedi.

Bekçiler sayesinde her sene yaşanan hırsızlık olaylarını bu yıl yaşamadıklarını belirten bağ sahibi Murat Kayatürk ise, "Bekçilerimiz sayesinde evimde rahatlıkla oturuyoruz. Daha önceki yıllarda sık sık hırsızlık olaylarıyla karşılaşabiliyorduk. Bu yıl şu ana kadar böyle bir olayımız olmadı. 7 gün 24 saat görev yapan bekçi arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Altınüzüm Mahallesi

Cemal Yıldırım bekçileri uyarırken

Üzüm hasadı yapılırken

Motorize tüfekli bekçiler görev alanlarına giderken

Üretici Murat Kayatürk ile röp

Çiftçi Birlik Başkanı Cemal Yıldırım ile röp

Bekçinin şüphe üzerine uyarı ateşi açması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 390 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Otomobilin plakasını tülbentle kapatıp kaçan hırsızlık şüphelisi kaza yapınca yakalandı

Kütahya'da bir inşaattan demir ve kalıpları çalarak, plakası tülbent ile kapatılmış otomobille kaçan kadın şüpheli, iki araca çarparak kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Suadiye Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir inşaattın önünde plakası tülbentle kapatılmış otomobile malzeme yüklendiğini gördü. Durumu fark eden kadın şüpheli K. E. (17), otomobille kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi ara sokaklardan kaçarken Suadiye sokağına geldiğinde park halindeki 2 otomobile çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan K.E. gözaltına alındı. Araçta ise çalınan inşaat malzemeleri bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelisi K.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüleri

-Polisin inceleme yapması

-Şüpheli kadının aracından görüntü

-Çalıntı malzemelerin görüntüsü

-Kadının polis aracına bindirilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Bolu'da, D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonun kasasında bulunan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, başka bir otomobildeki kişi tarafından görüntülendi.

D-100 karayolunun Ankara istikametinde seyir halinde olan 14 ALL 353 plakalı kamyonun kasasında küçük bir kızın yolculuk yapması, çevredekilerin dikkatini çekti. Yolda giden başka bir otomobilde bulunan kişi, küçük kızın tehlikeli yolculuğunu kaydetti. Görüntülerde küçük kızın kamyonun kasasının arka kısmındaki kapağa oturduğu yer aldı. Yaklaşık 80-90 kilometre hızla ilerleyen kamyondaki kızın tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Amatör kamera görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Otomobil tarım aracına çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil, yol kenarında duran ve 'patpat' olarak bilinen tarım aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çelikhan-Adıyaman Karayolu'nun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Erdem'in kullandığı 44 FJ 196 plakalı otomobil, yol kenarında duraklama yapan Abuzer Ünal'a ait patpata arkadan çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Erdem ve Abuzer Ünal, ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abuzer Ünal, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Jandarma trafik ekipleri

Vatandaşlar

Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)