Dha yurt bülteni-6

Kontrolden çıkan su tankeri müstakil eve çarptı (1)



Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri, müstakil eve çarptı. Kazada, evin bir bölümü yıkılırken, enkaz altında arama çalışması başlatıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Hacılar- Erciyes karayolunda meydana geldi. Şehir merkezine yönüne ilerleyen tanker, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında bulunan müstakil eve çarptı. Çarpmamanın etkilisiyle müstakil evin bir kısmı yıkıldı, su tankeri devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde enkaz altında arama çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Şehit asker arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettiler

Şırnak'ta 1993- 1995 yıllarında vatani görevini yapan erler, o dönem şehit düşen asker arkadaşları ile komutanlarını Konya'daki mezarları başında andı.

1'inci Komando Tugay Komutanlığı Hava İndirme ve Komando Eğitim Taburu'nda, 1993 ile 1995 yılları arasında vatani görevlerini yaparken, Şırnak'taki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara katılan 115 asker, 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla bir araya geldi. 'Gökyüzü Kartalları' adlı grubu oluşturan askerler, o dönem şehit düşen asker arkadaşlarını ve komutanlarını mezarlarını ziyaret edip, anmaya başladı. O dönemde vatani görevini yapan 50 kişi, komando kıyafetleriyle bugün Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Şehit Uzman Onbaşı Selahattin Karaman ve Ilgın ilçesindeki Piyade Komando Er Hacı Mehmet Yavuz'un mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Grubun temsilcisi Ahmet Çoruh, o dönem aralarında komutanların da olduğu 10 şehit verdiklerini belirterek, "Bizler 1993 ile 1995 yılları arasında 1'inci Komando Tugay Komutanlığı Hava İndirme ve Komando Eğitim Taburu'nda vatani görevini yaparken, Şırnak'ta görev alan erleriz. 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla 115 arkadaş olarak bir araya geldik. O dönemlerde şehit düşen arkadaşlarımızı ve komutanlarımızı ziyaret etmeye başladık. Hem mezarları başında dua edip anıyoruz hem de mezarların bakımını yapıyoruz. 10 şehidimiz vardı. Bugün itibarıyla hepsinin mezarını ziyaret etmiş olduk. Ziyaretlerimiz ile birlik ve beraberliğimiz devam edecek" dedi.

(Görüntü Dökümü

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Askerlerin şehitliğe yürümesi

Konuşma yapması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Hatice Ebru KOYUNCU KADINHANI KONYA DHA))

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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama



Adana'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3'ü de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler; 2 kilo 502 gram esrar, 40 bonzai, 70 uyuşturucu hap, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız pompalı tüfek ile hassas terazi ele geçirdi. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, 1 yıl önce ele geçirilen 50 kilo eroin operasyonunun firari şüphelisi Savaş B.'nin de olduğu belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Fatma S. ve Azize Ç., serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yusuf Mert Ç., Hasan Ç. ve Savaş B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların Adli tıp birimine getirilmesi

Zanlıların adlitıp biriminden çıkışı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polis ekiplerince park halindeki minibüs ile garajında yapılan aramalarda, çuvalların içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, park halindeki minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile minibüs ve garajında yapılan detaylı aramada, 8 çuval içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma sürdürülürken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak- 31 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 ton eroin ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüste yapılan aramalar

-Narkotik köpeği 'Oscar'ın eroinin bulması

-Garajda yapılan aramalar

-Eroinin Emniyette teşhir edilmesi

Orhan AŞAN/VAN,

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AK Parti'li kadınlardan ihtiyaç sahibi öğrenciler için satış

Marmaris'te, AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından, geliri ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye okul öncesi destek için kullanılmak üzere yiyecek, içecek satışı yapılan stant açıldı. Stantta, AK Parti'li kadınların evlerinde yaptıkları sarma, limonata, içli köfte, çiğ köfte ve kuru ve yaş pasta gibi pek çok gıda maddesi 3 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak için Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde, 'Bir çocuk gülerse dünya güler' sloganı ile yiyecek- içecek satışı yapılan bir stant açtı. Üç gün boyunca saat 16.00- 22.00 arasında açık kalacak stantta AK Partili kadınların evlerinde yaptıkları sarma, limonata, içli köfte, çiğ köfte ve kuru ve yaş pasta gibi pek çok gıda ürünü satışa sunuldu. Stanttaki fiyatı 3 ile 20 lira arasında değişen ürünlere Marmarislerin yanı sıra yabancı turistlerde büyük ilgi gösterdi. AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Ulupınar Bozkır, stantta satılan yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi 20 öğrencinin okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini alacaklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kordon Caddesi'nde açılan standın görüntüsü

-Açılan standa gelen Marmarisliler ve turistlerden görüntü

-Standtan alışveriş yapan iki kişi ile röp.

-AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Ulupınar Bozkır ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

