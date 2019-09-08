Dha yurt bülteni-6

1)LASTİĞİ PATLAYAN MİNİBÜS, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Kızıltepe ile Nusaybin arasındaki İpekyolu'nda meydana geldi. Nusaybin yönünde giden Şahabettin Acar yönetimindeki 11 BA 094 plakalı minibüs, ön tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Acar ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Devrilen minibüs

Genel ve detay

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3 MB

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2)OĞLUNA HAYAT VERDİ

DENİZLİ'de 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan 14 yaşındaki Yusuf Aras, annesi 36 yaşındaki Saniye Aras'ın bir böbreğinin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Necla- Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Yusuf Aras'a, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenede, 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yapılan tedavilere cevap vermeyen Aras'ın hastalığı, gün geçtikçe kötüye gitti. Bu sırada böbrek nakli için beklenmeye başlandı, ancak uygun organ bulunamayınca nakil gerçekleşmedi. Bir süre diyaliz tedavisi gören oğlunun gözlerinin önünde eriyip gitmesine gönlü razı olmayan ev hanımı anne Saniye Aras, bir böbreğini vermek istedi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testlerde, anne Aras'ın dokularının oğluyla uyuştuğu tespit edildi. Anne ve oğlu, geçen haziran ayında ameliyata alındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Özban, Öğretim Üyesi Dr. Tülay Becerir, Öğretim Üyesi Dr. İlknur Girişken ve Dr. Nezlihan Yılmaz'dan oluşan ekip tarafından yapılan ameliyatla anne Aras'tan alınan böbrek, oğlu Yusuf Aras'a nakledildi. Bir süre hastanede tedavisi süren Aras, annesinin böbreğiyle sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu oldu.

KADAVRADAN NAKİLLERİN ARTMASI ÇAĞRISI

Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Selçuk Yüksel, son dönemlerde çocuk böbrek hastalıklarının arttığını ifade ederek, "Çocuklarda böbrek hastalığı ilerlediği zaman, böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Bunun da tedavileri arasında diyaliz ve nakil var. Çocukların hastalıklarında böbrek nakilleriyle ilgili gelişmeler ne kadar artarsa, bu çocuklarda ömürlerini daha iyi sağlıklı yaşar. Toplumdan beklentimiz, kadavradan nakillerin artmasıdır. Organ bağışı başta çocuklar olmak üzere diğer organ bekleyen hastalar için çok önemlidir. Yusuf bize 3 yıl önce geldiğinde tedaviye cevap vermiyordu ve böbrek yetmezliği gelişti. Böbrek nakli yapılmasını istiyordu. Okula gidemiyordu, vücudu şişiyordu, boyu uzamıyordu. Annesinden böbrek nakli yaptıktan sonra sağlığına kavuştu" dedi.

'ANNEM BANA İKİNCİ BİR HAYAT VERDİ'

Hastaneye sağlık kontrolüne gelen Yusuf Aras ise, hastalığı nedeniyle arkadaşlarıyla oynayamadığını belirterek, "Annem bana ikinci bir hayat verdi. Onu çok seviyorum. Daha önce hastalığım nedeniyle arkadaşlarımla oynayamıyordum. Hep onlara bakardım artık sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yusuf Aras'tan görüntü

Doktorlardan görüntü

Prof. Dr. Selçuk Yüksel'in konuşması

Yusuf Aras'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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3)İZMİRLİ MODACI JEYAN GEDİK, DOĞAL MALZEMELERLE GELİNLİK TASARLIYOR

İZMİRLİ modacı Jeyan Gedik, 'Natura' ismini verdiği koleksiyonunda tamamen doğal malzemeler kullanarak birbirinden şık gelinlikler üretiyor. Gelinlik modellerinde pamuk, bambu ve deniz kabuğu gibi malzemeler kullanan Gedik, kadınların en önemli günlerinde hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler giymeyi hak ettiğini söyledi.

İzmirli gelinlik tasarımcısı Jeyan Gedik, Alsancak'taki işyerinde kendi tasarımı olan koleksiyonlarını üretiyor. 'Natura' isimli koleksiyonuyla fark yaratan Gedik, gelinliklerin tüm detaylarında doğal malzemeler kullanarak gelinler için hafif, sağlıklı ve rahat gelinlikler tasarladı. Birbirinden yaratıcı ve şık gelinliklerin bulunduğu koleksiyondaki gelinliklerin kumaş, tarlatan ve astarları tamamen pamuk ve bambudan yapılarak, detaylarda deniz kabukları, deniz yıldızları, istiridyeler, inciler ve kuru bitkiler kullanıldı. Viskon, tensel, liyosel gibi sürdürülebilir kumaşlar kullanan Gedik, gelinliğin hava almasını sağlayarak gelinlere konfor sunuyor. İpliğine kadar doğadan alınan malzemelerle yapılan gelinlikler, kadınların en önemli günlerinde hem şık görünmelerini, hem de kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Yaklaşık 3 yıl önce oluşturmaya başladığı koleksiyonundaki gelinliklerin yanında doğal malzemelerle abiyeler de tasarlayan Gedik, Türkiye'de satış yapmanın dışında tasarımlarını Paris'te bir moda evine de gönderiyor.

EKOLOJİK TASARIMLARLA GELİNLER RAHAT EDİYOR

Ekolojik modanın son yıllarda dünyada trend haline geldiğini belirten Gedik, "Yediğimiz, içtiğimiz her şeyin doğal olmasına dikkat ediyoruz. Dünyada bu ön planda ve tekstil de bu yöne gidiyor. Ben de bunlardan yola çıkarak bir kadının en önemli gününde gelinliği neden doğal olmasın diye düşündüm. Minimal tasarımlar yaptım. İçinde kuru bitkilerin olduğu başlıklı duvaklar ürettim. Koleksiyonumda kabarık, abartılı gelinlikler yok. Boncuk yerine gerçek inci kullanıyorum. İnsanlara çok farklı geliyor. İçeriğini anlattığımda ve gelip burada gördüklerinde şaşırıyorlar. Müşterilerimiz gelinlikleri denediğinde ne kadar hafif ve rahat olduğunu anlıyorlar. Tasarım olarak da çok değişik tasarımlar. Avrupa'da birkaç yere gönderiyoruz gelinliklerimizi, umarım daha da genişleyeceğiz. Çok büyük firmalar artık tamamen doğal, geri dönüşüm malzemelerinden üretim yapacaklarını ilan etmiş durumda. Türkiye'de de insanlar artık dikkat ediyor, bilinçleniyor. Rahat etmek istiyorlar. Günlük hayatta yeterince stres, koşturmaca oluyor. Bir de insanlar üzerlerinde bizi terleten giysilerle dolaşmak, çalışmak istemiyor insanlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gelinliklerden genel ve detay görüntüler

-Atölyeden görüntüler

-Jeyan Gedik'le röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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4)BUCA BELEDİYESİ'NDEN KURTULUŞA ÖZEL İZMİR VİDEOSU

BUCA Belediyesi, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün 97'inci yıl dönümünü özel bir videoyla kutladı. Sosyal medya hesapları üzerinden 'Sizce İzmir ne demek' anketi başlatan belediye, en popüler cevaplarla video hazırladı.

İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül öncesi, Buca Belediyesi sosyal medya üzerinden özel bir çalışma başlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla zaferle sonuçlandığı, 9 Eylül 1922'nin 97'inci yıl dönümüne özel olarak sosyal medyadan anket gerçekleştirildi. Buca Belediyesi ve CHP'li Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankette, İzmirliler için İzmir'in ne ifade ettiği, 'Sizce İzmir ne demek' sorusuyla soruldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği ankette popüler olan yanıtlar içerisinde hoşgörü, kardeşlik, aydınlık, özgürlük, cumhuriyet gibi kent kimliğine dair ifadeler yer aldı.

Vatandaşlardan gelen cevapların ardından 9 Eylül'ün ruhuna uygun olarak İzmir videosu hazırlandı. Buca'nın sembol yerlerinde çekilen videoda her yaştan ve her kesimden gönüllü olan vatandaşlar, İzmir'i anlattı. Video ile tüm İzmirlilerin 9 Eylül kurtuluş gününü kutlayan Başkan Erhan Kılıç ise, "İzmir demek, cesaret demek; kurtuluş demek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hazarlınan videonun görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR,

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5)ÇOCUKLAR ÜZÜLMESİN DİYE TİYOTRO GRUBU KURDU

MUĞLA'da, eşiyle boşanma davası süren 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Dilek Ekici, yaşadıklarından yola çıkarak, çekişmeli boşanma davalarında arada kalan çocukların psikolojik olarak etkilenmesinin önüne geçmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sanatla buluşmalarını sağlamak için 'Çıplak Ayaklı Çocuklar' isimli tiyatro grubunu kurdu. Tiyatro çalışmalarında profesyonel oyuncuları aratmayan çocuklar, oyun sayesinde sosyalleşip sıkıntılarını geride bırakıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) personeli olan 2 çocuk annesi Dilek Ekici, anlamlı bir projeye imza attı. Bir süredir eşiyle boşanma davaları süren Dilek Ekici, yaşadıklarından yola çıktı. Çekişmeli boşanma davalarında velayet davası süren çocukların bu durumdan psikolojik olarak etkilenmeleri engellemek ayrıca kötü alışkanlıklardan çocukları uzak tutmayı amaçlayan Ekici, sanatla bütünleşmelerini sağlamak için Muğla'da 'Çıplak Ayaklı Çocuklar' adlı tiyatro grubu kurmaya karar verdi. Ekici'nin projesini beğenen Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş ise, tiyatro grubuna çalışmalarını rahat yürütebilmeleri için yer tahsis etti. Aralarında anne ve babaları ayrılmayanların da bulunduğu 7-14 yaş aralığındaki 22 çocuk, tiyatro grubuna seçildi. Zihni Derin Alışveriş Merkezi'nde haftanın 3 günü 2'şer saat çalışan küçük oyuncuların performansı, profesyonellere taş çıkarttı.

Projeyi hayata geçiren Dilek Ekici, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Boşanma sürecinde sıkıntı yaşayan çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini belirten Ekici, "Geçen yıl eylül ayında macera başladı. Menteşe Belediyesi işbirliğinde tiyatro kursu açtık. Bu kursa katılanlar arasından tiyatro grubumuza, 22 çocuğumuzu seçtik. Ailelerini tek tek aradım. Onlardan hiç ayrılmadan yolumuza devam ediyoruz. Bütün etkinliklere beraber gidiyoruz" dedi. Geçen yılın şubat ayında 'Güldüren Çocuklar 1' adlı oyunu sahnelediklerini belirten Ekici, "Oyunumuzun içeriği komediydi. Hiçbir şekilde dram istemedik. Çok kalabalık bir izleyici kitlesi vardı. Daha sonra aynı oyunumuzu Milas'ta da sergiledik. Bu çocuklar internet kafeteryalara gitmesin, boş zamanlarını değerlendirsin, madde bağımlısı olmasın ve sanatla bütünleşsin istedik. Hep iyilik düşünsünler. Çocuklara 'Kötü olmak kolay, iyi olmak zordur. Bu dünyayı sevgi, iyilik kurtaracak' uyarısında bulunurum. Biz aynayız. Yavrularımız her şeyi bizden öğreniyorlar. İlk başlarda o kadar utangaç ve çekingenlerdi ki, pek fazla konuşmuyorlardı bile. Zamanla çalışmaya başladılar. Şimdi hepsi çok iyiler ve birbirinden başarılılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Tiyatro çalışmasından görüntü

Dilek Ekici ile röp.

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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6MARMARİS SAHİLLERİ YABANCILARA KALDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala yazlıkçı ve tatilcilerin memleketlerine dönmesi, vatandaşların hazırlık için evlerine çekilmesiyle, eşsiz mavi bayraklı plajlar turistlere kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te, şehir merkezindeki sahillerde yabancı turistler, tatilin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Rus ve Kuzey Avrupalı güzeller, çapkın bakışların hedefi oldu. Heyecan arayanlar ise deniz paraşütü, hamburger ve jet ski ile gün boyu eğlendi.

Görüntü Dökümü

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Caddeye konumlandırılmış 39 derece termometre genel görüntüsü

Marmaris ve turistik İçmeler Mahallesi'ndeki plajlardan genel-ayrıntılı görüntü

Su sporları yapan ve sahil yollarında yürüyen turistler genel görüntü

(Toplam: 4 dakika 30 saniye-325 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



