Dha yurt bülteni - 6

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 9 yaralı (1)

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 9 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Gri Listesi'nde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Kava' kod adlı Sezer Işık öldürüldü.

Ağrı Valili trafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün deşifre ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü 2014 yılı içerisinde katılım yapan ve Gri listede aranması bulunan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Kawa (K) Sezer Işık isimli terör örgütü mensubunun 08 Eylül 2019 tarihinde akşam saatlerinde eylem yapmak üzere ilimiz Patnos ilçesine geldiği tespit edilmiştir. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva Operasyonu kapsamında; 10 Haziran 2019 günü saat 23.00'de IHA (İnsanız Hava Aracı) ile Kawa (K) Sezer Işık isimli örgüt mensubunun içinde olduğu değerlendirilen ikametin izleme faaliyetlerine başlanılmıştır. 11 Eylül 2019 günü saat 02.30 sıralarında ilimiz Özel Harekat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerinin bahse konu ikametin etrafını çevrilmiştir.

Güvenlik güçlerimizin 'teslim ol' çağrısına örgüt mensubun ateşle karşılık vermesi üzerine şahsa ateş açıldığı, örgüt mensubun bulunduğu evden çıkarak ormanlık alana doğru kaçtığı, ormanlık bölgenin çembere alındığı, saat 06.45 sıralarında güvenlik güçlerimizin ormanlık alanda yaptığı arama/tarama faaliyeti esnasında yaşanan çatışma sonrasında örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmiştir.

Örgüt mensubunun üzerinden; 1-Adet M-16 piyade tüfeği, silaha ait 1-Adet şarjör ve çok sayıda fişek, 2-Adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

HABER: AĞRI,

Okul servisi bekleyen kardeşlerin otomobilin altında kalma anı kamerada

Diyarbakır'da, Muhammed Kayra (8) ile abIası Irmak Özbilek'e (13) okula gitmek için servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kardeşlerin yaralı kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, pazartesi günü Kayanıpar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim ve öğretim yılının ilk gününde okula gitmek için evden çıkan Muhammed Kayra ile ablası Irmak Özbilek'e servis bekledikleri sırada Zeynep C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Zeynep C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Çocuklarının evlerinin bulunduğu sitenin önünde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Zeynep C. beraberinde bulunan kadınla sohbet ettikten sonra otomobilini hareket ettiriyor. Yaklaşık 1 metre ilerleyen otomobil, servis bekleyen kardeşler ile yanlarındaki aynı yerdeki 2 kişiye çarpıyor. Muhammed Kayra ve abIası, otomobilin altında kalırken, diğer 2 kişi şans eseri kurtuluyor. Panikleyen sürücü, fren yerine gaza basıyor. Otomobil kaldırım taşına takılıyor.

Görüntülerede çevredekilerin sürücü Zeynep C. ile 2 kardeşi kurtarma anları da yer alıyor.

-Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: EMRAH KIZIL- ELİF FİLİZ/DİYARBAKIR,

Göç İdaresi, Suriyeliler için eğitim programı hazırlıyor

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu, Suriyelilerin uyumu ile ilgili bir eğtim modeli üzerinde çalışıldığını belirterek, "Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız" dedi.

Mersin kent merkezindeki bir otelde, Suriyeli mülteciler konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik Sosyal Uyum Çalıştayı düzenlendi. Organizasyonda 'Yabancıların Hakları, Yükümlülükleri ve Sosyal Uyumları', 'Yabancıların Sosyal Uyumları ve Doğru Bilinen Yanlışlar' başlıklı sunumlar yapılırken, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskinoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yabancıların, özellikle Suriyelilerin uyumu ile ilgili bir eğtim modeli üzerinde çalışıldığını belirten Keskinoğlu, "Bunun ön çalışmaları başladı. Genel ahlak kurallarından yaşam kurallarına, Türk yargı sisteminden aile sistemine kadar birlikte yaşayabileceğimiz tüm konularda bir eğitim programı yapacağız" diye konuştu.

SUÇ ORANI DÜŞÜK

Suriyelilerin karıştığı olay sayısının düşük olduğunu ve toplumdaki algının yanlış olduğunu söyleyen Keskinoğlu, "Suriyeliler ile Türkleri kıyasladığımız zaman suç oranlarının çok düşük olduğunu görebiliyoruz, istatistikler mevcut. Çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir algı oldu ki, herhangi bir olay olduğu zaman, 'Suriyeli' diyoruz. Böyle birşey yok. 'İnsan bilmediğinin düşmanı diyoruz' bu yüzden. Suriyeliler noktasında bir önyargı var. Suriyelilerin toplu olarak gezmelerinden toplumumuz rahatsız. Bunları anlatmamız lazım. Onların kültüründe yok. Bizler milli duyguları yüksek olduğu gibi, kendimize göre ahlak kurallarımız var. Takdir edersiniz ki yetişkin insanlara eğitim verebilmek çok zor ama yılmayacağız, başaracağız. Onun için imamlarımızla, öğretmenlerimizle konuşuyoruz. Suriyeliler ile ilgili toplumda yanlış bilgilendirmeler var. Uyumun en önemli ayağı Türk toplumu. Uyum noktasında gerekli bilgilendirmeyi yılmadan yapacağız" diye konuştu.

Protokolün görüntüsü

Katılımcıların genel ve detay görüntüleri

Keskinoğlu ile röportaj

SÜRE: 02'15" BOYUT: 243 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

12 metrelik su kuyusuna düşen tikliyi AKUT kurtardı

Afyonkarahisar'da 12 metrelik kullanılmayan su kuyusuna düşen tilki Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi tarafından kurtarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Güneytepe köyü yakınlarında meydana geldi. Köye yakın bir bölgede bulunan 12 metrelik su kuyusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar, içeride bir hayvan olduğunu fark etti. Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kuyudaki hayvanın tilki olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri tilkinin bulunduğu yerden çıkması için AKUT ekibinden yardım istedi.

Olay yerine kısa sürede gelen AKUT Afyonkarahisar ekibi yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından, merdiven yardımıyla 12 metre derinliğindeki kuyuya indi. AKUT ekibi tilkiyi ağ ve fileli kepçe yardımıyla yakalayıp kuyudan çıkardı. Durumu iyi olan tilki daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AKUT ekipleri kurtarma çalışması yaparken detaylar

(cep telefonu görüntüsü)

HABER: Satılmış AKKAŞ- KAMERA: AFYONKARAHİSAR,

Kınık Hasat Festivali'nin 2'inci gününde Öykü Gürman rüzgarı

İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hasat Festivali'nin çeşitli etkinliklerle devam eden 2'nci günü Öykü Gürman konseri ile sona erdi.

3'üncü Kınık Hasat Festivali, 2'inci gün etkinlikleri Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'ndeki 'Tarımda Hibe Projeleri' konulu panelle başladı. Ardından Poyracık Mahallesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından ödüllerinin verilmesiyle sürdü. Kınık Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde, Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen 'Yaparsa Benim Annem Yapar' adı altında yapılan yarışmalar ise büyük heyacana neden oldu. Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin anneleri kaşıkla yumurta taşıma, sandalye kapmaca gibi çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele ederken, eğlenceli vakit geçirdi. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nin küçük öğrencileri de unutulmadı. Onlar içinde taş boyama etkinliği düzenlendi. Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Kınık İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Mustafa Çelik ile Kınık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Ağar da etkinlikler kapsamında festival alanında açılan stantları gezdi. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk oyunları ve bale gösterilerinin ardından sahneye gelen ünlü şarkıcı Öykü Gürman coşkuyu artırdı. 2 saat sahnede kalan Gürman, bazı şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi. Gürman, bir ara hayranların sahneye davet edip, birlikte halay da çekti. Konserin sonunda Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Gürman'a katkıları nedeniyle teşekkür plaketi ve çiçek verip, Kınık kilimi hediye etti.

-Öykü Gürman'ın konserinden görüntü

-Gürman'ın hayranları ile sahnede halay çekmesi

-AK Parliti Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in Öykü Gürman'a plaket ve çiçek vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),

Doktor oğlu için düzenlen tören boyu ağladı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde nöbet sırasında yüksek dozda ilaç alarak yaşamına son veren Dr. Emre Bakırlı'nın (30) cenazesi, hastane önünde düzenlen törenin ardından Balıkesir'e gönderildi. Genç doktorun emekli hemşire annesi Fatma Bakırlı tören boyunca gözyaşı döktü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi hekimlerinden, Araştırma Görevlisi Dr. Emre Bakırlı dün sabah, nöbetçi hekim odasında ölü bulundu. İlk bulgulardan yüksek dozda ilaç alarak intihar ettiği belirlenen Bakırlı, bıraktığı notta ise ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve mal varlığını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını yazdı.

Bakırlı için bugün saat 10.00'da, 5 yıldır görev yaptığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Hastane Başhekimi Ali Şahin, genç doktorun meslektaşları ile anne Fatma, baba Fuat Bakırlı ve yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından edilen dualar sırasında, Balıkesir'deki bir hastanenin genel cerrahi servisinde uzun süre çalıştıktan sonra emekli olan anne Fatma Bakırlı gözyaşları döktü. Acılı anne ve baba, taziyeleri kabul etti.

Bakırlı'nın cenazesi daha sonra uçakla Bursa'ya oradan da karayolu ile toprağa verileceği Balıkesir'e gönderildi.

-Ağlayan hastane personeli

-Tören

-Annenin eşi ve yakınları ile tören alınana gelmesi

-Konuşmalar

-Anne ve ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Ölen Dr. Emre Bakırlı'nın fotoğrafı

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

Domuz korkusu, ayçiçeği hasadını erken yaptırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği hasadı sürerken, yaban domuzlarının ekine zarar vermesinden korkan çiftçi, çareyi erken hasat ettiği ürününü kuruması için sokak üzerine sermekte buldu.

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, 'sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçeği hasadı sürüyor. Keşan'a bağlı Karahisar köyünden çiftçilik yapan Nihat Ateş, yaban domuzlarının ekine zarar verebilecek olmasından dolayı erken hasat yaptığını belirterek, rutubet oranı yüksek olan çekirdeği kuruması için şehir merkezinde trafiğe açık olan sokağa serdi.

Nihat Ateş, depoya dökülen rutubetli çekirdeğin diğer ürünleri de olumsuz etkilediğini belirterek, "Ürün tarlada 5-10 gün daha durabilirdi. Fakat domuz korkusundan erken topladık. Çekirdek rutubetli çıktı. Mecburen kurutmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 3 ton ürünü kuruması için yola serdik. Kurutmazsak depodaki diğer ürünlere de zarar veririz. Çekirdeği ince yayarsak 1 günde kurur. Bu yıl verimde yüksek. Fiyatlarda fena değil. Ayçiçeği çiftçiyi memnun etti" dedi.

Kuruyan çekirdekleri traktör römorkuna dolduran Ateş, daha sonra ürününü Keşan Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi'nin deposuna bıraktı.

-Sokak üzerine serilen çekirdekler

-Yanından geçen araçlar ve yayalar

-Çiftçinin kürekle çekirdeği karıştırması

-Çekirdeği eliyle karıştırması

-Çiftçi Nihat Ateş röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

