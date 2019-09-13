Dha yurt bülteni - 6

Boşanmak isteyen karısını 15 yerinden bıçakladı

Antalya'da Nizamettin S. (54), kendinden boşanmak isteyen Ayşe S.'yi (50) evinin önünde servis beklerken 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S. ameliyata alındı. Çalılık alanda saklanan Nizamettin S. polis tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Muş'tan Antalya'ya gelen ve geceyi boşanma aşamasında olduğu Ayşe S.'nin evinin yakınında bulunan parkta geçiren Nizamettin S., sabah erken saatlerde evin önüne geldi. Burada servis bekleyen eşini gören Nizamettin S., önce tartakladığı Ayşe S.'yi 15 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe S. çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, ameliyata alındı.

Olay sonrası suç aleti bıçakla kaçan Nizamettin S., bir sitenin önünde elini yıkadıktan sonra çalılık alana kaçıp saklandı. Vatandaşların yardımıyla Nizamettin S.'nin saklandığı yeri tespit eden polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Doktor kontrolünden geçirilen Nizamettin S., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Muş'ta camcılık yapan Nizamettin S.'nin eşinden bir süredir ayrı yaşadığı, kendisine verilen uzaklaştırma kararının yeni sona erdiği ortaya çıktı. Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------

Olay yerinden görüntü

İlçe emniyet müdürlüğü dış plan görüntü

Şüphelinin polisler arasında ilçe emniyetten çıkışları

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

Ailenin resmi (Yaralı Kadın- Beyaz Pardesülü)

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

==================

Karadeniz'de kirlilik nedeniyle bakteriyel tek hücreli organizmalar arttı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, denizden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda; aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemininde bozulmalar olduğunu tespit etti. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını belirtti.

AŞIRI KİRLİLİK EKOSİSTEMİ BOZUYOR

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemini bozduğunu saptadı. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını belirtti.

Üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak toplanan su ve canlı örnekleri üzerinde laboratuar ortamında inceleme ve analiz çalışmalarına devam ediliyor. KTÜ'lü uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda; aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemini bozduğunu tespit etti. 461 bin kilometrekarelik genişliğe sahip Karadeniz'in kıyısı olan ülkelerin atıkları nedeniyle çöplüğe dönüştüğü konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, deniz ekosisteminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

'KARADENİZ'İ BİZ EL BİRLİĞİ VERMİŞÇESİNE KİRLETİYORUZ'

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını söyledi. Karadeniz'in yüzde 87'sinde oksijen olmadığı için canlı yaşamı bulunmadığına dikkat çeken Erüz, geriye kalan yüzde 13'lük kısmın ise korunması gerekirken, insan eliyle yok edildiğini kaydetti. Erüz, "İnsanoğlunun kullandığı tüm maddeleri nehirler, kıyıdan dökülen çöpler, sanayi tesislerinden bırakılan atıklar şeklinde Karadeniz'e boşaltıyoruz. Buraya giden atıklar önce mikroorganizmalara, sonra balıklara, oradan da insanların bünyesine geçiyor. Karadeniz'i kirleterek aslında bizler kendi geleceğimizi yok ettiğimizin farkında değiliz. Karadeniz'i biz el birliği vermişçesine kirletiyoruz. ya bilinçlenerek Karadeniz'i kurtaracağız, ya da Karadeniz'i kirletmeye devam edip gelecek nesillerin yaşama hakkını elinden alacağız" dedi.

'YAPIYI BOZDUĞUMUZDA DENİZ DE BOZULUYOR'

Yaşanan kirliliğin, Karadeniz balıkçılığını da bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Erüz, "Bu durum hem bugün yaşayan bizleri hem de gelecek nesli, bunun yanında balıkçılığı da etkileyen bir şey. Balıkçılığın var olması deniz ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartlarının uygun olmasına bağlı. O şartları zarara uğratarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapıyı bozduğumuzda deniz de bozuluyor. Bizim besinlerimiz olan balıkların da yaşama, üreme ve gelişme şartlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu durum, geleceğe dönük olarak denizden beslenme ve denizle yaşama şansımızı azaltıyor" diye konuştu.

'KARADENİZ STRATEJİK EYLEM PLANI' HAZILANMIŞTI

Öte yandan, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelerek oluşturduğu "Karadeniz Stratejik Eylem Planı" anlaşması doğrultusunda hazırlanan 'Karadeniz Nasıl Kurtulur?' konulu çalışma raporunda; Karadeniz'in ekolojik dengesinin çökme aşamasında olduğuna dikkat çekilmişti. Raporda; 17 ülkenin ev, tarım ve sanayi atıklarının bırakıldığı Karadeniz'in ciddi biçimde hasta olduğu belirtilerek, Karadeniz'in hacminin yüzde 87'sinde deniz yaşamının tamamen yok olduğunu öne sürmüştü.

Görüntü Dökümü

-----------

-Denizden drone görüntüsü

-Denize alılmış poşet ve plastik şişe detayı

-Yavru balıkların çöplerin etrafında dolaşmaları

-Balıkçıların balık ağı örmeleri

-Röportaj

-Gemiyle denizden araştırmak için nümune alınması

-Alınan nümuneden görüntü

-Alınan nümunenin laboratuvar ortamında incelenmesi

BOYUT: 470 MB

Haber: Selay SAYKAL Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

===================

Zırhlı aracın çarptığı Efe, yaşama tutunamadı

Diyarbakır'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 11 Eylül günü merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nden geçmek isteyen Efe Tektekin'e zırhlı polis aracı çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tektekin, bu sabah hayatını kaybetti. Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------

Hastanenin acil servisi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 113 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

=====================

Hırsızlık şüphelisi Gürcistan uyruklu 4 kişi adliyede

Bolu'da, aralarında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar ve Borazanlar Mahallesi'nde, arasında adliye lojmanlarının da bulunduğu 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 50 bin TL değerinde eşya çaldığı iddia edilen şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Bölgede çalışma yapan polis, şüphelileri şehirlerarası otogarda yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda evlerden çalındığı düşünülen elektronik ve ziynet eşyaları ile kapı açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, M.I., I.L., K.B. ve L.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 01.04-Boyut: 121.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

======================

Kayıp inek, sosyal medya paylaşımıyla sahibine kavuştu

Bayburt'un Gökçedere köyünde 5 gün önce kaybolan büyükbaş, sosyal medya aracılığıyla Gümüşhane'nin Kale köyünde bulunup sahibi besici Ersin Aydın'a teslim edildi. Aramalardan sonuç almayınca umudunu kestiği ineğine kavuşan Aydın, "Kayıp ineği bulanlar, video paylaşmış. Görüntüde ineğin benim olduğunu gördüm. Ona kavuştum, çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayburt'un Gökçedere köyünde besicilik yapan Ersin Aydın'ın büyükbaş hayvanı, 8 Eylül günü, bağlı olduğu ahırdan kayboldu. Ahırında ineğinin olmadığını fark eden Aydın, hayvanını çevrede aramaya başladı. Aile fertleri ve komşularının da destek olduğunu aramalarda, Aydın büyükbaşına ait bir ize ulaşamadı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince bölgede başlatılan arama çalışmaları da sonuç vermedi. Besici Aydın'ın akrabaları, sosyal medyada kayıp büyükbaşa ait görüntü paylaşıldığını, ineğin sahibinin arandığını fark etti. Ersin Aydın, ümidini kestiği ineğine ait sosyal medya paylaşımını izlemesi üzerine sevinç yaşadı. İzlediği görüntüdeki hayvanın kendi hayvanı olduğunu tespit eden Aydın, paylaşımı yapanlarla irtibata geçti. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyüne gelen Ersin Aydın, paylaşımı yapan Yusuf Özdemir'den ineğini teslim aldı.

'UMUDUMU KAYBETMİŞTİM'

Arama çalışmalarından netice alamaması üzerine kayıp hayvanından umudu kestiğini anlatan Ersin Aydın, "Yayla dönüşünü ahırdaki ineğimin olmadığını fark ettim. Jandarmaya ihbarında bulundum. Günlerdir ineğimizi aradık ama bulamayınca artık umudum tükenmişti. Yeğenim sosyal medyada bir inek kaybolduğuna dair bir video paylaşıldığını ve benim ineğime benzediğini söyledi. Görüntüye baktığım ineğin benim olduğunu gördüm. Paylaşımı yapanlarla irtibata geçtik. İneğime Gümüşhane'de kavuştum. Çok sevinçliyim. Köy halkına ve ineğime bakanlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'GARİP' ADINI VERDİLER

Kayıp ineğin bulunması için sosyal medyada paylaşım yapan Yusuf Özdemir, "Sosyal medyaya attığımız video üzerine bir vatandaş bize yazdı ve ineğin sahibi tanıdığını söyledi. Yapılan incelemeler de ineğin sahibinin Ersin Aydın olduğu anlaşıldı. 5 gündür köyümüzde misafir ettiğimiz ve 'Garip' adını verdiğimiz hayvan sahibine kavuştuğu için çok mutluyuzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kale Köyünden Görüntü

-Kaybolan ineğin görüntüsü

-İneğin araca bindirilmesi

-Ersin Aydın Röportaj

-Sedanur Tokmak Röportaj

-Yusuf Özdemir Röportaj

BOYUT: 909MB

Haber/Kamera: Sinan UÇAR(GÜMÜŞHANE),

===============

Kınık Hasat Festivali'ne Alaturka Akşamlar ile final

İzmir'in Kınık ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve 4 gün süren Hasat Festivali, çeşitli etkinlikler ve Alaturka Akşamlar Müzik Programı ile sona erdi.

3. Kınık Hasat Festivali'nin son gün etkinlikleri, Fatih Mahallesi Cem Evi'nde düzenlenen aşure hayırı ile başladı. Aşure hayırına, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Alevi dedesi İzzet Kılınç, Fatih Mahallesi Muhtarı Erkan Yılmaz, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Oral Kaymak, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, Kınık İlçe Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin Kılınç'ın yaptırdığı duanın ardından Kaymakam Erol Türkmen ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer, kazanının başına geçerek katılımcılara aşure ikram etti.

Etkinlikler, Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki 'Trafik kuralları ve kask takmanın önemi' konulu konferans ile devam etti. Konferansta, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Trafik Şube Müdürü Mustafa Coşkun ve Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, trafik kurallarına uyulmaması ve motosiklet kullanırken kask takılmaması durumunda yaşanan kazalarda hangi sonuçlarla karşılaşılacağını anlattı. Konferans sonunda lise son sınıf öğrencilerine kask dağıtıldı. Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin yaptığı eserlerin 'Kil Atölyesi'nde sergilenmesi, lezzeti ve aroması ile dikkati çeken ve dayanıklılığı nedeniyle askıda bekletilmeye de uygun olan ve yörede yetişen Sucahlı kavununun tanıtılması, Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk oyunları gösterileri ve Kınıklı yazar Halil Kanargı'nın 'Gök Görü' isimli kitabını okurları için imzalaması ile etkinliğin gündüz bölümü tamamlandı.

Etkinlik finali ise akşam TRT Müzik Kanalı'ndan canlı yayınlanan 'Alaturka Akşamlar' programı ile yapıldı. TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili ile aşk şarkılarının unutulmaz bestecisi Ahmet Selçuk İlkan seslendirdikleri şarkılar ve şiirler ile Kınıklılara keyif dolu bir gece yaşattı. Festival, Alaturka Akşamlar Programı ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Alaturka Geceler Programı'ndan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cevdet ŞEN/ KINIK (İzmir),