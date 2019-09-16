Dha yurt bülteni- 6

Datça'da 99 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında dün gece ve bu sabah durdurulan 2 ayrı lastik botta, 99 kaçak göçmen yakalandı.

Dün (pazar) devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 21.27'de, Datça sahilinin 1 mil açıklarında, lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin, Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalıştığını fark etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 30'u erkek, 13'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 3'ünün Filistin, 49'unun Suriye, 1'inin Irak ve 1'inin de İran uyruklu olduğu belirlendi. Datça kıyısına 2 mil açıklarında, bugün saat 05.18 sıralarında meydana gelen ikinci olayda ise, 45 kaçak gömen daha lastik botta yakalandı. 20'si erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan toplam 45 kaçak göçmenden 31'inin Suriye, 11'inin Filistin ve 3'ünün Irak uyruklu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu eşliğinde Datça Limanı'na getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Sahil güvenlik kamerasından Datça açıklarındaki lastik bottan görüntü

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Çanakkale'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

Çanakkale'de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli D.A., H.Ş., F.E., R.A., K.K., Y.Ç., O.A., C.T. gözaltına alındı. Operasyonda suç unsuru çek senet, çeşitli marka silahlar, bol miktarda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, -

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'Yeşil reçete' çetesi adliyede

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, yeşil reçeteyle satılan ilaçları üretici firmalardan ihraç edecekleri yalanıyla alıp, piyasaya süren, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişiden 18'i, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında, yeşil reçeteli 235 bin ilacı ele geçirdi. Ekipler, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişi, gözaltına alındı. Yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç da ele geçirildi.

Üretici firmalara, sahte belgeleri ecza depoları varmış gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaç alıp, uyuşturucu olarak sattıkları belirlenen 20 kişi, Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 20 kişiden 2'i, serbest bırakılırken, 18 kişi ise Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyet binasından çıkışı

-Otobüse bindirilişi ve otobüsün gidişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Oturma eylemindeki ailenin yakınını tehdit eden HDP'li tutuklandı

Diyarbakır'da kayıp oğulları Süleyman'ın (18) bulunması için 30 Ağustos'tan bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Fevziye- Şahap Çetinkaya çiftinin yakınları M.B.'yi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklandı.

HDP Diyarbakır Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen Süleyman Büyük, iddiaya göre 30 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığı iddia ettikleri oğlu Süleyman'ın bulunması için 3 Eylül'de HDP önünde oturma eylemine başlayan Fevziye-Şahap Çetinkaya çiftinin akrabaları olan M.B.'ye küfür içerikli mesajlar gönderip, tehdit etti. M.B.'nin durumu anlattığı ailesinin başvurusuyla polis tarafından soruşturma başlatıldı. Evinde gözaltına alınan Büyük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR,

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Eylem yapan pazarcılara biber gazlı müdahale

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bugün açılacak kapalı pazar yerindeki tezgah yerlerini küçük bulan esnaf, belediye önünde eylem yaptı. Polis, yolu ulaşıma kapatan pazarcılara biber gazı sıkarak müdahalede bulundu.

Derince Yenikent Mahallesi'nde pazartesi günleri Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tezgah açan pazarcılar, yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinde bugün ilk kez tezgah açmak için hazırlık yaptı. Ancak pazarcılar, tezgah yerlerinin küçük olduğu gerekçesiyle tezgah açmadı. Kapalı pazar yerinden yürüyüş başlatan pazarcılar Derince Belediyesi'nin hizmet binası önüne kadar yürüyerek eylem yaptı. Pazarcılar, belediye binası önündeki Denizciler Caddesi'ni trafiğe kapatarak sorunlarının çözülmesini istedi.

'ORAYA SIĞMIYORUZ'

Tezgah açacakları alanın çok küçük olduğunu söyleyen pazarcı Metin Dalkın, "20 yıldır eski pazar yerinde halka hizmet veriyorduk. Eski başkan bizi yeni pazar yerine taşıyacağını söylediğinde itirazda bulunduk. 2,5 metrekare yere esnafın sığmayacağını söyledik. Market kadar yüksekliği var, kamyonlar bile zor girer oraya. Tek giriş ve tek çıkışlı pazar yaptılar bize ve orası çok küçük, biz oraya sığamıyoruz. Örneğin eski pazar yerinde 10 metrekare yerim vardı. Şimdi bana 2,5 metrekarelik yere geçmemi söylüyorlar. Ben oraya ne açayım? Elbise tezgahı olmaz sebze tezgahı desen olmaz." diyerek tepki gösterdi.

Derince Pazarcılar Odası Başkanı Selahattin Gül, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile görüşme yaptığı sırada yolun trafiğe açılmasını talep eden polis ve pazarcılar arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak pazarcılara müdahale bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından pazar alanı krizi çözüldü. Belediye Başkanı Aygün, pazarcıların eski pazar alanını 2 ay boyunca kullanmalarını bu sırada da yeni yapılan pazar alanında çalışma yapacaklarını açıklaması üzerine pazarcılar belediye önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye önünde toplanan pazarcılar

-Pazarcılarla polis arasında çıkan arbede

-Polisin biber gazı sıkması

-Pazarcılarla röp

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),

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276 geçici işçi alımı için metrelerce kuyruk oluştu

Karaman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 1 yıl boyunca istihdam edilecek, geçici 276 personel alacağını duyurmasının ardından başvurunun ilk gününde İŞKUR İl Müdürlüğü önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında il genelindeki okullarda çalıştırılmak üzere İŞKUR üzerinden 200 kişilik temizlik ve 76 kişilik de güvenlik görevlisi alım ilanı yayınladı. Başvuru süresinin ilk gününde İŞKUR İl Müdürlüğü önünde daha mesai saati başlamadan uzun kuyruklar oluştu. Mesai saatinin başlamasıyla birlikte kuyrukta bekleyenlerin sayısı yaklaşık 600 kişiye ulaştı. Sıra nedeniyle iş yerlerinin önünün kapandığını belirten esnaf ise duruma çözüm bulunmasını istediklerini belirtti. Başvurular 20 Eylül Cuma günü sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan detay

İŞKUR içerisinde işlem yaptıran vatandaşlardan detay

Esnafların kuyruktan şikayet etmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-DHA