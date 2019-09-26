Dha yurt bülteni - 6

3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröriste ait silah ve mühimmatların yanı sıra bölgede yapılan aramada 202 bin kök Hint keneviri ile 569 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik dün Lice ilçesi kırsalında başlattığı 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02' operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit etti. Sığınaklarda, 3 Kalaşnikof tüfeği, 4 el bombası, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, değişik çapta 361 mermi, çabuk nişan alma aleti, 2 kilo amonyum nitrat, telsiz ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesiyle tıbbi malzemeler ve örgütsel kitap ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

569 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında aynı bölgede, 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 569,9 kilo esrar ile 20 kilo skunk, keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 350 metre uzunluğundaki su hortumu, 2 su motoru ve 5 elek ele geçirildi. Esrar ve skunk muhafaza altındı. Numune alınan kenevir bitkisi diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Kenevir tarlası

Ele geçirilen silah

Kenevir ve malzemelerin imha edilmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Kayseri'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 24 yaralı

Kayseri'de, kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçileri taşıyan midibüs yan yattı. Kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19'uncu Caddede meydana gelen trafik kazasında, 38 P 1480 plakalı midibüs sürücüsü Orhan Alp (67), mobilya işçilerini taşıdığı sırada, iddiaya göre, kalp krizi geçirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 25 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan midibüs sürücüsü Orhan Alp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hazar Roket Takımı, 'Hiera 3000' isimini verdikleri roketle, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2019) 'Yüksek İrtifa' kategorisinde 1'inci oldu. Hazar Takım Kaptanı PAÜ Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Serhat Duras, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine destek olmak istediklerini belirterek, "Projelerimizle roket ve havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde okuyan 11 öğrenci tarafından geçen yıl kurulan Hazar Roket Takımı, ürettikleri 'Hiera 3000' isimli roketle, 17-22 Eylül arasında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2019'a katıldı. 'Yüksek İrtifa' kategorisinde düzenlenen yarışmada roketleri, 3 bin metre yüksekliğin üzerine çıkarak, 1'ncilik elde etti. Takım lideri Mehmet Serhat Duras ile Sena Öğün, Mertcan Uysaler, Cem Topuk, Ece Cengiz, Mert Karaaslan, Umut Çağlar Boztepe, Mustafa Zabun, Uğur Yiğit, Talha Sorkun ve Egemen Mert'ten oluşan Hazar Roket Takımı'na ödüllünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

ROKET 3 BİN METREYE ÇIKABİLİYOR

Hazar Takım Kaptanı PAÜ Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Serhat Duras, 'Hiera 3000' adını verdikleri roketi 9 aylık hummalı bir çalışmanın ardından tamamladıklarını söyledi. Duras, 22 kilo ağırlığında ve 2 metre 30 santimetre uzunluğundaki roketlerinin 4 kilo yük taşıma kapasitesinin bulunduğunu kaydetti. Roketlerinin 3 bin metre yüksekliğe çıkabildiğini ifade eden Duras, uçuşun ardından yere paraşütle iniş yapabildiğini belirtti. Serhat Duras, "TEKNOFEST 2019'da birincilik elde ettiğimiz için mutluyuz. Yoğun bir çabamız vardı, bunun karşılığını aldık diye düşünüyorum. Bizler üretmeyi seven gençleriz. Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kullandığımız çoğu parçayı kendimiz ürettik. Kullandığımız yazılımlar tamamen bize ait. Projelerimizle roket ve havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran ise, öğrencilerinin başarılarıyla gururlandıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Hazar Takımı'nı üstün başarılarından dolayı kutluyorum. Bu proje, Pamukkale Üniversitesi'nin eğitim seviyesinin, kalitesinin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi oldu. Bu başarıyı gören diğer öğrencilerimizin de yeni projelerde yer alacağına inanıyorum. Bu proje, Türkiye'deki genç nesle güvenmemiz gerektiğini gösterdi. Gençlerimize sahip çıktığımız zaman, maddi- manevi desteklediğimiz ve gerekli ortamları hazırladığımız zaman her şeyi başarabileceklerini bize gösteriyorlar. Öğrencilerimizin aldığı başarı, iyi eğitimin ve çalışmanın bir ispatıdır. Bu gençlerimize güvenelim, onlar bizim geleceğimize sahip çıkacaklar. Geleceğimiz bence güvence altında, kimse endişelenmesin."

Görüntü Dökümü

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-Roketten detaylar

-Hazar Takımı üyelerinden görüntü

-Öğrencilerin roket üzerinde çalışmasından görüntü

-Hazar Takım Kaptanı Serhat Uras ile röp.

- Prof. Dr. Cemal Meran ile röp.

-Projede yer alan öğrenciler ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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13 yıl süren arayış polisin kimlik kontrolünde son buldu

Kayseri'de 13 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51), Antalya'da, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu. Evden çıktıktan sonra geldiği Antalya'da önce sokaklarda ardından da sanayi sitesindeki dükkanlarda kaldığı ortaya çıkan Çavuş, yakınlarına teslim edildi.

Kayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha dönmedi.

Kayıp ilanları dağıtarak ve teleziyon programlarına çıkarak oğullarını arayan aile, sonuç alamadı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı.

Aradan geçen sürede yatalak hale gelen anne Meral Çavuş, 4 yıl önce ise "Bize bakan büyük oğlum vardı vefat etti. Hasta olan kızımla beraber yaşıyorum, o da yürüyemiyor. Yürüyemediğim için bir yere gidemiyorum. Oğlum ölü mü sağ mı öğrenmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.

SADECE SOYADINI SÖYLEYEBİLDİ

Ailenin 13 yıl süren bekleyişi dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı.

LA TEYİT EDİLDİ

Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi.

ÖNCE SOKAKLARDA SONRA SANAYİ SİTESİMDE KALMIŞ

Ahmet Çavuş'un, evden çıktıktan sonra Antalya'nın Kepez ilçesine geldiği, önce sokaklarda ardından da Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarda kaldığı belirlendi.

'13 YIL SONRA ANNESİYLE BULUŞTURACAĞIZ'

Kayseri'de 13 yıl önce iş bulmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Çavuş, bulunduğu Antalya'da yakınlarına teslim edildi. Ahmet Çavuş'u polis merkezinde teslim alan kuzeni Ali Özel, çocukluklarının beraber geçtiğini söyledi. Birlikte oyun oynadıklarını, birlikte büyüdüklerini kaydeden Özel, "13 yıl önce evden iş bulmak için çıktı. Bir daha dönmedi. Kendisini çok aradık. Dilendirilmek için kaçırıldığını düşündük. Bu süre içinde annesi hep ağladı. Bulunduğu haberini alınca yine ağladı, bulunduğuna inanmadı. Geldim, polis merkezinde fotoğraflarını çekip kendisine attım. Çok sevindi. Şimdi teslim aldım ve annesiyle buluşturucağız. Ailesinin durumu iyi. Bir şeye ihtiyaçları yok. Bundan sonra annesi ve kızkardeşiyle yaşayacaklar" dedi.

Üzerindeki eski kıyafetler değiştirilip yeni giysiler giyen Ahmet Çavuş, daha sonra Ali Özel'le birlikte Kayseri'ye yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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Polis merkezi dış plan görüntü

Bulunan şahıs ve yakını polis merkezinden çıkışları

DHA Muhabiri Aslı DURAN ANONS

RÖP: Ali Yılmaz ( Teyzeoğlu)

Kuzenlerin polis merkezinden ayrılmaları

Kameraya el sallamaları

257 MB -- 02.19/// HD

Haber: Bülent TATOULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Isparta'da komandolardan nefes kesen tatbikat

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu'nda yetişen komandolar, eğitim tatbikatını başarıyla tamamladı. Komandolar, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancıyla helikopterden atış, arazide uzak hedefi tespit etme, keskin nişancıyla hedefin imhası, meskun mahalde terör unsurlarını bertaraf için sızma hareketi ve hedefin etkisiz hale getirilmesi görevlerini yerine getirdi.

Terörle mücadelede önemli görev üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), profesyonel askerlerini Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu'nda zorlu eğitim sürecinden geçirerek, yetiştiriyor. Kapılarını basına açan Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı, eğitim safhalarını kamuoyu ile paylaştı. 4 gün boyunca süren eğitim tatbikatında askerler, performansları ile göz doldurdu. Eğitim tatbikatının ikinci gününde komandolar, helikopterden hızlı iniş, keskin nişancı ile helikopterden atış, arazide uzak hedefi tespit etme, keskin nişancı ile hedefin imhası, meskun mahalde terör unsurlarını bertaraf için sızma hareketi ve hedefin etkisiz hale getirilmesi görevlerini başarıyla yerine getirdi.

HALATLA HELİKOPTERDEN TAHLİYE

Zorlu arazi koşullarında görev yapan mavi bereliler, senaryoya göre, terör örgütü unsurlarının bulunduğu dağlık alana helikopterle intikal etti. Helikopter, belirlenen koordinatlara geldiği sırada aşağı salınan halatla saniyeler içinde araziye inen mavi bereliler, çevre emniyetini aldı.

MİLLİ SİLAH 'KALE' İLE TAM 12'DEN

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kısa süre önce TSK envanterine girmesi sağlanan milli silahlardan KSR127B keskin nişancı tüfeğiyle KNT76 keskin nişancı tüfekleriyle helikopterden düşman unsurlarına atış denemesi eğitimi de tatbikatta yer aldı. Kursiyerler, öğreticiler komutlarıyla helikopterden hedefe nişan alarak atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. 1500 metre etkili menzile sahip olan silah Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında üretilerek TSK'ya teslim edilmişti. Komandolar uzun zamandır kullandıkları ABD yapımı G-3 piyade tüfeği yerine artık tamamen yerli üretim olan ve her türlü iklim koşulunda rahatlıkla çalışan MPT-76 tüfeklerini kullanmaya başladı. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip, dakikada 650 mermi atabilen ve 650 metre etkili menzili bulunan silah tam not aldı.

BUL VE YOK ET

Komandoların eğitim tatbikatında düşman unsurlarını bulmak ve sessizce menzile girip yok etme taktikleri de denendi. ASELSAN tarafından üretilen dürbünlerle önce hedefin yeri belirlendi ve koordinatlar nişancıya aktarıldı. Harita üzerinde belirlenen koordinatlara göre hedefe yaklaşan keskin nişancı ve gözcü araziye uygun kamuflaj ile atışını gerçekleştirerek hedefi imha etmeyi başardı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikatın ikinci gününde son program, meskun mahallerde hareket tarzının eğitimi konusunda oldu. Konteynerler ve hurda araçlarla eğitim alanı, film seti gibi yerleşim alanı haline dönüştürüldü. Bölgede terör unsurlarının olduğu ihbarını alan komando timi, zırhlı araç ile bölgeye girmeye çalıştığı sırada teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Hemen gerekli emniyet tedbirlerini alan tim, sis bombaları ile mevzilenerek teröristlerin bulunduğu konutun giriş kapısını plastik patlayıcı ile patlatarak 1 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristin üst araması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra tim, dağa kaçan diğer teröristlerin peşine düştü. Tatbikatta gerçek patlayıcı kullanıldı ve hurda araçlar ateşe verilerek gerçek çatışma sahnelenmiş oldu.

Tatbikatın 2 gün daha devam edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Helikopterden halatla iniş ve binişler

- Keskin nişancı tüfeğiyle helikopterden atış

- Dürbünle hedef gözetleme

- Keskin nişancıların kamuflaj kıyafetleriyle hedefe yaklaşması

- Gözetmenle telsiz konuşmaları

- Meskun mahalde sızma harekatı

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Gaziantep'te 'dumansız araçlar' uygulaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından 'dumansız araçlar' uygulaması kapsamında denetim yaptı. Araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'dumansız araçlar' uygulaması kapsamında 4 ayrı noktada kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, sürücüleri ve yolcuları araç içerisnde sigara içilmemesi konusunda uyararak sigara kontrolü yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 117 araç kontrol edilirken, araçta sigara içen 2 sürücüye 153 TL para cezası kesildi.

Bazı sürücüler yasakla ilgili bilgilerinin olmadığını iler sürerken, bazı sürücüler ise uygulamanın son derece yerinde olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Uygulama noktası

-Jandarma ve polis uygulama yaparken

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 120 MB

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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