DHA YURT BÜLTENİ-6

BURDUR'DAKİ STK'LARDAN BARIŞ PINARI'NA DESTEK

Burdur'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BUTSO) düzenlenen toplantıya BUTSO Başkanı Yusuf Keyik başta olmak üzere STK temsilcileri katıldı. Toplantıda grup adına basın açıklamasını BUTSO Başkanı Yusuf Keyik yaptı. Türkiye'nin, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekatı başlattığını hatırlatan Yusuf Keyik, "Amaç hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararlılığı ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini, dolayısıyla bu harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Yusuf Keyik, masum insanları katleden, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınmasının beklenemeyeceğine işaret etti. Yusuf Keyik, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılanlar

Yusuf Keyik'in açıklamaları

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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5 İLDE KAÇAK SİLAH OPERASYONU: 28 GÖZALTI

Siirt merkezli 5 ilde, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Siirt merkezli Batman, Muğla, İzmir ve Giresun'da belirlenen 32 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kalaşnikof, 41 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, kalaşnikof tüfeğine ait 18 şarjör, 55 tabanca şarjörü, 6 bin 966 fişek, tabancalara ait susturucu 19 apart, dijital materyaller, 57 cep telefonu ve 24 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyona çıkan ekipler

Zırhlı araçlardan inen ekipler

Adreslerde yapılan aramalar

Şüphelilerin gözaltına alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

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OTURMA EYLEMİNDEKİ ANNE: DİĞER ANNELER DE GELSİN, KORKMASINLAR -

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil (24) için oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, "Diğer annelere sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim. Korkmasınlar. Evde durmakla bir çözüm olmaz. Evladımız için canımızı veririz" dedi.

Gaziantep'te 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli- Pülümür karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül'den beri Diyarbakır'da, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, evladını en son geçen yıl internette yayınlanan bir videoda gördüğünü söyledi. Kabaklı, oğlunun serbest bırakılmasını istedi. Cennet Kabaklı, eşini kaybettiğinde oğlu Adil'in 2 yaşında olduğunu ve zorluklarla büyüttüğünü belirtti.

'ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN ARTIK'

Cennet Kabaklı, evladına kavuşana kadar HPD binasının önünden ayrılmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"5 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Sadece videoları yayınlandı. En son geçen yıl yayınlandı. Bırakılmalarını istiyorum, askerlerimizin, polislerimizin hepsinin bırakılmasını istiyorum. Annelerin yüreği yanmasın artık, bıraksınlar artık dayanacak gücüm kalmadı. 5 seneden beri neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Ben onu ne çilelerle, ne zorluklarla büyüttüm. Öksüz, babası yok. 2 yaşındaydı vefat etti babası. Bırakmalarını istiyorum, gelsin artık. Bütün evlatlarımızı bıraksınlar, yeter. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, elini atsın. Bıraksınlar, gelsinler evlatlarımıza kavuşalım. Herkes kavuşsun, bütün anneler kavuşsun. Burada evladım gelene kadar oturacağım."

'DİĞER ANNELER DE GELSİNLER BURAYA'

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan annelerin HDP önüne gelmesini isteyen Kabaklı, "Diğer annelere de sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim. Evde durmakla bir çözüm olmaz. Korkmasınlar. Evladımız için canımızı veririz. Hepimizin bir bayrağı var. Bu vatan, bu toprak hepimizin. İnşallah bu terör olayı da bitecek, terör yok olacak. İnşallah bu zafer de bizim olacak. İnşallah terörün sonu gelir. Kurban olduğum rabbim bütün Mehmetçiklerimizi de esirgesin, tırnaklarına taş değdirmesin" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

-Cennet Kabaklı'nın konuşması

-Kabaklı'nın oturma eylemi

-Genel ve detay görütüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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AFAD, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ 63 YAŞINDAKİ KADINI ARIYOR

Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün öğleden sonra evinden çıkan Naime Durgun (63) kayboldu. En son MOBESE kameraları tarafından yürürken görüntülenen Durgun için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Oltu ilçesi Yasin Haşimoğlu Mahallesi Erzurum Caddesi'nde eşi Ali Durgun (75) ile birlikte yaşayan Naime Durgun, dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyince de eşi Ali Durgun, polise kayıp ihbarı yaptı. Hemen harekete geçen polis, MOBESE kameralarından kadının en son bir akaryakıt istasyonu ile Tavşantepe mevkisinde yürürken görüldüğünü belirledi. Polis, jandarma ile birlikte araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bir sonuç alınamayınca da Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istendi.

Sabaha karşı bölgeye giden AFAD ekipleri, jandarma ve polis ile birlikte Naime Durgun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-AFAD ekiplerinin arazide nineyi araması

-AFAD görevlisinin seslenerek araması

-Aramadan genel ve detaylar

Haber: Murat AYDIN/ ERZURUM,

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MARDİN'DE TURİZM HAREKETLİLİĞİ ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR -

Kültür ve inanç turizminin önemli merkezlerinden Mardin ve Midyat ilçesinde ziyaretçi hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından da rezervasyon iptalleri yaşanmayan bölgedeki turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla Mardin ve tarihi ilçesi Midyat'a turist ilgisi sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sınırları içesinde bulunan Mardin ve Midyat'ta önceki aylar yapılan otel rezervasyonlarını olumsuz etkilemedi. Yerli ve yabancı turistlerin Mardin ve tarihi ilçesi Midyat'a gelişleri sürüyor.

Mardin Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Azad Güngör, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla otellerdeki rezervasyonlarda iptalin pek olmadığını ifade etti. Mardin ve Midyat'ta otellerde doluluk oranının yüzde 80 olduğunu aktaran Güngör, Mardin ve Midyat ilçesinde güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız yok. Ciddi anlamda bir rezervasyon iptalimiz de yok" dedi.

Midyat'ın tanıtımına yönelik özel projeler hazırladıklarını aktaran Midyat Belediye Başkanı AK Parti'li Veysi Şahin, tarihi ilçeye yıl sonuna kadar 3 milyon turistin geleceğini söyledi. Şahin, "Tarihi ilçede turizmi canlandırmak için özellikle yaptığımız çalışmaların tarihi mekanları bir restore etmek oldu. İnanç ve kültür turizmini geliştirmek için tarihi mahallelerimizde sokak geliştirmeleri, eski tarihi çarşıları onarma ve turizme yönelik projeleri başlatmak oldu. Midyat'ı adeta küllerinden yeniden doğuruyoruz. Bu çalışmalarımızın semeresini, meyvesini de çok kısa sürede aldık. Bu sene sonu hedefimiz olan 2 milyon turist sayısını 9 ayda yakaladık. Şimdi de 2 milyon olan hedefimizi yıl sonuna kadar 3 milyona çıkardık" dedi.

'AVRUPA BİRLİĞİNİ GÖRMEK İSTEYEN MİDYAT'A GELSİN'

Midyat'ın sahip olduğu kültürel değerlerin önemini de değinen Şahin, "Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla temasa geçip buraya turizm alanında yatırım yapmaları için girişimlerde bulunuyoruz. Midyat, Güneydoğu'nun parlayan yıldızı, binlerce yıllık kadim şehrimizde Türkler, Kürtler, Süryaniler, Yezidiler, Araplar hep bir arada huzur ve barış içinde yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Gerçek Avrupa Birliğini görmek isteyen Midyat'a gelsin. Kilise ve cami kapı komşusu. Süryani, Yezidi ve Müslüman birlikte yaşıyor. Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice'yi birlikte konuşuyoruz. Gerçek Avrupa Birliği Midyat'ta zaten yaşanıyor ve bu böyle de devam edecek" diye konuştu.

'1500 YILLIK MANASTIRDA OLMAK ÇOK ETKİLEYİCİ'

Hollanda'dan Midyat'ı gezmeye gelen Stef Maxwell, Midyat'ın tarihi binlerce yıllık geçmişi olan mekanlarını tek tek ziyaret ettiğini belirterek, "Buraları ziyaret etmek bana büyük bir heyecan ve zevk verdi. Tarihe ait mekanlar çok ilgi çekiyor. Bin yıl önce bin 500 yıl önceki kiliselerde, manastırlarda olmak çok etkileyici. Buradan dostlarıma aileme güzel hediyeler aldım" dedi.

'ÖNYARGILARLA GELDİM, KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYDİM'

Almanya'dan uzun bir yolculuğun ardından Mardin ve tarihi Midyat ilçesini ziyarete geldiklerini anlatan Elif Ademoğlu ise şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce gerçekten de önyargılarım vardı. Çok değişik düşünceler vardı ben de. Bize burayı hep çok kötü insanları, kötü şartları var diye göstermişlerdi. Ama buraya gelince çok farklı bir duyguya kapıldım çok farklı bir manzarayla karşılaştık her şey çok güzel. Keşke daha önce gelseydim."

YIL SONU HEDEFLENEN 2 MİLYON SAYISINA İLK 9 AYDA ULAŞILDI

Süryanilerinin merkezi durumunda bulunan Mardin'in Midyat İlçesi, 2019 yılının ilk 9 ayında yerli ve yabancı turist akınına uğradı. 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ı günde ortalama 5 ile 10 bin arasında turist ziyaret etti. Açık hava müzesi konumundaki Midyat ilçesi, huzur iklimi sayesinde yıl sonunda hedeflenen 2 milyon turist sayısına ilk 9 ayda ev sahipliği yaptı.

TURİSTLERİN GÖZDESİ

Huzur ve güvenin sağlanması ile birlikte GAP'a tur düzenleyen bütün turistlerin gözdesi olan Midyat'ın tarihi taş evlerini, hanlarını, camilerini, kiliselerini ve manastırlarını gezme, bölge kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı buluyor. Şehir merkezinde Midyat Gümüşçüler Çarşısı'nda başlayan gezi, Mor Gabriel Manastırı, Konukevi, Gelüşkehanı, Mor Barsom Kilisesi, Cevat Paşa Cami, Estel Kent Müzesi ve tarihi sokaklara gerçekleştiren ziyaret ile tamamlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Midyat ilçesinden genel görüntü

-Tarihi mekanlardan görüntü

-Gruplar halindeki turistler

-Restore edilen mekanlar ve onarılan çarşılar

-Sokak aralarında yapılan çekimler,

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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BOLU'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Bolu'da, 9 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen ortak açıklamayla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bolu Ziraat Odası Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Bolu Şubesi, Türkiye Emekliler Derneği Bolu Şubesi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Temsilciliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Bolu İl Temsilciliği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. 9 sivil toplum kuruluşu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortak destek açıklaması yapıldı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen açıklamayı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez.Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İZMİRLİ SANAYİCİLERDEN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalar öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Suriye'deki terör yapılanmalarına karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek üzere Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması yapıldı. İzmir buluşmasında konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir" dedi.

EBSO'da düzenlenen basın toplantısına Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) temsilcileri katıldı. 81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaptıklarını söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekatı başlattığını belirterek, "Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır" dedi. Barış Pınarı Harekatı'nın evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını kaydeden Gökçüoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini ifade etti.

'TERÖRE SESİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZ'

Bu harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğuna dikkat çeken İbrahim Gökçüoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye'nin elinden gelen tüm imkanlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir."

EKONOMİK TEHDİTLERE CEVAP

Türkiye'nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacağını ifade eden İbrahim Gökçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."

Gökçüoğlu, tüm vatandaşları, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü

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İbrahim Gökçüoğlu'nun konuşmasından görüntü,

Toplantıya katılan oda temsilcilerinin toplu görüntüsü,

Toplantıdan genel ve detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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ŞIRNAK'TAN BARIŞ PINARI'NA DESTEK MESAJI

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları, yaptıkları basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Şırnak'tan destek geldi. Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla Barış Pınarı Harekatı'na tam destek olduklarını bildirdi.

Açıklamayı yapan Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Geliş, "Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Açıklamay katılanlardan detay

-Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,