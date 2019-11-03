DHA YURT BÜLTENİ-6

Yaylalar beyaza büründü, yaylacılar dönüşe geçti

Karadeniz'de, kar yağışı ile birlikte yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı. Rize ve Trabzon'daki yaylalarda kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar, sürüleriyle birlikte dönüşe geçti.

Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'na da dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaz örtüyle kaplandı. Tatilciler ve doğa tutkunları, yer yer 10 santimi bulan karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaranın keyfini yaşadı. Kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar ise büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle dönüşe geçti.

Trabzon'un yüksek kesimlerindeki yaylalardan köylere doğru sürüleri ile sarp arazide dönüşe geçen çobanların zorlu yolculuğu ise sürüyor. Kapalı yayla yollarını açmak için de belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

BÖLGEDE 'KAR' UYARISI

Bölgede valilikler; mahsur kalma olaylarının önüne geçilebilmesi için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri ise, karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı sürücüleri ve yaylaya çıkacak olan tatilcileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönündeki uyarılarını yineledi.

YAYLACILIK GELENEĞİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor, hem de hayvanlarının kışın tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanlar vatandaşlardan bazıları ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken, bazıları da ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaylacılar eylül ayı sonunda köylerine dönüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karla kaplı yaylalar

-Hayvan sürüleri görüntüsü

-Yaylacılar ve çobanların görüntüleri

-Bölgede kar manzaraları

HABER KAMERA: Yalçın ŞAHİN- İnan KALYONCU/RİZE,

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Farkındalık için cemaate maske dağıtıldı

Burdur'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili hastalara dikkati çekmek için cami cemaatine maske dağıtıldı.

LÖSEV Derneği Burdur Temsilcisi Şerafettin Acar, pazar günü sabah namazında Cıvlaz Deresi Camii'nde cemaate farkındalık için maske dağıttı. Etkinliğe Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Şerafettin Acar, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve cami cemaatine maske dağıttıklarını belirterek, öğrencilere Lösev hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kız Yurdu Yetkilisi Hatice Büşra Kurt da "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla öğrencilerimizle biz de bu etkinliğe destek verdik. Öğrencilerimiz maske takarak lösemiye dikkati çekti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kahvaltı

Katılanlar

Şerafettin Acar ile röportaj

Hatice Büşra Kurt ile röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kayseri'de dün gece katıldıkları asker eğlencesinden sonra sahte alkol içerek zehirlenen 20 kişi, hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen 14 kişi taburcu edilirken, 6'sının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Olay, dün gece merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kocasinan ilçesinde oturan T.A.'nın evinde asker eğlencesine katılan 20 kişilik arkadaş grubu, daha sonra alkol almak için Mimarsinan Mahallesi'ndeki seyir alanına geldi. İddiaya göre, burada sahte alkol içen grup, bir süre sonra alandan ayrılmaya başladı. Ancak gruptan ayrılan 6 kişi, evlerine dönerken rahatsızlandı. Baş dönmesi ve bulanık görme şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen 6 kişiden 3'ü Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde, diğer 3 kişi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Alanda bulunan ve bir süre sonra rahatsızlanan 14 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri yapılan 14 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, seyir alanı çevresinde incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü:

Asker eğlencesinin yapıldığı evin yanında polisin incelemesi

Polisin asker eğlencesinin yapıldığı eve girmesi

Hastane görüntüleri

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Adana'da, hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, annesi Suriyeli Mirna el-Ahmed (17) tarafından bırakıldığı, 4'üncü katın açık penceresinin kenarından düştü. Zemine çakılıp, ağır yaralanan Muhammed bebek, kurtarılamadı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Adana Çocuk Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mirna el-Ahmed'in 10 aylık oğlu Muhammed Hamdi, bronşit nedeniyle 3 gün önce hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından bugün Muhammed bebeğin taburcu edilmesine karar verildi. İşlemleri halletmek için 4'üncü kattaki odadan çıkan Mirna el-Ahmed, bebeği de açık pencerenin kenarına bıraktı. Muhammed Hamdi, demir korkulukların arasından, bilinmeyen nedenle düştü. Bebeğin zemine çakıldığını görenler, hemen yanına koşup, kucaklayarak, acil servise götürdü. Ağır yaralandığı belirlenen Muhammed bebek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bebeğin annesi Mirna el-Ahmed ile yakınları, hastane bahçesinde uzun süre gözyaşı döktü. Muhammed Hamdi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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Acil girişinden görüntüler

Ambulanstan görüntü

Vatandaşlarla röportaj

Hastanenin görüntüsü

Bebeğin düştüğü pencerenin görüntüsü

Bebeğin düştüğü yerin görüntüsü

Bebeğin fotoğrafı

Haber: Nuri PİR-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,