DHA YURT BÜLTENİ - 6

Hamsi fiyatlarında hava durumuna göre dalgalanma

Trabzon'da son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca balık fiyatlarında artış yaşandı. Tezgahlarda 5 TL'ye satılan hamsi, az avlanınca kilosu birden 30 TL'ye yükseldi. Denizlerdeki hava koşullarının düzelmesiyle hamsi fiyatı 10 TL'ye düştü.

Karadeniz'de, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de son günlerde sağanak ve fırtınalı hava koşulları nedeniyle balıkçıların tekneleriyle denize açılamaması, tezgahları süsleyen balık fiyatlarında artışa yol açtı. Trabzon'da tezgahlarda 5 TL'ye satılan hamsi, az avlanınca kilosu aniden 30 TL'ye yükseldi. Denizlerdeki hava koşullarının düzelmesiyle hamsi fiyatı yeniden 10 TL'ye düştü. Balıkçılar, ilerleyen günlerde deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamsinin bollaşmasını bekliyor.

'BALIK BORSA GİBİ'

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, hamsinin yarınki fiyatının tahmin edilemez olduğunu belirterek, "Hava şartlarından dolayı balıkçılar denize açılamadı. Hamsi de dolayısı ile gelmedi. Tezgahta sayılı olan hamsinin fiyatı 30 hatta bazı tezgahlarda 50 liraya kadar yükseldi. Yağışlar çok şükür dindi. Balıkçılar denize açıldı. Şimdi tezgahta hamsi 5 ila 10 liradan satılıyor. Balık zaten borsa gibi, inişli ve çıkışlı. O gün balık bolsa fiyatlar aşağıya gelir, balık yoksa fiyatlar tırmanışa geçer. Hamsi alfabetik bütün vitaminleri içerisinde barındırıyor. Kış aylarında hamsi bol bol tüketilmeli. Hamsi de bulunan vitamin hem çocuk gelişiminde çok önemli hem de soğuyan havaya karşı direnç kazanmamızı sağlıyor. Fiyatlar şu an iyi vatandaş bol bol yesinö dedi.

'FİYATLARDA DALGALANMA OLUYOR'

Balıkçı Turgay Memiş ise özellikle hamsi fiyatlarında hava şartlarına bağlı dalgalanma olduğunu söyleyerek, "Dün hamsi yoktu. Bir önceki günün hamsileri satıldı tezgahlarda. 30 liraya kadar çıktı fiyatı. Bugün hava açtı. Hamsi biraz bollaştı. Fiyatları 5 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Geçtiğimiz günlerde çok yağmur yağdı. Trabzon'u sel aldı resmen. Balıkçılar da denize açılamadı buralar hep su altındaydı. Tezgahı açmak da, hamsi bulmak da zordu. Fiyatlarda sürekli dalgalanma oluyor. Bakalım yarın hamsi fiyatları ne kadar olurö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Balık tezgahlarından detay

-Tezgahta hamsi detayı

-Hamsi fiyat etiketlerinden detay

-Balıkçılar röportaj

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 458 MB

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON

=====================

- Yüzen Adalar 'a ziyaretçi akını

BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen Yüzen Adalar, turistlerin ilgi odağı oldu. Yılbaşından bu yana 30 bini aşkın ziyaretçi, üzerinde ağaç yetişen birbirinden ve zeminden bağımsız üç adacığı ziyaret etti.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki Yüzen Adalar, sonbahar renklerine büründü. Dünyada benzerine çok az rastlanan doğa harikası adalar; Diyarbakır Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelenlerin akınına uğruyor. Yılbaşından bu yana 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan Solhan, yeni evlenecek çiflerin de düğün fotoğraflarını süslüyor.

Eşiyle birlikte Muş'tan gelen Sevda Asrak, "Hafta sonları ziyaret amaçlı gelip, Solhan'ı ziyaret ediyoruz. Doğal güzellikleri ile Yüzen Adalar'ın gelip görülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Yüzen Adalar'ın havadan görünümü

Vatandaşların tepeden Yüzen Adalar'ı seyretesi

Sevda Asrak'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 306 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

====================

- Güneydoğu'nun kuş cenneti Hevsel

UNESCO Kültür Lirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, 200 dolayında kuş türüne ev sahipliği yapıyor. 3 bin hektarlık Hevsel Bahçeleri'ndeki kuş sayısı, göç mevsimlerine göre değişiklik gösteriyor.

Diyarbakır Kalesi 'nin yanında yer alan 3 bin hektarlık Hevsel Bahçeleri, farklı türden yerleşik ve göçmen 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Pembe göğüslü ötleğen, bülbül, çit kuşu, gece balıkçılları ve su tavukları gibi yerleşik kuş türlerinin bir arada yaşadığı Hevsel Bahçeleri, göç mevsimlerinde bölgenin en önemli dinlenme alanı olarak biliniyor. İlkbahar mevsiminde Afrika 'dan Asya ve Avrupa 'ya göçen kuşları gelip, bir süre konaklayarak beslendikleri Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharla birlikte ayrılıyor. Kuşlar için yiyeceğin bol olduğu Hevsel'de havaların soğumaya başlamasıyla yaz göçmenlerinin büyük bölümü Afrika'ya döndü. Ancak bu boşluğu, kuzey ülkelerden gelen kuşlar doldurdu. Hevsel'de bu aralar mavi ve kızıl gerdan ile taş kuşu gibi kuzeylilerin sesleri yankılanıyor.

Yüz yıllardır tarımın da yapıldığı, kentin ve bölgenin sebze- meyve ihtiyacını da karşılayan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde su samuru, sincap ve tilki gibi memelilerle birlikte başta Dicle Güzeli ile Mezopotamya Kolotisi gibi endemik türün yanı sıra çok sayıda kelebek de yaşıyor.

Görüntü Dökümü

----------

Hevsel'de sis

Dicle Nehri kıyısından görüntü

Sarı kuyruksallayan görüntüsü

Yalı çapkını görüntüsü

Suçulluğu görüntüsü

Muhabir anonsu

Su çulluklarının bir arada beslenmeleri

Hevsel'den genel görüntü

Muhabir anonsu

Çok sayıda kuşun bir arada beslenmeleri

Çiçek ve kelebeklerden detay

Kuşlardan genel ve detay görüntüler

Dicle Vadisi'nden genel ve detay

Orman düdükçünü belsenirken

Ördekgillerden Çamurcun görüntüsü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 320 MB

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

=======================

Yaralı bulduğu köpeğin tedavisi için 75 kilometre yol katetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Abdulsamet Doğan, aksayarak yürürken bulduğu çoban köpeğini, tedavi için 75 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirdi. Ayağında çatlak bulunduğu ortaya çıkan köpek tedaviye alındı.

İmamoğlu ilçesinde, Abdulsamet Doğan, yol kenarında aksayarak yürüyen çoban köpeğini fark etti. Doğan, köpeği veterinere götürdü. Ancak kesin teşhis için köpeğin ayağının röntgen filmi çekilmesi gerektiği söylendi. Köpeğe, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ağrılarının dinmesi için 2 hafta boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Abdulsamet Doğan, aksaması devam eden köpek için Hayvan Hakları Federasyonu 'nun (HAYTAP) İl Başkanı Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçti. Laçinbaba'nın da desteği ile köpeği, ' Karakız Görüntüleme Merkezi'nde röntgen filmi çektirmek için 75 kilometre yol giderek, Osmaniye'ye götürdü. Çekilen röntgen filminde ayağında çatlak olduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı.

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit , "Çekilen röntgen filminde 1 yaşındaki erkek çoban köpeğinin humerus kemiğinin distal ucunda verev şekilde çatlak olduğunu tespit ettik. Reçetemizi yazdık. Daha iyi olacağını umuyoruz"dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Doğu Akdeniz Bölgesi 'nde, sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvana ücretsiz olarak röntgen hizmeti veren bir merkezin bulunmadığını belirterek, "Bu canımız da 75 kilometre öteden şifa bulabilmek için getirildi. Bu sokak canımızın tedavisi için kapı kapı gezen Abdulsamet Bey'e ve röntgen cihazını şehrimize hediye eden HAYTAP Yönetim Kurulu'na sokak canlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Karakız Görüntüleme Merkezi

-Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın konuşması

-Köpeğin röntgen cihazına alınması

-Röntgen filminin çekilmesi

-Filmin incelenmesi

-Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit'in tedavi ile ilgili konuşması

-Köpeğin uyutulması

-Hayvansever Abdulsamet Doğan'ın konuşması

BOYUT: 101 MB SÜRE: 03'15"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

=====================

Hakkari'ye katı atık tesisi

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, kente yönelik 30 milyon euro tutarındaki 'Katı Atık Yönetimi' projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Dündar, "Bütün Hakkari halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Çukurca Belediye Başkanı Dündar, Hakkari kent merkezi ve ilçelerden toplanan katı atıkların, şimdiye kadar Hakkari-Çukurca ve Hakkari- Yüksekova yolundaki araziye gelişigüzel döküldüğünü, bunun hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Dündar, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonu ile Hakkari'de hayata geçirilecek, 30 milyon euroluk 'Katı Atık Yönetimi' projesiyle kentin çöp sorununun ortadan kalkacağını kaydetti. Dündar, "Hakkari il genelindeki belediyelere hizmet verecek olan bölgesel katı atık depolama sahası merkeze bağlı Akçalı ve Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alanda kurulacak. Proje finansmanın yüzde 85'i Avrupa Birliği , yüzde 6,75'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 8,25'i ise İlbank A.Ş. kredisi ile sağlanacak. İlk etapta projenin teknik ve müşavirlik ihalesi yapıldı. İhaleyi Yunan Enviroplan S.A. firmasının kazandı. Daha sonra Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu onaylandı. ÇED raporunun onaylanmasının ardından Akçalı ve Bağışlı köy sınırlarında özel mülkiyete ait yaklaşık 90 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı. 1 Ekim 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Hakkari entegre katı atık inşaat ihalesi başladı ve ihale süreci devam ediyor. Yaklaşık 30 milyon avro tutarındaki proje ile bütün Hakkari halkına hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Proje Hakkari'miz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile röportaj

Haber: Mehmet ÖZKAN, Kamera: Serdar KARA/HAKKARİ,DHA)

==================

Adana merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Adana'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında iş adamlarının da olduğu şüphelilerin örgüte finans desteği sağladıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Boyut: 53,5 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

==================