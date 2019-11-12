DHA YURT BÜLTENİ - 6

Ev sahibi tarafından fark edilen hırsız, banyoda yere yatıp, uyuma numarası yaptı

Bursa'da, 80 yaşındaki adamın evine hırsızlık için giren S.A.(41), gece yarısı gelen torun tarafından fark edilince banyoda yere yatıp uyuma numarası yaptı. Torun tarafından etkisiz hale getirilen S.A., polise teslim edildi.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Salim Çetinkaya'nın müstaki evine gece yarısı hırsız girdi. Hırsızın, değerli eşya aradığı sırada ise Çetinkaya'nın torunu Bünyamin Çetinkaya (23) eve geldi. Kapının açık olduğunu fark eden torun, içerideki dağınıklığı görünce hemen polisi aradı. Hırsızın evde olma ihtimaline karşı da uyuyan dedesi Salim Çetinkaya'yı uyandırdı.

HIRSIZI, BANYODA UYUMA NUMARASI YAPARKEN YAKALADI

Dedesiyle birlikte evi aramaya başlayan Bünyamin Çetinkaya, banyoya girdiğinde yere yatarak uyuma numarası yapan hırsızı gördü.Torun Çetinkaya, hırsızı etkisiz hale getirdi. Çıkan arbede sırasında yaralanan ve S.A. olduğu ortaya çıkan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı S.A., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÖTÜRÜN BU HIRSIZI, ATEŞE ATIP YAKIN'

Yaşanan olayın ardından hırsıza isyan eden 80 yaşındaki Salim Çetinkaya, "Ben bu hırsızdan şikayetçiyim. Daha öncede sürekli evime girdiler. İneğimi, paramı, malımı aldılar. Hırsız banyoda yatıyormuş. Ben uyuyordum, torunum dışarıda arkadaşları ile birlikteymiş, eve geldiğinde hırsızı görmüş, beni uyandırdı. Şikayetçiyim, canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Götürün bu hırsızı, ateşe atıp yakın" dedi. Torun Bünyamin Çetinkaya da "Eve geldiğimde kapılar açıktı. Alt kattaki banyoya girmiş, uzanmış uyuyordu. Banyoda ayağı kaydı, düştü. Ben de kapının önüne taşıyıp polisleri çağırdım" dedi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Salim Çetinkaya'nın hırsızlardan şikayet etmesi

-Çetinkaya'nın ineğiyle birlikte görüntüsü

-Hırsızlık şüphelisinin ambulansa taşınması

-Bünaymin Çetinkaya'nın olayı anlatması

-Polis ekiplerinden detay

-Sağlık ekiplerinden detay

-Hırsızın el arabası ve Salim Çetinkaya detay

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

===========================

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyede

Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik, dün sabah saatlerinde gerçekleşen opersayonda gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Emniyet, Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, dün sabah tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat Ekipleri, otomatik silahlar ile bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, koçbaşı ile evlerin kapılarını kırdı. Evlere baskın düzenleyen ekipler, şüpheli kişileri yere yatırarak kelepçeledi. Sabahın ilk ışıklarında başlatılan operasyonda; 'suç işlemek maksadıyla silahlı örgüt kurmak', 'kurulu örgüte üye olmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'iş yeri kurşunlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından arananların da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 670 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannobinoid, 25 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 86 tabanca fişeği ve satışa hazır olarak paketlenmiş kokain ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Polis otobüslerine bindirilmesi

-Araçların emniyetten çıkışı

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

===========================

Doğu'nun yükselen yıldızı Van, turistleri cezbediyor

Tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajı ile Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezleri arasında yerini alan Van, son yıllarda yaşanan huzur ortamıyla birlikte turistleri de cezbediyor. Tatil köylerinin, lüks sitelerin peş peşe yükseldiği Van Gölü kıyılarında artık fiyatları 1 milyon lirayı aşan villalara rastlamak mümkün. Sınır kenti olan Van'a artık sadece İranlı turistler de gelmiyor. Premar Gayrimenkul Van İl Temsilcisi Kerem Baynal, Iraklıların da artık kente ilgi göstermeye başladığını, bunun huzur ortamından kaynaklandığını söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Urartular'a da başkentlik yapmış olan Van, son yıllarda yaşanan huzur ortamıyla birlikte turistleri de cezbediyor. Van Gölü'nün sahilleri de artık diğer tatil bölgelerini aratmayacak şekilde yazlıklarla dolmaya başladı. Van Gölü'nün Türkiye'nin en büyük gölü olduğunu belirten gayrimenkul temsilcisi Kerem Baynal, Van Gölü'nün sodalı olmasına rağmen yüzülebilen, içinde balık olan ve etrafında yazlıkların olduğu, insanların dinlendiği devasa bir alan olduğunu belirtti. Baynal, Van'ın kültürel, turizm ve ekonomik olarak çevre illeri de beslediğini söyledi. Özellikle yazın Türkiye ortalamasının altında bir sıcaklık değerlerine sahip olan Van'ın herkes tarafından cazip bir şehir olduğunu da anlatan Baynal, bunun İran ve Irak ülkelerinden gelenler için de bir avantaj olduğunu söyledi. Baynal, "Dolayısıyla yazın insanların sıcaktan kavrulduğu bir dönemde burada nerdeyse yorgan ile yatacağınız mevsimsel bir avantaj var. Geçmiş dönemlerde terörden ve huzursuzluktan dolayı insanların buraya gelişi çok zordu, onları getirtmek de çok zordu. Fakat son yıllarda huzur ortamıyla birlikte hem yerli hem yabancı turist sayısında da artış var. En çok sevindiren olay farklı farklı ülkelerden turistlerin gelip burada konaklamalı olarak kalmaları Van ekonomisi ve turizmi için çok kıymetlidir. ve her geçen gün bu çeşitlilik artıyor. Örneğin daha önce İran ağırlıklı turist akını varken şimdilerde Irak'tan da gelmeye başladılar ve gayrimenkul alımına da başladılar" dedi. Van'ın avantajlı bir şehir olduğunu belirten Baynal, bunun özellikle yazlıkların sayısında da artışa neden olduğunu söyledi. Van Gölü sahilinde artık daha fazla yazlık, tatil köyü yapılmaya başlandığını ve insanların rağbet gösterdiğini belirten Baynal, fiyatların ise 300 binden başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıktığını söyledi.

'DOĞU'NUN YÜKSELEN YILDIZI'

Van'ın, Doğu'nun yükselen yıldızı olduğunu belirten Baynal şöyle konuştu:

"Sermaye, huzur, tatil gibi şeyler insanların kendi hayatlarından geleceklerinden emin oldukları yerde olur. Huzur ortamı olmayan her yer gelişime, yatırıma, seyahate, turistik dinlenmeye engeldir. Van olarak yıllarca bu sıkıntıları yaşadık. Huzur ortamının gelişiyle birlikte Van Gölü'müzde de ciddi gelişmeler olmaya başladı. Mavi bayraklı halk plajları oluşmaya başladı ki Türkiye'de sayılı yerlerde bu mavi bayraklı plajlar var. ve en önemlisi Van Gölü'ne kıyısı olan ilçelerimizin tamamı sakin şehir diye tabir ettiğimiz şehirler cinsindendir. Sadece göl değil aynı zamanda doğası ile keşfedilmeye başlandı. Peki, ne zaman oldu? Savaşın, kavganın silahın konuşulduğu bir yerde maalesef gölü, plajlarımızı, sakin kentlerimizi göremiyorduk. Şimdi baktığınızda Van Gölü kıyısında bulunan yazlıklar yetmez oldu artık insanlar kış aylarından itibaren rezerve yapıyor. 'Ben Ramazan ayını Van'da geçirmek istiyorum' veya 'artık Ege'ye, Akdeniz'e gitmek yerine Van Gölü'nde tatilimi geçirmek istiyorum' diyorlar. O yüzden huzur herkese lazım. Türkiye dünya hep huzurlu olsun istiyoruz."

Görüntü Dökümü

-------------

-Edremit ilçeinde Van Gölü sahillerinin drone ile gece görüntüsü

-Van Gölü sahillerinden gündüz drone ile görüntüleri

-Drone ile Van Gölü sahillerinden bulunan yazlıklar

-Yazlıklardan detaylar

-Van Gölü ve yazlıklardan detaylar

-Premar Gayrimenkul Van İl Temsilcisi Kerem Baynal ile röportaj

-Van Gölü sahilinden drone ile gece görüntüleri

HABER: Orhan AŞAN/VAN, -

========================

Ağırnas yeraltı şehrine yoğun ilgi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 2005 yılından bu yana ziyarete açık olan 110 metre uzunluğundaki Ağırnas Yeraltı Şehri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü.

Mimar Sinan'ın doğum yeri olan merkez Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi, kentin en önemli turizm alanlarının başında yer alıyor. Taş işçiliği evleri ve bezirhaneleri ile ziyaretçilerini ağırlayan mahallede Aşağı Pınar mevkiinde bulunan, 110 metre uzunluğundaki yeraltı şehri, son yıllarda kente gelen turistlerin gözdesi oldu. Özellikle Almanya ve Fransa'da gelen yabancı turistler, yeraltı şehrini ziyaret ediyor.

'CİDDİ BİR TANITIMA İHTİYACI VAR'

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere rehberlik eden Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, yeraltı şehrinin kaya oymadan olduğunu söyledi. Ücretsiz gezilebilen yeraltı şehrinde 12 oda, 2 salon, 1 şapel ve şaraphane olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"Erciyes, volkanik dağ olduğu için mağaramız tüf yapıdadır. Tüfler geçmiş dönemlerde yaşayan insanlar tarafından şekillendirilmiş ve bir yaşam alanı oluşturulmuştur. Yer altı şehrinin mutfak, samanlık, kiler ve ahır olarak kullanıldığını gösteren yapılar vardır. Bu mağarada şapeller, nişler, mutfak alanlarını görebilirsiniz. Ağırnas yeraltı şehrinde 150-200 kilodan başlayarak tonlarca ağırlıktaki yuvarlak dehliz taşları var. 5-6 derece arasında sıcaklığa sahip. 2005 yılından itibaren ziyarete açılan ve 2009 yılından Melikgazi Belediyesi tarafından restore ve bakımı yapılan yeraltı şehrinin ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Zaman zaman Fransız ve Almanlar yakın zamanda buraya otobüslerle geldiler ve yeraltı şehrini gezdiler" dedi.

Bektaş, ücretsiz olarak ziyaret edilebilen yeraltı şehrini, hafta sonları yaklaşık bin kadar kişinin gezdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Ağırnas Yeraltı şehrinden genel ve detay görüntü

Yeraltı şehrini ziyaret edenlerden görüntü

Yeraltı şehri rehberi Ahmet Bektaş ile röportaj

Diğer detaylar

SÜRE: 06.17 BOYUT: 704 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

======================

Su değirmeni, teknolojiye inat 300 yıldır dönüyor

Antalya'nın Kaş ilçesindeki su değirmeniyle gelişen teknolojiye ağmen 300 yıldır buğdaylar öğütülüp, kepekli un üretiliyor.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Yayla Çukurbağ Mahallesi'nde yaşayan Nevzat Çengeloğlu (69), 1983'te atıl olan su değirmenini satın alıp, onararak, çalışır hale getirdi. Sahibi olduğu günden beri değirmenin bakımını yapan Çengeloğlu, artık haftada sadece 2- 3 kez kullanıyor. Değirmeni korumak istediğini belirten Çengeloğlu, sadece kendi ürettiği buğdayları öğütüp, kepekli un üretiyor. Nevzat Çengeloğlu, kapsında '300 yıllık Dorum Değirmeni' yazan değirmenin, Kaş'ta kalan 3 su değirmeninden 1'i olduğunu anlattı. Çengeloğlu, eskiden bölgenin 'un öğütme merkezi' olan, onlarca un değirmeninin bulunduğu Gömbe Yaylası'nda artık değirmen kalmadığını dile getirdi.

Değirmeninin, Uçarsu'dan gelen buz gibi suyun gücüyle döndüğünü anlatan Nevzat Çengeloğlu, "Bu değirmen 300- 350 yıllık vardır. Ben burayı aldığım zaman eskiydi. Bakımını yaptım. Faaliyete geçirdim. Şimdi 2- 3 gün kendi unumu öğütüyorum. Bunun unu çok faydalıdır. Kepekli undur bu. Su değirmeninin unları kepekli olduğu için bağırsakları çalıştırır. Çok sıhhatlidir. Şekerlilere yarar. Ben burayı korumaya çalışıyorum. Bu değirmene sahip çıkılsın. Tarihi eser olduğu için ben başında duruyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Değirmenin dışından görüntü

-Suyun akışı ve çıkışı

-Kanaldan suyun akışı

-Değirmenin kapısı

-Sahibi Nevzat Çengeloğlu'nun girişi

-Nevzat Çengeloğlu'nun değirmeni çalıştırması

-Değirmenin un öğütmesinden bölümler

RÖP: Nevzat Çengeloğlu

526 MB/// 04.44"

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

=====================