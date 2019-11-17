DHA YURT BÜLTENİ-6

Kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, arkadaşlarıyla pikniğe gittiği bölgede kaybolan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ı (30), arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile birlikte çeşitli gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Kandıra'daki Kefken Pembe Kayalar bölgesine dün arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen Müslüm Hızal, saat 15.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün Sahil Güvenlik botları denizde, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ise bölgedeki ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bugün güneşin doğumuyla birlikte tekrar başlandı. Sahil Güvenlik ve AFAD botları Müslüm Hızal'ı denizde ararken, jandarma, AFAD, AKUT ve bazı gönüllü arama-kurtarma birlikleri de ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

Dün gece taranan bölgelerde tekrar çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 kilometre çapındaki bir alanı didik didik arıyor. Ekiplere ayrıca AFAD'ın Sakarya ve Bursa'dan getirilen özel eğitimli iz sürme köpekleri de destek veriyor. Belirlenen alanların taranmasının ardından bir sonuç alınamaması halinde, bölgeye dalgıç ekiplerinin çağırılarak su altında arama yapılması kararlaştırıldı. Çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ormanda arama yapan ekiplerden görüntü

Köpekli ekipten görüntü

Hızal'ın son görüldüğü noktanın görüntüsü

Denizde arama yapan botlardan görüntü

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

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Ameliyatla zayıflayan kadının fotoğrafını kullanan ilaç firmasına suç duyurusu

Antalya'da, tüp mide ameliyatıyla 168 kilodan 73 kiloya düşen Muhsine Tekin (49), internette zayıflama ilacı satan bir firmanın, sosyal medyada paylaştığı zayıflamış halini gösteren fotoğraflarını izinsiz kullanıp, ilaç pazarladığını belirterek şikayetçi oldu.

Antalya'da obezite yaşam koçluğu yapan 2 çocuk annesi Muhsine Tekin, aşırı kilolarından rahatsız olunca 'tüp mide' ameliyatı olmaya karar verdi. 168 kiloya kadar çıkan ve bu nedenle sosyal hayattan kopan Tekin, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 'tüp mide' ameliyatı oldu. 168 kilodan 73 kiloya düşen Muhsine Tekin yeniden sosyal hayata döndü. 5XL'den 40 bedene dönen Tekin, yeni görüntüsüyle çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Ancak Muhsine Tekin, kilo verdikten sonra paylaştığı bu fotoğrafları nedeniyle şimdi zor günler yaşıyor. İnternet üzerinden 'zayıflama ilacı' adı altında çeşitli hap ve çaylar satan kişiler, Muhsine Tekin'in fotoğrafları üzerinde fotomontaj yaparak, kendi sattıkları ilacı içiyormuş gibi gösterip, altına da reklamı yapılan ilacı kullanarak zayıfladığını belirten ifadeler yazdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fotoğraflarının internet sitelerinde yer aldığından arkadaşları aracılığıyla haberdar olan Muhsine Tekin, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Fotoğrafının izinsiz kullanıldığını, pek çok internet sitesinde bulunduğunu belirten Tekin, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara kendisinin alet edildiğinden yakındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunan Tekin, "2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından obezite ameliyatım yapıldı. Zayıf halimi gösteren fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyadaki hesabımdan çalınan fotoğraflarımın internette sahte zayıflama ilacı satan kişilerce kullanıldığını gördüm" dedi.

'İLAÇLA ZAYIFLAMADIM'

İlaçlarla zayıflamadığını, cerrahi operasyon geçirdiğini kaydeden Tekin, "Herkesi uyarıyorum, doktorumun tavsiyesi üzerine tüp mide ameliyatı oldum. Fotoğraflarımın kullandığı reklamlar yanıltıcı. Bilgim dışında kullanıldı. Kilo sorunu olan insanlar dolandırılıyor. Kimse inanmasın" diye konuştu.

Fotoğraflarının üzerinde photoshop ile oynandığını, bunun hem kendisini hem de arkadaşlarını rahatsız ettiğini ifade eden Tekin, şöyle dedi:

"Kahve içerken çekilmiş fotoğrafımın üzerinde oynanmış ve kahvenin yerine sahte zayıflama ilacı konulmuş. Benim bu görseldeki ilacı kullanarak zayıfladığım ve herkese tavsiye ettiğim yazılmış. Bir doktorumla çektirdiğim fotoğrafımın da kullanıldığını gördüm. Bu konuda çok sayıda örnek verebilirim. Onlar hakkında doktorum da suç duyurusunda bulundu."

Operasyon öncesinde içine güçlükle sığdığı 73 beden pantolonunu ve tişörtünü hatıra olarak sakladığını da belirten Muhsine Tekin, "Hedefim 68 kiloya düşmek. Sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Eskiden sokakta yürürken yemeye utandığım bol susamlı simidi şimdi gönül rahatlığıyla yiyorum. Ancak dolandırıcılar keyfimi kaçırdı" dedi.

SOSYAL MEDYADA YANILTICI REKLAMLARA DİKKAT

Muhsine Tekin'in tüp mide ameliyatını yapan Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ise sosyal medya başta olmak üzere dolandırıcılar tarafından açılan pek çok internet sitesinde zayıflama ürünleri adı altında çay ve ilaçlar satıldığını kaydetti. Dolandırıcıların, bu ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olduğunu, garanti sonuç verdiğini de iddia ettiğini anlatan Prof. Dr. Bülbüller, "Birçok reklamla karşılaşmaktayız. Bu reklamda obezite cerrahisi olmuş, diyetisyen gözetiminde zayıflamış hastaların görselleri, konusunda uzman diyetisyen ya da tıp doktorları, obezite cerrahlarının fotoğrafları kullanılıyor. Sanki bizler öneriyormuş gibi reklamlar yapılmakta" diye konuştu.

'İNSANLAR MAĞDUR EDİLİYOR'

İnternetten satılan bu ürünlerin içeriğinin dahi belli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Bülbüller, şöyle dedi:

"Tıbbi olarak ne kadar güvenli oldukları belli değil. Yüksek dozda kullanıldığı zaman ne gibi sakıncaları olduğu bilinmiyor. Hangi organlara ne derece zararlı oldukları bilinmiyor. Halkımız bu ürünleri dikkate almasın. Ama bu konuda klinik olarak çalışmaları olan bu işi hakkıyla yapan ve satışı yapılan çeşitli ürünler var. Onları tabii ki kullanabilirler. Bu tür ürünleri de doktor ve diyetisyen kontrolünde kullanmaları gerekir. Bu konu istismara çok açık. Hiçbir doktor kendi kullanmadığı ve önermediği bir şeyin reklamını yapmaz. Bunlar tamamen yalancı ve aldatıcı, saptırıcı reklamlar. Bunlara itibar etmesinler. İnsanlar mağdur ediliyor."

Obezite cerrahisinin, Türkiye'de ve dünyada çok yaygın olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, binlerce hastanın bu ameliyatlardan fayda gördüğünü, sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VE YAYMA SUÇTUR

Avukat Fevzi Yarbaş, kişisel veri ve görüntülerin hukuksuz bir şekilde ele geçirip yayınlanmasının suç olduğunu söyledi. Bunun kişinin özeline ve kişilik haklarına saldırı olduğunu kaydeden Yarbaş, şunları kaydetti:

"TCK'nın 136. maddesinde kişisel verilerin haksız surette ele geçirme ve yayma suçu özellikle düzenlenmiştir, suçtur. Yani kişinin sosyal medyada olsun diğer özel sitelerde olsun yayınlanmış görüntülerinin, kayıtlarının onun izni ve rızası olmadan alınıp başka sitelerde yayınlanması TCK 136. maddesine göre suçtur. 7- 8 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Kişi, bu süre içinde ilgililer hakkında ceza davası açılmasını temin edebilir. Yine aynı şekilde tazminat davası da açma hakkına sahiptir. İlgililer hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İnternet sitelerinde kullanılan resimlerin görüntüsü

Muhsine Tekin remileri incelerken görüntüsü

Doktor Muhsine Tekin'i muayene ederken görüntüsü

RÖP 1: Prof.Dr. Nurullah Bülbüller

Muhsine Tekin DHA muhabini Erol Akkır'a bilgi verirken görüntüsü

RÖP 2: Muhsine Tekin

Luhsine Tekin eski elbiselerini gösterirken görüntüsü

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kapadokya'da sonbahar güzelliği

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, doğa, kültür ve tarihin bütünleştiği Kapadokya bölgesi, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Sarının tüm tonları ile kaplı vadilerinde ziyaretçilerine oldukça farklı bir görüntü sunan peribacaları, sarı ve tonlarının doğal ortamda oluşturduğu görsel şölen ile turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vadilerde at ve ATV araçları ile düzenlenen turlarda doğa gezintisine katılan yerli ve yabancı turist grupları, sabahın erken saatlerinden itibaren de sıcak hava balon turlarına katılarak Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri, Zelve-Paşabağları Ören Yeri, Çavuşin, Devrent, Zemi, Güllüdere, Güvercinlik ve Aşk Vadisi'ndeki doyumsuz görsel zenginliği, metrelerce yükseklikten kuş bakışı izlemenin de keyfini çıkartıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uçhisar cevizli mevkinde sararan ağaç yapraklarından genel ve detay görüntü

-Peribacalar arasında ağaç yapraklarından genel ve detay görüntü

-Japon Turistler sarı yapraklar arasında fotoğraf çekmelerinden genel görüntü

-Japon turist yere düşen ağaç yapraklarına yatarak poz vermesi

NEVŞEHİR -DHA