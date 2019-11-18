DHA YURT BÜLTENİ - 6

Polis kayınbiraderinin öldürdüğü uzman çavuş ve eşi ayrı yerlerde defnedilecek (Görüntü ekiyle yeniden)

Isparta'da, çocuklarının gözleri önünde polis kayınbiraderi tarafından vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı. Erkan Öztürk Malatya'da, Ebru Öztürk ise Osmaniye'de toprağa verilecek. Polis, adı açıklanmayan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, dün saat 09.00 sıralarında evine gelen polis kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Adı açıklanmayan polis, tabancasını çekip, ablası ile eniştesine art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Çiftin, olay sırasında evde bulunan biri 3, diğeri 6 yaşında olan 2 çocuğu koruma altına alındı.

CENAZELER MORGDAN ALINDI

Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Erkan Öztürk'ün cenazesi, dün gece, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya, eşi Ebru Öztürk'ün cenazesi ise bu sabah Osmaniye'ye gönderildi.

Diğer yandan polis, olaydan sonra kaçan polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan

Cenazenin götürülmesi

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Arı zehri ile sağlıklarına kavuşuyorlar

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde, Multipl Skleroz (MS) ve iltihaplı romatizma hastaları, arı zehri ile uygulanan 'Apiterapi' adı verilen tedavi yöntemi ile şifa buluyor. Doktor Mustafa Öner Küçük, "Arı zehrini iki şekilde uygulayabiliyoruz. Birincisi, aldığımız canlı arıya akupunktur bölgesini sokturuyoruz. İkicisi ise daha az tehlikeli bir yöntem olan standardize edilmiş arı zehrini alıp, sulandırarak istediğimiz miktarda cilt altına enjekte ediyoruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde, sülük, hacamat, hipnoz, akupunktur, ozon ve homeopati tedavileri uygulanıyor. Çok sayıda vatandaşın başvurduğu merkezde, ayrıca arı zehri ile kullanılarak yapılan 'apiterapi' adlı geleneksel tıp tedavi yöntemi de MS ve iltihaplı romatizma hastalarına uygulanıyor. Bu hastaların vücutlarında bulunan akupunktur noktalarına arı iğnesi sokularak veya standardize edilmiş arı zehri sulandırılarak belirlenen miktarda cilt altına enjekte edilerek, bu yöntem gerçekleştiriliyor. Son bir yılda 1 MS ve 14 iltihaplı romatizma hastasının bu tedavi yöntemi ile şifa bulduğu belirtildi.

'APİTERAPİ'DE ARI ZEHİRİ VAR'

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük, 'Apiterapi' adı verilen arıyla yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavisinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi. Küçük "Apiterapide halkımızın çok sık kullandığı bal, polen, propolis ve bizim tedavi merkezimizde kullandığımız arı zehri var. Bunların hepsi apiterapi oluyor. İnsanların ilk evcilleştirdiği hayvanlardan bir tanesi arıdır. Bal arısının bütün ürünlerinden insanlar tarih boyunca faydalanmışlardır. Geçmişte halkımız arı kovanının önünde kollarını, bacaklarını açıp kendilerini arıya sokturarak bunu uyguluyor ve romatizmalarının geçtiğinden bahsediyorlardı. O yıl çok hastalanmadıklarından, daha sağlıklı olduklarından bahsediyorlardı. Eğer arıcılarla konuşursanız, 'biz hastalanmayız' derler. Gerçekten hastalanmazlar. Bir uygulamada günde 10-15 arası arı sokmasına maruz kalırlar. Bu da bağışıklığı güçlendirir" dedi.

'ÇOK HIZLI VE İYİ SONUÇLAR ELDE ETTİK'

Doktor Küçük, 'Apiterapi' yönteminin 2016 yılından bu yana kentte uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arı zehrini iki şekilde uygulayabiliyoruz. Birincisi, aldığımız canlı arıya akupunktur bölgesini sokturuyoruz. İkicisi ise daha az tehlikeli bir yöntem olan standardize edilmiş arı zehrini alıp sulandırarak, istediğimiz miktarda cilt altına enjekte ediyoruz. Bu tedaviyi iltihaplı romatizma ve MS hastalığında uyguluyoruz. Dünyada 10 binin üzerinde başarılı tedavisi olmuş MS hastası var. Bunların belirli noktalarına belirli periyotlarda arı zehri uygulanması ya da canlı arı sokturulmasıyla bağışıklık sistemi güçlendirilerek MS'e karşı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bizim yaklaşık 15 hastamız oldu. Takip ettiğimiz hastalarımızdan birisi MS diğerleri ise iltihaplı romatizma hastalarıdır. Çok hızlı ve iyi sonuçlar elde ettik."

'ALERJİYE KARŞI TEST EDİYORUZ'

Doktor Küçük, yöntemin hastaya haftada bir uygulandığını ve 10-15 seans arasında değişim gösterdiğini kaydederek, "Bizim ve halkımızın en çok korktuğu konu alerji konusudur. Arıya alerjisi olan bir kişiyi arı soktuktan sonra 3-5 dakika arasında kaybedebiliriz. Bu nedenle büyük bir risk taşıyor. Biz kişiyi arıya sokturmadan önce arı zehrini uygulamadan önce çok az dozda uygulayarak kişinin arıya alerjisini test ediyoruz. Merkezimizde acil müdahale imkanları bulunuyor. Hastaya müdahale etmek için bir dakika gibi bir zamanız var. Tam ekip hazır olduktan sonra tedavi yapıyoruz. Ekibimizi arıya alerjisi olmayan kişilerden kuruyoruz."

Görüntü Dökümü

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Tedavi merkezinden genel ve detay görüntü

Arı venomun hastaya temsili enjekte edilmesi

Doktor Mustafa Öner Küçük ile apiterapi hakkında röportaj

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Lahana fiyatı üreticiyi memnun etmedi

Türkiye'de, lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de, temmuz ayından bu yana hasat sürerken, üreticiler fiyatlardan memnun kalmadı. Fiyatların geçen yılla aynı olduğundan yakınan üreticiler, artan girdi fiyatlarıyla kar edemediklerini söyledi.

2018 yılında Niğde'de 17 bin 900 dekar alanda ekimi yapılan lahanada 109 bin 405 ton rekolte elde edilirken, 2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 120 bin ton lahana rekoltesi bekleniyor. Temmuz ayından bu yana hasadı süren ve rekoltesiyle memnun eden lahana, 2 ila 2,5 lira arasında alıcı buluyor.

Girdi fiyatlarının yükselmesi ve lahana fiyatlarında artış olmamasıyla çiftçinin memnun kalmadığını anlatan Niğde Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, "Geçen yıl 70 ila 80 lira arasında gübre alırken, bu yıl gübre fiyatı yaklaşık 130 liraya yükseldi. Üreticilerimizin ürettiği lahana fiyatı geçen yıla oranla aynı. Geçtiğimiz yıl lahananın tane fiyatı 2 ile 2,5 lira arasında gidiyordu. Bu yıl ise maliyetlerin artmasına rağmen lahana fiyatları yine aynı. Çiftçilerimiz maliyetin artmasına rağmen, ürünün fiyatının aynı olmasından dolayı dertli. Kentimizde 2018 yılında 17 bin 900 dekar alanda 109 bin 405 ton lahana rekoltesi elde edilmişti. Bu yıl ise 18 bin 240 dekar alanda ekimi yapılmış olup, yaklaşık 120 bin ton lahana rekoltesi bekliyoruz" dedi.

'FİYATLAR ÜRÜN KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR'

Lahana üreticisi Feridun Bayacı ise, "Temmuz ayında sökümünü yaptığımız lahanalarda fiyatlar iyiydi ama şimdi ise büyük düşüş yaşadı. İlk başlarda lahanamız 3 TL ile 3,5 lira arasında satılıyordu. Ama şimdi 2 TL ile 2,5 lira arasında satılıyor. Maliyeti geçen yıl iyiydi, bu yıl ise artışlar oldu. İlaç ve gübre fiyatları iki kat arttı. Lahananın geçen yıla oranla maliyeti yüksek ama fiyatları düşük. Bu fiyatların altında da ürünlerini verenler var. Fiyatlar lahananın kalitesine göre değişiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Lahana tarlasından görüntü

Lahana üreticisinden detaylar

Lahana üreticisi Feridun Bayacı ile röportaj

Niğde Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal ile röportaj

Lahana tarlasından detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Adana'da 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada, piyasada sürülmek üzere olan 6 bin 360 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 70 sıvı sprey ve 1380 cinsel istek artırıcı çikolata ele geçirildi. Polis, depo sahibi M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin depoya girmesi

-Koliler içindeki haplar

-Genel ve detaylar

SÜRE: 02'42" BOYUT: 299 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Üvey anne dehşeti yaşayan küçük kız, yuvaya yerleştirildi

Adana'da üzerine motosiklet düştüğü söylenerek hastaneye götürülen ancak ağladığı için üvey annesi tarafından dövülerek komaya girdiği ortaya çıkan Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa, tedavisinin ardından çocuk yuvasına yerleştirildi.

Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücudunda ısırık ve darp izlerine rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı.

Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı. Visal İbrahim ifadesinde, eşi Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan kızı Nurcan'ın sürekli ağladığını ve bu nedenle dövdüğünü söyledi. Babaanne Fatma Azğın'ın da gelinin torununu sürekli dövdüğünü belirtti. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YUVAYA YERLEŞTİRİLDİ

Adana Şehir Hastanesi'nde 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Nurcan El Mustafa, hayat mücadelesini kazanarak servise alındı. Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de küçük çocuğun sağlık durumunu yakından takip etti. Önceki gün taburcu edilen Nurcan El Mustafa, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınarak çocuk yuvasına yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, -

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Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 25 yıldan 15 yıla düşürüldü

Konya'da sevgilisi Hacer Göral'ı (45), kavun kestiği bıçakla 5'i öldürücü olmak üzere 6 yerinden bıçaklayarak öldüren ve 'kasten adam öldürme' suçundan Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan'ın (55), cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 15 yıla indirildi.

Olay, 19 Ağustos 2017 tarihinde merkez Meram İlçesi Konya- Antalya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. O dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan 3 çocuk babası Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı alıp, 42 JD 310 plakalı otomobiliyle, Antalya Çevreyolu Kozağaç Mevkii'ne geldi. İkili, yol kenarında otomobilden inip, bir ağacın altına oturdu ve aldıkları kavunu kesip, yemeye başladı. Ancak çift arasında mobilya tartışması çıktı. Çakan, kavunu kestiği bıçak ile eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan Hacer Göral'a saldırdı. Kaçmak isteyen kadın, can havliyle otomobile binip, ön koltuğa oturdu. Ancak muhtar, bıçağı kadının vücudu ile boğazına art arda sapladı. Ardından da bıçağı 3 kez kendisine saplayarak, intihara kalkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Hacer Göral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı haldeki Mustafa Çakan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

MOBİLYA SATIN ALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Çakan, polise verdiği ilk ifadesinde, olaydan bir gece önce Hacer Göral'ın evinde kaldığını, çocukları ve kardeşiyle sohbet ettiğini, bu sırada sevgilisinin kendisinden yeni mobilya almasını ve birlikte yaşamak istediğini söylediğini anlattı. Bu nedenle sabah evden mobilya almak için çıktıklarını kaydeden Çakan, "Ağaçlık alanda kestiğim kavunu Hacer'e götürdüm. Hacer sağ ön koltukta oturuyordu. Sağ elimde bıçak sol elimde kavun vardı. Kavunu yemesi için önünde çömelerek rica ettim, Hacer kavunu elimden alıp yere fırlattı. Sonra da bana tokat attı. Bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Bana küfür ettiği sırada kendimi kaybetmişim. Sonrasını hatırlamıyorum. Hacer'i bıçaklamış, öldürmüşüm. Kendime de zarar vermişim" dedi.

MÜBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Mustafa Çakan, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Çakan, mahkemede verdiği savunmasında, 'Hacer benim iş yerime gidip geliyordu. Gidip gelirken arkadaş olduk. Bana yalnız olduğundan ve beraber yemek istediğini söyledi. Beraber yemeğe gittik. Birlikte fotoğraf çektirdik. Beni bu fotoğrafları çevreme göstermekle tehdit etti. Bu fotoğrafları çoğaltmıştı. Benimle evlenmek istiyordu. Bende mecbur kalıp imam nikahı kıydım. Benden ev kiralamamı istedi ben Konya'dan ona ev kiraladım. Bir süre sonra o eve de gitmedi. Amacının beni rezil etmek olduğunu söyledi. Bir süre sonra çocuklarıma internet üzerinden uygunsuz fotoğraflar gönderdi. 'Ya bana nikah kıyarsın ya da yuvanı dağıtacağım' dedi. Olay günü Hacer ile kiraladığımız evdeydik. Sabah erken saatlerinden dışarı çıktık. Mobilyacılara uğrayacaktık. Benden kavun almamı istedi. Kavun aldım ve yol üzerinde bir yerde durdum. Kavunu kesip, verdim almadı. Bana ağır küfürler ediyordu. Elimdeki bıçakla karnına vurmuşum. Tam olarak hatırlamıyorum. Kendi üzerimde de kan vardı. Yoldan geçen bir vatandaştan ambulans çağırmasını istedim. Bu bıçak çiftliğim olduğu için arabada bulundurduğum küçük bir bıçaktı. Olay sebebiyle çok pişmanım. Ben Hacer'i hiçbir zaman şiddet uygulamadım" diye konuştu.

25 YIL HAPİS CEZASI

Mustafa Çakan, davanın son duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen Çakan, mahkeme heyeti tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Çakan'a tahrik indirimi kullanmayan heyet, Çakan'ın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını 25'e yıla indirdi.

CEZASI 15 YILA İNDİRİLDİ

Mustafa Çakan'ın avukatı karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise olayda haksız tahrik olduğunu belirterek, Çakan'ın cezasının 15 yıla düşürülmesine karar verdi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Tolga YANIK/KONYA, -

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12 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polisin operasyonuyla durdurulan otomobilde 12 kilo 150 gram esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, otomobili TEM Otoyolu'nda takibe aldı. Polisin operasyonuyla durdurulan otomobilde bulunan 2 kişi, yere yatırılarak kelepçelendi. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin gizli bölümlerinde 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Mehmet Sıddık Çelik (56) ile Şeref Demirdaş (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon anları

-Araçta yapılan arama

-Esrarın bulunması

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Mangal ateşi, 2 otomobili yaktı

Bursa'da Botanik Park Bahçesi'nde, söndürülmeyen mangaldan sıçradığı iddia edilen kıvılcımlar nedeniyle 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bursa Botanik Park Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen aileler, Botanik Park'ta mangal yapmak için ateş yaktı. Yakılan ateş söndürülmeyince, park halinde bulunan araçlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle iki otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 16 CDM 15 ve 16 AFV 607 plakalı iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçlardan alevli görüntüler

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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