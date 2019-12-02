DHA YURT BÜLTENİ-6

Artvin'de 2 ev yandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, tek katlı evde çıkıp, bitişikteki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Dün gece, Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde Ali Çiçen'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bitişikte bulunan kardeşi İsmail Çiçen'in evine sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ancak 2 ev de kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları (cep telefonu kamerası)

Haber: Nusret DURUR - ARTVİN-DHA

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Ayağı kırılan kedi tedavi edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 yıldır yaptığı ev yemekleriyle yüzlerce sokak hayvanının bakımını üstlenen ev hanımı Sevda Kaffalı, araba çarpması sonucu sağ arka bacağında kırık oluşan sokak kedisini tedavi ettirdi.

Kadirli ilçesinde sokakta çevredekilerin araba çarptığını söylediği bir kedinin sekerek yürüdüğünü gören ve Sevda Kaffalı, hayvanı sahiplenerek 45 kilometre yol kat edip Osmaniye kent merkezine getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Kara Kız Görüntüleme Merkezi'nde ücretsiz röntgen filmi çekilen ve sağ arka ayağında kırık olduğu saptanan kedi, tedaviye alındı.

Yıllardır, sahipsiz sokak hayvanlarına baktığını ve evinin bahçesine sakat ve hasta hayvanlar için bir alan yaptığını söyleyen Sevda Kaffalı, "30'a yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. 40'a yakın ise sokakta beslediğim hayvanlar var. Ev hanımıyım, yöresel ev yemekleri yaparak bu hayvanların masraflarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

'CANLARINI ACITMAYIN'

Yaralı kedinin ise sokakta baktığı hayvanlardan biri olduğunu ve 4 gün önce araba çarpması sonucu bu hale geldiğini belirten Kaffalı, "Kadirli'de veteriner hekimlere yaralı kediyi gösterdiğimde parçalı kırık olabileceğini ama röntgen çekmek gerektiğini söylediler. Röntgen cihazı olmadığı için yaptıramadım. Bende araştırdım Osmaniye'de Kara Kız Görüntüleme Merkezi olduğunu öğrendim. İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçtim ve kedimizin röntgeni için randevulaştım. Getirdiğim kedimizde kırık teşhisi konuldu. HAYTAP'a vermiş olduğu bu ücretsiz hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Yıllardır sokakta yaşamaya çalışan hayvanları besliyorum. Hala benden korkan hayvanlar var. Yemeklerini verdikten sonra ben uzaklaşınca yaklaşarak besleniyorlar. Herkesten rica ediyorum, insanlar tarafından korkutulmuş bu hayvanların canlarını acıtmayın, acımayın da. Sevgi gösterin, taşlamayın, onlara şiddet uygulamayın" diye konuştu.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da, 'intramedüller pin' uygulamasıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini, kedinin kısa zamanda yürüyebileceğini kaydetti.

Sevda Kaffalı, kedinin ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'ya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kedinin kafesinin içinden çıkarak kaptan su içmesi

-Kedinin röntgen masasına yatırılması

-Sevda Kaffalı'nın evindeki kedilerle görüntüsü

-Çekilen Röntgen filminden detay

-Kedinin bacağının tıraş edilmesi

-Ameliyattan detay görüntüler

-Ameliyat sonrası kedi masada yatarken

-Sevda Kaffalı'nın konuşması

-Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Ali Nuri Yiğit'in konuşması

-HAYTAP Temsilcisi Ali Laçinbala'nın konuşması

-Ameliyat sonrası kedinin yürümesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Ağrılı dağcılardan 'Sarıkamış' provası

Ağrı Dağcılık İl Temsilciliği üyeleri, ocak ayında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına düzenlenecek yürüyüşün provasını Koçbaşı Tepesi'ne tırmanarak yaptı. Kar yağışı altındaki tırmanışa 43 dağcı katıldı.

Kent merkezinden otobüslerle Koçbaşı Tepesi'nin eteğine kadar giden, 15'i kadın toplam 43 dağcı, saat 09.00'da Ağrı Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan rehberliğinde tırmanışa geçti. Kar yağışı ve yoğun sis altında, deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki dağa 4 saatte tırmanan dağcılar, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Dağcılar, daha sonra aynı güzergahtan inişe geçti.

Tırmanışın, ocak ayında Sarıkamış şehitleri anısına yapılacak yürüyüşe hazırlık olduğunu belirten Servet Arslan, "Düzenlediğimiz faaliyete Ağrı Belediyesi Dağcılık Topluluğu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Eczacılık Bölümü öğrencileri katıldı. Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı gerçekleştirdik. Zaman zaman kar yağışı ve sis tırmanışa katılanlar için tecrübe oldu. Bu tırmanışa katılanlar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılacak tırmanışa katılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağcıların kar ve siste tırmanışı

-Dagcılık İl temsilci Servset Arslan'ın açıklaması

-Zirve görüntüsü

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

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Üzerine kayıtlı, araçlar parçalanınca mağdur oldu

Mersin'de yaşayan Mürüvvet Ceylan (57), üzerine kayıtlı 2 kamyonetin ölen eşiyle birlikte nakliye işi yapan ve araçların gerçek sahibi olan 2 kişi tarafından parçalanarak, satıldığını bu nedenle de maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. 2 kamyonetin vergi ve trafik cezaları olmak üzere toplam 10 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle banka hesaplarına icra geldiğini söyleyen Ceylan, yetkililerden yardım bekliyor.

Akdeniz ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Mürüvvet Ceylan, 2018 yılının şubat ayında, nakliyecilik yapan eşini kaybetti. Ceylan, eşinin nakliye işinde kullandığı, başkalarına ait olmasına rağmen kendi üzerine kayıtlı bulunan 1998 ve 1996 model 2 kamyoneti, satmak istedi. Kamyonetin gerçek sahipleri olan Ali K. ve Kemal S. ile iletişime geçti. Ancak araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını öğrendi. 2 kamyonetin yaklaşık 10 bin lira vergi ve trafik borcu olduğunu, bu nedenle banka hesaplarına haciz geldiğini belirten Ceylan, "Konunun çözümlenmesi için başvurmadığım yer kalmadı. Savcılığa, polise şikayetçi oldum ama araçlar benim üzerime olduğu için kimse bir şey yapamadı. Ben bu araçların satılarak borçların ödenmesini istiyordum ama araçlar ortada yok. Eğer bu kişiler araçların kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlarsa o zaman borçlarını ödesinler. Yok, eğer araç senin diyorlarsa getirip versinler ben devlete teslim edeyim" dedi.

2 aracın borçlarından dolayı banka hesaplarına el konulduğunu, geçim sıkıntısı yaşamaya başladığını belirten Ceylan, "Param olsa araçların borucunu öder kurtulurum. Elektrik borcumu yatıramaz hale geldim. Eşim vefat edince geride bir miktar borç kaldı. Asgari ücretle çalışan, çocuklarımın desteğiyle geçiniyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın evrakları incelerken

-Kadın evraklarla salondan içeriye girerken

-Mağdur kadın yaşananları anlatırken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

Van'da, İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, Pati Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli hayvanseverler, Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Üniversiteliler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açarken Kader Cin, "Hayvanları sevin, koruyun" dedi.

İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla, Pati (Hayvan) Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen bir grup hayvansever üniversiteli, Sıhke Gölü ve Kale çevresinde bulunan sokak hayvanlarına mama verip, tedavilerini yaptı. Hayvansever gençler, martılar için de göle ekmek attı. Ardından Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret eden gençler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açtı.

Kader Cin, herkesin hayvanların sevip, koruması gerektiğini belirterek, "Bizler İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla Sıhke Gölü ve Kale bölgesinde başıboş olan sokak hayvanlarına mama verip, gerekli tedavilerini yaptırdık. Hayvan dostları olarak herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni de ziyaret edip, barınan hayvanların durumuyla ilgili görevlilerden bilgi aldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

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-Sokak hayvanlarına mama ve ekmek kırıntıları veren gençler

-Hayvanları kucaklarına alıp seven gençler

-Sokak hayvanlarından genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,