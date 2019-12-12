DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum'un Osmancık ilçesinde kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasına ilişkin Çorum Valiliği, yazılı açıklamada bulundu.

Zehirlenmenin doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şuan itibariyle öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, 103 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz, ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibariyle 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir"

VALİ ÇİFTÇİ: 6 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Olayın ardından hastane gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi , Kaymakam Hakan Alkan , Belediye Başkanı Ahmet Gelgör , İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı , Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, gazdan etkilenenleri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Çiftçi, olayın meydana geldiği yurda giderek burada da incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklamda bulunan Vali Çiftçi, "Kız öğrenci pansiyonunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 103 tane öğrencimiz ilçemiz devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. İlk müdahalesi devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra durumu kritik olan öğrenciler Çorum'a sevk edildi. Son aldığımız bilgilere göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Öğrencilerimizin şuuru açık herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak gerekli incelemeleri başlattılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali açıklama

-Yapılan incelemeler

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/OSMANCIK(Çorum),

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Haşhaşı hem üretiyor hem işliyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uluışık (67), haşhaşın hem üretimini hem de ezmesini yapıyor. Ezmelerin büyük bölümünü kendi tarlasında yetiştirdiği haşhaştan ürettiğini söyleyen Uluışık, "Yaz sezonunda yurt dışından gelen gurbetçilerimizin yoğun ilgisi oluyor. Kış sezonunda ise kaplıcamıza gelen vatandaşlarımıza satışını yapıyoruz" dedi.

Sandıklı ilçesinde haşhaş ezmecisi Mehmet Ali Uluışık, köyündeki tarlasında ürettiği haşhaşı, iş yerinde işleyerek, satışını yapıyor. Haşhaş ezmesinin büyük bir bölümünü kendi tarlasından karşılayan Mehmet Ali Uluışık, yetmediği takdirde ilçedeki küçük çiftçilerden de alarak onlara da katkı sağlamaya çalışıyor. Kendi tarlasından elde ettiği sarı, siyah ve beyaz haşhaşları hamurluk ve kahvaltılık olarak işleyen Uluışık, her yıl yaklaşık 3 ton haşhaş ezmesi yapıyor. İşlediği haşhaşı yurt dışından gelen gurbetçilere, ilçede katmer ve haşhaşlı ekmek gibi hamur işi yapanlarla, kaplıcaya gelen vatandaşlara satan Uluışık, üretimi çok sevdiği için bu işi yaptığını söyledi.

'TOPRAKTAN SOFRAYA GETİRİYORUZ'

Mehmet Ali Uluışık, haşhaş ezmesinin çoğunluğunu kendisi topraktan sofraya getirdiğini belirterek, "Haşhaşı kendimiz tarlada üretiyoruz. İşliyoruz. Tabii çevremizdeki üreticilerden de aldığımız haşhaş oluyor. Onları da işleyerek üreticilere destek olmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70'ini kendimiz üretiriz. Yüzde 30'unu da çiftçimizden satın alırız" dedi.

'HAŞHAŞ EZMESİ YEREL GIDAMIZ'

Haşhaş ezmesinin yerel gıda olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Uluışık, "Yaz sezonunda yurt dışından gelen gurbetçilerimizin yoğun ilgisi oluyor. Kış sezonunda ise kaplıcamıza gelen vatandaşlarımıza satışını yapıyoruz. Ayrıca ilçemizde vatandaşlar katmer ve hamur işlerinde, kahvaltıda çikolata yerine haşhaş ezmesini tercih ediyor" diye konuştu.

'İKİ ŞEKİLDE İŞLİYORUZ'

Haşhaş ezmesinde ekstra bir katkı maddesi olmadığını aktaran Uluışık, "Haşhaş ezmesi pekmez, bal ve şekerle karıştırılarak da tüketiliyor. Siyah, beyaz ve sarı olmak üzere bütün haşhaş çeşitlerimizin ezmeleri mevcut. Bu haşhaşları da kahvaltılık ve hamur işi olmak üzere iki çeşit yöntemle işliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Haşhaş ezme iş yeri önünden görüntü

Haşhaş kavrulurken görüntü

Haşhaş ezme makinesi çalışırken görüntü

Haşhaşlar makine içerinde ezilirken görüntü

Ezilen haşhaşlar makine içerisinden çıkarken görüntü

Çeşitli renkte haşhaş ezmelerinden görüntü

Siyah haşhaş ezmesi kaşıktan akarken görüntü

Mehmet Ali Uluışık haşhaş ezmesini paketlerken görüntü

Mehmet Ali Uluışık paketlediği haşhaş ezmesini terazide tartarken görüntü

RÖP: Mehmet Ali Uluışık

Haşhaş ezmelerinden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için önceki gün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından başlayan yağışta metrekareye 150 kilogram yağmur düştü. Gece boyunca devam eden yağışta korkulan olmazken, yıldırım düşen evde bir kişi yaralandı, bir ağaç devrildi, birkaç araç kısa süreli mahsur kaldı. Kriz masasından sorumlu Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, "Meteorolojinin uyarı seviyesini düşürmesi nedeniyle 48 saattir devam eden kırmızı kod kaldırıldı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu yıl hayata geçirdiği renk kodlu uyarı sisteminde, kuvvetli meteorolojik bildirimler için kullandığı kırmızı kodlu uyarı sonrası Antalya'da olumsuzluk yaşanmadı. Son 24 saatte metrekareye 100 ile 150 kilogram yağış düşen Antalya'da yağış 24 saate yayılınca ciddi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı. Önceki gün meteorolojinin uyarısından sonra Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz masası 24 saat boyunca gelişmeleri takip etti.

YAĞIŞLAR GÜNDÜZ DE DEVAM EDİYOR

Bu sabah durum değerlendirmesi yapan Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, tahminleri doğrultusunda Antalya merkez, Kemer ve doğu ilçelerinde dün saat 18.00'den itibaren etkili olmaya başlayan yağışların gece boyunca etkisini artırdığını kaydetti. Yağışların devam ettiğini belirten Öztürk, en fazla yağışın ise Serik ilçesine düştüğünü aktardı. Öztürk, "Yağışlar bugün öğle saatlerine kadar aynı şekilde devam edecek. Öğleden sonra etkisini azaltarak gün boyunca sürecek" dedi.

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da kendilerini zorlayan bir durum olmadığını aktardı. Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde birkaç araçta vatandaşın mahsur kaldığına yönelik ihbar aldıklarını belirten Kısa, sıkıntı olmadan sorunu aştıklarını kaydetti.

Kepez 'de Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve yıldırım düştüğünü açıklayan Kısa, bir kişinin yaralandığını, evde de hasar oluştuğunu açıkladı. Kısa teyakkuz halinde olmaya devam ettiklerini söyledi. Meteorolojik ihbar doğrultusunda ekipler çalışmaya devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla hala teyakkuzdayız" dedi.

YILDIRIM DÜŞEN GECEKONDU TAHLİYE EDİLDİ

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5849 Sokak'ta oturdukları gecekonduya dün gece yıldırım düşmesi nedeniyle hafif şekilde yaralanan Suriyeli evli ve 3 çocuk babası Abdulileh Hac Abdullatif (29) tedavinin ardından taburcu edildi. Abdullatif ailesinin oturduğu ev hasar gördüğü için tahliye edildi. 4 kişilik aile diğer yakınlarının yanına taşındı.

Abdulileh Hac Abdullatif'in yakını Şakir Hac Abdullatif, "Çatıya internet için yerleştirilen bakır direk nedeniyle yıldırım düştü. Akrabalarım burada yaşıyor. Sadece eniştem Abdulileh Hac Abdullatif hafif şekilde yaralandı. Evi boşalttık" dedi.

Suriyeli ailenin yaşadığı gecekonduya bitişikteki evde yaşayan Mehmet ve oğlu İbrahim Çaşka da meydana gelen olaydan dolayı geceyi tedirginlikle geçirdiklerini söyledi. Mehmet Caşka televizyon izlerken bir anda yıldırımın düştüğünü belirterek, "Bir anda televizyon kapandı büyük bir gürültüyle. Evimizin tüm camları patladı. Korkuyla dışarı çıktık. Suriyeli aileyi gördük yardım istedik. Ambulans gelip tedavi etti" diye konuştu.

KOD RENGİ TURUNCUYA DÖNDÜ

Kriz masasından sorumlu Antalya Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, 'kırmızı kod' uyarısı kapsamında Antalya genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, sadece Suriyeli bir ailenin evine yıldırım düştüğünü, küçük bir yaralanma vakası yaşandığını belirterek, "Hastanede ayakta tedavisi yapıldı ve herhangi bir problem yok" dedi.

İki gündür devam eden yağışlarda küçük çaplı ağaç devrilmesi, su birikintileri gibi her yağmurda yaşanabilecek küçük çaplı olaylar yaşandığı da belirten Çiçekli, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre il genelinde 'kırmızı kod' uyarısı kapsamında beklenen 200- 250 kilogramlık yağışların gerçekleşmediği açıklandı.

Ölçümlere göre Serik'te metrekareye 150 kg, diğer ilçelerde de 80- 100- 130 kg gibi yağışlar gerçekleştiğini kaydeden Çiçekli, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sabah saat 10.00'da uyarı seviyesini kırmızıdan turuncuya düşürmesi üzerine, kriz masasının da sonlandırıldığını açıkladı.

Çiçekli, "Meteorolojinin uyarı seviyesini düşürmesi nedeniyle 48 saattir devam eden kırmızı kod kaldırıldı. Vatandaşlarımız günlük rutinlerine devam edebilir. Kriz masası sürecini sona erdirdik ama belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da gerekli tedbirleri yine devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Evin dış plan görüntüsü

-Patlayan saat camlar dan detay görüntü

-Yıldırım düşmesi sonucu duvardaki delik ten görüntü

-Evleri zarar gören vatandaşlarla röp komşu

-Aile yakını ile röp

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Depoda 'yakan' temizlik

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, işçinin fabrikanın deposunda yere dökülen yağı temizlemek için döktüğü yanıcı madde alev aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, yere dökülen maddenin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı'da bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir işçi yağların depolandığı depoda zemine dökülen yağı temizlemek için bir varile bağlı musluğu açarak kovaya bir madde doldurdu. İşçi daha sonra kovanın içerisindeki yanıcı maddeyi zemine döktü. İşçi zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladı. Bu sırada yere dökülen madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Güven HASBAŞ/AKYAZI(Sakarya),