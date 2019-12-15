DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift öldü

Trabzon 'un Ortahisar ilçesindeki evlerinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Hasan (79) ve eşi Seher Süer (72) yaşamını yitirdi.

Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında oturan Hasan ve Seher Süer çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine geldi. Yakınları, eve girdiğinde çifti yataklarında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Hasan- Seher Süer çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Süer çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan görüntüler

-Cenazelerin çıkarılışı

HABER KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON,

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Sünnet düğünündeki takılarla okul ve yurt yaptırdı

Karslı iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, 4 yıl önce çocuğunun sünnet düğününde davetlilerden topladığı takılarla kente okul yaptırdı. Adının taşıyan vakfın yönetim kurulu başkanlığını yapan, bu okulun dışında başka okullar da yaptırıp, çok sayıda öğrenciye burs ve kıyafet yardımında bulunan Korkmaz, "Lüks otellerde yüz binlerce dolarlık kıyafeti giyerek 50'şer bin dolarlık çanta takarak dolaşma hikayesi değil benim hikayem. Bu davranışla örnek alsın istedim herkesin. Almışlardır kesin. Şimdi o okulda çocuklar kaloriferli sınıflarda akıllı malzemelerle öğretim görüyor" dedi.

SBK Holding ve SBK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sezgin Baran Korkmaz, 4 yıl önce oğlunun sünnet düğününde davetlilere torba dağıtıp, "Bu torbalara takınızı atın ve içine adınızı soyadınızı adresinizi yazınö dedi. Bu sırada davetliler arasında homurdanmalar oldu. Bunun üzerine Korkmaz, "Kars valimizle görüştüğümüzde öğrenci yurdu ve lise ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun için buradan toplanacak paraların hepsini Kars Valiliği'ne bağışlayacağızö dedi. Bu konuşmanın ardından davetlilerden kimi kolundaki saati, kimisi ise çantasındaki mücevherleri torbaya attı. Toplanan para ve takılarla, Kars'a ilkokul yapıldı. Sünnet düğünde yaşananların görüntüleri ise sosyal medyada halen izleniyor, çok sayıda beğeni alıyor.

Bu okulun dışında, çok sayıda okul yaptırıp, öğrencilere burs ve kıyafet yardımında bulunan hayırsever iş adamı Sezgin Baran Korkmaz, DHA'ya konuştu. Korkmaz, "Düğün olayı buraya kadar nasıl geldi, açıkçası ben de bilmiyorum. Ama benim yaptığım şey aslında elimden geldiğince herkesin yapması gereken bir şeyö dedi. Düğün öncesi yaşananları anlatan Korkmaz, "Oğlumuza sünnet düğünü yapmak istedik. Hep çeşitli bahanelerle kaldı. Baktık çocuk büyüyor, karar verdik. Eşim bana düğünü iyi bir yerde yapalım ve buradan gelecek takıyı da bağışlayalım dedi. Onun öncesinde de dönemin Kars valisi yurt ve okul ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de eşime o zaman valimizi de davet edelim dedim ve valimiz de düğüne katıldıö ifadelerini kullandı.

TORBA DAĞITTTIM, 'TAKILARINIZI ATIN' DEDİM HOMURDANMA BAŞLADI

Düğünde takılarını atması için davetlilere birer torba dağıttığını ifade eden Sezgin Baran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ben hep düğünlerde duyardım. İşte bilezik takıldı, sahte çıktı. Kutu için boş çıktı gibilerinden. Ben de herkese küçük torba dağıttım. Takınızı buraya atın ve adınızı soyadınızı ve adresinizi yazın dedim. Davetlilerden homurdanma yükseldi. Beni yanlış anladılar. Zannettiler ki ben kimin attığını bilmek istiyorum. Yalan yok onu da merak ediyordum. Ama yanlış anlaşılma devam edince sahneye çıktım ve olayı anlattım. Burada toplanacak takının tamamını, Kars'ta ihtiyaç olan öğrenci yurdu ve lise için bağışlayacağım dedim. Kız öğrenciler okusun diye oraya da ulaştıracağız yardımları. Yoksa o kızlarımız çocuk gelin olacaklar dedim. Adresleri ve isimleri istemem de orda okuyacak öğrencilerin teşekkür mektubu yazmasını sağlamaktı. Bu böyle de oldu zaten. O gün çok duygulanan oldu. Bir gün sonra çek yazanlar bile oldu. Kars'ta çok güzel bir okul inşa ettik, bir ağabeyim de katkıda bulundu. En azından lüks otelde sünnet yaparken insanlar kötü düşünmedi. Ben israfın haram olduğunu düşünen biriyim. Bu nedenle de düğünde açıklama yaptım ve eğitime harcadık bu takıları. Hiç unutmuyorum o gün Baran çocuğa bunu atacaktım ama yarın ben de ekstra katkıda bulunacağım diyen bile çıktı. Benim konuşmamdan sonra herkes yardımlar yaptı. Herkesin beklediği buydu. Bir dokunuş bekliyorlardı."

'LÜKS OTELLERDE 100 BİNLERCE DOLARLIK KIYAFETL DOLAŞMAK DEĞİL HİKAYEM'

Yapılan okulda, öğrencilerin kaloriferli sınıflarda eğitim gördüğünü belirten Korkmaz, "Lüks otellerde yüz binlerce dolarlık kıyafeti giyerek 50'şer bin dolarlık çanta takarak dolaşma hikayesi değil benim hikayem. Bu davranışla örnek alsın istedim herkesin. Almışlardır kesin. Şimdi o okulda çocuklar kaloriferli sınıflarda akıllı malzemelerle öğretim görüyor. Geçtiğimiz yıllarda okula ziyarete gittiğimde çocuklardan bazıları ağabey ben seni tanıyorum demişti. Aslında okulda adım soyadım veya ailemden birinin isimleri de geçmiyor" ifadelerini kullandı.

'SÜNNET DÜĞÜNÜ, 9 YAŞINDAKİ BARAN'IN HİKAYESİ'

Sünnet düğününün 9 yaşındayken kız kardeşini elinden tutup götürmesinin hikayesi olduğunu belirten iş adamı Korkmaz, "Ben Kars'ın en ücra köşesinde küçük bir evde otururken annem bize diyordu ki, valinin çocuklarının okuduğu okula vereceğim ki orada en iyi öğretmenler vardır. Nitekim de öyle yaptı. Ben ve kız kardeşim, her sabah 05.30'da kalkar, karda kışta ayağımızda kara lastik hikayesini, buz tutma hikayesini benden başka o yolu yürüyen Baran'dan başkası bilemez. O yolu yürüyen çocuklar yürümesin diyerek yaptım. ve yapmaya da devam edeceğim. Keyif alıyorum. Aslında o sünnet düğünü olayı 9 yaşındaki Baran'ın sabah 05.30'ta kalkıp, Kars'ta eksi 15 derecede kız kardeşinin elinden tutup 10 kilometre yolu yürüyerek şehrin en iyi okuluna gitme hikayesidir" dedi.

DOĞDUĞU KÖYE YAPTIRDIĞI OKULA, AYLİN BEBEK İSMİNİ VERDİ

Bu yıl Ardahan ve Elazığ 'a da birer okul yaptırdığını belirten Korkmaz, "Önümüzdeki Eylül ayında eğitim öğretime açacağız okulları. Bu yıl 50 bin öğrenciye kıyafet yardımı yaptık, biz kimseye kapımızı kapatmıyoruz. Buradan da söylüyorum. Bizim vakfımıza hangi okul başvuru yaparsa yapsın, mutlaka dönüyoruz. Herke açığız. Hayır demiyoruz biz bu yardımları yapacak kadar batmayacak bir şirketiz, Biz dağıtıyoruz, Allah bize veriyor. Ben 40 yaşındayım bine yakın öğrenciye burs veriyorum, keyif alıyorum. Biz vakıf olarak Türkiye 'de mülteciler ile ilgili en büyük çalışma yapan vakıfız. Bizim vakfımız en büyük vakıfları yönetiyor. Ben mülteci kelimesine çok karşıyım. Mecburiyetten dolayı yer değiştiren insanlardır bunlar. Mesela ben doğduğum köye okul yaptırdım. Adını da Aylin Bebek İlköğretim Okulu koyduk. Neden mi? Orda okuyan çocuklarımız Aylin bebeğin hikayesini unutmasınlar diye. Kendi topraklarından çıkıp denizde boğulan bir çocuğun hikayesini öğrensinler diye bu adı koyduk. Şimdi Sudan 'da hastane yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da klinik yaptım. Geçen sene İran 'da deprem olduğunda güvenli su taşımacılığı yaptım bunun organizasyonu yaptım. Suriye 'deki mültecilere elimden geldiğince yardım yapıyorum" dedi.

KDV'DEN DÜŞMÜYORUZ

Devlete vergilerini de ödediklerini belirten Sezgin Baran Korkmaz, "Biz vakıf olarak harcadığımızı hiçbir zaman KDV'den düşmüyoruz, devletimize vereceğimiz vergiyi ödüyoruz. Kazancımızdan bu ödemeleri yapıyoruz. Bizim vakfımızın amacı şudur devletimizden KDV'den düşmeyecek kazandığımızdan ödemeleri yapacağız. Örneğin 4 yıl oldu sünnet düğünü olalı. İnsanlar halen arıyor tebrik ediyor. İnsanlar iyi şeyler duymak istiyor. Bende mutlu oluyorum. Mesela herkes burs verebilir. Ama herkes demekle beyaz yakalı ve beyaz yakalı alt tabanı diyorum. Lüks restoranlarda yemek yiyorlar. 10 bin TL hesap ödüyorlar. Para kendilerinin ama, eve gittiklerinde aynanın karşısına geçtiklerinde düşünmüyorlarsa şüphe vardır. Bir televizyon kanalında mülteciyi ayakkabısız gördüğünde vicdanı sızlamıyorsa bir şey demiyorum" diye konuştu.

İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, çocuklara ve yoksullara yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sünnet düğününde iş insanı Baran Korkmaz'ın davetlilere anonsu

Saffet Baran Kormaz'la röportaj

Okul Açılışı (Arşivden)

Baran Kormaz'ın doğup büyüdüğü gecekondu

Köylüsü Cahit Özkaya röportaj (komşu)

Okuluna giden öğrenci Utku Işık röportaj

Genel görüntü ve detaylar

Müslim SARIYAR- Güven USTA-Bedir ALTUNOK/İSTANBUL, -

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Güvercin borsasında ikinci el otomobil fiyatına kuş satılıyor

Şanlıurfa 'da, güvercinler, Kuşçular Kahvesi'nde hafta sonları, ihale usulü satışa çıkarılıyor. 'Güvercin borsası' olarak adlandırılan ihalelerde; güvercinler cinsi ve özelliğine göre 5 liradan, 50 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu Şanlıurfa'da Haşimiye Meydanı'nda bulunan 'Kuşçular Kahvesi'nde toplanan kuş meraklıları, yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık artırmayla satışa sunuyor. Hafta sonları 2 lira çay parasına bu kahvede bir araya gelen kuş tutkunları hem aile geçimlerini sağlamak hem de güvercin kuşları hakkında bilmedikleri bilgileri de ediniyor. Kahvenin ortasına kurulan sepetli kafeste 'kuş tellalı' diye adlandırılan kişi tarafından kuşlar düşükten yükseğe doğru fiyatı artırılarak satışa sunuluyor. Renkli görüntülerin yaşandığı Güvercin borsasında otomobil fiyatına kadar yükselen kuşları almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. Çayların yudumlandığı kahvelerde kuş tellalının özelliklerini bağırdığı ihalelere; Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılanlar oluyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen güvercin satıcıları, burada hem güvercin alıyor hem satıyor hem de kuş meraklılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalıyor. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı ihalelerde, satılan her kuş için yüzde 15 pay ise güvercinin satışına aracılık yapan kuşçu kahvesindeki görevli kişiye veriliyor.

EN KIYMETLİ DOST KUŞLARDIR

Çocukluğundan beridir kuş tutkunu olduğunu ve kıymetli dostu kuş olduğunu söyleyen Mehmet Aktaşan, her hafta sonu ihaleye katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da kuşçuluk bir sektör oldu. Araba fiyatına burada kuşlar alınıp satılıyor. Kuşçulukla ailesini geçindirenler var. Kuş besleyen insanlara, hayvanlara kıymet verir. Kuşçuluk kuyumculuktan dahi çok farklı bir meraktır. Bu kuşları gözümüz gibi bakarız. Onlara yem verir, rahatsızlanınca ilacını veririz. Bizim zevkimiz havadadır. Geçen gün bir çift kuşu 100 bin liraya satıldığına şahit oldum."

Şanlıurfa'da 2 yıldır kuş tutkunu olduğunu anlatan Kadir Yeşil ise "Sarı Alaca Bağdadı, Gübbe, Şamo, Şarabı, Nakışlı, İsrail gibi kuşları fiyatlarının bir araba fiyatına alınıp satıldığını duyunca bende gelip bu kuş borsasına gelmeye başladım. Bir süre sonra kuşları sevmeye başladım. Yeni nesil gençlerinde bu sevincine şahit oldum. Kısa bir süre sonra kuşlarla bir bağım oldu. Güvercini sevmek bir çocuğu bir insanı sevmek gibidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuşçu kahvesinde toplanan kalabalık

Kuş tellalı tarafından şatışa sunulan kuşlar

Kuş tutkunlarıyla yapılan röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Palandöken'de Mor ve Ötesi'inden kar yağışı altında konser

Türkiye'nin önemli rock gruplarından Mor ve Ötesi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar yağışı altında konser verdi. Grubun solisti Harun Tekin üşüyen ellerini zaman zaman gitar çalmayı bırakıp cebine koyarak ısıttı. Grup, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlen ICEBREAK festivalin son gününde Mor ve Ötesi hayranları ile buluştu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, Mor ve Ötesi'ne eşlik etti. After Ski etkinliğinde Pera konserinin ardından sahne alan Mor ve Ötesi soğuk hava nedeniyle hayranlarının karşısına kat kat giyinerek çıktı. Sanatçıların üşümemesi için de sahnenin dört bir tarafına ısıtıcılar yerleştirildi. Bazen hızını artıran kar yağışı, rock grubu Mor ve Ötesi ile izleyenleri etkiledi. Grubun solisti Harun Tekin parmaklarının üşümesi nedeniyle zaman zaman gitar çalmayı bırakıp ellerini cebine koyarak ısıtmaya çalıştı. "Hava ne kadar soğuksa siz de o kadar sıcaksınız" diyen Tekin ve arkadaşları söyledikleri birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Mor ve Ötesi, soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Palandöken kayak merkezinde kayak yapanlar

-Konser alanı

-Kar yağıyı altında konser

-Grubun sanatcısı Harun Tekin'in konuşması ve elini cebine koyup ısınması

-İzleyenler

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Hayallerini gerçekleştirdi

Düzce'de aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaşan Seçil Horata(31), zayıflama hayalini gerçekleştirdikten sonra üniversite hayalini de gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nü kazanan Seçil Horata ders sınavlarına giriyor.

Düzce'de 3 çocuğu ile yaşayan ve hayallerini tek tek gerçekleştiren Seçil Horata'nın, aşırı kiloları nedeniyle hayatı zorlaştı. 170 kilo olan Seçil Horata, kilo vermeye karar vererek 87 kiloya düştü. 1 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Seçil Horata, 83 kiloya düştü. Erken yaşta evlendirilen ve en büyük isteği olan lise ve üniversite okuyamayan Seçil Horata ilk olarak açık liseyi bitirdi. Ardından girdiği üniversite sınavlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi'nin 4 yıllık maliye bölümünü kazandı. İkinci sınıf öğrencisi olan Seçil Horata, bugün ders sınavına girdi.

Hafta sonu yapılan Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarına çocukları Berat, Azat ve Ceyda Uslu ile gelen Seçil Horata, "Benim birçok hayalim vardı. Hayallerimi gerçekleştirmeye kilo vererek başladım. O benim için dönüm noktası oldu ve şu anda hayallerimi gerçekleştirmeyi devam ediyorum. Üniversiteyi kazandım, sınavlarım da gayet başarılı geçiyor. Çocuklarımla beraber ders çalışıyoruz. Ancak çok istekliyim. Araştırmayı seviyorum, çocuklarıma yardım ederken kendim de bir yandan derslerime çalışıyorum. Onlara örnek olmak en önemlisiydiö dedi.

Seçil Horta'nın çocukları da anneleri gibi üniversiteyi kazanarak iyi bir meslek sahibi olmak istediklerini ve anneleri ile gurur duyduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seçil Horata ve çocuklarının görüntüsü

Seçil horata ve çocukları ile röp

Çocuklar oyun oynarken görüntü

Çocuklar annelerini sınava uğurlarken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,