DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüste yapılan aramalar

-Narkotik köpeği Oscar'ın eroini bulması

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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'Buğday ithalatı kararı, fiyatları etkilerse ekim alanları azalabilir'

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) sıfır gümrükle verilen 1 milyon ton buğday ithalat yetkisinin 500 bin ton artışla 1,5 milyon tona çıkarılması kararının, buğday fiyatlarını etkilemesi durumunda, ekim alanlarının daha da azalmasına neden olacağını söyledi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası'nda buğday ekim alanlarının azaldığı görülüyor. TMO'ya sıfır gümrükle verilen 1 milyon ton buğday ithalat yetkisinin 500 bin ton artışla 1,5 milyon tona çıkarılmasını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Soylu, bunun ekim alanlarının azalmasına neden olabileceğini belirtti. Soylu, "2018- 2019 üretim sezonunda ülkemizde 19 milyon ton buğday üretimi gerçekleşti. Bu bir önceki yıla göre 1 milyon ton daha az. Bir önceki yıl 20 milyon tondu. Ülkemizde son yıllarda buğday ekim alanlarında ciddi bir daralma söz konusu. 9 milyon hektarlardan 7 milyon hektarlara kadar düşmüş durumda. Türkiye'de gelişen unlu mamulleri sanayisi var. Bunlar ciddi bir ham madde işliyorlar. Tabi iç üretim yeterli olmayınca bu fabrikaların birçoğu mamul maddelerini işlemek için yurt dışından ham madde almak zorunda kalıyorlar. 2019 yılının ilk 10 ayında bu rakam 7 milyon tonlara kadar ulaşmış durumda. Sevindirici durum ise bu ithal edilen buğdayın yüzde 90'dan fazlası mamul madde olarak işlenip tekrar yurtdışına tekrar satılıyor. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir haber" dedi.

'İTHALAT KARARININ ZAMANI ÖNEMLİ'

TMO'nun aldığı ithalat kararının zamanının da önemli olduğunu belirten Soylu, "TMO piyasayı düzenlemek için ister istemez zaman zaman yetkilerini kullanıyor. Bu mısırda, çeltikte diğer ürünlerde olduğu gibi bu yıl buğday fiyatlarında makul bir artış olmuştu. 1350 lira olarak açıklanmıştı. Geldiğimiz günlerde kaliteli buğday 1700 lirayı buldu. TMO gıda enflasyonunun tam sıkıntı olmaması için böyle bir tedbir aldığını düşünüyorum. Özellikle çiftçilerin hasat sezonuna yaklaşırken bu yetkiler kullanıldığı zaman çiftçilerimiz ciddi oranda mağdur oluyor. İsteğimiz, sezonun bittiği, piyasada mal arzının azaldığı dönemlerde yapılsın" diye konuştu.

'EKİM ALANI DAHA DA AZALABİLİR'

Çiftçinin başka ürünlere yönelebileceğine ve buğday ekim alanlarının daha da azalabileceğine değinen Soylu, "Buğday fiyatlarının ithalatlarla çok baskı altında tutulması da zaten ekim alanları daraldığı için ekim alanlarının daha da azalmasına neden olacaktır. O yüzden biz buğday ekim alanlarını 7 milyon hektarların üzerine üretiminde 20 milyon tonların üzerine çıkarmak istiyorsak buğday fiyatlarının da çiftçinin maliyetlerini karşılayacak ve onu kar ettirecek seviyelerde olması gerekiyor. Buğday fiyatlarını çok ciddi baskı altında tuttuğumuz zaman çiftçimiz başka ürünlere kaçış yapıyor. Ovadaki üretim, ürün çeşitliliğinin dengesi bozuluyor. İthalatın yansımaları fiyatları yine çok geriye çekerse önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz buğdaydan ciddi kar elde edemeyeceğini düşünürse başka ürünlere kayabilir" dedi.

(Görüntü Dökümü

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Buğday tarlasından detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA ))

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Torbalı Belediyesi'nin 11 memuru Karaman'a göndermesine, yargı freni

İzmir 'in Torbalı Belediyesi'nde görev yapan 11 memur, belediyenin aldığı karar gereği 5 ay süre ile geçici olarak 773 kilometre uzaklıktaki Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe belde Belediyesi'nde görevlendirildi. Karara itiraz eden memurların İzmir İdare Mahkemeleri'nde açtıkları davada görevlendirmeler durduruldu. Torbalı Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediyenin kararına tepki göstererek, "Burada AK Parti döneminde çalışan memurların gönderilmesi gibi bir durum var. Biz bunu kabul edemeyiz. Yapılan haksızlık da mahkemeden döndü" dedi.

Torbalı Belediyesi, kurum bünyesinde çalışan 11 memuru, 5 ay süreyle geçici görevlendirme ile Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Göktepe Belde Belediyesi'ne gönderme kararı aldı. Aralarında eski belediye başkan yardımcısı Yunus Değer'in de bulunduğu 11 memur, Göktepe Belediyesi'nde 14 Ekim'de göreve başladı. Aynı zamanda görevlendirmelere karşı İzmir İdare Mahkemeleri'nde davalar açıldı. Memurların açtığı yürütmeyi durdurma davalarında, mahkeme çalışanları haklı buldu.

Belediyenin yaptığı görevlendirmeleri 'siyasi' olarak nitelendiren Torbalı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Erman Çağlar, duruma tepki göstererek, "Biz belediyeyi kaybettiğimizde yaklaşık bir veya iki meclis sonra, mevcut belediye başkanı tarafından Göktepe Belediyesi ile bir kardeş belediye protokolü imzalanması yönünde meclise önerge getirildi. Biz bu önergeye, siyasal nedenlerle hazırlanmış olduğunu düşünerek 'hayır' oyu verdik. O dönem kendisi bu maddenin kültürel, sosyal ve hizmet alanını genişletme çalışmaları nedeniyle getirildiğini söylemişti. Ancak bizim düşündüğümüz doğru çıktı. Bunu tamamen bizim dönemimizde aktif çalışan memurlar için bir mobbing unsuru olarak kullanacakları ortaya çıktı. Bu olay gündeme geldikten sonra, bu arkadaşlarımız idare mahkemelerine başvurdu ve davalarını açtı. O davalarda yürütmeyi durdurma kararı alındı" dedi.

'HEMŞEHRİLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

Kendisi de bir avukat olan Çağlar, "AK Parti döneminde çalışan memurların gönderilmesi gibi bir durum var. Böyle bir şey yok. Hukuka aykırılık şu anda giderilmiş durumda. Çok şükür bu yapılan işlemden mahkeme kararıyla dönüldü. Belediye başkanı göreve geldiğinden beri hassasiyetler üzerine siyaset yapan bir anlayışla hizmet ediyor. Belediye başkanı, seçildiği gün daha mazbatasını almadan Cumhurbaşkanımıza açıkça hakaret etti, belediye meydanındaki şehit posterlerini indirdi ve 400 işçimizin rızkıyla oynadı. ' İşçi fazlam var' diyerek işçi çıkardı, iki gün sonra İŞKUR 'a 'İşçi ihtiyacı var' diyerek başvuru yaptı. Şimdi de memur arkadaşlarımızı bizim dönemimizde çalışmış olmasından dolayı cezalandırıyor. Kişisel hırs ve ihtiraslarla belediye başkanlığı yapılmaz. Bizler bu süreçlerin başından beri hukuksal uygulamaların karşısında olacağız. Torbalı sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Özgür Erman Çağlar ile röp.

Haber: İZMİR,