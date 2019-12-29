DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Amatör balıkçı Gediz Nehri'nde kayboldu

İZMİR'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesi ile Gediz Nehri'ne açılan 37 yaşındaki Muharrem Sürücü'den dün (cumartesi) saat 17.00'den bu yana haber alınamıyor. Sürücü'nün bulunması için jandarma dalgıç ekipleri, deniz polisi, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından nehirde ve karada arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Evli, 1 çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün (cumartesi) saat 17.00 sıralarında, 6 metrelik teknesi ise Foça'nın Gerenköy Mahallesi, Gedizaltı mevkisindeki Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktaya balık tutmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında, bir arkadaşı, aynı zamanda çiftçilik ile uğraşan Sürücü'yü cep telefonundan arayıp, "Ben de balık tutacağım" diyerek, kendisini de almasını istedi. Arkadaşı, sözleştikleri Gedizaltı mevkisindeki balık avladıkları yere 500 metre mesafedeki iskele olarak kullandıkları yerde uzun süre beklemesine rağmen Sürücü'nün kendisini almaya gelmesi üzerine tekrar telefon etti. Ancak, ısrarla aramasına rağmen Sürücü'nün telefonlarına cevap vermemesi üzerine, durumu diğer arkadaşlarına bildirdi. Bölgeye gelen arkadaşları Sürücü'nün teknesini, içi boş halde çalışır vaziyette kendi etrafında dönerken buldu. Çevrede yaptıkları aramada Sürücü'yü bulamayınca, durum jandarmaya bildirildi. Jandarma dalgıç ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla saat 18.00 itibari ile bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama-kurtama çalışmalarına bazı köylüler de kendi tekneleriyle destek verdi. Sürücü'nün montu ve çizmesi karada bulundu. Ancak şu ana kadar kendisine ulaşılamadı. Arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muharrem Sürücü'nün fotoğrafı

-Arama kurtarma çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA ( İzmir ),

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Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Konya 'da Mehmet Ali T.'nin (34), hastanenin arkasındaki tenha bölgede, kapıları kilitli, park halindeki cipte, göğsünden vurulmuş cesedi bulundu. Araçta tabanca bulan polis Mehmet Ali T.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, Beyhekim Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği'nin arkasındaki tenha bölgede, park halindeki cipi fark etti. Şüphe üzerine 01 KG 695 plakalı cipin yanına giden ekipler, kapıların kilitli, sürücünün ise hareketsiz olduğunu belirledi. Bunun üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kapısı gelen itfaiye ekipleri tarafından açılan cipteki kişinin, tabancayla göğsünden vurularak öldüğü tespit edildi. Mehmet Ali T. olduğu belirlenen kişinin yanında tabanca bulundu. Olayın intihar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yapılan incelemenin ardından Mehmet Ali T.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Araçtan ve polisin inceleme yapmasından detay

Cesetten detay

Genel ve detay

Haber- kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA ))

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Sahte içki dolu bidonları toprağa gömmüşler

Manisa 'nın Salihli ilçesindeki 6 mahallede, jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, büyük bölümü bidonlar içinde toprağa gömülü, 4 bin 364 litre sahte içki ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Salihli'nin Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile bu mahallelerdeki toplam 14 ev, depo ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda büyük bölümü toprağa gömülü olan, sahte olduğu belirlenen 3 bin 250 litre şarap ve 1115 litre rakı, içki üretiminde kullanılan 10 damıtma düzeneği, 3 kilo anason ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el koyulurken, 14 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkiler, yediemin olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 14 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarmanın sahte içkileri gömülü oldukları yerden çıkarmasından görüntü

Ele geçirilen sahte rakı ve şaraplardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Evine hırsız giren kadın: Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış

Karabük 'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde 6 eve giren hırsızlar, televizyon, saat ve matkap çaldı. Evine hırsızların girdiğini duyup, İstanbul 'dan köye gelen Nuriye Çınar (62), "Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş, temiz hırsızmış" dedi.

Karabük- Kastamonu yolu üzerindeki Sarıahmetli köyünde, kış döneminde boş olan 6 eve, hırsız girdi. Hırsızlar, girdikleri evlerden televizyon, saat ve matkap çaldı. Köydeki arsasının ölçümünü yaptırmak için İstanbul'dan gelen Fatma Gölçeker (75), evinin kapısını açınca hırsız girdiğini anladı. Gölçeker'in haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, pencere, kapı ve balkondan 6 eve giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Evine hırsız girdiğini duyunca İstanbul'dan köye gelen Nuriye Çınar, "Bir şeyler almış mı, diye merak edip, geldik. Bir eşya almamış ama pencereyi kırarak zarar vermiş. Keşke burayı da kırmasaydı. Para, altın aramış. Değerli bir şey ne arar köyde? Demir korkuluğu söküp, pencereyi kırdıktan sonra içeri girmiş. Evi kirletmemiş. Ayakkabısıyla girmemiş. Temiz hırsızmış. Hırsız derken, bir şey de almamış. Hiçbir yer kirlenmemiş. Ayakkabıyla gezseydi batırırdı halıları" dedi.

Fatma Gölçeker ise "Kapıyı açtığımda her taraf dağınıktı. Jandarmayı aradık. 2 kol saati, 1 matkap yok. Kardeşimin evine de girmişler. Televizyonu vardı, o yok. Başka evlere de girilmiş ama bir şey alınmamış, karıştırılmış. Para, altın, silah gibi şeyler arıyorlardı herhalde" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden ve jandarma ekiplerinden detay

-Nuriye Çınar röp

-Fatma Gölçeker röp

-Mesut Korkmaz röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Erciyes, yılbaşında yüzde 100 dolu

Kayseri 'deki Erciyes Kayak Merkezi 'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Rusya Ukrayna ve Polonya 'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı, yeni yıla sayılı günler kala yüzde 100'e ulaştı. Kayak merkezinde bulunan tesisler ve diğer otellerde yılbaşı için yer kalmadı. Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te kutlayacağı öğrenildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir otelin genel müdürlüğünü yapan Mahmut Akar, Türkiye'de en fazla kar oranına sahip dağın Erciyes olduğunu belirterek, "Sezon, aralık ayı itibariyle başladı. Şu anda 1 metreyi aşkın kar var. Pistlerimizdeki kar oranı ise çok daha yüksek. Şu an Türkiye'de en yüksek kar oranı Erciyes'tedir. Bu da bizim doluluk oranlarımıza yansıyor. Şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Yarıyıl tatili dönemine kadar tamamen doluyuz. Otelimizde yılbaşına özel çeşitli etkinliklerimiz olacak" dedi.

'YILBAŞI ERCİYES'TE HAREKETLİ OLACAK'

Erciyes'teki bir otelde Müşteri İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Ümmü Irmak ise yılbaşına özel çeşitli programlar hazırladıklarını söyledi. Irmak, "Yılbaşında otelimiz ve Erciyes çok hareketli olacak. Misafirlerimize canlı müzik ve gala yemeği hizmeti sunacağız. Sabahın ilk ışıklarına kadar hizmetimiz devam edecek. Şu anda otelimiz yüzde 90 oranında dolu. Tatil rezervasyonlarımız devam ediyor, yeni yılda doluluk oranımız tam doluluğun üstüne çıkmak üzere" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otel genel müdür Mahmut Akay ile röportaj

-Müşteri ilişkileri müdürü Ümmü Irmak ile röportaj

-Erciyes Kayak Merkezi'nden detaylar

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ-DHA