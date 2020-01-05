DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Sahil Güvenlik ekibi, 51 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin de cesedine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 kaçak göçmen için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında, saat 05.49'da, Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot, bölgede görevli ekibin Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ekibi daha görevlendirildi. Kaçak göçmenlerden 51'i kurtarılırken, 3'ünün ise suda cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyıya getirilen 51 kaçak göçmenden 18'i, gerekli kontroller için sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Oben ULU/DİKİLİ (İzmir),

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Şehit polis memuru Fethi Sekin, kabri başında anıldı

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerin saldırısı sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Doğancık köyünde bulanan mezarı başında anıldı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ak Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin babası Zeki Sekin, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı kapsamında Baskil Anadolu Lisesi öğrencileri, şehit Fethi Sekin'in kabrine 'Şehide saygı yürüyüşü' düzenledi. Şehidin kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Anmaya katılanlar, şehit Sekin'in mezarına karanfiller bıraktı.

Şehidin babası Zeki Sekin, oğlu Fethi'nin nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, kendilerinin de kanlarının son damlasına kadar vatanı daha da güzelleştirmek için çalışacaklarına ant içtiğini söyledi. Sekin, "Bundan 3 yıl önce bana en büyük acıyı yaşatan eli kanlı, gözü dönmüş, ruhu kirlenmiş, kalbi paslanmış hainlere ve onların yoldaşlarına sesleniyorum; vatanın bağrına fırlattığınız zehirli ihanet okları bizi biz, Fethi ve onun gibi nice kahraman yiğit vatan evladını canları pahasına siper ettikleri iman göğsünde eritip bal kaymak eyledik. Ciğerimize saplanan kızgın demirleri, kor ateşleri göz yaşımızı soğutup, söküp attık. Sizin ihanetiniz bizi birleştirdi. Zayıflatmadı, güçlendirdi. Tüm Türkiye ve umudu Türkiye olan yüz milyonlarca insan tek vücut oldu. Biz ölmedik, siz öldünüz, biz bitmedik, siz bittiniz. Fethi nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, bizler de kanımızın son damlasına kadar bu aziz ve cennet vatanı daha da güzelleştirmeye ant içtik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntü

-Kur'an-ı Kerimin okunması

-Kabri ziyaret

-Baba Zeki Sekin'in konuşması

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Çorlu'da 200 polisle operasyon

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 200 polisin katılımıyla, silah, uyuşturucu, kaçakçılık, hırsızlık suçları şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda eve baskın düzenlenirken, Uzi marka silah ile tabancalar ve çalıntı elektronik malzemeler ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde silah, uyuşturucu, kaçakçılık ve hırsızlık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Yardımcısı Fatih Bozboyacı ile Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu'nun yönettiği ve 200 polisin katıldığı operasyonda daha önceden belirlenen 13 ayrı evde arama yapıldı.

Bir evde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş Uzi marka silah, çuvalın içinde av tüfeği, halıya sarılmış tabanca ve mermiler ele geçirilirken, ev sahibi gözaltına alındı. Dedektör köpek 'Larissa'nın bahçedeki tuğlalara tepki vermesi üzerine yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi U.Ç. gözaltına alındı.

POLİS GİRMESİN DİYE PİTBULL ALMIŞ

Arama yapılacak olan bir evin kapısının kilitli olması üzerine özel hareket timleri tarafından koç başı ile kapı kırılarak içeriye girildi. Uyuşturucu tacirlerinin evlerinin bahçesinde, baskınlara karşı önlem olarak pitbull cinsi köpek besledikleri dikkat çekti.

Öte yandan, aynı mahalledeki bir bakkalda yapılan aramada 55 litre yapma içki, tütünle doldurulmuş 16 bin 700 makaron ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. 1 çalıntı motosikletin polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Polisin mahallede yaptığı aramalarda 1 uzi marka silah, 5 tabanca, 4 av tüfeği, çalıştı elektronik malzemeler ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Özel hareket timlerinin önlem alması

-Evde arama yapılması

-Suikast silahı bulunması

-Tabanca ve silahların bulunması

-Özel hareket timleri tarafından kapı kırılması

-Pitbull köpekten detaylar

-Genel görüntüler

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Sivas'ta, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Sivas'ta, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, Kardeşler Tepesi'ne yürüdü. Sıcaklığın eksi 7 derece ölçüldüğü havada gerçekleştirilen yürüyüşe; Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Yürüyüş, Kardeşler Tepesi Mesire Alanı'nda sona erdi. Burada önce şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntüler

-Yürüyüşe katılanlar

-Kuran okunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

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Minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, camını kırıp girdiği minibüsten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Aralık günü merkez Şehitkamil ilçesinde park halindeki bir minibüsten meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin minibüsün yanına gelişi

Şüphelinin camı kırıp minibüse girmesi

Şüphelinin camdan çıkıp ayrılması

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Fiyatı düşürülen 'Çorum leblebisi'ne talep arttı

Çorum'da leblebi üreticileri, kente özgü tat olarak bilinen kuru yemişin fiyatında indirime giderken, artan talep dolayısıyla yılbaşını yoğun geçirdi. İndirimin yeni yılda da sürmesi, tüketicilerin yanı sıra Çorumlu leblebicilerin de yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin leblebi üretimiyle ünlü ili Çorum'daki kuru yemişçiler, yılbaşına yönelik artan çerez tüketimi dolayısıyla fiyatlarda indirim uyguladı. Tüketiciler de yılbaşında Antep fıstığı ve fındıktaki yüksek fiyat nedeniyle leblebi ve tuzlu fıstığın yanı sıra indirime gidilen Çorum leblebisine yöneldi. İndirim olunca talebin artması üzerine Çorum'da leblebi satışı yapılan işletmelerde yılbaşı, yoğun geçti. İndirimin yeni yılda da sürmesi, tüketicilerin yanı sıra Çorumlu leblebicileri de memnun etti. Tuzlu, çıtır, beyaz, soslu-baharatlı, çikolatalı, şekerli, kaplamalı, ballı-susamlı, sade ve cips leblebi başta olmak üzere 40'a yakın çeşidi üretilen leblebi, kent dışına çıkanlar tarafından hediyelik olarak da tercih ediliyor.

Çorumlu leblebi üreticileri, yıl boyunca rekolte düşüşü ve stok gibi sorunlarla fiyat artışının olduğu fındık ile Antep fıstığından sonra leblebi satışlarının artırdığını söyledi. Leblebi ustası Volkan Koçak, "Antep fıstığı ve fındıkta fiyatlar zaten yüksekti. Müşteri artışımız var, diye biz de leblebi üreticileri olarak bunu fırsata çevirmedik. Tam tersine insanlar leblebi yesin, diye fiyatlarda indirime gittik. Rağbet çok fazla. Leblebi fiyatları 9 TL'den 20 TL'ye kadar her bütçeye kadar var" dedi.

'LEBLEBİDE ZAM YOK, İNDİRİM VAR'

Üretici Bekir Kayabaşı da kilogramda 1 TL'lik indirim yapıldığını, bunun da satışlara olumlu yansıdığını kaydederek, "Leblebide zam yok indirim var. Vatandaşlarımız daha bol leblebi tüketsin, diye kiloda 1 TL'ye indirime gittik. Biz üreticiyiz, fiyatlarımız gayet cazip ve satışlarımız da gayet iyi" diye konuştu.

Kentte 3 kuşaktır leblebi imalatı yapılan firmanın işletme müdürü Nevzat Demirpençe ise "Leblebide 2 yıldır zam yapmadık. Çorum leblebisinin fiyatı 9 TL'den başlar 22 TL'ye kadar çıkar. Satışlarımız gayet iyi durumda. Hem tüketici hem üretici hem de satıcı memnun" dedi.

ÇORUM LEBLEBİSİ

Çorum'un sarı leblebisi, kuru nohuttan yapılır. Nohudun leblebiye dönüşmesi 1,5 ayı bulur. Tarihi dükkanlarda tek kavrumluk leblebiler, çuvallardan tenekelere, buradan leğenlere doldurulur. Odun ateşi ile yeterli sıcaklığa ulaşan fırına aktarılan leblebiler, son kavurmadan sonra tekrar çuvallara doldurularak, dumanı üstünde satışa sunulur. Çorum leblebisi, kuşaktan kuşağa aktarılarak, bugüne ulaşan kavurma işlemiyle ünlüdür. Nohuda ayrı lezzet ve altın sarısı rengini kazandıran geleneksel leblebi üretimi, bir yandan devam ederken, bir yandan modern yöntemler de uygulanmaya başlandı. Leblebi yapmak için öncelikle ateş tuğlası, kerpiç, tava ve karıştırıcıdan oluşan kavurma ocağı gerekir. Kullanılacak odunların iz yapmayan cinsten olması ise önemlidir. Eleme işleminden geçirilen nohutlar önce boylarına göre ayrılır. Birinci kavurma işleminden sonra sıcak olarak çuvallara doldurulup 2 gün dinlendirilir. İkinci kavurmadan sonra da 2 gün dinlendirilen nohutlar, kuru yere serilerek, 15- 20 gün bekletilir. Nohutlar, 3'üncü kavurmadan önce nemlendirilip, bir kez daha 1 gün süreyle çuvallarda bırakılıp, kabukları ayrılır. Leblebinin acılı, tuzlu, karanfilli ve diğer çeşitlere dönüşmesi bu son kavurma işleminden sonra gerçekleşir. Yörede bilinen 40'a yakın leblebi çeşidi bulunmaktadır.Görüntü Dökümü

-Leblebi alan vatandaşlar

-Tezgahlar

-Leblebicilerle röp.

-Leblebinin kavrulması

-Muhabir Anons

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Çaldıkları aracın plakasını 'Evleniyoruz' yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar

Gaziantep'te, çaldıkları otomobilin plakasını 'Evleniyoruz' yazısı ile kapatan şüpheliler, kendilerini fark eden polislerden kaçarken kaza yaptı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Perilikaya Mahallesi'nde geçen hafta cuma günü park halindeki otomobil çalındı. Sahibinin ihbarı üzerine polis, bölgede çalışma başlattı. Polis, Şirinevler Mahallesi'nde aynı renk ve modelde, plakası 'evleniyoruz' yazısı ile kapatılan otomobili fark edip, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler hızlarını arttırarak yola devam etti, polis de peşlerine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde üst geçit köprüsünün ayağına çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden 1'i aracın içinde, 3'ü ise kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisten kaçan şüpheliler

Şüphelilerin otomobille kaza yapması

Araçtan inerek kaçan şüpheliler

Olay yerine gelen sivil polis ekibi

'Evleniyoruz' yazısı ile plakası kapatılan otomobil

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)