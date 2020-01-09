DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangında daha önce özel tıp merkezinden alış veriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın yangın merdiveninin, dış cephe malzemesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, duman etkilenerek hastaneye kaldırılan 2'si kadın 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünlerinin satışı yapıldığı bir mağazada, dün akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince, AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29) ve Aşkın Bayraktar (36), ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangında hayatını kaybeden ve AVM'deki bir mağazada çalıştıkları öğrenilen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin cansız bedenleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Dumandan etkilen, Burak Çamurcu, Gamze Özçelik, Yavuz Karaöz'ün ilçedeki hastanede tedavileri sürerken, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, tedavi altına alınan Aşkın Bayraktar'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

YANGIN MERDİVENİ KAPATILMIŞ

2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangında 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın dış cephesinde yer alan yangın merdivenin dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek kapatıldığı ortaya çıktı. AVM'nin dış cephesindeki yangın merdivenlerinin, binanın içerisindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme polisi ve itfaiye ekipleri de, geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı çalışmalarını bugün de sürdürdü. Ekipler, bahse konu mağazada incelemelerde bulunurken, AVM'deki tüm güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Yangının elektrik kontağından kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

TOPRAĞA VERİLECEKLER

Öte yandan ölümüyle yakınları ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğan Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Merzifon ilçesinde yarın Cuma vakti Kara Mustafapaşa Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verileceği öğrenildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Yanan AVM'nin yanındaki binada kuyumcu dükkanı bulunan Murat Bozalı, "İşyerinde çalışıyordum o arada siren sesleriyle dışarı çıktık. Binanını üst katından dumar yükseliyrdu. Şok olduk. Bağırma çağırma derken itfaiye müdahale etti. Dumandan zehirlenenler olmuş. İki kişi öldü çok üzgünüz" dedi.

"YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORLARDI'

Görgü tanığı, taksi durağı çalışanı Sinan Genel de "Akşam durağa gelidğimde itfaiye geliyordu. Bina yanıyordu itfaiye gelip merdivenle müdahab etti. Çatıdan 'Yardım edin. Koşun, yetişin' diye bağırıyorlardı.Yukarıdan siyah dumanlar yükseliyordu. Apar topan çıkardılar hastaneye götürdüler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AVM'den gündüz detay

-Gece itfaiyenin müdahale etmesi

-Vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Sinan HARMANCI-Hüseyin KALAY-Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya),

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Bıçakla yaralayıp, ağzını toprakla doldurarak boğdu

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde C.T., kesici aletle yaraladığı Recep Coşkun'u (32) ağzına toprak doldurup boğdu. Polisin operasyonuyla yakalanan C.T., mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah merkez Kayapınar ilçesi Beşyüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde delici alet yarası bulunan Recep Coşkun'un ağzının da toprak dolu olduğu görüldü. Coşkun'un cenazesi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis ekipleri cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayet zanlısı C.T.'yi (31) saklandığı adreste gözaltına aldı. Coşkun'un cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedilirken, C.T. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Morgdan genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Türkiye-İran sınırında bir uçaktan merak uyandıran duman çizgileri

İRAN ve ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından başlayan gerginlikten sonra tüm gözler bu iki ülkeye çevrilirken İran-Türkiye sınırında bir uçağın hortum şeklinde çıkardığı ilginç çizgiler merak konusu oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye ile İran sınırı arasında bulunan küçük Ağrı dağı mevkiinde bugün öğlen saatlerinde beliren bir uçak yaklaşık 1 saat boyunca bölgede kavisler çizerek gökyüzüne doğru çıkardığı dumanla büyük daireler çizdi. Bir hortum şekline oluşan dumanlar Doğubayazıt ilçesinin dışında çevre ilçelerden merakla izlendi. Zaman zaman İran sınırına yakın bölgede alçak uçuş yaparak dairesel çizgiler çizen uçak heyecan yarattı. Vatandaşların çeşitli yorumlarına neden olan çizgilerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağrı dağı üzerinde uçağın daireler çizmesi

Haber -Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT, (Ağrı),

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Oğlunu 15 yıldır kayıp olarak ararken öldürüldüğünü öğrenen anne: 'Sağ beklerken, kemikleri geldi'

KONYA'da 15 yıldır kayıp olarak aranırken ilaçla uyutulup, kabloyla boğularak öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıkan o dönem 31 yaşında olan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, oğlunu sağ olarak bulmak isterken öldürüldüğünü öğrendiklerini belirtti. Keleş, "15 yıldır oğlumun sağ salim bu kapıdan içeri girip, 'anne' diye bağıracağını ümit ediyordum; ancak oğlumun kemikleri geldi. Oğlumun kemikleri gözümün önünden gitmiyor." dedi.

Çumra ilçesinde belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek kayıp müracaatında bulundu. O dönem yapılan aramalarda Keleş'in izine ulaşılamadı. Aradan geçen zamanın ardından Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keleş'in bulunması için yeniden soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında dosya, 6 ay önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Özel ekip, Necati Keleş'in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici (47) ile 2004 yılı Aralık ayında evlendiğini, çiftin 10 ay evli kaldıktan sonra Bilici'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş'in kaybolmadan 12 gün önce de Bilici'nin boşanma davası açtığını ve geçen süreç içinde de boşandığını saptadı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici'nin Keleş'i, öldürmüş olabileceği üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş'in kayıp olduğu dönemde Sebahat Bilici'nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil (44) ve akrabası Kadir Bakır (41) ile görüştüğünü saptadı. Bunun üzerine Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine pazartesi günü gözaltına alındı.

İLAÇLA UYUTUP, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Yapılan sorgulamasında o dönem bir diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici, eşi Necati Keleş'in kahvesine uyku ilacı katıp uyuttuğunu, ardından da eve çağırdığı kardeşi Mustafa Yeşilay ile akbabası Kadir Bakır'ın kabloyla boğarak öldürdüğünü söyledi. Kadir Bakır da, polise Necati Keleş'in cesedini gömdükleri yeri gösterdi. Polis de iş makinası yardımıyla Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki yaptığı kazı çalışmasında cesedi çuval içine konan Keleş'in cesedine ulaştı.

Şüphelilerden Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşilay ve akrabası Kadir Bakır, dün sevk edildikleri mahkemece 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Oğlu Hüseyin Bilici de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OĞLUNU SAĞ OLARAK BEKLERKEN, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

15 yıldır kayıp olan oğlunun eve dönmesini bekleyen anne Ayşe Keleş'e ise öldürülüp, gömüldüğünü öğrendi. Yapılan otopsiden sonra oğluna ait kemikleri teslim alan Ayşe Keleş, yakınlarıyla birlikte ilçe mezarlığına defnetti.

'15 YILDIR GÖZYAŞI DÖKÜYORUM'

Gelini Sebahat Bilici'nin o dönem sürekli kendilerini kandırdığını öne süren Ayşe Keleş, yıllardır yaşadığı süreci anlattı. 15 yıldır oğlu için sürekli ağladığını ifade eden Keleş, şunları söyledi:

"15 yıldır gözyaşı döküyorum. Oğlum, Sebahat ile evlendikten sonra ayrı ev tuttu. Babasının vekaleti oğlumdaydı. Sebahat bu vekaletle, tarlaları kendi üzerine almış. Her Allah'ın günü oğlumla kavga etmiş. Tarlaları alınca, oğluma boşanma davası açmış. Necati'ye 'Evimize dön kuzum, sıcacık evinde yat' dedim. 'Anne bana bir şey yapamazlar' dedi. Kaybolmadan önce ziyaretime gelmişti, ayrılırken de, 'Anneciğim çok kalbini kırdım, eski günlerime geri döneceğim öz çocuklarıma bakmadım. Ben senin hakkını ödeyemem, anacağım. 'deyip beni yanaklarımdan öpüp gitti. Maalesef bir daha geri dönemedi. Kaybolunca da, 'Acaba o gün kuzum bana veda mı etmişti' diye düşündüm. Cumartesi günü geleceğini söylemişti, gelmeyince de karakola gidip kayıp müracaatında bulundum."

Ayşe Keleş, oğlu ortadan kaybolduktan sonra da evini çilingir yardımıyla içeri girip kontrol ettiğini belirterek, " Çilingirle kapıyı açıp, içeri girdik. İçeride kimseyi bulamadık. Oğlumun içtiği çay bile yarım kalmış. Ayakkabısı bile evde kalmış." dedi.

GELİNİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKTIĞINI SÖYLEMİŞ

Ayşe Keleş, oğlu ortadan kaybolduktan sonra gelini Sibel Bilici'nin, Necati Keleş'in, Adıyaman Menzil'e gittiğini ve orada olduğuna dairde kendilerine fotoğraf gösterdiğini öne sürdü. Bunun üzerine yakınlarıyla birlikte 3 kez Menzil'e giderek oğlunu aradığını belirten Keleş, aramalarına rağmen oğlunun izine rastlamadığını, hatta gelinin Antalya ve İstanbul'a gittiğini söylemesi üzerin ede o kentlerde de oğlunu aradığını anlattı.

'OĞLUMU SAĞ BEKLERKEN, KEMİKLERİ GELDİ'

Yaşadığı durumlardan dolayı da alzheimer hastası olduğunu belirten Ayşe Keleş, "15 yıldır oğlumun sağ salim bu kapıdan içeri girip, 'anne' diye bağıracağını ümit ediyordum; ancak oğlumun kemikleri geldi. O kemikler gözümün önünden gitmiyor. Kemiklerini bulacağım hiç aklımıza gelmezdi. Devletimizden, polisimizden Allah razı olsun. Çocuğumun kemiklerini de olsa buldum. Ben ona dua ediyorum. Ömür boyu cezaevinden çıkmasınlar. Cezaların en büyüğünü istiyorum." dedi.

İLK EŞİ: 'ÇOCUKLARIM HEP BABALARINI SORDU'

Öldürülen Necati Keleş'in ilk eşi ve 4 çocuğunun annesi Ümmühani Aydın ise, "Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Biz çok kötü günler geçirdik. Çocuklarım babaları kaybolduğunda çok küçüktü. Bana babalarını sorduklarında, merak etmeyin bir gün çıkıp gelecek, derdim; ama kemiklerinin geleceğini hiç düşünmemiştim." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Keleş ailesi ve yakınlarından detay

_ Annesi, ilk eşi ve çocuklarından detay

Annesi ve ilk eşi röp.

Keleş'in cesedinin çıkartılması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

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Adliyeye gülerek girip tutuklanan uyuşturucu kuryesinin ifadeleri ortaya çıktı

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrar ile yakalanan 3 çocuk annesi Seda Altunbaş Eker'in(26), eşi cezaevine girdikten sonra uyuşturucu bağımlısı olup, uyuşturucu kuryeliğine nasıl başladığını ve yakalandığı son olayı anlattığı polis ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seda Altunbaş Eker tutuklandı. Genç kadının adliyeye çıkarılırken gülümsemesi dikkat çekmişti.

GENÇ YAŞTA EVLENDİ, EŞİ CEZAEVİNE GİRİNCE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDU

Seda Altunbaş Eker emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde genç yaşta evlendikten sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladığını belirterek, "2008 yılında Kemerburgaz'da bir çocuk bakım evinde kaldım. 2018 yılında resmi olarak daha önce birlikte yaşadığım eşim ile evlendim. Resmi olarak evlenmeden önce 3 çocuğum vardı. Ben şu an herhangi bir işte çalışmıyorum. Daha önce aşçı yardımcısı olarak çalışmıştım. Yaklaşık 1 yıldır çalışmıyorum. Geçimimi sağlayamadığım için uyuşturucu madde nakletmeye çalışmıştım. Yaklaşık 1,5 yıldır esrar maddesi kullanmaktayım. Başka bir türde bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Eşim yaklaşık 1,5 yıl önce uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevine girmişti." dedi.

MADDİ SIKINTILARDAN UYUŞTURUCU KURYELİĞİNE BAŞLADI

Eşinin cezaevine girmesiyle uyuşturucu kuryeliğine nasıl başladığını da anlatan Eker'in ifadelerinde şu sözler yer aldı:

"Eşim cezaevine girmeden önce yakalandığında görüşe gittiğimde skunk isimli uyuşturucu maddeleri 'müşterilere sat' şeklinde söylemişti. Eşimin birlikte yaşadığımız İstanbul Sütlüce semtindeki evimizde 150-200 gram skunk maddesi vardı. Bu skunk maddesini 5 kişiye verirken skunk maddesinden ben de kullanmıştım. Eşim bana uyuşturucu madde biterse eşimin eniştesinin damadı olan Mehmet S.İ. isimli şahıstan da uyuşturucu madde alabileceğimi söylemişti. Bu şahıstan bir kez bin 500 veya 2 bin TL karşılığında skunk maddesi almıştım. Bu aldığım skunk maddesinden kullandığım ve geriye kalan bir miktar skunk maddesini ise 5 kişiye satmıştım. Bu şahısların isimlerini bilmiyorum. Skunk maddesi satın aldığım Mehmet S.İ. daha önceden uyuşturucu madde ticareti yüzünden cezaevine girmişti. Ancak cezaevinden firar ettiğini ve bu tarihten yaklaşık 1 ay önce yakalanarak tekrar cezaevine girdiğini bilmekteyim. Eşim Özgür E.'nin söylemesi üzerine tanıdığım şahıslara uyuşturucu madde satmıştım. Bu işi yaklaşık 2 ay kadar yaptım. Bu işi yapma sebebim ise eşimin cezaevine girmesi üzerine çocuklarımın ve kendi geçimimi sağlamak."

SON YAKALANDIĞI OLAYIN DETAYLARINI ANLATTI

Yakalandığı son olayı da tüm detaylarıyla anlatan Eker, maddi sıkıntılar yüzünden böyle bir yol seçtiğini anlatarak, "Çantamda bulunan toz esrar maddeleri bana ait değildir. Ben maddi sıkıntılar yaşamaktaydım. Yaklaşık 1,5 yıldır da esrar maddesi kullandığım için bulunduğum çevreye haber salarak uyuşturucu madde nakli yapabileceğimi söyledim. Adem olarak ismini bildiğim çevrede Ado olarak bilinen 22 yaşında zayıf yapılı hafif sarışın sakallı erkek şahısla irtibata geçtim. Adem isimli şahıs normalde hırsızlık yapmaktaydı. Sürekli olarak telefon değiştiriyordu. Adem ile yılbaşı öncesi yüz yüze birlikte konuştuktan sonra bana 'Şirinevler'de bir şahıs ile seni buluşturacağım ve ben aradan çekileceğim, sen konuş anlaşırsanız uyuşturucu madde nakli yaparsın' dedi. Bu görüşmemizden 1 gün sonra Adem ile birlikte lokantaya gittik. Burada Adem bir masada bulunan erkek şahsı bana gösterdi. Erkek şahsın oturduğu masaya gittik. Bu şahıs tek başına oturuyordu. Adem bu şahıs ile beni tanıştırdı ve buradan ayrıldı. Bu şahıs bana ismini Ahmet olarak verdi. Uyuşturucu madde nakli konusunda konuşmaya başladık. Ahmet isimli şahıs bana hitaben 'Telefon kullanmayacaksın, Adem bile senin nereye gittiğini bilmeyecek. Kimseye uyuşturucu naklinden bahsetmeyeceksin. Malı sana teslim ettiğinde bin TL vereceğim. Malı sen teslim ettiğinde bin TL daha vereceğim' dedi. Bunun üzerine 'Ben ne kadar uyuşturucu madde götüreceğim' diye sordum. Bana herhangi bir şey söylemedi. Hatta maddenin ismini bile söylemedi. Ahmet isimli şahıs, '5 Ocak günü Erzurum ilinde kafeler caddesinde ol. Üzerine ne giyeceksin, kıyafetlerini bana söyle seni bulmam kolay olsun. İrtibat kurmayalım. Sabıkan var mı?' dedi. Ben de, 'Siyah palto, ceket ve çantam ise taba renkli, ayrıca benim sabıkam yok diye cevap verdim' Bu şahıs ile 20 dakika konuştuktan sonra yanımdan ayrıldı. Ben de evime gittim." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, DİYARKABIR, ERZURUM ARASINDA UYUŞTURUCU KURYESİNİN YOLCULUĞU

Görüşmeden sonra uçakla Diyarbakır'a gittiğini anlatan Eker, ifadesine şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da 2 gün kaldıktan sonra otobüsle Erzurum'a gittim. Ahmet'le İstanbul'da konuştuğumuz adrese gittim. Orada yaklaşık 30 dakika kadar bekledikten sonra Ahmet yanıma geldi. Ahmet beni bir kafeye götürdü. Ahmet'in isteği üzerine çantamı ona verdim. Ahmet çantamı alarak yanımdan ayrıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra verdiğim çanta ile beraber yanıma geldi ve çantayı bana teslim etti. Bu esnada çantanın içine bakmadım. Ahmet'e 'paramı nasıl teslim alacağım?' diye sordum. Ahmet ise bana 'Sen İstanbul'a var. Biz senin ne zaman oraya varacağını biliriz. Paranı orada alırsın. Üstündeki uyuşturucu maddeyi de oraya bırakırsın. Zaten uyuşturucuyu teslim edince paranı alacaksın, şimdilik bin TL'yi ben çantaya koydum' dedi. Başka da bir şey söylemeden yanımdan ayrıldı. Ben de buradan ayrılarak Erzurum otogarına gidip otobüse bindim. Otobüs İstanbul'a seyir halinde iken sabah saatlerinde polis ekipleri durdurdu. Daha sonra arama ve el koyma kararına istinaden çantalarda arama yaptılar ve bendeki uyuşturucu maddeleri buldular. Yakalanmasaydım İstanbul'da bu maddeleri kime teslim edeceğimi bilmiyordum."

"PİŞMANIM"

Seda Altunbaş Eker ayrıca yaptığı olaydan dolayı pişman olduğunu ve Adem ve Ahmet isimli şahısları teşhis edebileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntüler

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ters yönde giden otomobil tehlike yarattı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilindeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Karabük yönüne giden otomobil sürücüsü, Kirkille Mahallesi mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti. Ters yönde hızla giden otomobilin sürücüsü hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar Karabük yönüne giden otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ters yönde giden otomobil

Haber: Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,

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Ahırda 1046 şişe sahte içki ele geçirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir ahıra polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 1046 şişe, sahte içki ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Sarnıç Mahallesi, 1119 sokaktaki bir ahırda sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 70 ve 100 cc'lik toplam 1046 şişe sahte rakı, votka ve viski ele geçirirken, Aydın G., Mustafa Ö. ve Mehmet G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin ahırda arama yapmasından görüntü

-Ele geçirilen içkilerden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2)

CESEDİ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin'in (41), iş yerinin olduğu pasajda, çuval içinde cansız bedeni bulundu. Pasaja gelen esnaf, ortada duran çuvalı kontrol ettiğinde, içinde hareketsiz biri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde çuvaldakinin, Tahir Çetin'in cansız bedeni olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetin'in cesedi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alıp, pasaja gelen Tahir Çetin'in ailesi, sinir krizi geçirdi.

Öte yandan pasajda, Tahir Çetin için daha önce arama yapıldığı; ancak bulunamadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pasajdan detaylar

-Toplanan kalabalıktan detaylar

-Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi

-Cenaze aracından detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA

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Çift kol nakilli Yusuf Oğuz ilk kez dışarı çıktı

TÜRKİYE'nin dördüncü çift kol nakilisi Yusuf Oğuz Şimşek (26) ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı. Annesi ve babası eşliğinde tekerlekli sandalyeyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi bahçesinde kısa süre dolaşan Şimşek, yeniden servise alındı.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in AÜ Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Yusuf Oğuz Şimşek, ameliyatın ardından ilk kez dışarı çıktı. Annesi Mukaddes ve babası Mustafa Şimşek eşliğinde tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkan Yusuf Oğuz Şimşek, bir süre hastane bahçesinde dolaştırıldı. Yusuf Oğuz Şimşek kısa turun ardından yeniden odasına götürüldü.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek, ameliyatın üzerinden 44 gün geçtiğini, oğlunun ilk kez dışarı çıktığını söyledi. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıktıklarını belirten Mustafa Şimşek, "Her şey yolunda. Yarın taburcu olup evimize gideceğiz. Tedaviye artık evde devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yusuf Oğuz ve ailesinden görüntü

ARŞİV görüntüler

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA

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Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (2)

KARLAR ALTINDA CESEDİNE ULAŞILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu kar altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Pozantı Kaymakamlığı, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Servis, AFAD, AKUT, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 96 kişilik ekibin dedektör köpeklerle sabahın ilk ışıklarında başladığı çalışmalar sonucu yer yer 2 metre olan karlar altında Bektaş'ın cesedi bulundu.

Ruşan Anıl ATAR/ADANA,