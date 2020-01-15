DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntülerine DHA ulaştı

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) Dağıstan asıllı Rusya vatandaşı arkadaşı Z.A. ile görüşürken mobeseye yansıyan görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde, Doku'nun, Z.A. ile çalıştığı kafe önünde konuştukları, ardından da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, minibüse bindiği görüldü. Bu arada, Gülistan Doku'yu arama çalışmaları da sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Duru, 5 Ocak Pazar günü kayboldu. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. Doku ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışan polis, genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Tunceli'de yaşayan polis memuru E.Y.'nin üvey oğlu olan Dağıstan asıllı Rusya uyruklu arkadaşı Z.A. ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Z.A.'nın ifadesine başvuruldu. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da arkadaşı Z.A. ile 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Görgü tanıkları, yeşil kıyafet giyen Gülistan'ı Atatürk Mahallesi'ndeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk viyadüğünde gördüklerini belirtti. Genç kızın cep telefonundan en son viyadüğün altında sinyal alındığı tespit edildi. Viyadüğün altında araştırma yapan ekipler, Gülistan'ın isminin yazılı olduğu ilaç reçetesi ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu.

Gülistan'ın 'intihar mektubu' olduğu iddia edilen kağıdın ise geçen yıl arkadaşlarına şaka olarak yazıp kıyafet dolabına yapıştırdığı belirlendi. Not kağıdında, "Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler" yazıldığı ifade edildi.

7 ARAMA SAHASI OLUŞTURULDU

Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır baraj gölünün geçtiği Sarısaltuk viyadüğü çevresinde Tunceli Valiliği koordinesinde 7 arama sahası oluşturuldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ ve Van'dan dalgıç polis ve askerler, özel harekat polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları, 11'inci günde de devam etti. Ekipler, kameralı sualtı rov cihazıyla 20 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de arama çalışmalarını olay yerinde takip ediyor.

SON GÖRÜNTÜLÜREİ MOBESE KAMERASINDA

Bu arada, Gülistan'ın son görüntüleri mobese kameralarına yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Gülistan'ın kaybolduğu gün olan Pazar günü saat 11.10'da Rus uyruklu arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı valilik yanındaki kafeye geliyor. İkilinin dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Arkadaşı ile konuşurken tartışmadıkları görülen Gülistan'ın, saat 11.19'da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüse bindiği görülüyor. Sonrasında görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan, sırra kadem bastı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/TUNCELİ, -

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Gülistan, 'Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' demiş

TUNCELİ'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, sürerken olayla ilgili detaylara DHA ulaştı. Genç kızın kaybolmadan bir gün önce yurtta bulunan arkadaşına, "Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaldığı yurttan 5 Ocak günü çıkıp, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yurtta kalan arkadaşları Kübra O., ve Dilek M.'nin emniyete giderek, 'kayıp' müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA INI GÖRDÜ

DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A'nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

MOBESE VE TÜM KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Üniversiteli Gülistan'ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku'nun kaybolduğu, 5 Ocak 2020 günü öğle saatlerinde Munzur Üniversitesinden tek başına yürüdüğü, daha sonra ise dolmuşa bindiği; aynı gün başka bir görüntüde ise Gülistan Doku'nun Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Köprüsü üzerinde tek başına beklediği görüldü.

Bunun üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Jandarma SAK Timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri bu bölgede arama başlattı.

ARAMALARDA REÇETE VE NOT KAĞIDI BULUNDU

Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku'ya ait olan reçete ve not kağıdı ele geçirildi. Bulunan not kağıdı, Gülistan'nın diğer yazılarıyla mukayese için, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildi.

AİLESİ YURTTA BAŞKA NOT BULDU

Bu arada Diyarbakır'da yaşayan ve olayın ardından Tunceli'ye gelen Gülistan'ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada 'Vasiyetim' başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan'a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu. Gülistan Doku'yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Müslim SARIYAR/TUNCELİ, -

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HDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 135'inci günde, 2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelen Nazlı Sancar ile birlikte 69'a yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 69 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 135'inci günde de devam etti.

2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima için bugün Van'dan gelen Nazlı Sancar, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemindeki yerini aldı. 8 yıldır kızından haber alamadığını anlatan anne Nazlı Sancar, Şerima'nın arkadaşları tarafından evden gezmek amaçlı götürüldüğü daha sonra araca zorla bindirilerek kaçırıldığını söyledi. Sancar, "13 yaşındaydı kızım. 8 yıldır hiç haber almadım. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Kızımı istiyorum. Lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Kızımı zorla kaçırdılar, okul arkadaşları kandırdı onu. Onu dışarıya gezmek için götürdüler. Arkadaşıydı güvenerek evden çıktı. Zorla arabaya koyup götürdüler. Ben kızımı istiyorum. Çok mağdurum. Kızım sana sesleniyorum; gel ben sadece seni istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Nazlı Sancar'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 519 MB

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6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı

HATAY'da, 1,5 yıldır süren boşanma davası sonuçlanarak, eşinden ayrılan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Antakya ilçesinde, 6 çocuk annesi Ayten Kılıç, 1,5 yıl önce ikinci evliliği olan eşinden şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Görülen karar duruşmasında hakim çifti boşadı. Adliye önünde kendisini bekleyen çocuklarıyla kararın sevincini paylaşan Kılıç, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kılıç, ayrıca vatandaşlara baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Kılıç, ikinci evliliğinde çok kötü günler geçirdiğini anlatarak, "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşimden 1,5 yıl sonra boşanabildim. İki yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü. 2'nci aydan sonra mahkemeye başvurduk. 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum" dedi. Kılıç, tek arzusunun bundan sonra 6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmak olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

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Davul zurna çalınması

Boşanan kadının oynaması

Oğlu ve kızı ile oynaması

Kadının konuşması

Vatandaşlara ikremlık dağıtması

Davulu boynuna takıp oynaması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),

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Troya Müzesinde, 'Selfie Günü' etkinliği düzenlendi

ÇANAKKALE'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi'nde, 'Müzede Selfie Günü' etkinliği düzenlendi. Binlerce kişi, Troya Müzesi'nde çektikleri selfieleri, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği, Çanakkale'de de Troya Ören Yeri girişine yapılan Troya Müzesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, daire müdürleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Vali Tavlı, beraberindekiler ile birlikte selfie çekerek, 'Müzede Selfie Günü' etkinliğine destek verdi.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'ni gezen minik öğrencilere müzeyi anlattı. Gölcük ayrıca, 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında öğrenciler ile selfie çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Etkinlik kapsamında, binlerce kişi Troya Müzesi'ne akın etti. Vatandaşlar ve öğrenciler, müze girişi ile içinde çektikleri selfieleri, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

'FİNALE GİDEN TROYA MÜZESİ İÇİN CİDDİ BİR FARKINDALIK YAPIYORUZ'

Bu yıl 15 Ocak'ın 'Müzede Selfie Günü' olduğunu belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Dünya'da üçüncü kez kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızda 3 yıldır etkin bir şekilde katılım gösteriyor. Bu etkinlik geçtiğimiz sene 16 Ocak'ta yapılmıştı. Bugün 15 Ocak olarak belirlendi. Uluslararası selfie gününün amacı insanları müzelere çekmek ve müzeler konusunda bir farkındalık yaratmak. Biz de bu yıl hem bakanlığımız, hem de valiliğimiz nezdinde özel bir çalışma yaptık. Troya Müzesi adına yoğun bir farkındalık yaratmayı planladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ziyaretçilerimizin çektiği fotoğrafları, 'museumselfieturkey', 'müzedeselfie' günü etiketleriyle beraber paylaşılmasını istedi. En iyi müze selfie fotoğrafına ödül vereceğini duyurdu. Biz de tüm müzelerimiz gibi bakanlığımızın bu uygulaması içerisinde yer alıyoruz. Müzede çektiğimiz selfieleri 'museumselfieturkey', 'müzedeselfiegünü', 'troyamüzesi' ve 'museumoftroya' etiketleriyle paylaşıyoruz. Avrupa'da yılın en iyi müzesi ödülünde finale giden Troya Müzesi için ciddi bir farkındalık yapıyoruz. Bugün tüm dünyada önemli bir görünürlük yaratacağızö dedi.

'SOSYAL MEDYADAN HER TÜRLÜ PAYLAŞIMI YAPACAĞIZ'

Troya Müzesi'nde selfie çeken öğrencilerden Berat Özgün, "Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Troya Müzesi'ni gezdik. Bizim yaşımızdaki gençlerin, özellikle bu tarz müzelere çok fazla ihtiyacı var. Ülkemizde ve şehrimizde bu tür müzelerin sayısı artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Biz yurtdışında okuyan öğrencilerden farklı olarak, farklı müzeler tanımak istiyoruz. Bugün selfielerimizi çektik. Bu fotoğrafları, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Şehrimizdeki, ülkemizdeki bu güzelliklerin ortaya çıkması, böyle bir müzenin kurulduğunu tüm dünyaya haykırmak için, bu güzel tarihe sahip olduğumuzu haykırmak için biz de sosyal medyadan her türlü paylaşımı yapacağızö diye konuştu.

Diğer öğrenciler ise, "Bugün dünyada müzede selfie günüymüş. Troya Müzesi gayet güzel, arkadaşlarımızla selfieler çektik. Öğrenciler ve insanlar için yararlı bir etkinlik olduğunu düşnüyorumö dediler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği kapsamında, ülkedeki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşlarda müze bilincini geliştirmeyi hedefliyor.

Görüntü Dökümü

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-Troya Müzesinden genel ve müze içinden detay görüntü.

-Troya Müzesi girişi ve içindeki eserlerle birlikte selfie etkinliğinden genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Valisi Orhan Tavlı selfie çekme görüntüsü.

-Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük öğrencilerle selfie çekme görüntüsü.

-Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük açıklama görüntüsü.

-Öğrenci Berat Özgün açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Oto lastikleri, kedilere yuva olacak

YALOVA'da, atıl oto lastikleri toplanıp, sokak kedilerine yuva yapılacak.

Yalova'da kent genelinde atıl durumda olan oto lastikleri Yalova Belediyesi ekipleri tarafından toplanıyor. Kentin muhtelif yerlerinden toplanan lastikler dezenfekte edildikten sonra geri dönüşümle kedi evleri olarak kullanılacak. Atıl durumdaki oto lastiklerinin sinek popülasyonunu da artırdığını belirten belediye yetkilileri, "Atıl durumdaki oto lastikleri şekilleri dolayısıyla yağışlar sonrasında içerisinde durgun su birikintisi oluşacak durumdadır. Bu durgun su birikintileri sivrisinekler için potansiyel yumurtalama noktası oluşturmaktadır. Bir sivrisinek ortalama dört yüz adet yumurta bırakır ve oto lastiği sinek popülasyonunun artmasında büyük rol oynar.Veteriner işleri Müdürlüğü olarak atıl durumdaki lastikleri toplayarak hem bu popülasyon artış riskini ortadan kaldırmayı, hem de toplanılan lastikleri temizleyip gerekli düzenlemeleri yaparak daha öncede şehrin çeşitli noktalarına koyduğumuz 'kedi evleri' olarak kullanıp, sokakta yaşayan canlarımıza barınma imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Oto lastiklerin toplanmasından detaylar

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Edirne'de ucuz hamsi kuyruğu

DENİZDEN bol çıkan hamsi, Edirne'de balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya düşünce, balıkçı tezgahları önünde uzun kuyruklar oluştu.

Karadeniz'den bol çıkan hamsi, Edirne'de balıkçı tezgahlarında kilosu 5 liraya kadar düştü. Edirne Balıkpazarı caddesindeki balıkçı tezgahlarına kasalarla gelen tonlarca hamsi, dakikalar içinde tükendi. Hamsi almaya gelen vatandaşların cadde üzerinde uzun kuyruklarda bekledikten sonra kilolarca hamsi satın alırken, kuyrukta zaman zaman tartışmalar yaşandı.

5 TON SATILDI

Balıkçı esnaflarından Feridun Biztiren "Deniz bol çıkan hamsi fiyatını düşürdü. Dünden bu yana 5 ton balık sattık. Sabah 08.00'den akşam 08.00'e kadar kuyruk devam ediyor. TIR'larla 30 ton daha hamsinin gelmesini bekliyoruz, aracımız daha gelmedi. Herkes yesin diye fiyatı ucuzlattık" dedi.

Kuyrukta ucuz hamsiden almak için beklediğini söyleyen emekli Ahmet Çelen, "Hamsi ucuzladığı için almaya geldik. Fazla alıp dolapta saklamayı düşünüyorum. Burada 2 saattir balık almak için bekliyorum"dedi. Balık almak için kuyrukta bekleyen Nezahat Soylu ise, "Ucuz balık olduğunu duyunca geldik. Yaklaşık yarım saattir sırada bekliyorum. Ben 4 kilo alacağım ama komşularım da aradı, onlara da 3 kilo alacağım" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Hamsiden genel detay

Kuyruktan detay

Balıkçılar ile röp.

Detay görüntü

Vatandaş ile röp.

Kuyruk yukardan

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Farklı açılardan genel detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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