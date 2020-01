DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 136'ncı gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 70 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 136'ncı günde de sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalıştığı sırada 2015 yılında kaçırılan oğlu Fatih (25), için oturma eylemini sürdüren Sevdet Demir (55), oğluna seslenerek, "Oğlum, 'Senden başka kimsem yok' demiştim ya hani, sen de 'Anne ben varım demiştin.' Şu an kimsesizim. Beni kimsesiz bıraktın, dön gel" diyerek, gözyaşı döktü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 70 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 136'ncı günde de devam etti.

'BENİ KİMSESİZ BIRAKTIN OĞLUM, DÖN GEL'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Fatih için Sevdet Demir, 13 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlu Fatih'i özlediğini döktüğü gözyaşlarıyla anlatan anne Sevdet Demir, oğluna teslim olması için de çağrıda bulundu. Demir, bu yana oturma eyleminde bulunan gözü yaşlı anne Sevdet Demir (55), oğluna seslenerek, "Bugün 136 gündür HDP binasının önünde evlat nöbetindeyim. Oğlum için geldim. Oğlum gelmeyene kadar buradan ayrılmayacağım. Oğlumu benden koparıp götürdüler, 5 yıldır ben yaralıyım. Oğlum gelmeyene kadar bu yaram iyileşmiyor. Ben oğlumun yolunu gözlüyorum, hastayım. Günüm hep ağlamakla geçiyor. Bizim acımız çok. Bu acıya dayanamıyoruz. Oğlum Fatih kurban olayım sana, herkes hata yapar, dön sıcak yuvana oğlum, senin yerin babanın ananın yeridir. Herkes seni çok çok özledi oğlum. Sen çok merhametli bir çocuksun. Sen beni görsen dayanmazsın. Sen söz bana verdin. Oğlum, 'Senden başka kimsem yok' demiştim ya hani, sen de 'Anne ben varım demiştin.' Şu an kimsesizim. Beni kimsesiz bıraktın, dön gel" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Sevdet Demir'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 529 MB

===============

Konya Cinayet Bürosu, yıllardır çözülemeyen 4 kayıp dosyasını aydınlattı

KONYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yıllardır kayıp olarak aranan kişilerin dosyasını raflardan indirerek yeniden çalışma başlattı. Ekipler bu çalışma neticesinde aralarında 15 ve 9 yıldır aranan kişilerin cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun yıllardır kendilerinden haber alınamayan ve aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kişilerin dosyalarını yeniden incelemeye aldı. 25 kişiden oluşan özel ekip, tozlu dosyaları raflardan indirerek son bir yıl içerisinde aralarında biri 15, diğeri 9 yıldır kayıp olarak aranan kişilerin de olduğu 4 dosyayı çözdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın her yıl yayınlanan ve üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmiş faili meçhul cinayetleri çözen iller sıralamasında birinci olan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Kendi bölgeleri dışındaki olayları da aydınlatan ekipler, delilden sanığa ulaşma yöntemiyle başarılı sonuçlar elde ediyor. 15 yıldır faili meçhul cinayetin bulunmadığı kentte bu yıl da çözüm bekleyen 4 cinayet aydınlatıldı.

MİNİBÜSÇÜLER ODASI BAŞKANINI ÖLDÜRÜP, KUYUYA ATMIŞLAR

2019 yılında aydınlatılan iki kayıp cinayetinden biri olan Konya Minibüsçüler Odası eski başkanı Ali Zeybek (49), gece yarısı ortadan kayboldu. Bu konuyla ilgili çalışma başlatan özel ekipler, yaklaşık 600 farklı kamera görüntüsünü inceledi. Polis, plakaları sökük ve bir farı kısık yanan otomobilden yola çıkarak Zeybek'in katil zanlılarına ulaştı. Eyüp Çakıcı (42) ve kardeşi Osman Çakıcı (30) tarafından öldürülen Ali Zeybek'in defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Osman Çakıcı (30), "Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Yemek bile yiyemiyordum. O anlar gözümün önüne geliyordu. İyi ki bizi yakaladınız. İlk defa rahat uyudum" dedi. İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRÜP, YAKIP SU KUYUSUNA ATMIŞLAR

Ilgın'da oturan 2 çocuk babası Ali Yanar'ın, 16 Ekim günü eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Yanar'ın görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu. Bu kişiler arasında bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile aynı akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Araştırmaları derinleştiren polis, Yanar'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Suçlamaları birbirinin üzerine atan Hasan Mermer (34) ve Kerim Kayış'ın (32), Ali Yanar'ı tuvalet ihtiyacını giderirken boğazını kestikleri, cesedi yakmaya çalıştıkları, bu olmayınca da olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyusuna attıkları tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hasan Mermer, Kerim Kayış ve yakmaları için onlara benzin götüren ağabeyi Kemal Kayış (38) tutuklandı.

TEYZESİNİN KIZINI ÖLDÜRÜP, ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞ

Akşehir ilçesinde daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne-babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip, dosyayı yeniden açtı. Ekipler, o dönem Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğu belirledi. Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası Çınar gözaltına alındı. Çınar sorgusunda, "İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'ya götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonra bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli olduğumu, çocuklarımın olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım" dedi. Ramazan Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KABLO İLE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞLER

Cinayet Büro ekipleri, Çumra ilçesinde 15 yıl önce kaybolan belediye işçisi Necati Keleş'in (31) kayıp dosyasını da 6 ay önce devraldı. İlçeye gidip çalışmaya başlayan ekipler, Keleş'in ikinci eşi olan ve kendisine öldürülmeden 12 gün önce boşanma davası açtığı tespit edilen Sebahat Bilici (47), kardeşi Mustafa Yeşil (44) ve akrabası Kadir Bakır (41) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelilerden Kadir Bakır, Keleş'in cesedinin yerini polise gösterirken, olay sonrası cesedin olduğu yere birçok kez geldiğini, yabani hayvanların cesedi çıkarmaması için üzerine taş koyduğunu söyledi. Bakır, cesedi gömdükleri yeri ise hiç unutmadığı belirterek, bölgede 1 metrenin üzerinde kar olmasına rağmen polise cesedin yerini tam olarak gösterdi. Sebahat Bilici ise ifadesinde, "Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu. Kardeşim Mustafa Yeşil ile akrabam Kadir Bakır'ı eve çağırdım. Onlarda Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük" diye konuştu. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

----------------------------

Cinayet mahallinden detaylar

Şüphelilerin yer göstermeleri

Cesetlerin çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

===========================

Tarsus'ta kayıp 2 bekçiden Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolan mahalle bekçilerden Ömer Özer'in (31) cansız bedeni bulundu. Diğer bekçi Oktay Avcı'yı (31) arama çalışmaları ise sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları, mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalardan sonuç alınamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmalarının 6'ncı gününde, bugün sabah saatlerinde, bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni kaybolduğu noktaya 500 metre uzaklıkta bulundu.

Berdan Nehri kenarında umutla bekleyen aileler ise Ömer Özer'in cesedinin bulunduğu haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Oktay Avcı'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Sualtı polisi aracı

Sualtı polislerinin çalışmaları

Olay yerindeki kalabalık

Cenaze aracının kıyıya yaklaşması

Yakınlarının cenazeye sarılıp feryat etmeleri

SÜRE: 01'11" BOYUT: 132 MB

SÜRE: 07 "

Haber-Kamera: TARSUS,(Mersin),

==================

Maskeli soyguncunun cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP'te, gıda toptancılığı yapan Ramazan H. ile kardeşi Cemil H.'yi silahla tehdit edip, para dolu çantalarını gasbettikten sonra kaçarken tabancayla vurulan maskeli soyguncu Şeref Şen'in (28) cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, GATEM Toptancılar Sitesi'nde iş yeri bulunan Ramazan H. ve Cemil H. kardeşler, kazandıkları parayı çantaya koyarak eve doğru yola çıktı. Ramazan ve Sefer H., otomobillerini evlerinin garajına park ettiği sırada, kar maskesi takan 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden Sefer Şen olduğu belirlenen kişi, Cemil H.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışırken, Ramazan H. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Şeref Şen'in uzun süre önce Van'dan Gaziantep'e gelerek dekorasyon işleriyle uğraştığı öğrenildi. Dün gece meydana gelen olayın ardından yaşamını yitiren Şen'in yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Şeref Şen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şen'in ölümüne neden olan Ramazan H. gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin ise sabah saatlerinde polis tarafından yakalanmasının ardından emniyette sorgulanmasına başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Şeref Şen'in fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracı

Cenazenin araca konulması

Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB

========================

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili bakanlıktan idari soruşturma

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürdü. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi. Gaziantep'e gelerek, idari soruşturma başlatan müfettişlerin, müze müdürü E.Ö. ve diğer görevlilerle konuşup, olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Çingene kız mozaiği

Müzenin dışı

Müzeyi ziyaret edenler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

==================================

Mezzo soprano Lori Şen, ABD'de Lady Diana'yı canladıracak

İZMİRLİ mezzo soprano Lori Şen, ABD'de nisan ayında prömiyeri yapılacak olan söz ve müziği Angela Knigh ve Randal F. Dewey'ait Lady Diana'nın hayatı üzerine yazılan 'Queen Of The People's Hearts' müzikalinde Lady Diana'yı canlandıracak.

15 dilde ve farklı stillerde rahat şarkı söyleyebilen Lori Şen, geçen sene bir doğaçlama opera projesinde yer aldığını hatırlatıp, "Operanın librettosu sabit, fakat her performansta şarkıcıların doğaçlaması ile melodiler farklıydı. 'Queen Of The People's Hearts' müzikaline seçilmenin nedeni caz geçmişim nedeniyle aşina olduğum doğaçlama yeteneğimi opera stili ile birleştirmem oldu" dedi.

Maryland Lyric Opera'nın Cavallerie Rusticana temsilinin provalarında Washington National Opera'nin korosunda soprano olan Angela Knight ile tanıştığını anlatan mezzo soprano Şen, "Ortak tanıdığımız bir müzisyenden benim caz ve müzikal söylediğimi duymuş. Besteci Randal Dewey ile beraber Prenses Diana ile ilgili yeni bir müzikal yazdıklarını ve nisan ayında da müzikalin prömiyerinin gerçekleşeceğini söyledi. 'Bütün rolleri verdik, fakat hala Lady Diana'yi arıyoruz ve seçme yapıyoruz. Seni bir dinlemek istiyorum' dedi. 10 günde bu rolü öğrenebilir misin? diye sordu Bu kadar yıl içinde bu kariyer ile ilgili öğrendim ki önünüze gelen fırsatları ne kadar zor veya imkansız görünmesine bakmaksızın kabul etmekti. 'Elbette yaparım' dedim . Bütün şarkıları ve replikleri öğrendim. Bu performanstan sonra rolü bana verdiklerini belirttiler ve kontratı imzaladık" diye konuştu.

'LADY DİANA'YI ÇALIŞIYOR'

Müzikal için provaların mart ayında başlayacağını, prömiyerin ise nisan ayında gerçekleşeceğine dikkati çeken Lori Şen, müzekhalde, 'Lady Diana'yı canlandırabilmek için için özel bir çalışma programına başladığını söyledi. Şen, bu kapsamda, Lady Diana ile yapılmış röportajları izleyip, jest ve mimiklerine çalıştığını, konuşmalarını, sesini taklit ettiğini vurgulayıp, "Şarkıları söylerken çok fark yaratmıyor ancak replikleri İngiliz aksanıyla telaffuz etmem gerekiyor. Dolayısıyla İngiliz aksanı çalışıyorum. Benim için ilginç bir tecrübe . Dünyaca tanınan bir Lady'yi canlandıracak olmak heyecan veriyor" dedi. Şen, en büyük hayalinin Türk kültürünü ABD'de tanıtmak olduğunu da kaydetti.

'İZMİRLİ OLMANIN ÇOK BÜYÜK AVANTAJLARINI GÖRDÜM'

İzmirli olmasının bir avantaj olduğunu vurgulayan Lori Şen, "İzmir, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini en iyi şekilde temsil eden şehirlerden biri. Aynı zamanda oldukça entelektüel, ve açık görüşlü bir popülasyona sahip. Hem böyle bir ortamda yetişmiş hem de İzmir Amerikan Lisesi'nde eğitim almış biri olarak her iki kültürü de kazandım. Bu da kendimi ifade etmem de ve ABD'ye ayak uydurmamda büyük katkı sağladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lori Şen'in daha önceki sahne performanlarından arşiv görüntüsü

Kahraman DURAK/ İZMİR,

===========================