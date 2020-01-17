DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen, yakalandı. Göçmenlere 47 bin 850 lira cezai işlem uygulandı.

Kulu Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Konya'dan Ankara'ya giden 2 ticari taksinin düzensiz göçmen taşıdığı ihbarını aldı. Ankara Caddesi'nde durdurulan taksilerde, Afganistan uyruklu 4'ü kadın 7'si erkek ve yaşları 2 ile 8 arasında değişen 8 çocuk olmak üzere 19 düzensiz göçmen yakalandı. Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen göçmen ve taksi şoförlerine para cezası uygulandı. Göçmenlere 47 bin 850 lira, her iki taksi şoförüne ise toplamda 34 bin 384 lira para cezası kesildi. İşlemlerin ardından Afganlı düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyetten detay

-Göçmenlerin minibüse bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KONYA,

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Şeyma öğretmen ile kız kardeşinin katilinin akıl sağlığı araştırılacak

KONYA'da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla vurarak öldüren, anneleri Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat (53), akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İki kızını kaybeden Burhanettin Sarı, duruşma sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, geçen yıl 27 Haziran'da Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 2014 yılında Hollanda'dan ülkeye dönen ve eşinden ayrı olduğu için yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce, eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Ayakkabı atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Canpolat, kapıda bekleyen Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba'nın yanına gitti. İddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup, halledelim" diyen Canpolat'a, Hacer Sarı, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" yanıtını verdi. Bu sırada kendilerine yaklaşan Canpolat'ı itti. Canpolat da arkasında gizlediği tabancayı çekip, Hacer Sarı'yı başından vurdu. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı, evin içine kaçtı. Peşlerinden içeri giren Muzaffer Canpolat, odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya da tabancayla ateş etti. Canpolat, yakındaki polis merkezine giderek, teslim oldu.

DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan ve okulların kapanmasıyla ailesinin yanına gelen öğretmen Şeyma Sarı'nın, kalbine isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Şeyma Sarı'nın doğum gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Göğsünden yaralanan Tuğba Sarı da kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurtarılamadı. Başından vurulan uzun süre yoğun bakımda kalan anne Hacer Sarı ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Tutuklanan Muzaffer Canpolat hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BEN EVDEYKEN DEĞİŞİK ÖKSÜRÜYORDU'

Davanın iddianamesinde, sanığın, genç kızın öksürük ve hareketlerinden kendisine yönelik anlamlar çıkardığı ve değişik duygular beslediği anlatılarak, Muzaffer Canpolat'ın ifadesine de yer verildi. Canpolat ifadesinde, "Tuğba ve Şeyma'yı çocukluklarından beri tanırım. Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu. Şeyma benimle iletişim kurmak için bu şekilde öksürüyordu. Şeymaların evinden benim evimin duvarına vurma gibi sesler geliyordu. Bir gün balkonda sigara içerken Şeyma'nın aşağıya gittiğini gördüm. Balkona el işarete yaptığını, bu el işaretinden Şeyma'nın benimle konuşmak istediğini anladım. Ben de aşağıya indim. Şeyma ile dolmuş durağında karşılaştık. Şeyma'nın beni beklediğini hissettim. Şeyma bilerek, dolmuşa binmedi. Bu sırada Hacer evden çıkarak Şeyma ile konuşmama fırsat vermedi. Fırsatım olsaydı Şeyma'ya onu sevdiğimi söyleyecektim. Bir süre sonra Şeyma'nın babası Burhanettin bana, Şeyma'yı neden takip ettiğimi sordu. Aramızda tartışma çıktı. Sarı ailesinin, nasıl olduğunu bilmiyorum ama evime girdiklerini hissediyorum. Tuvaletin içerisinde ve lavabonun altına sarı bir şeyler dökülmüş. Yatak odasında da bayan parfümü gördüm" dedi.

YANINA YEDEK MERMİ BİLE ALMIŞ

Canpolat'ın ifadesinin devamında ise şunları anlattı:

"Olay günü Şeyma ile konuşmaya karar verdim. Camdan Şeyma'nın babasının aracının aşağıda olup olmadığını kontrol ettim. Arabanın aşağıda olmadığını görünce daha önce satın aldığım tabancayı evin yüklüğünden çıkarttım. Silahın içerisinde 5-6 mermi vardı. Cebime de 8 yedek mermi aldım. Silahı elime aldım ve belimin arkasına sakladım. Kapının dürbününden baktığımda Hacer Sarı'yı ve kapının açık olduğunu gördüm. Hacer'in yanına gidip konuşmak istediğimi söyledim. 'Kafamdaki sorunu bitirmek istiyorum' dedim. Hacer konuşmama fırsat vermedi. Bu sırada Tuğba ve Şeyma merdivenlerden çıkıyorlardı. Hacer beni konuşturmadı ve itekledi. O anda kendimi kaybettim. Tabanca ile kapıda duran Hacer'e ateş ettim. Hacer yere düştü. Şeyma içerideki odaya geçti. Ben de peşinden gittim. Şeyma'ya birkaç el ateş ettim. Sonra Tuğba'nın bulunduğu odaya gittim. Tuğba'ya kızgın olduğum için ona da ateş ettim. Daha sonra koşarak, daireden çıktım. Bina çıkışında beni komşunun eşi gördü. Bana ne olduğunu sordu. 'Bana bu hayatı zehir ettiniz' dedim. Karakola gidip teslim oldum."

'HACER'İ VURDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Şeyma ve Tuğba Sarı'yı öldürdüğü için pişman olduğunu, Hacer Sarı'yı vurduğu için ise pişmanlık duymadığını belirten Canpolat, "Şeyma'nın nişanlı olduğunu karakolda öğrendim. Nişanlı olduğunu bilseydim, hayatımdan silerdim. Şeyma'nın egosunu tatmin etmek için bu şekilde bana davrandığını sandım. Şeyma'nın beni sevdiğini babasının da bu durumu engellediğini sandım. Şeyma'nın beni sevdiği için okula ara verdiğini düşündüm" dedi.

HASTANEDEN GELEN RAPOR OKUNDU

Tutuklu sanık Muzaffer Canpolat'ın Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamasına devam edildi. Duruşmaya 2 kızı öldürülen Burhanettin Sarı ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, daha önce psikolojik tedavi gördüğünü öne süren tutuklu sanığın 18 Ekim 2018'de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sağlık kurulu muayenesi için başvurduğu, değerlendirme için 6 aylık takip kararı verildiği, son poliklinik kaydının ise 30 Ocak 2019 olduğu, bu tarihten itibaren sonra da poliklinik kaydı olmadığını bildirdi.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığa, Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altına alınarak, rapor aldırılmasını talep etti. Mahkeme de sanığın, suç tarihinde, akıl sağlığı yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

BABA, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Ferit Atalay, "Sanığın suçu sabit. İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından ceza alması gerekiyor. Mahkemenin bu konuda karar vereceğine eminiz. Sanık akıl hastası değil. Bunu raporlarda da görüyoruz. En kısa sürede raporun gelerek, dosyanın karara bağlanacağını düşünüyoruz. Ülkemizde maalesef böyle hunharca öldürülen çok sayıda kadınımız ve gencimiz var. Bunları gündemde tutalım ki bu tür olaylar bir daha yaşanmasın" dedi.

Kızlarını kaybeden Burhanettin Sarı ise gözyaşlarını tutamadı. Babayı yakınları teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Av. Ferit Atalay röportaj

Adliyeden ve katılanlardan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Güvercin oteline yoğun talep

DİYARBAKIR'da, güvercin meraklılarının ihtiyacını karşılayan güvercin oteli, kapasitesinin üstünde bir dolulukla hizmet veriyor. Güvercin oteli sahibi Mehmet Batmaz, Diyarbakır'da 5 bin kişinin güvercin beslediğini, otellerinde yer kalmadığı için güvercin sahiplerinin yeni otel talebinde bulunduklarını söyledi.

Merkez Bağlar ilçesinde güvercin meraklıları tarafından 25 odayla açılan ve talep doğrultusunda kapasitesini 100 odaya çıkaran güvercin oteli, güvercinlere hijyenik ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Güvercinlerin özel odalarda misafir edildiği otelde, veteriner hekim eşliğinde güvercinlerin hem sağlığıyla ilgileniliyor, hem de iyi beslenmeleri sağlanıyor. Toplam üç binadan oluşan güvercin otelinde konaklama ücreti aylık 150 TL ile 250 TL arasında değişiyor. Güvercin otelinde, aralarında doktor, mühendis ve iş adamlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından oluşan güvercin meraklılarının kuşları bulunuyor.

Güvercin Oteli sahibi Mehmet Batmaz, Diyarbakır'da, güvercin yetiştiricilerinin sayısının 5 bini bulduğunu belirterek, müşterilerin yeni otel talebinde bulunduklarını söyledi. Diyarbakır'da yaklaşık 20 bin adet güvercinin olduğunu belirten Batmaz, şunları söyledi:

"Diyarbakır güvercinleri çok değerlidir. Fiyatları da 100 TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Güvercin besleyen beş bin kişi var, aileleriyle beraber güvercin meraklılarının sayısı 100 bini buluyor. Orjini Diyarbakır olan 21 çeşit güvercin var, nesilleri tükenmeden kurtarmayı başardık. Bu güvercinlerimiz için doğal yaşam alanları talep ediyoruz. Diyarbakır'da bazı parklar buna uygun hale getirilebilir. Ağaçlara güvercin yuvaları yapılabilir. Güvercin derneklerimiz ve güvercin federasyonumuz, yetkililerle birlikte bu çalışmaları yürütmeye hazır."

Otel müşterilerinden Mehmet Şirin Yakut, otelde şahsına ait 50 güvercini konaklattırdığını belirterek, verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi. Yakup, günün belli saatlerinde otele gelerek güvercinleriyle ilgilendiğini belirterek güvercin merakının kendisini olumsuz birçok şeyden de alıkoyduğunu aktardı. Bir başka müşteri Hamza Balkan ise, oturduğu evin site içerisinde olmasından dolayı güvercinlerini besleyemediğini, bu yüzden oteli tercih ettiğini söyledi. Verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirten Balkan, günde 2 saatini otele gelerek güvercinleriyle geçirdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvercin oteli

Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan'ın anonsu

Otel odaları ve güvercinlerin konaklamaları

Mehmet Batmaz'ın röportajı

Mehmet Şirin Yakut'un röportajı

Hamza Balkan'ın röportajı

Güvercin sahiplerinin otelde zaman geçirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Gaziantep'te 632 bin öğrenci karne aldı

GAZİANTEP'te, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında eğitim gören 80 bini Suriyeli 632 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Kızılhisar Mahallesi'nde bulunan Küçük Kızılhisar Ortaokulu'nda yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Milli Eğitim Müdür vekili Mehmet Metin Kılıçparlar katıldı.

Vali Gül ve beraberindekiler, sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Gül, sohbet ettiği öğrencilere 15 günlük tatilde kitap okumalarını ve kentteki müzeleri gezmelerini tavsiye etti.

Karne dağıtımı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, 80 bini Suriyeli toplam 632 bin öğrencinin karnelerini aldığını ifade ederek, "Açık liselerde dahil toplam 632 bin öğrencimiz var. 30 bin 500 civarında da öğretmenimiz var. Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak üzere mesai arkadaşlarımız ile birlikte buraya geldik. Bu okulda yeni bir okul son 2 ayda tamamlanan son 200 derslikten 16'sı burada. Çok iyi şartlara sahip bir okul. Diğer derslikler tamamlandığında Gaziantep'teki okul sorunun yüzde 75'i tamamlanmış olacak. Kalan yüzde 25'i ise hayırseverlerimiz ve kamu imkanları ile yaptığımızda 3 yıl içerisinde Gaziantep'teki eğitimin fiziki eksiklikleri giderilmiş olacak. Amacımız eğitimde kaliteyi arttırarak çocukların kişisel becerilerini geliştirmek. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde çok şanslılar. Gaziantep müzeler şehri. Her gün 2 müzeye gitseler 15 gün boyunca bitiremeyecekleri kadar çok müzemiz var. Öğrencilerimizin kültürel anlamda geziler yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Valinin öğrencilere karne vermesi

Valinin öğrencilere hediye vermesi

Valinin öğrenciler ile fotoğraf çekilmesi

Vali Davut Gül'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP

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Abdulselam, hediye kamerasıyla karne heyecanını görüntüledi

VAN'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameraman olma hayali kurup, kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan (11), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir ay önce hediye ettiği kamerasıyla karne alan sınıf arkadaşlarını görüntüledi. 24 öğrencinin bulunduğu 4-B sınıfında Abdulselam ile birlikte 10 öğrenci takdir, 8 öğrenci ise teşekkür belgesi aldı.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Sariye- Çetin Arslan çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan, Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam, kameramanlık hayali kurarken, karton ve fon kağıtlarından kamera yaptı. Abdulselam, kameraman olma hayalinin 7 yaşında, televizyonlarda haber izlerken başladığını söyledi. Abdulselam, babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Abdulselam, okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Abdulselam'ın sınıf öğretmeni olan, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan kamerayı sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden büyük ilgi gördü.

ARKADAŞLARININ KARNE HEYECANINI ÇEKTİ

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Abdulselam Arslan'ın haberi, gazete ve televizyonlarda yayınlanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara'ya davet edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Abdulselam'ı tebrik ederek bir kamera hediye etti.

Abdulselam, Bakan Ersoy'un verdiği kamerasıyla, yarıyıl tatiline giren arkadaşlarının karne heyecanını görüntüledi. Arkadaşları ile röportajlar yapan Abdulselam, öğrencilerine kurabiye ikram eden ve karnelerini dağıtan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'ı değişik açılardan görüntüleyip, röportaj yaptı. Karnelerini alan öğrenciler, "Abdulselam bizi de çek" diyerek teşekkür etti. Not ortalaması 91 olan Abdulselam, karnesini öğretmeninin elinden alırken, arkadaşları da kamerayla onun heyecanını görüntüledi.

'ABDULSELAM TEŞEKKÜR EDERİZ'

Karnelerini alan Akköprü İlkoukulu 4-B sınıfı öğrencileri, karne ve belgelerini ellerine alıp, öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrenciler, sınıfın duvarına asılan 'Gülmek bulaşıdır' sloganını da tekrarladı. Kartondan yaptığı kamerasıyla hayalini gerçekleştiren Abdulselam Arslan, kendisine kamera hediye eden Bakan Ersoy'a teşekkür ederek, "Sayın Bakanımızın verdiği kamerayla sınıf arkadaşlarımın karne heyecanını çekiyorum.Yaptığım bu çekimleri belgesel yapmayı düşünüyorum. Bizim üzerimizde büyük emekleri olan Hulusi öğretmenimizi çok özleyeceğiz. Onu çok seviyoruz" dedi.

'GÜLÜMSEMEK BULAŞICIDIR'

Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Hulusi Çakır ise, bir dönemin daha sonuna geldiklerini ifade ederek,"Bu dönem hep tatlı ve mutlu geçti. Çocuklar çok heyecanlı. Bir haftadır öğrencilerim, 'Öğretmenim biz ne alacağız' diye soruyorlar. Sürekli beni soru yağmuruna tutuyorlar. Onların heyecanına ben de ortak oldum. 11'inci yılım olsa bile onlar gibi ben de çok mutluyum. Geçenlerde doğum günüm olmuştu. Abdulselam, doğum günümde de kamerasıyla beni çekti. Şimdi de arkadaşlarının karne heyecanını çekiyor. Okuldaki birçok etkinliği çekip, görüntülerini arşivliyor. 9 ay önce sınıfımızın duvarına 'Gülümsemek bulaşıcıdır' yazısı asmıştık. Bu sloganı sosyal medya hesabımda paylaşınca diğer okullardaki arkadaşlarım bundan etkilendiler. Öğrencileriyle kendi sınıflarına astılar. Bir akım yarattık. Her çocuk gülümsesin istedik. Burdaki amaç, gülümsemeyen çocuk kalmasın. Bütün çocuklar hep gülsün istedik. Bu sloganımız, farklı illerdeki 350 okulda sınıflara asılmış durumda. Bunun şarkısını da Gaziantep'ten bir öğretmen arkadaşımız yazdı. Ona da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul tabebası

-Karne almak için okula gelen öğrenciler

-4/B sınıfına kamerasıyla gelen Abdulselam Arslan

-Abdulselam, karneleri hazırlayan sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'ı görüntülerken

-Detaylar

-Sınıf arkadaşlarını görüntüleyen Abdulselam

-Sınıf arkadaşlarıyla röportaj yapan Abdulselam

-Abdulselam bizi de çek diyen sınıftaki öğrenciler

-Öğrencilerine kurabiye ikram eden öğretmen Hulusi Çakır

-Detaylar

-Abdulselam Arslan ile röportaj

-Abdulselam'ın kamerasıyla çektiği öğrneciler

-Kamera ekranından detaylar

-Sınıf öğretmeni Hulusi Çakır ile röportaj

-Sınıf öğretmenini görüntüleyen Abdulselam

-Öğrencilerin karnelerinin verilmesi

-Abdulselam karne alan öğrencileri çekerken

-Öğrencilerine sarılan sınıf öğretmeni

-Abdulselam karnesini alırken

-Abdulselam'ı görüntüleyen sınıf arakdaşı

-Karne alan öğrenciler sloganları olan 'Gülümsemek bulaşıcıdır' demeleri

-Abdulselama' teşekkür etmeleri

-Karne alan öğrenciler

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

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