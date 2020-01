DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler güvenlik kamerasında (2)

BABA: DERSLERİ İYİ DEĞİLDİ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları, 30 saatten fazladır sürüyor. Ekiplerin arama çalışmaları, çocukların son görüldüğü Siverek- Hilvan Karayolu çevresinde yoğunlaştı.

Baba İbrahim Baturalp, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, arama yapan ekip sayısının artırılmasını istedi. Baturalp, "Dün iki çocuğum karne almaya okula gitti. Bu saatte kadar eve dönmediler. Siverek'in her yerine baktık ancak bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok. AFAD ekiplerinin de bu aramaya katılıp, çocuklarımın bulunmasını istiyorum" dedi. Bu arada babanın emniyete verdiği bilgide çocukların derslerinin iyi olmadığını, bu nedenle eve gelmemiş olabileceğini düşündüğünü söylediği öğrenildi.

HABER: Ali LEYLAK-Mehmet SEZGİN-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, Siverek

Ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, rampa inerken direksiyon hakimiyetini yitiren ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı kamyonet, bir evin istinat duvarını yıkarak durdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi 25 numarada meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Hüseyin İ. (17), yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonetle rampa aşağı inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hüseyin İ.'nin kullandığı kamyonet, Türkan Çakmak'a (40) ait evin istinat duvarına çarparak yıktı. Kazada evinin bahçesinde bulunan Çakmak ile sürücü Hüseyin İ., şans eseri yaralanmadı. Kazadan sonra kaçan Hüseyin İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin İ.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayı anlatan ev sahibi Türkan Çakmak, çok korktuğunu belirterek, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum. Kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

Kazayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

GAZİANTEP'te, kentin simgesi 'Çingene kız' mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl 340 bin 569 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Gaziantep'te, 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep ile özdeşleşmiş 'Çingene kız' mozaiği, Mars Heykeli ile Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Müzedeki ziyaretçi sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla oranla yaklaşık 75 bin kişi arttı. 2018 yılında 266 bin 560 kişi ziyaret ettiği müzeyi, geçen yıl 340 bin 569 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise kentin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiği oldu.

2018 yılının sonunda ABD'den getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin kayıp parçalarının sergilenmeye başlandığı Zeugma Mozaik Müzesi'ne bu yıl da turist akını olması bekleniyor.

Sömestirde Antalya hem kamp hem tatilin adresi oldu

SÖMESTİR tatilinin başlamasıyla çok sayıda aile çocuklarıyla tatil yapmak için Antalya'yı tercih etti. Bazı özel okulların kamp ve çeşitli spor aktivitelerini sömestirde Antalya'daki otellerde yapmaya başlamasıyla da Antalya Havalimanı'nda tatil yoğunluğu yaşandı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak Cuma günü tüm okullarda karnelerin dağıtımıyla sona erdi. 16 günlük tatil için başta İstanbul ve Ankara gibi iller olmak üzere birçok ilden öğrenci grupları ve aileleri de tatil için Antalya'yı tercih etti. Türkiye'de en fazla 5 yıldızlı otele sahip ve hava sıcaklığı açısından da en uygun il olan Antalya'da, 18 Ocak Cumartesi günü itibariyle tatilciler veya çeşitli eğitim ve sportif kamplara katılacak olan öğrenciler gelmeye başladı. Kış aylarında insan yoğunluğunun az olduğu Antalya Havalimanı'nda da yarıyıl tatiliyle birlikte yoğunluk artı. Yurt dışından gelen tatilci oranının yüzde 23 artmasıyla birlikte hareketlilik daha da katlandı.

Antalya'da son yıllarda otellerde yeni bir de konsept oluştu. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi illerdeki özel okullar, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için çeşitli sportif aktiviteleriyle antrenman ve maçlar için Antalya tercih etmeye başladı. Bazı ailelerin de eşlik ettiği çocuklar bir taraftan ders çalışıp test çözerken, bir taraftan da sportif aktivitelere katılıyor ve aileleriyle tatil yapıyor.

HEM TURNUVADA YARIŞACAK HEM TATİL YAPACAK

İstanbul'da yaşayan Aydemir ailesi de sömestir tatili dolayısıyla Antalya'yı tercih etti. Ailesi otelde tatil yapacak olan 7'nci sınıf öğrencisi Umut Aydemir ise Serik ilçesinde düzenlenecek satranç turnuvasına katılacak. Umut Aydemir turnuvanın yanında ailesiyle birlikte tatil yapacağını söyledi.

'ŞANSIMIZA HAVA DA GÜZEL'

Her yaz ve kış tatil için Antalya'yı tercih ettiklerini belirten Tuğçe- Fuat Çon çifti ve oğulları Can da tatili Belek'te geçirecek. Öğretmen olan Tuğçe Çon, tatili sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Şansımıza hava da güzel Antalya'da. Her sene geliyoruz, Antalya'ya yaz-kış. İkinci evimiz burası. Güzel, memnunuz burada olmaktan" dedi.

Fuat Çon da Ankara'dan geldiklerini kaydederek, "15 tatil için Antalya'yı tercih ettik. 5 yıldızlı otele gideceğiz Belek'te. Genelde öyle yapıyoruz. Dinlenmiş olacağız" diye konuştu.

Sömestir tatiline denk getirilen voleybol turnuvası ve hazırlık için İstanbul'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Saydam Spor Kulübü antrenörü Serhat Toker, "Organizasyon çocuklar okuduğu, öğrenci oldukları için sömestir tatillerine denk gelerek, yapılıyor. Aileler de daha çok bu tür kamplardan sonra çocuklarıyla da birlikte vakit geçirmek istedikleri için bu tarihi değerlendiriyoruz" dedi.

Kamp için Antalya'ya gelen öğrenciler ise bir hafta boyunca hem maç ve antrenman yapacakları hem de otel içi etkinliklere katılıp eğlenecekleri ve tatil de yapacaklarını anlattı. Öğrencilerin büyük bölümü ise kamp dışında girecekleri sınavlara hazırlık için ders çalışıp, test çözeceklerini de kaydetti.

Kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Çocuklarını da alan aileler karın keyfini çıkarmak için Kartepe'ye akın etti.

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de de tatilci yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 1 metre 32 santim olarak ölçüldüğü Kartepe'de kayak için düzenlenen 17 pistte tatilciler karın keyfini çıkardı. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kayak merkezinde, günübirlik tatil için gelenlerle birlikte büyük bir kalabalık oluştu.

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan gelen Deniz Ural, "Sömestr tatili için geldik. Kartepe her zaman güzel zaten. Geçen yıl da buraya gelmiştik. Çocuklar 1 haftadır sürekli kar istiyorlardı. İstanbul'da da şu anda kar olmadığı için buraya geldik. Şu an çocuklar çok mutlu. Eğlenceli burası, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Kızını karne hediyesi olarak Kartepe'ye getirdiğini söyleyen Seda Asilazmaz, "Kızımla birlikte geldik. Karne hediyesi olarak kızımı buraya getirdim. İstanbul'dan geldik" diye konuştu.

Asilazmaz'ın kızı Ceylin Melisa Çalışkan ise, "Kaydım, yuvarlandım, uçtum, dağlara tırmandım. Çok güzel burası. Bembeyaz, kutup ayısıyım ben sanki. Çok eğleniyorum" dedi.

================================

Kuşadası'nda köpek ırkları yarışıyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen, 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması başlarken, 2 gün sürecek etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından kentte 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması yapıldı. Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde yapılan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Yunanistan'dan sahipleriyle birlikte toplam 422 köpek yarışmaya katıldı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışan köpekler, hakemler tarafından 2 gün boyunca, Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Dereceye giren köpekler 'Supreme BIS' unvanı kazanacak. Yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', 'Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışma, yarın ödül töreniyle sona erecek.

'HAYVAN SEVGİSİ AŞILIYORUZ'

Kuruldukları günden bu yana yerli köpek ırkları için çalışmalar yaptıklarını belirten Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, "Yarışmanın gerçekleşmesinde bizlere büyük destek veren Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İki gün boyunca 32 farklı ırkta yarışmaya katılan köpekler, çeşitli standartlara göre hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Amacımız ırkların doğru ve sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak. İnsanlara hayvan sevgisini aşılarken, onları bakım konusunda da bilinçlendiriyoruz" dedi.

Hakkari'de kar nedeniyle 141 köy ve mezra yolu kapandı (2)

HAKKARİ-ÇUKURCA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu Hakkari-Çukurca karayolunun kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Kapalı olan Hakkari-Şırnak yolunun açılması için de sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Erciyes'te sömestir yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk arttı.

Kayseri'de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'de sömestir yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanında tatilciler, sömestir tatili için Erciyes'i tercih etti. 1200 yatak kapasiteli Erciyes'te otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Kimi tatilciler de çocuklarıyla pistlerde kızakla kayarak büyük heyecan yaşadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

================================

Akdağ'da karne tatili yoğunluğu

SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, okullarda başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Çocuklar, kayak yapıp, kartopu oynayarak karın ve tatilin tadını çıkarıyor.

Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri, kayak yapmanın tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar da kızakla kaymayı tercih ediyor. 2 bin rakımlı zirveye çıkan ziyaretçiler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde taticiler, karla kaplı doğada stres atıyor. Karneleri alan çocuklar da, kayak yapıp, kartopu oynayarak karın ve tatilin tadını çıkarıyor.

'KARNE HEDİYESİ İÇİN GELDİK'

İhsan Rıfaz, torunlarını karne tatili için Akdağ'a getirdiklerini belirterek "Torunlarıma karne hediyesi olarak buraya getirdik. Havada çok güzel. Çok kalabalık. Bizde kızlarım ve torunlarımla birlikte kızakla kayıp eğleniyoruz" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Elif Zeynep Erişken, karnesini alıp tatil için gelidğini belirterek "Çok kalabalık ama çok eğlenceli burası. Tatilim çok güzel başladı. Kızak yapmakla geçiyor talim diyebilirim" diye konuştu.

İpek Bıçkıcı ise Samsun kent merkezine henüz kar yağmadığını bu nedenle kar görmek için Akdağ'a geldiklerini söyleyerek "Bu kadar eğeneeceğimi hiç düşünmemiştim. arkadaşlarımla kar topu oynayıp kar üzerinde kaydık. Çok keyifli oldu. Karne hediyesi olarak buraya gelidğimiz için çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Kızını karne hediyesi olarak kayak merkezine getiridiğini dile getiren Emrah Duman ise "Karne hediyesi olarak kızım buraya gelmek istemişti. Biraz eğlenmek onlarında hakkı. Dinlensinler istedik. Yeni eğitim dönemine dinlenmiş olarak başlasınlar istedik. Karne sözü olarak Akdağ'a getireceğimizi söylemiştik. İyi ki de gelmişiz. Hem kızım hem de bizim için çok güzel oldu" dedi.

AKUT İzmir yerleşkesi Karabağlar'da açıldı

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir'in, Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen bin 600 metrelik yerleşkenin açılışını yaptı. AKUT İzmir gönüllüsü şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın isminin verildiği yerleşkenin içinde yönetim odası, ilk yardım ünitesi, eğitim seminer odası, operasyon lojistik merkezi bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi tarafından AKUT İzmir ekibine tahsis edilen bin 600 metrelik yerleşkenin açılışı yapıldı. Yerleşkeye, AKUT İzmir gönüllülerinden Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın ismi verildi. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, Şehit Akın Acar'ın annesi Hanife Acar, CHP İzmir Milletvekili Ednan Aslan ve AKUT İzmir gönüllüleri katıldı. 140 gönüllüsü ile birlikte 2006 yılından bugüne kadar 111 operasyon gerçekleştiren AKUT İzmir ekibine tahsis edilen yerleşkenin içinde yönetim odası, ilk yardım ünitesi, eğitim seminer odası, operasyon lojistik merkezi ve müze bulunuyor. Yerleşke, yapısı nedeniyle afet durumlarında operasyonları hızlı, planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlandı. AKUT burada, 12 ay boyunca halka doğal afet konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirecek.

'BİREYLERİ AFETE KARŞI BİLİNÇLİ HALE GETİRECEĞİZ'

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Kentlerimizin güvenli olması gerekiyor, özellikle büyük nüfusun yaşadığı kentlerimizde binaların sağlıklı olması gerekiyor. Deprem, göçük, heyelan, birçok doğal olaylar olduktan sonraki arama kurtarma faaliyetleri çok önemli. Sadece kamu gücü bu işlere yetmiyor. Toplum olarak hazırlıklı olmak gerekir. Burayı incelediler ve uygun gördüler. Belediye meclisi kararıyla işbirliği protokolüyle AKUT'un kullanımına vermiş olduk. Bundan sonraki süreçte de desteğimiz devam edecek. Afet anında bu tür yerlerin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunu yaygınlaştırmamız gerekir. Bireyleri bu tür afetlere karşı bilgili ve bilinçli kişiler haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın annesi Hanife Acar ise, "Bu gururu bana yaşattığınız için, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün çok duygulandım. Hem üzüldüm, hem gurur duydum. Oğlumun adı İzmir'de de yaşayacak. AKUT var, hayat var" dedi.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da konuşmasında, "Bugün mutlu bir gün. Önce birey olarak afetlere hazırlanalım, sonra aileler olarak, sonra devletin ilgili kurumları olarak hazırlanalım. Afet durumlarında yapacaklarınızı bilemiyorsanız, biz size ilgili eğitimleri verelim. Afetlere zihnen hazır olmalıyız. E-devlet üzerinden girdiğinizde sanal olarak temel afet bilinci eğitimi veriyoruz. Emek harcamadan bu eğitimleri alabilirsiniz. Bu yerleşkeye özellikle bu ismin koyulması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

'EGE BÖLGESİ CİDDİ AFETLER BEKLİYOR, HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkelerinden birini açtıklarını söyleyen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise şunları söyledi:

"Ekip olarak bundan sonraki süreçte bu yerleşkenin bize katacağı destek gerçekten çok fazla. Çünkü herkes İstanbul depremine odaklanmış durumdayken, Ege Bölgesi hem tektonik, hem de küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki süreçte ciddi afetler bekliyor. Bu afetlere hazır olmamız gerekiyor. Artık afetlerde ne kadar güçlü arama kurtarma ekiplerimiz olduğu öne çıkmıyor. Artık dirençli şehirler konuşulmaya başlandı, İzmir'in de kat edeceği çok yol var. Bunun için de devlet, yerel yönetimler ve STK'lar birlikte çalışmalı. Bu yerleşkemiz de buna çok güzel bir örnek. İzmir ve çevresinin afet ve acil durumlara hazırlanmasına ve müdahale edilmesine çok ciddi katkı sağlayacak. İzmir'in afete hazırlanması adına bir çalışma başlatacağız. Bunu bir seferberlik haline getireceğiz. Eğitimlerimizi hızlandıracağız."

Konuşmaların ardından yerleşkenin açılışı yapıldı.

