DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)

BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın çarptırıldığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından açıklamada bulundu. Sanığın en ağır cezayı aldığını belirten Poyraz, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere bugün rahmetli Ceren Özdemir kızımın davasının ikinci duruşması vardı. Yine bildiğiniz üzere bir önceki duruşmada sanık tarafından akıl sağlığını yerinde olmadığına dair bir itirazda bulunmuştu ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bildiğiniz üzere akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Elazığ ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporu dosyaya girmişti. Bugün duruşmada sanık rapora itiraz etti. Yeniden rapor aldırılmasını talep etti. Hem biz, hem cumhuriyet savcısı raporun yerinde olduğunu ve yeniden rapor alınma talebinin reddi gerektiğine ilişkin talepte bulundu mahkemeye. Mahkeme de akıl sağlığını yerinde görerek talebini reddetti ve yargılamaya devam etti. Yapılan yargılama sonucunda iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bildiğiniz üzere iddia makamı iddianamesinde; sanığın Tük Ceza Kanunun 82/1B maddesi uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmiş ve cezasının da TCK 62'nci maddesi uyarınca indirim yapılmamasını talep etmişti. Netice itibariyle yargılama bugün itibariyle sonuçlandırılmış oldu. Sonuç olarak; mahkeme hükmü açıkladı ve verdiği hükümde Tük Ceza Kanunun 82/1B maddesi uyarınca 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dolayı sanığın ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yine sanığın sabıkalı geçmişi nedeniyle pişman olmaması ve geçmişi dikkate alınarak cezasına 62'nci maddesi uyarınca indirim yapılmaması kararı verildi. Yine bildiğiniz üzere infazı aşamasında da bir takım farklı hükümler söz konusu. Mükerrer dediğimiz suçu birden fazla işleyen kişilere ilişkin özel infaz rejimiyle cezasının infaz edilmesine karar verildi"

'ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK'

Duruşma sonrası Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, adaletin tecelli ettiğini belirterek "Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. Acımız yine devam edecek içimizde" diye konuştu.

'KARARDAN MEMNUNUZ'

Acılı anne Güfer Özdemir de "Karardan memnunuz. Ayrıca bize destek olan avukatımız başta olmak üzere bütün Baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular. Böyle de olması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER KAMERA: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Hüseyin KALAY-Mustafa KIRLAK/ORDU,

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303 ameliyat geçiren Kayra için yardım kampanyası

Bursa'da yaşayan Kayra Karakaş (12), 9 yılda 303 kez ameliyat masasına yattı. İç organları hasar gördükten sonra sağlığına kavuşmak için son olarak Amerika'da operasyon geçiren Karakaş doktor olmak istediğini belirtirken, ailesi ise başlatılan yardım kampanyasına destek beklediğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da 303 ameliyat geçirdi. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Kayra, Boston'da gırtlak nakli olup Bursa'ya döndü. İlk kez geçici olarak ağzından beslenen Kayra, 28 Ocak'ta yemek borusu nakli için yeniden ABD'ye gidecek.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kayra, sağlığına kavuşmasının ardından ilk olarak doya doya yemek yemek istediğini söyledi ve "Boksör olmak istiyorum. Meslek olarak ise doktor olmak istiyorum çünkü benim gibi olan hastalara şifa dağıtmak istiyorumö dedi. Ancak Kayra'nın ailesi, maddi zorluk çektiklerini ve çocuklarının normal insanlar gibi yaşayabilmesi için yardım eli beklediklerini kaydetti.

ANNEANNESİ GÜNEŞ: HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ

Kayra'nın Amerika'da tedavisinin süreceğini belirten anneanne Meral Güneş, Bursa Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldığını, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Kayra'nın yeniden Amerika'ya gideceğini aktaran Güneş, "Önceki ameliyatında gırtlak nakli yapılmıştı. Şimdi bağırsak ve yemek borusu nakli yapılacak. İnşallah sağlığına kavuşarak döner. Herkesten destek bekliyoruz. Kayra son bir defa ameliyat geçirecek. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İnegöl'deki kurum müdürlerinin destekleri var. Kimse benim başıma gelmez demesin. Kayra 2 yaşına kadar sağlıklı bir çocuktu. ve 9 seneden beri 303'üncü ameliyatını geçirdi. Lütfen herkes duyarlı olsun. Teşekkür ederimö diye konuştu.

Valilik izniyle Kayra için Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 IBAN numarasından destekler bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minik Kayra'dan detaylar

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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AVM'de yangın söndürüldü, dükkanlar kullanılamaz hale geldi (3)

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında, 4'üncü ve 5'inci katlardaki dükkanlar kullanılamaz hale geldi. Toplam 20 itfaiye aracı ve 100'den fazla görevli ile yangını söndürmek için mücadele eden itfaiyecilerin çoğu bölgeden ayrıldı. Olası alevlenmeye karşı tedbir amacıyla kalan itfaiye ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı. Restoran katındaki dükkanın mutfak kısmından çıktığı sanılan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine gelen, AVM'nin yanında iş yeri bulunan İsmail Hakkı Hocaoğlu, "Gece beni arayıp, yangının haberini verdiler. Biz de apar topar çıktık, geldik. Geldiğimiz zaman alışveriş merkezinin çatısı tamamen yanıyordu. Burada bizler de itfaiyecilere yardım ettik. Alevler gökyüzüne vuruyordu, sabaha kadar koşturduk. Neyse ki gece saatleri olması dolayısıyla içeride kimse yoktu. Yangının içeride bulunan bir restorandan çıktığı söyleniyor. Alevler oradan başlayıp, alışveriş merkezinin büyük bölümüne sıçramış. İtfaiyeciler, güçlükle söndürdü" dedi.

KOCAELİ - DHA

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'Eğitim seviyesi yükseldikçe Alzheimer sıklığı azalıyor'

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, eğitim seviyesi yükseldikçe Alzheimer hastalığına yakalanma oranının azaldığını söyledi.

Alzheimer hastalığını, beyin küçülmesiyle seyreden, nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlayan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, hastalığın, son yıllarda yaşam süresinin uzamasıyla daha sık görülmeye başladığını belirtti. Alzheimer'ın özellikle 65 yaşından sonra daha sık görülmeye başladığını kaydeden Hüseyinoğlu, "Alzheimer 65-70 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 10'unda görülürken, yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artar. Örneğin 85 yaş üzerinde her 3 kişiden birinde Alzheimer görülür. Daha genç yaşlarda da genetik faktörlere bağlı olarak, nadiren de olsa görüldüğü olur" dedi.

'KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Hüseyinoğlu, hastalığın, yaşam sürelerinin daha uzun olması nedeniyle kadınlarda daha sık görüldüğünü de ifade etti. Hastalıkta en büyük risk faktörünün yaş olduğuna dikkat çeken Hüseyinoğlu, hastalığın şimdiye kadar kanıtlanmış medikal bir tedavisinin olmadığını dile getirdi. Tedavi sürecinde, yaşamla ilgili alışkanlıkların değiştirilmesi ve zihinsel aktivitelere ağırlık verilmesinin önemli olduğunu söyleyen Hüseyinoğlu, yapılan araştırmalara göre, eğitim seviyesi yükseldikçe Alzheimer görülme sıklığının da azaldığını belirtti. Hüseyinoğlu, "Yüksek eğitimli insanlarda beyindeki nöronlar arasında bağlantı daha kuvvetli olduğu için Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük oluyor ve bu insanlar Alzheimer'e yakalansa bile hastalığın seyri daha yavaş ilerliyor" diye konuştu.

'SUDOKU ÇÖZMEK BEYİN JİMNASTİĞİ YAPILMASINI SAĞLIYOR'

Hüseyinoğlu, hastalıktan korunma yöntemlerine dair şu bilgileri verdi:

"Akdeniz diyetinin Alzheimer'e karşı koruyucu olduğu ispatlanmıştır. Bunun dışında yeterli düzeyde uyku almak da önemlidir. İnsanı zinde tutacak; geziler, temiz havada yürüyüşler, yeni hobiler, müzelere ve sinemalara gitmek gibi sosyal aktiviteler de yararlı olabilir. Bulmaca çözmek özellikle sudoku çözmek de çok yararlıdır. Çünkü soduku beyin jimnastiği yapılmasını sağlar. Zihinsel aktivitelerin başında gelen yöntemlerden biri de kitap okumak, öğrenilenleri aktarmaktır. Televizyonda rutin programları izlemekten ziyade tartışma, belgesel gibi programları izlemek de beynimizi daha zinde tutuyor. Yoga, pilates, meditasyon gibi gevşemeyi sağlayan egzersizler ve dua, ibadet etmek gibi insanı rahatlatan yöntemler de hastalıktan korunmak için diğer metotlar olarak karşımıza çıkıyor. Sigara kullanmamak, gerekmedikçe antidepresan almamak, beyin fonksiyonlarını azaltan, unutkanlığa neden olan ilaçlar kullanmamak gerekiyor. Genç yaştan itibaren ise tiroid bozuklukları, B12 ve D vitamini eksiklikleri başta olmak üzere vitamin eksikliklerine dikkat edilmesi, şeker ve tansiyonun kanda regüle edilmesi, kanda kötü kolesterol eksikliğine karşı dikkatli olunması gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nergiz Hüseyinoğlu ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Selma KARA/KAYSERİ,

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Elazığ'da 73 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar nedeniyle kapanan yolların açılmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

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Adana'da Kardan Adam Şenliği

Adana'nın Aladağ ilçesinde bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Kardan Adam Şenliği'nde binlerce kişi, kar topu oynayıp, kayarak renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Meydan Yaylası Mavriyan mevkisinde, Aladağ Belediyesi ile Profesyonel Doğa ve Su Sporları Grubu'nun (PRODOSS) iş birliğiyle düzenlenen şenliğe vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Bin 700 rakımdaki şenliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ilçe Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve yöre halkı yanı sıra Adana, Osmaniye ve İskenderun'dan yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlikte Çukurova'nın insanları, kardan adam yaptı, kar voleybolu oynadı, karda halay çekti. Şenlik alanında hareketli müzik eşliğinde gün boyu eğlenen aileler, naylon, leğen ve şişme lastik tekerler üzerinde de bol bol kayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

'HER GEÇEN YIL İLGİ GÖRÜYOR'

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, kardan adam şenliğinin her geçen yıl büyük ilgi çektiğini söyledi. Akgedik, "İlçemizdeki küp şelalemiz ayrı, simit şelalemiz ayrı bir güzellik, Yedigöz, Meydan Yaylası ve diğer yaylalarımız, Eyni'siyle, Tahtalı'yla, Acıman'ıyla Adana'ya nefes aldıracak bir bölge. İnşallah biz dönem içerisinde gayretle, hükümetimizin desteği ile Aladağ'ı daha güzel yapmak için sizlere daha güzel hizmet vermek için gayret içerisinde olacağız. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Kardan adam şenliğine ailesiyle katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise, "3'üncü Kardan Adam Festivali hayırlı olsun diyorum. Bu alanda çok emek verdiklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENLİK AMACINA ULAŞTI

Kardan adam şenliğinin Aladağ ilçesinin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, "Ailelerin buraya gelip kardan adam yapması, çocuklarıyla zaman geçirmesi, kayak ve doğa yürüyüşü yapması amacımızdı. Bu sene yaklaşık 5 bin katıldı. Canlı müzikten tutun, tüm etkinliklere katılım çok yüksekti ve çok güzel geçti" dedi.

Görüntü Dökümü

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Şenliğe katılan kalabalık

Kar manzaraları

Stantlardan görüntü

Kamp kuranlar

Karda voleybol oynayan gençler

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'in konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut'un konuşması

Halay çekilip oyunlar oynanması

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/ALADAĞ, (Adana),

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Bursa'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BURSA'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda Ö.A., F.G., C.G. ve H.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek, uyuşturucu madde paketlemekte kullanılan çok sayıda alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden Ö.A., F.G. ve C.G., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Şüphelilerin ikametlerinde çıkan malzemelerden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Ak pelikan balıkla beslenerek hayata döndü

İzmit'te, sulak alanda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Ormanya'da tedaviye alınarak balıkla beslendi. Her gün 1 kilo balıkla beslenerek 1 ay içerisinde 4,9 kilodan 6 kiloya ulaşan ak pelikan sağlığına kavuşmasının ardından yeniden sulak alana bırakıldı.

İzmit Sulak Alanı'nda yaralı ve bitkin halde bulunan ak pelikan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Kanadında yaralar oluşan ve yorgun düşmüş halde bulunan ak pelikanın ilk tedavisi yapılarak, vücut ısısı dengelenerek beslenme rasyonu oluşturuldu. 1 ay önce 4,9 kilogram ile merkeze gelen ak pelikan, rehabilitasyon süresince günde 1 kilogram balık ile beslenerek 6 kilogram ağırlığa ulaştı. Ak pelikan sardalya ve istavrit ile beslendi.

TERAPİ YAPILDI

Sağlığının iyiye gitmesiyle birlikte pelikanı doğal yaşam ortamına hazırlamak için Ormanya'da bulunan göletlerde her gün yarım saat su terapisi yaptırıldı. Veteriner hekimler ve bakıcısı gözetiminde gerçekleştirilen terapi sonucunda, doğal yaşam ortamına dönebilir kararı verildi. Pelikan, İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda Ormanya veteriner hekimleri ve Kocaeli Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri gözetiminde sulak alanına salındı. Ak pelikanın 1 hafta boyunca sulak alandaki hareketliliği ve doğal yaşam ortamına alışma süreci gözlemlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pelikana iğne vurulması ve kanadına ilaç sıkılması

Kafese konulması

pelikanın sulak alana bırakılması

Drone görüntüsü

HABER-KAMERA: KOCAELİ,