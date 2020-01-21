DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Boşandığı eşini bacaklarından vurdu

ADAPAZARI'nda, Furkan A. boşandığı eşi ile sokak ortasında tartıştı. Furkan A. kaçmaya çalışan Canan Buse K.'yi tabanca ile ateş ederek bacaklarından vurdu.

Olay sabah saatlerinde, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Canan Buse K. bir süre önce boşandığı eşi Furkan A. ile tartışmaya başladı. Canan Buse K. tartışmanın büyümesi üzerine kaçmaya başladı. Furkan A. peşinden koştuğu eşinin üzerine tabanca ile ateş açtı. Canan Buse K. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, yakında bulunan bir taksi durağına sığındı. Furkan A. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Canan Buse K. ilk olarak yakında bulunan bir tıp merkezine ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Furkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin görüntüsü

Tıp merkezinden görüntüler

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Elvanpazarcık Beldesi'nde etkili olan kar, ulaşımı aksattı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

-Kardan detaylar

-Aracın karda gitmesi

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Pazar esnafı sobayla ısınıyor, tezgaftaki sebzeleri de aynı şekilde dondan koruyor

BURDUR'da, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, pazar esnafı tezgahın içine soba kurarak hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumaya çalıştı.

Uzay Çatı adlı kapalı pazar yerinde tezgah açan esnaf, hem kendisini hem de ürünlerini soğuktan korumak için tezgahların içine soba kurdu. Esnaf, yaktıkları sobada hem ısınıyor hem de tezgahtaki sebze ve meyvelerin donmasını önlemeye çalışıyor.

8 yıldır pazarcılık yapan Osman Aksel, "Hava çok soğuk olduğu için soba yakıyoruz. Hava sıcaklığı gündüz eksi 3-5 derece oluyor. Gece ise eksi 8-9 dereceyi buluyor. Hem meyvelerimizi ısıtıyoruz hem kendimizi. Pazar kapalı ama etrafı açık olduğu için çok soğuk oluyor" dedi. Pazarcı İsmail Çürük (48), "Son 2-3 yıldır çok soğuk oluyor. Bu yüzden tezgahlarımızda soba kuruyoruz ısınmak için" diye konuştu.

Pazarcı Şükrü Özkaya, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle soba kurduk. Hem malımızı koruyoruz hem kendimiz ısınıyoruz. Soğuktan durulmuyor. Bizim tezgahımız pazarın alt tarafında olduğu için çok soğuk esiyor. Çareyi soba kurmakta bulduk" dedi. Gülizar Zeren (40) de "Soğuktan korunmak için soba kurduk. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam üzeri çok soğuk oluyor. Onun için çareyi sobada bulduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sobalardan detay

Esnaflarla röp.

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sinop'taki trafik kazaları MOBESE'de

Sinop'ta 2019 yılında şehrin çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde; yol kenarında park halindeki araca çarparak karşı şeride geçen otomobil, virajı alamayan otomobilin denize düşmesi, aracı solamaya çalışan motor sürücüsüne karşı şeritten dönmek isteyen otomobilin çarpması, seyir halindeyken aniden yola çıkan yayaya aracın çarpması, otoyolda karşıya geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil, bir süre bekledikten sonra kavşaktan dikkatsizce çıkan araca otomobil çarpması, karşıya geçmek isteyen yayalara motosiklet sürücüsünün çarptığı anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mobeseye yansımış olan kazalar

-Bazı kazaların zoom girilmiş tekrarı

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Alacabel'de kar ve tipi etkili oluyor

ANTALYA- Konya karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Yolun açık olduğu belirtilirken kar küreme ve temizlik çalışması yapılıyor.

Antalya 'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan geçiş noktasındaki Alacabel mevkisinde dün gece kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı. Yolun ulaşıma açık olduğu belirtilirken, özellikle ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yoldan görüntü

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),

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İHH'den, Halep'in batı ve güneyinden göç eden ailelere yardım

SURİYE'de rejim ve destek veren gruplar tarafından, Halep'in batısı ve güneyine yapılan saldırılar nedeniyle evlerini bırakıp göç etmek zorunda kalanların sayısının 40 bini aştığı belirtildi. Bu ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Esad rejimi ve destek veren gruplar tarafında yapılan saldırıları nedeniyle Halep'in batı ve güney kırsalından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine doğru göç devam ediyor. Yanlarına yiyecek alamayan ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi verildi. Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını söyledi. İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Halep ilinin batı ve güney kırsalından Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine göç eden sivillere gıda yardımı yaptıklarını belirten Tosun, bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Saldırılar nedeniyle son 4 günde Halep'in batı ve güney kırsalından göç edenlerin sayısının 40 bini aştığını belirten Tosun, "Halep'in batı ve güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması sonucu bu bölgelerden de göçler başladı. İdlib'in çeşitli bölgelerinde Kasım 2019'un başından bu yana 400 bini aşkın sivil göç etmişti. Halep'in batı ve güney kırsalına yönelik bu saldırılarda göçün devam etmesine neden oldu. Göç yoluna düşen ailelere Afrin yolu üzerindeki Gazeviye köyü yolunda acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor" dedi.

Saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler için yardım çağrısında bulunan Tosun, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Göç eden aileler

-Araçların içerisindeki insanlar

-İHH ekipleri gelen araçlardaki insanlara yardım paketi verirken

-Detaylar

SÜRE: 04'52" BOYUT: 545 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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Barık ailesinin dramı (2)

OTELDE KONAKLAMALARI SAĞLANDI

Adana Valiliği , evleri yıkılmak üzere olan Barık ailesinin Ankara 'ya dönene kadar Yüreğir Kaymakamlığı'nca otelde konaklamalarının sağlandığını bildirdi.

Valilik'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu olan çocuklarımızın karaciğer sirozu hastası oldukları, çocukların tedavilerinin 18 yaş altı SGK kapsamında halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniğinde ücretsiz olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan araştırmada ise 2017 Aralık ayına kadar Vakıfça aileye gerekli desteklerin sağlandığı, 2017 yılında çocuklarının tedavileri için Etimesgut ilçesinde yaşamaya başladıkları ve Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3+1 kombili bir evde yaşamları için aylık 600 TL kira yardımı yapıldığı, ayrıca ailenin engelli 2 çocuğu için aylık 537,09'ar TL Engelli Yakını Aylığı aldığı tüm bunlara ek olarak eş İbrahim Barık'ın 2 çocuğu için toplam 1.734 TL SHÇEK Ekonomik Destek Yardımı aldığı, ailenin aylık gelirinin toplam 3.408,00TL olduğu anlaşılmıştır. İlgili ailenin Yüreğir ilçemizde de gecekondu yapı, duvarları çatlamış ve bir duvarı yıkılmak üzere olan bir ev kaydı bulunmakta olup, ara dönem tatili için bu eve geldikleri ve tekrar Ankara'ya dönecekleri aileyle yapılan görüşme neticesinde tespit edilmiştir. Bu sebeple ailenin tatil süresince Yüreğir Kaymakamlığı tarafından otelde konaklanması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,