DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

3 bakandan açıklama: Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi kurtarıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenledikleri basın toplantısıyla, depremde verilen can kayıpları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Depremde 22 kişinin hayatını kaybettiği, binaların enkazlarından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, enkaz altında 22 kişinin olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere Elazığ Valiliği'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk sözü alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 18, Malatya'da 4 olmak üzere 22 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Yıkılan binaların enkazlarından 39 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıklayan Bakan Soylu, şu anki belirlemelere göre enkaz altında 22 kişinin olduğunun değerlendirildiği kaydetti.

'ŞU AN ELİMİZDEKİ TEMEL VERİLER HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLECEK BİR HASTAMIZ YOK'

Bakan Soylu, depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve tüm kamu kurum ile kuruluşlarının gayretiyle deprem olur olmaz, daha önce belirlenen Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde adımları attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Depremin olduğu andan itibaren bu bilgi akışını hiç kesmemeye özen gösterdik. Şu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an elimizdeki temel veriler hayati tehlikesi olabilecek bir hastamız yok. Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 4 İnsansız Hava Aracımız (İHA) ve 1 keşif uçağımız Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgede, tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koydular. Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar. Depremin meydana geldiği 20.55'ten itibaren 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde birisi de 5.4 büyüklüğünde. Depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altında kurtarıldı. Malatya Doğanyol'da şu an göçük altında kimse kalmadı. Depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yok. Elazığ merkezde ise bizim değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında olduğu. Göçük altında net bir rakam vermekten kaçınırız. Sabahtan itibaren 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Olayın olduğu yerdeyken 5 kişinin sesi geldiğini arkadaşlarımız tespit etti. Enerji, ulaşım, iletişim, doğal gaz ve altyapı konusunda bir sorun yaşamadık. Gece soğuktu. Yemek, battaniye ihtiyacının giderilmesi için daha önce belirlediğimiz bölgelerden sevk edildi. Kurulan 7 mobil mutfaktan Elazığlılar için sürekli AŞ çıkarıldı. Dün gece 12 bin 500 kişi belirlenen yerde misafir ettik. 4 çadır alanı oluşturduk. Taziye evlerimizi de barınma alanlarına ilave ettik."

'ADIYAMAN CEZAEVİ BOŞALTILABİLİNİR'

Bakan Soylu, merkez üssü Sivrice ilçesindeki depremde etkilenen bölge illerinden Adıyaman 'daki cezaevinde hasar oluştuğunun tespit edildiğini, Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ile cezaevinin boşaltılabileceğini ifade ederek, "Elazığ ve Malatya dışında, yakın bölgelerde hastaneye başvuranlarla depremin bir takım etkilerini gördük. Bunlardan bir tanesi de Adıyaman vilayetimizdir. Adıyaman Cezaevi'nde Adalet Bakanlığı'nın yaptığı tespitte bir hasar durumunun olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'mız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda bir karar alındı. Adalet Bakanlığı'mız ile jandarmamız ortak bir çalışmayla birlikte cezaevinin boşaltılması hususunu da değerlendirecekler" dedi.

'2 BİN 418 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ'

Depremin meydana geldiği an itibariyle bölgeye ulaşmak için ekiplerin görevlendirildiğini anlatan Bakan Soylu, "Bölgeye 2 bin 418 personel görevlendirildi. Bunların hepsi arama kurtarma, sağlıkçı olarak nitelendirebileceğimiz personeller. 304 araç, 18 arama kurtarma köpeği depremin ilk anından itibaren çok başarılı işler gerçekleştirdi. AFAD tarafından 6 bin 65 aile çadırı, 11 bin 500 yatak, 18 bin battaniye gönderildi. Arama ve koordinasyon dahil olmak üzere tüm koordinasyonlar, yardımlar AFAD tarafından gerçekleştirilmektir. Telefon üzerinden 'AFAD'a biz nasıl ayni ve nakdi yardımlarda bulunuruz?' diye bir çok talep geldi. Biz şu ana kadar ayni ve nakdi yardım konusunda herhangi bir değerlendirme içerisinde bulunmadık" diye konuştu.

'SAĞLIK KURULUŞLARIMIZA MÜRACAAT EDEN HASTA SAYIMIZ 1031 OLDU'

Sağlık Bakanı Faharettin Koca ise depremin ardından 1031 kişinin çeşitli sebeplere hastaneye müracaat ettiğini ifade ederek, 34'ünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını söyledi. Bakan Koca, deprem bölgesinde bin 572 sağlık personelinin görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 oldu. Özellikle şehir hastanemiz, Malatya ve Elazığ Üniversitelerimiz olmak üzere çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içerisinde, 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içerisinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız var. Bu 128 hastanın 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam ediyor. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızın şu an durumu kritik olan hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen 8 hastamız oldu. Bunun dışında özellikle sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 varolan ambulans sayımıza ilaveyle, toplam 317 ambulansla hizmet ettik. 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı. Ayrıca 4 tane donanımlı, 50 yataklı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulundurmuş olduk. Şu an için bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını, ama ihtiyaç olması durumunda hazır halde tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum, 48 çadırımızla birlikte. Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de ambulans uçaklarımızı hazır halde bulunduruyoruz. Yakınlarının nerede tedavi edildiğini bilmek isteyenler için duyurumuz olmuştu, 184 SABİM hattımıza. Bu hattımıza yoğun müracaatlar oldu. En son kurtarılan 2 vatandaşımızın sağlık durumları iyi."

'205 EKİBİMİZLE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlıklarına bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, 71 kişilik 21 ekiple de altyapıya ilişkin hasar tespit çalışmaları yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, "Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında Elazığ merkezde 4, Maden Gezin'de 1 bina olmak üzere Elazığımızda 5 binamızın yıkık olduğu, ağır ve hafif hasarlı bir çok yapının olduğu, buna ilişkin de ekiplerimizce hızlı bir şekilde tespitlerinin yapıldığı, atık su, içme suyu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve içme suyuyla alakalı an itibarı ile bölgemizde, şehrimizde herhangi altyapı problemi bulunmamaktadır. Altyapıya ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz tüm ekipleriyle birlikte, belediyelerimizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını gidermektedirler. Mustafa Paşa Mahallesi ve Sursürü Mahallesi'nde 2 enkaz çalışması devam etmektedir. Bu enkaz çalışmalarının hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz eden binalar mevcuttur. AFAD'ımız koordinasyonunda binaların takibiyle birlikte kurtarma çalışmaları güvenli bir şekilde devam ettirilmektedir" dedi.

'MALATYA'DA 25 YIKIK BİNA TESPİT EDİLDİ'

Bakan Kurum, Malatya'da 25 binanın yıkıldığını tespit ettiklerini belirterek, yapılacak incelemelerle hasar tespit edilen binalarını yıkımını yapacaklarını söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Binalar an ve an takip edilmektedir. Diğer taraftan enkazın yanındaki binalara ilişkin önceliğimizi, buraya vermek suretiyle, o binalarda ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların olduğu ve bunların bakanlığımızın ilgili birimlerince de tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılacağı, tespit neticesinde de etraftaki binaların güvenlik sebebiyle boşaltılarak, eğer hasarlı binaların olması durumunda yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde başlanılarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği teminat altına alınacaktır. Yine bakanlıklarımızla, valiliğimize yaralı ve vafat eden vatandaşlarımıza nakdi yardım yapmak amacıyla ailelere, valiliğimiz bugün itibari ile nakdi yardımları yapacak. Malatya Doğanyol'a da dün akşam bakanlarımızla gittik, 25 tane yıkık binamız var. Binaların geneline baktığımızda yıkık binaların kerpiç ve yığma yapılardan olduğu görüldü. Hem Elazığ'da hem Malatya'da hasarlı binalara gidilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum."

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2)

AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE

Depremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi. Bu sırada tutuklu ve hükümlü yakınları da cezaevi önüne geldi.

Elazığ ve Malatya'da yıkım ile can kaybına neden olan depremin en çok hissedildiği Adıyaman'daki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çatlaklar meydana geldi. Sabah erken saatlerde kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un incelemelerinin ardından cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmesine karar verildi. Karar üzerine nakil hazırlığı başlayan cezaevi önüne çok sayıda otobüs getirildi. Hükümlü ve tutukluların yakınları da cezaevi önünde, bilgi almak için bekliyor.

Nakillerin akşam saatine kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Burdurlular battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet yardımı toplamaya başladı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Afetin dini, dili, ırkı, siyaseti, cinsiyeti yoktur. Afet geldiğinde her yeri yıkıyor. Bunun için hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz" dedi.

Elazığ'da deprem meydana gelmesinin ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Burdurlulardan çok acil olarak battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası dolayısıyla Burdur Belediyesi çalışanları da acil olarak göreve çağrıldı. Çağrıya kayıtsız kalmayan Burdurlular, sabah saatlerinden itibaren Burdur Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan çadıra yardımları bırakmaya başladı.

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, "Yakından takip ediyoruz. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği, şu anda çok önemli faylar üzerinde bulunan Anadolu toprakları üzerindeyiz. Özellikle Burdur'da yaşayan doğma büyüme Burdurlu olarak deprem gerçeğini bilen insanlar olarak depremin ne kadar yıkıcı olduğunu biliyoruz. Dün akşam saatlerinde haber aldıktan sonra öncelikle bölgeden can kaybının çok olmamasını temenni ettik, diledik. ve sabah haberleri izlerken de şükürler olsun elbette can kaybı var ama daha da artmaması için devletin üstün gücüyle orada çalıştığını görüyoruz. ve enkaz altından canlı çıkanları gördükçe de seviniyoruz. İnşallah ülkemiz büyük depremler yaşamasın ama sonuçta doğal afet bunları yaşama ihtimalimiz var. Biz de elimizden geldiğince karınca kararınca devletimize, milletimize, Elazığ ve Malatya bölgesindeki yurttaşlarımıza destek olma adına bir çağrıda bulunduk. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlarımızın bu konuda bize katkısını, Burdur olarak da bizim neler yapabileceğimize destek verdiğini gördük" dedi.

AFAD'dan gelecek talepler doğrultusunda bölgeye de yardımları en kısa sürede ulaştırmayı düşündüklerini aktaran Başkan Ercengiz, "Burada öncelikle insani temel ihtiyaçların karşılanması çok önemli, bölge çok soğuk eksi 10- 12 derecelerden bahsediliyor. Öncelikle hipotermiye karşı yani vücut ısısının ani düşüşlerine karşı mutlaka vücut ısısının korunması lazım. Kalın giyecekler, battaniyeler, ısıtıcı sobalar öncelikli taleplerimiz. Ayni yardımlar içerisinde temel gıda maddelerine de ihtiyaç olabilir düşüncesiyle onun da çağrısını yaptık. Soğuk zincir ve bakliyat tarzı gıdaların uygun olabileceğini düşündük. Vatandaşımız sağ olsun deprem yaşamış bir kentin insanları olarak bu konuda özellikle yaşı 50'nin üzerinde olan vatandaşlarımızın daha duyarlı olduğunu görüyoruz. Çünkü 71 depremini yaşamış bu kentte elbet yaraların sarıldığını biliyoruz. Ama devlet millet el ele omuz omuza birlikte bu yaraları saracaktır. Afetin dini, dili, ırkı, siyaseti, cinsiyeti yoktur. Afet geldiğinde her yeri yıkıyor. Bunun için hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Malatya'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çöken evde yaşamını yitiren Gazal Say (33) ile oğlu Yusuf Ali Say (5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçe merkezinde yaşayan Say ailesinin evi çöktü. Depremde, anne Gazal Say ile oğlu Yusuf Ali Say, enkazı altında kaldı. AFAD, İtfaiye, sağlık ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla anne ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gazal Say ve oğlu Yusuf Ali Say'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alınarak Doğanyol Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Say ailesinin yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu gözyaşları içinde toprağa verildi.

4 hastaya can olan organlar ambulans helikopterle getirildi

Konya 'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ö.T.'nin (47) bağışlanan organları ambulans helikopterle getirildiği Antalya 'da 4 hastaya nakledildi.

Konya'da 4 gün önce yaşanan aile içi tartışma sonrasında ağır yaralanan Ö.T., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü. Boyun bölgesinde bıçakla yaralanan Ö.T.'nin 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ö.T.'nin ailesi, koordinatörlerle yapılan görüşmeler sonrası tüm organlarını bağışlama kararı aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ekibinin Konya'ya giderek, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ekipleriyle yaptıkları ortak çalışma sonunda Ö.T.'nin kalp, karaciğer, iki böbreği ve korneaları alındı. Organlar, dün Konya'dan ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi. Ö.T.'nin kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'nda yer alan G.A.'ya (30), karaciğeri Z.Ü.'ye (50), bir böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde D.Ş.'ye (29), diğer böbreği de M.P.'ye (49) dün gece yapılan ameliyatlarla nakledildi. Nakil yapılan hastaların yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Ö.T.'nin kornealarının ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde belirlenecek 2 hastaya nakledileceği ifade edildi.

Festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek

OSMANİYE'de pazar günü yapılması planlanan, ancak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek.

Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı organize edilen Sucuk Ekmek Festivali için 15 bin kişilik 2 ton sucuk hazırlandı. Ancak festival, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival için hazırlanan sucuğun depremzedelere gönderileceğini söyledi. Başkan Tarhan, "Deprem dolayısıyla bu yıl düzenleyeceğimiz 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği'ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ'daki depremzedelere göndereceğiz. Vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediyeden festival kapsamındaki konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiği açıklandı.

