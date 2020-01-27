DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)

Antalya'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Serik ilçe merkezi Belkıs Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda, sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi kaplarken, durum itfaiye ekibine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Midibüs ile çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, karşı yönden gelen cip ile çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Nusratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden ve içinde 3 yolcu bulunan 10 ACM 468 plakalı yolcu midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ahmet Aksoy'un (45) kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen minibüs, Cem Özen idaresindeki 34 BAT 264 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Cem Özen (49), eşi Nadejda Özen ve oğlu Hakan Özen yaralandı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehliklerinin bulunmadığı öğrenilirken, midibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazadan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Yaralı kedi sığındığı karakolun maskotu oldu

Ordu'da yaralı ve bitkin halde Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen kedi, polis ekiplerince sahiplenildi. Polislerin beslediği ve 'hardal' ismini verdiği sevimli kedi, karakolun maskotu oldu.

Altınordu ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önünde, bilinmeyen nedenle yaralanıp, ayağı kanlar içerisinde kalan kediyi fark eden polisler, yardım için seferber oldu. Polisler, soğuktan titreyen kediyi kucağına alarak karakola getirdi. Mama ve sütle karnını doyurduğu kedinin sol ayağına pansuman yapan ekipler, kediye 'hardal' ismini verdi. Sevimli kedi, kısa sürede kendisine yuva olan karakolun maskotu oldu. Polis ekiplerinin ilgi odağı olan Hardal, iyileşene kadar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde misafir olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kedinin tedavi edilmesi

-Kedinin beslenmesi

-Detaylar

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK-ORDU/DHA

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Türkiye'nin en soğuk ilçesinde, -30 derecede karla mücadele

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele çalışmaları devam ederken, en zorlu çalışma ise Türkiye'de sıcaklığın en düşük olduğu bölgelerden biri olan Van'ın Çaldıran ilçesinde yürütülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, eksi 30 dereceye varan soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'deki en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Van Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan 11 bin kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmaları devam ederken, Çaldıran ilçesinde de 85 mahalle ve 35 mezraya hizmet veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 bin rakımda yolları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi, kar kalınlığının ise rüzgarın etkisiyle yer yer 3 metreyi bulduğu ilçenin Yukarı ve Aşağı Çilli Mahalleleri ile İran sınırının sıfır noktasında 1 savurma, 1 loder, 1 greyder ve 6 personelle olası çığ tehlikelerine rağmen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

İran sınırına yakın bölgelerde yoğun kar yağışı ve tipi görüldüğünü belirten Çaldıran Şantiye Şefi Yunus Durgun, bu bölgelerde kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için olağanüstü bir çaba sarfettiklerini söyledi. Yer yer kar kalınlığının 3 metreyi aştığını kaydeden Durgun, "Bu nedenle buralara müdahalede zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugün de Yukarı ve Aşağı Çilli Mahallelerimiz ve bağlı mezra yollarını yaklaşık 5 saatlik yoğun bir çalışma ile ulaşıma açtık. Ayrıca sınırın sıfır noktasında bulunan Onur Tepe Karakol yolunu açma çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

İş makinesi operatörü Çetin Çağlar da "Sorumluluk alanımızda bulunan mahalle ve mezra yollarını açmak için arkadaşlarımızla birlikte mesai gözetmeksizin çalışıyoruz. Hasta veya başka bir durum olduğunda bazen 24 saat çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karla mücadele çalışmaları

-Ekiplerin zorlu çalışmaları

-Kar kalınlığının yoğun olduğu yerler

-İş makinalarının çalışmaları genel ve detaylar

-Çaldıran Şantiye Şefi Yunus Durgun'un açıkması

-Genel ve detaylar

-İş makinesi operatörü Çetin Çağlar'ın konuşması

Gülay KUYUCU/VAN,-