DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Elazığ depreminde yıkılan binalarda Kuyulu Deresi'nin kumu kullanılmış

MERKEZ üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu ve yaraların sarılmaya çalışıldığı Elazığ kent merkezinde yıkılan ve onlarca kişinin hayatına mal olan enkazlarda dere kumuna rastlandı. İnşaatlarda kullanılan dere kumu ve ince demirler görenleri şoke ederken, kentteki mühendis ve müteahhitler geçmiş yıllarda yapılan inşaatlarda kente 10 kilometre mesafedeki Kuyulu Deresi ile Hazar Gölü kıyısından çekilen kumların kullanıldığını söyledi.

Elazığ depreminde yıkılan binaların enkazında yapılan incelemede, inşaatlarda kullanımı yasak olan dere kumuna rastlandı. Eski olduğu için birçoğu projesiz olan binalarda dere kumunun yanı sıra demirler ve ince kolonlar bulunduğu tespit edildi. Demirlerin ince kullanıldığı da ortaya çıkan enkazların ardından uzmanlar, inşaatların yapım sürecindeki ihmalin göz önüne çıktığına dikkat çekti.

Enkazların ardından gözlerin çevrili olduğu diğer binaların da hasarlı oluşu ve olası yeni bir depremde yıkılmasının kaçınılmaz olması tedirginliği arttırırken, müteahhit ve mühendisler Elazığ'da geçmişte yapılan inşaatların neredeyse tamamında aynı sıkıntının varlığına dikkat çekti.

İnşaat Mühendisleri Elazığ İl Temsilcisi Hıdır Kaya, kentte çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olan depremin ardından yıkılan binaların acı gerçeği ortaya çıkardığını söyledi. İnşaatlarda varlığı ortaya çıkan dere kumunun getirildiği Kuyulu Deresi kenarına giden Hıdır Kaya, dereden yıllarca kum taşınarak inşaatların yapıldığını söyledi. Kentteki yeni binalarda sıkıntı olmadığını ancak eski binaların tamamında Kuyulu Deresi'nden alınan kumların kullanıldığını anlatan Kaya, "Eski binaların çoğu bu dereden alınan kumlarla yapılmış. Bu çok uydurma kum, öyle ki buna kum veya çakıl demeye bin şahit gerek. Ben geçmişte çakılarla inşaat yapıldığını gördüm. Yapılan binalar da da beton elle dökülüyordu. O zamanlarda çimento elle dökülünce şerbeti bir tarafa akıp giderdi, çakılı bir tarafta kalırdı ve maalesef binalar böyle yapılırdı. Demirler şimdiki gibi değil düz demir vardı. Binalarımızın çoğunun sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Elazığ'ın eski yapılarının çok büyük bölümü sıkıntılı. Kuyulu Deresi'nden 30-40 sene boyunca kum alındı. Topraklı kumu eleyip yıkayabilir, kırabilirsin normal inşaat malzemesi olabilir ama yapılmamış diye konuştu.

İnşaatların demir bağlama ve işçilik safhasının da önemli olduğuna değinen Kaya, "Kentteki eski binaların yüzde 70-80'i bu dereden alınan kumlarla yapılmış. Murat Nehri kenarında daha iyi kum var ama uzak olduğundan nakliyeyi azaltarak ucuza almak için kumlar hep buradan alınmış dedi.

İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl ise denetlemeler yeterli olmadığı için geçmişte yapılan inşaatların müteahhit ve işçilerin vicdanına bırakıldığını belirterek, "2010 yılından sonra müteahhitlik ve mühendislik anlamında daha ciddi aşamalardan geçerek çok daha kaliteli binalar yapılmaya başlandı" dedi.

Elazığ'da geçmişte yapılan inşaatlarda dere kumunun kullanıldığını ve işinin hakkını vermeyen mesleğine ihanet eden insanlar olduğunu belirten Avcıl, "O dönemlerde özellikle Marmara depreminde de deniz kumu kullanan müteahhitlerden bahsedildi. Elazığ'daki enkazlara üstün körü gidip baktığımız zaman demirlerin çok az olduğunu gördük. Şu anda belki onun 3 katı bir kolona ya da kirişe demir kullanılırken çöken binalarda bir kirişte 3 demir gördüğümüz oldu. O binalar yapılırken hazır beton olmadığı için ve o dönemlerde beton el ile döküldüğü için beton kalitesinin de düşük olduğunu gördük. Deprem olan bölgeye baktığımızda çöken binanın hemen bitişiğindeki apartmanın sağlam olduğunu görüyoruz. Bunu biz müteahhidin denetlenmesinin ve işçinin görevini hakkıyla yerine getirmemesi olarak yorumluyoruz. Çünkü aynı bina aynı site ve aynı sağlamlık ile yapıldığı düşünülen bu binalardan birinin yıkılmasına başka bir yorum yapamıyoruz. Bunlar daha detaylı araştırıldığında elbette ortaya çıkacaktır ama biz ilk etapta böyle görüyoruz" diye konuştu.

Elazığ'ın 3 tarafının göller ile çevrili olduğunu ve geçmişte yapılan binalarda kullanılan kumların dere ve göl kıyılarından getirmiş olduğunu anlatan Osman Avcıl, "Mesele sadece kum değil, bunun yanı sıra demirinin denetlenmesi var. Ayrıca hazır beton kullanılmaması ve mühendislik hataları var. Müteahhitlik mesleğinin hakkıyla denetlenmemesinin hatası da var. Suçu sadece kuma atarsak sığ kalırız diye düşünüyorum. Günümüzde zaten tüm Türkiye'de nazır beton dışında beton kullanımı yasak. Her betonun kalitesi denetlenmektedir. Sonrasında bile betonun kalitesiz olduğu tespit edildiğinde o binanın yıkımına kadar gider. Yani eskiye göre çok daha önemli noktalardayız" dedi.

Elazığ şehir merkezindeki binaların yüzde 80'inin yıkılabilecek bina statüsünde olduğunu da vurgulayan Avcıl, şöyle devam etti:

"Abdullah Paşa, Kızılay ve Sürsürü Mahallesindeki binaların büyük çoğunluğunun ciddi şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde testten geçirilip değerlerinin alınıp oturulup oturulmayacağı konusunda raporlarının verilip kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini düşünüyorum. Elazığ'ı bu anlamda pilot bölge olarak görmek gerekiyor. Burayı tüm ülkenin ciddi bir tatbikat olarak görmesi lazım. Bundan dersler çıkararak acilen kentsel dönüşümün başlaması gerekiyor. Özellikle dağlara doğru, zemin etütlerinin çok iyi olan yerlere doğru gidilmesini binaların oralarda yapılması gerektiği kanaatindeyim. Eğer dağlara doğru yani zemini sağlam olan bölgelere gidilme durumu yoksa bina yönetmeliklerine uyulan ve kaliteli ve sağlam binaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kumun çıkarıldığı Kuyulu Darezi

Derenin genel görüntüsü

Hıdır Kaya'nın kumu eli ile alması

Kumu göstermesi

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Hıdır Kaya ile röp.

Osman Avçıl ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ortaya konulan kardeşlik ve dayanışma örnek olacak bir tablodur

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanlık dersini millet olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin, bu ruhumuzun ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz " dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün spor ve siyaset dünyasından birçok isim Elazığ'da bir araya geldi. Valilik binasında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolculardan; Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yararlılara acil şifalar ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu tür zor durumlarda devletimizin, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu ne kadar bir ve beraber olduğunu görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra böyle açılar yaşatmasın, insanlarımızı milletimizi bütün afetlerden, felaketlerden esirgesin. Ancak ortaya konulan kardeşlik, dayanışma, millet olma tablosu pek çok millet ve insan için örnek olacak bir tablodur. Ben bu vesileyle devletimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, yerel yönetimlerimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız ve bu manada Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnsanlık dersini millet olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin bu ruhumuzun ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada da ileriye birlikte yürümede de en iyisini millet olarak ortaya koyacağız" dedi.

"SPOR CAMİAMIZIN TEMSİLCİLERİNİN BURADA OLMASI YÜREKLERİN BİR ÇARPTIĞININ, BERABER OLDUĞUMUZUN ORTAYA KONMASI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİDİR

Bakan Kasapoğlu, depremzedelere bütün spor camiasının selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu vesileyle Uğurcan kardeşime, Selçuk kardeşime, Hasan Ali'ye ve kulüplerine ve camiamıza teşekkür ediyorum. Millet olarak inşallah birliğimizi, beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi aramaları, renkleri farklı olsa da bugün spor camiamızın temsilcilerinin burada olması yüreklerin bir çarptığının, beraber olduğumuzun ortaya konması açısından da çok önemlidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, ekibimiz, arkadaşlarımız, tesislerimiz, spor salonlarımız başta olmak üzere, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, gençlik liderlerimizle, gönüllü gençlerimiz burada da bir kısmı yolda. Onlar da bundan sonraki süreçte gençlerimizle birlikte süreci, yaraları takip etmeye, yaraları onarmaya yönelik çalışmalarla, değişik aktivitelerle burada olacaklar. Onların da yürekleri burada, bir kısmı burada, inşallah onun planlamasını da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle yaptık. Az önce ifade ettiğimiz gibi yaraları birlikte saracağız, özellikle bundan sonra bakanlığımıza ait gerek spor tesislerimiz, gerek yurtlarımız, gerekse diğer alanlardaki çalışan arkadaşlarla birlikte masaya yatıracağız, onarım gereken konularla ilgili çalışmalar dün itibariyle başladık. Bundan sonra Malatya'mız, Elazığımız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır ve bunların hızlandırılması da başlamıştır. Bundan sonraki süreçte yeni ihtiyaçların da planlanması ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi noktasında çalışmalarımızı da ortaya koyacağız. Ben burada emek gösteren herkese teşekkür ediyorum, saygı değer bakanlarımıza, ilk andan itibaren katkı koyan, gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimizi ve memleketimizi tüm kötülüklerden esirgesin" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: "YARALARI SARMAK ADINA HEP BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu ile birlikte Elazığ'da yer alan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yararlılara acil şifa diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin, biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösterebiliyor ve acılarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak hem maddi hem manevi ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Dediğim gibi söylenecek çok şey yok, üzgünüz ama yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Futbolcuların açıklamaları

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK

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10 vagonlu konaklama treni Elazığ Tren Garı'na ulaştı

TCDD tarafından depremzedelerin barınmalarını sağlamak amacıyla Sakarya'dan yola çıkarılan 10 vagonlu konaklama treni, Elazığ Tren Garı'na ulaştı. Vagonlar, konforuyla bir evi aratmıyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, Sakarya'dan Elazığ'a gönderdi. İlk defa kullanılacak olan yardım treni, bu sabah Elazığ Garı'na ulaştı.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havadan görüntü

Trenin içerisinde görüntü

Genel detay

Haber-Kmaera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ELAZIĞ

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Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'nın Kale ilçesinde de hasar meydana geldi. 574 nüfuslu Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evler, hasar görürken, enkaz altında kalan 2 kişi yaralandı.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahallelere giden yollar kapandı. Doğanyol ile Pütürge'deki bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalan 4 kişi, yaşamını yitirdi. Birçok binada hasarın meydana geldiği 2 ilçe dışında Kale ilçesinde de hasarlı binalar olduğu görüldü. Kale'ye bağlı, 574 kişinin yaşadığı Bent Mahallesi'ndeki tek katlı evlerde çatlaklar oluştu. Bahçe duvarları ile metruk yapıların yıkılması sonucu enkaz altında kalan 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Bölgede AFAD ve Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırlarda yaşamını sürdüren ilçe sakinleri, artçı sarsıntılarda çökebileceği endişesiyle evlerine giremiyor. Kaleliler, depremi çok şiddetli hissettiklerini, evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Erzurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve ailesi Palandöken'de kar tatilinde

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Erzurum'daki dünyaca ünlü kayak merkeze Palandöken'e geldi. Sömestir tatilinde olan çocuklarıyla birlikte kayak yapan İmamoğlu, Palandöken'i çok beğendiğini söyledi, herkesi Erzurum'a davet etti.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerini ziyaret ettikten sonra Palandöken'de tatil yapan çocukları, Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu'nun yanına geldi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde konaklayan İmamoğlu çifti ve çocukları sabahın erken saatlerinde Ejder 3200'e çıkarak, kaymaya başladı.

Sosyal medya hesabından, 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı' diye yazan Ekrem İmamoğlu, vatandaşları Erzurum'a davet etti. Palandöken'deki tatilciler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.

Palandöken'i çok beğendiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da iki gün kaldıktan sonra Erzurum'a geldiklerini söyledi. Çocuklarının daha önce Palandöken'e geldiğini, eşi ve kendisinin de Elazığ ziyareti sonrası Erzurum'da olduğunu belirten İmamoğlu, "Çocuklarım çok güzel vakit geçiriyor. Onları ziyarete geldim. Gelmişken kayak özlemimi gideriyorum ama bayıldım Erzurum'a. Emeği geçen bu tesisleri yapan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul depremi için çalışıyoruz. Bir anda olması mümkün değil. Şehirlerin tek gündemi deprem. Öncelikli gündemi deprem olmalı. Uzun vadeli bir iş. İnşallah her kurum, el ele verip bu işi çözmek zorundayız. Yüzbinlerce insanımızın canı tehdit altında, yani bir gece Elazığ'da kaldık ve insanların orada nasıl kaygılı olduğunu hissettim. Tabi daha önce Düzce depremini yaşamışız. Umarım daha büyük depremi yaşamadan, sorunları aşarız" dedi.

Daha önce Uludağ'a çok gittiklerini bu yıl Erzurum'u tercih ettiklerini anlatan Dilek İmamoğlu ise Palandöken'deki tesislerin çok güzel ve temiz olduğunu aktardı. Dilek İmamoğlu, "Biz birlikte çok zor tatil yapıyoruz. Ülkemiz çok kötü bir günde geçti görevimizi yaptık, çocuklarımızın yanına geldik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İmamoğlu çiftinin Gondol liftte beklemesi

-Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun açıklaması

-Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirenler

-İmamoğlu, eşi ve çocukları

-Kayarak dağdan inmeleri

-Palandöken'deki pistler

Haber-Kamera: Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Sivas'tan deprem bölgesine 2 TIR'lık insani yardım

SİVAS'ta, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle toplanan 2 TIR dolusu insani yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından afetzedelere yardım için Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, 2 TIR dolusu insani yardım toplandı. Battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, su ve depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarının bulunduğu TIR'lar ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıkıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Millet olarak üzüntüde, sevinçte hemen çok rahat bir araya gelebiliyoruz. Tek vücut olabiliyoruz. Bu tür musibetler bizim bir ve beraber olmamıza vesile oluyor. Biz depremin farkında olarak bilinçli bir şekilde yaşamamız lazım, tedbirli olmamız, takdiri Allah'a bırakmamız lazım. Devletimiz güzel koordinasyon yaptı. Güzel bir birliktelik oldu. Afet sonrası kriz yönetimi iyiydi. Biz bedenen burada olsak da ruhen oradaydık. Daha sonra toplumda bir rehabilitasyona ihtiyaç vardı. Milletimiz kabaran duygularını, yardımseverlik duygularını oraya nasıl kanalize edebiliriz, nasıl aktarabiliriz, bunun içine düştük. Oranın ihtiyacı olan malzemelere battaniye, ısıtıcı, çocuk bezleri ve mamalara odaklanıldı. Topladık ve Sivas'ın kalbinden Elazığ'ın kalbine ve Malatya'nın kalbine gönderiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, "Doğal afetleri engelleme şansımız yok. Olacağı vakit oluyor ama bize düşen bir görev var. Devlet ve millet olarak bu tip olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek için bir kampanya düzenledik. Kampanyayı düzenlerken deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre davrandık. Bize bildirilen, belirtilen ihtiyaç listesinde ağırlıklı olarak battaniye ve ısıtıcı vardı. Esnafımızdan battaniyeleri ve ısıtıcıları temin ettik" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de 2 günde 2 TIR yardım malzemesi topladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Programdan görüntüler

-Konuşmalar

-TIR'ın uğurlanması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kayseri'de caminin parasını çalan 3 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan 1300 liranın bulunduğu çelik kasayı çalan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Karakörkçü Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, gece saatlerinde caminin pencere demirini kırarak, içeriye girdi. Şüpheliler, caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan 1300 liranın içinde bulunduğu imamın odasındaki çelik kasayı alıp, otomobile yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah camiye gelen imam, durumu fark ederek polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin Yıldırım T. (39), Doğan D. (30) ve Erdal Ç. (29) olduğu belirlendi. 3 kişi, polisin çalışmasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tutuklanan 3 kişinin adliyeden çıkarılması

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Kamyonetten ekmek alan sevimli köpek, kameraya yakalandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir sokak köpeğinin her gün ekmek kamyonetinden gizlice ekmek alması güvenlik kamerasına yansıdı.

İmranlı'da marketlere ekmek dağıtımı yapan Hüsamettin Torun, kamyonetteki ekmek sayısının her gün eksik çıkması üzerine market kamerasını inceledi. Kameraya yansıyan görüntülerde ekmeği kamyonetten bir sokak köpeğinin aldığı fark edildi. Marketin önünde bekleyen köpeğin, ekmek dağıtıcısının mağazaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği görüldü. Öncelikle kamyonetin etrafında gezinen köpeğin etrafta kimse olmadığını görünce kasaya çıktığı ve poşetin içinden ekmekleri yere düşürüp, kenara taşıyarak yediği görüldü. Ekmek dağıtıcısı mağazadan çıkmadan hemen önce köpeğin uzaklaştığı fark edildi. Görüntü, izleyenleri gülümsetti.

Ekmek dağıtıcısı Hüsamettin Torun, araçtan günlük ekmeğin eksildiğini fark edince güvenlik kamerasına baktıkları ve şaşırdıklarını belirterek, "Geliyorum kasayı sayıyorum. İki tane ekmek eksik. Marketin kamerasından inceleyince köpeği gördük. Aracın içerisine girip ekmekleri alıp yiyor. Ben de artık ona her gün iki tane ekmek veriyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarası görüntüleri

-Köpeğin ekmeği alıp yeme anları

-Dağıtıcının konuşması

-Köpeğe ekmek vermesi

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas),

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