DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Deprem sonrası Elazığ'da kira fiyatları iki katına çıktı

MERKEZ üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok evin yıkılıp, hasarlı olması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği Elazığ'da, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı. Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı. Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardı. Emlakçılar, fırsatçılıktan vazgeçilmesini isterken, kiralık ev arayan depremzedeler de ev sahiplerine insaflı olmaları çağrısında bulundu.

33 Mahallesi bulunan Elazığ'da, 6,8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı, birçok bina ise ağır ve orta hasarlı raporunun ardından vatandaşların can güvenliği nedeniyle kullanımı yasaklandı. Bu durumun ardından depremzedeler kentte geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı. Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksilere düşmesi ile zorluk yaşayanlar, barınmak için kiralık ev aramaya başladı.

KİRALAR BİR ANDA 2 KATINA ÇIKTI

Artan talebin ardından kentteki kiralık evlerin fiyatı da bir anda 2 katına yükseldi. Daha önce semtine ve metre karesine göre 700 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlar bir anda 1500 ile 2 bin liraya yükseldi. Talebin artmasıyla yükselen kira fiyatlarını tepki gösteren depremzedelerin birçoğu kış mevsiminde açıkta kalmamak için bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı.

KİRALIK EV BULUNAMIYOR

Depremzedeler, bu durum karşısında kabul ettikleri yüksek fiyatlara karşın ev bulmakta zorlanıyor. Birçoğu sokaklarda ev arayanlar, iki katına çıkan kiralara razı olmalarına rağmen ev bulamadıklarını ifade ediyor. Emlakçıları dolaştıklarını ve sonuç alamadıkları için sokak sokak kiralık ev aradıklarını anlatan bir depremzede, "Deprem öncesi 700 lira olan eve şimdi 1500 lira istiyorlar. Bin lira olan ev için de 2 bin lira talep ediyorlar. Depremzedelere yardım etmek yerine bu durumu birçok ev sahibi maalesef fırsata çevirdi. Depremden sonra bir de fırsatçılar yüzünden mağdur duruma düştük" dedi.

EV SAHİPLERİ İNSAFLI OLSUN

Ev sahiplerinden insaflı olmasını isteyen vatandaşlar, yetkililerin de bu duruma el atarak önlem alması talebinde bulundu. Sokak sokak ev aradıklarını kiraların 2 katına yükseltilmesine rağmen başlarını sokacak yer bulamadıklarını anlatan başka bir depremzede, "Deprem nedeniyle mağdur olduk. Şu an birçoğumuz çadır ya da spor salonu, okullarda kalıyoruz. Çok şükür yardımlarla karnımız doyuyor, devletimiz bize bakıyor. Ama fırsatçılar kiraları arttırdığı için ev bulamıyoruz. Hepimiz fırsatçılardan şikayetçiyiz ve önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

EMLAKÇILAR DA ŞİKAYETÇİ

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, depremin ardından kiraların fırsatçılık yapan ev sahiplerince iki katına çıkarıldığını söyledi. Her gün yüzlerce kişinin emlak bürolarına gelerek ya da telefonla kendilerini arayarak ev istediğini belirten Albayrak, "Buna rağmen insanların taleplerine yetişemiyoruz" dedi.

Kentte depremde yıkılan bina sayısının az olmasına rağmen hasarlı bina sayısının 600 civarında olduğunu anlatan Albayrak, "Hasarlı binalar yıkılmaya başlandığı için vatandaşlar kiralık daire aramaya başladılar. Ne yazık ki bu durumu bazı arkadaşlar fırsata çevirdiler. Deprem öncesi 800 TL olan evler 1500 TL olmuş durumda. Ev sahipleri maalesef böyle fiyat veriyorlar. Birçok kişi maalesef bu durumdan nemalanarak kiraları iki katına çıkardı. Bazı ev sahipleri kiraları daha düşürdü veya bedava olarak depremzedelere tahsis etti. Ancak, büyük çoğunluğu bunu fırsata çevirip kiraları yükseltti" diye konuştu.

Albayrak, depremin ardından Türkiye'nin her yerinden yardım geldiğini ancak Elazığlı ev sahiplerinin aynı duyarlılığı göstermediğinden şikayet ederken, kiraları bilinçli olarak yükselten ev sahiplerini tespit ederek yetkililere bildirerek ifşa edeceklerini de kaydetti. Hasar tespit çalışmaları ile hasarlı bina sayısının artacağını bu durumun talebi daha da yükselteceğini vurgulayan Albayrak, ev sahiplerinin duyarlı olup fırsatçılıktan vazgeçmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elazığdaki binalar

Kiralık yazıları

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak ile röp.

Vatandaşlar ile röp.

Vatandaşın emlakçıyı araması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3)

DEPREMZEDELER GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün meydana gelen 4.8, 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından, vatandaşlar geceyi AFAD çadırlarında geçirdi. Deprem korkusu sebebiyle evlere girip yemek dahi yapamadıklarını aktaran Şevkiye Kelebek (39), "Sarsıntılar devam ettiği için çadırda yaşıyoruz. Bir süredir deprem olmadığı için rahatlamıştık. Ancak dünden beri yeniden sallanmaya başladık. Bugün de çadırda kalacağız. Akşam, korkudan yemek bile yiyemedik" dedi.

Depremzede Mediha Coşan (47) ise en büyük korkuyu çocukların yaşadığını söyleyip, "Günlerimiz korkunç geçiyor. Çocuklarımız da korku içinde. Onlara destek olmaya uğraşıyoruz. Deprem anında torunum, 'Babaanne beni bırakma' diyor. Çadırda komşularımıza birlikte kaldık. Sürekli sarsıntı oluyor" ifadelerini kullandı.

Geceyi çadırda geçiren vatandaşlardan Nesibe Özgür (60), yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

"Hayatımız çok zor geçiyor. Allah bu yaşantıyı kimseye göstermesin. Gelinim hamile olduğu için bir yere de götüremiyoruz. Dünden beri evimize giremiyoruz. Hızlı bir şekilde yemek hazırlayıp dışarıda yiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan görüntü

Depremzedelerden görüntü

Depremzedelerle röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (4)

KOYUNLARIN KORTUĞU ANLAR KAMERADA

Manisa'da deprem anı, bir ağıldaki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde Mehmet Çalkın'a ait ağıldaki kamara görüntülerinde, sarsıntıyla beraber hayvanların yaşadığı tedirginlik güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvanların huzursuz bir şekilde sağa sola hareket ettikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerası

(Haber- Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa), DHA

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Milli takım eşofmanını depremzedelere gönderdi

Amasya'da yaşayan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, milli takımda yıllarca giydiği eşofmanını, kentte başlatılan yardım kampanyası kapsamında, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, kent meydanında kurulan yardım çadırına da vatandaşlar, kıyafet yardımlarında bulunuyor. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir de, kampanyaya destek vererek, milli takımda yıllarca giydiği ay yıldızlı eşofmanını, deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderdi.

'EMANETİ GERÇEK SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUM'

Depremin ardından ülke olarak birlik beraberlik içerisinde, anlamlı bir görüntü verildiğini vurgulayan eski milli güreşçi Mahmut Demir, "Milli takım eşofmanımı yıllardır bu ülke bana emanet etmişti, şu anda ülkemin insanlarının üşüdüğü yerde ben emaneti gerçek sahibi olan aziz yüce Türk milletine tekrar emanet ediyorum, bu kıyafetler ve bu formalar milletimizi ve giyen kardeşlerimi ısıtacaktır. 'İnşallah şampiyon kardeşlerinin kıyafeti, bu soğuk günde onları ısıtacak' diye düşünüyorum. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletine büyük geçmiş olsun, birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Milli eski güreşçiden detay

-Elbiseleri teslim ederken detay

-Milli takım eşofmanından detay

-Röportaj

-Genel ve detay görüntrüler

Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Yüksekova'da 5 metrelik buz sarkıtı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, görenleri hayrete düşürüyor.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 derecelere kadar düştüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, hem tehlike oluşturuyor, hem de görenleri şaşırtıyor. İlçe Merkezi'ndeki iki katlı İhsaniye Camisi'nin çatısında oluşan 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları neredeyse yere ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Caminin çatısından sarkan buz sarkıtları

-Genel ve detaylar

-Yere kadar inen buz sarkıtları

-Caminin yanındang eçen vatandaşlar

-Buz sarkıtlarına bakan vatandaşlar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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