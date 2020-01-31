DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Yolcu otobüsü devrildi, 46 yaralı

ERZİNCAN-Erzurum karayolunun Avcılar mevkiinde kar yağışı sebebiyle yan yatan yolcu otobüsünde 46 kişi yaralandı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 20'nci kilometresindeki Avcılar mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Ağrı'ya giden ve sürücüsünün ismi henüz tesbit edilemeyen 34 EZ 6599 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı sebebiyle kayarak yan yattı. Kazada araçta bulunan 46 kişi yaralandı. Kaza haberinin alınmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipi sevkedildi. AFAD ekiplerinin de görev aldığı kazada yaralananlar Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden genel ve detaylar

-Yerde oturan yaralılar

-Ambulanslarla yaralıran götürülmesi

-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN' da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.K., Ş.Y.A. ve A.Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kocaköy köyü sahilindeki ağaçlık alanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mecbure (50) ve Hatip Atlı (57) çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinden 3'ü ölü bulunurken, 4'ünün ise kayıp olduğunu bildirdi. Atlı çiftinin şikayeti üzerine, soruşturma başlatıldı.

Selvilitepe Mahallesi, Akçakoyun Sokak'ta yaşayan Hatip ve Mecbure Atlı çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinin ortalıklarda görünmemesi ve seslerinin çıkmaması üzerine merak edip, otomobilleri ile aramaya çıktı. Çift, kayıp köpeklerden 6'sını sağ, 3'ünü ise telef olmuş halde yakındaki arazide buldu. Çiftin şikayeti üzerine Turgutlu Belediyesi, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu Hayvan Hakları Derneği harekete geçti. CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, polisle birlikte Atlı çiftinin evine gidip bilgi alarak, köpeklerin ölü bulunduğu yerde incelemelerde bulundu.

Zehirlenerek öldürüldükleri değerlendirilen 3 köpeğe, Turgutlu Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kesin ölüm nedenlerinin tespiti için nekroskopi yapılacağı bildirildi. Kayıp diğer 4 köpeğin bulunması için çalışmalar sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölü bulunan köpeklerden görüntü

Hatip Atlı ve Mecbure Atlı çiftinin yaşadıklarını anlatması

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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HDP önündeki eylemde 151'ici gün; aile sayısı 78 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 151'inci gününde, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal (30) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Sakine Kartal ile 78'e yükseldi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek için oturma eylemlerine devam ediyor.

AİLE SAYISI 78'E YÜKSELDİ

Oturma eyleminin 151'nci gününde, evlat nöbetindeki aile sayısı 78'e çıktı. Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Sakine Kartal, 2014 yılında Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan ancak PKK'lılar tarafından kandırılarak kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için oturma eylemine katıldı. Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Kartal, "Altı yıl önce oğlum götürülmüş. Bazen konuşuyorduk ancak son 2 yıldır haber alamıyorum. Yalan mı doğru mu bilmiyorum ama şu anda Kandil Dağı'nda. Oğluma geri dönmesini söyledim. 'Orada ne işin var?' dedim. 'Benim yüzüm yok gelmeye' dedi. 3 bin lirasını da almışlar oğlumun. Buraya oğlumu istemeye geldim. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu versinler bana. Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım. İdil'de de HDP'ye gittim. 'Oğlun yok burada' dediler. Altı yıldır oğlum onlarda. Ben oğlumu geri istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eylemi yapması

Sakine Kartal'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Bitlis'te 64 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS'te etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki kar kalınlığı 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışının yarın sabah saatlerinde itibaren bölgeyi terk edeceği bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını 90 personel, 70 iş makinesi ve 9 ayrı şantiyede yürütüyor. Kar yağışı ile kapanan mahalle yolları Bitlis Belediyesi'ne ait ekipler tarafından açılırken, ana arterlerde ise Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar altındaki ağaçlardan detay

-Kar altında kalan araçlardan detay

-Karda yürüyen vatandaşlardan detay

-Yolda ilerleyen araçlardan görüntü

-Kar temizliği yapan ekiplerden detay

-kar altında kalan çocuk oyun parkından görüntü

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Tokat Valiliği'nin sevimli misafiri

TOKAT'ta Valilik binasına giren sokak kedisi personelin ilgi odağı oldu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak sokak hayvanlarını da etkiledi. Soğuk hava ve yağış nedeniyle Tokat Valiliğine sığınan bir kedi, kurum personeli tarafından misafir edildi. Hamile olduğu tahmin edilen kedi, karnını doyurduktan sonra Valilik binası koridorlarında gezindi. Bina içerisinde makam odalarına uğrayarak, sandalyelerde uyudu. Valilik yönetici ve çalışanları, sevimli kediyi besleyip bol bol fotoğraf çekti.

Tokat Valiliği'nde görevli sekreter Nesrin Ertekin, kedinin sabah saatlerinde içeri girerek koridorlarda dolaşmaya başladığını belirterek, "Bu sabah kurumumuza davetsiz bir misafir geldi. Kendisi çok sevimli, cana yakın bir kedi. Tam anlayamadık ama sanırım hamile. Kedi mesai saatleri içerisinde kurumda gezmeye başladı. Çok rahat ve zararsız. Karnını doyurduk, ısıttık, keyfi yerinde, istediği yerde uyuyor. Malum soğuk havalar bu hayvanların yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Biz de sevimli dostumuza kapılarımızı açtık, onunla ilgileniyoruz. O da bize neşe kaynağı oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kedinin Vallilikteki görüntüleri

-Koridorlarda dolaşması

-Personelin ilgisi

-Sandalyede uyuması

-Sekreterin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Çanakkale Boğazı'nda yunus sürüsü görüntülendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda ortaya çıkan 10'a yakın yunus sürüsü çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Çanakkale Boğazı'nda, ortaya çıkan yunus sürüsü ilginç görüntüleri oluşturdu. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10'a yakın yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı. Yunus sürüsünün bu anları, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Eski Kilitbahir motor iskelesi çevresinde bir süre avlanan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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