DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

BURSA'da, Hasan Bor'un (38) borç- alacak yüzünden dövülerek, parası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Aziz Dalga (34), Can Kuva (31), Mahsun Kaya (24) ve Mehmet Karakaya (33) 22'şer yıl 6'şar ay; Hasan Demir (32) ile Mücahit Şengül (33) ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar toplam 127 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alıp, tahliye etti.

Olay, 11 Haziran 2018'de, merkez Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı'nda meydana geldi. Hasan Bor, borç- alacak yüzünden Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya, Hasan Demir ile Mücahit Şengül tarafından parkta sopa, dikenli ağaç ve tabanca kabzasıyla dövüldü. Üzerindeki 2 cep telefonu ve 14 bin 400 lirası gasbedilen Bor'u zorla 2 saat parkta tutan saldırganlar, olay anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlar, Bor'a yanlarında bulunan Ceylan isimli kadına tecavüz ettiği yalanını da videoda söyletmeye çalıştı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarken, Bor'u yaralı bulan çevredekiler, hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan Bor'a, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yüzünde çizik olduğuna dair rapor verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'gece vakti yağma, cebir, şiddet, hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama' suçlarından Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'AYLIK 25 BİN LİRA, SUÇ İŞLEMEDİM'

Davanın bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıklardan Mehmet Karakaya, duruşmadaki savunmasında, "Olaydan önce araç alım satımıyla ilgili Hasan Bor'la aramızda anlaşmazlık olmuştu. Mahsun Kaya ile kız arkadaşı Hasan Bor'a ulaşmışlar. Mahsun, Hasan'ı dövmüş. Ben iddia edildiği gibi Hasan'ı yağmalamadım, dövmedim. Mahsun, kullandığı uyuşturucu etkisiyle bu suçu işlemiştir. Benim ekonomik durumum iyidir. Aylık gelirim 25 bin lira. Avukat Tuncay İlçim, Mahsun Kaya'nın babasının avukatıdır. Müştekiyi ve diğer sanıkları benim aleyhimde bulunmaları konusunda yönlendirmeye çalışmıştır. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" dedi.

AVUKATI SUÇLADILAR

Diğer sanıklar Aziz Dalga ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahsun Kaya'nın iftiraları ile mağdur oldum. Ben suç işlemedim, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Can Kuva da "Mahsun'u ertesi gün cezaevine teslim edeceğimden yanına gittim. Keşke gitmeseydim. Kaya'nın babasının avukatı Tuncay İlçim, davanın seyrini etkilemeye yönelik davranışlar sergiledi. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanıklardan Hasan Demir de suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahsun Kaya da kendisinin mağdur olduğunu, Hasan Bor'u kız arkadaşına tecavüz ettiğine dair yanıltmaları üzerine yaraladığını söyleyerek, beraatini talep etti.

Mücahit Şengül, "Ben tesadüfen olay yerine gittim. Olayla ilgili alakam yoktur. Hasan Bor'u tanımıyorum. Beraatimi istiyorum" derken, Hasan Demir ise olay yerine Mahsun Kaya'ya yardımcı olmak amacıyla gittiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi ve beraat istedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu 'gece vakti yağma, cebir, şiddet, hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama' suçlarından Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya'ya 22'şer yıl 6'şar ay, Hasan Demir ile Mücahit Şengül'e ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alarak, tahliye etti. Sanıklara, 7 gün içinde olmak üzere Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz hakkı verildi. Şengül'ün, cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gireceği bildirildi.

Kardeşini öldürene hakaretin cezası 1740 TL

ANTALYA'da meydana gelen ölümlü trafik kazasında kardeşi Engin Ustali'nin ölümüne sebep olan Adil Hoda ile davalık olduğu süreçte karşılaşan ve hakaret ettiği öne sürülen ağabey Emin Ustali'ye hakaret suçundan 1740 TL para cezası verildi.

İnternet kafe sahibi Engin Ustali (24) 8 Temmuz 2018 tarihinde, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken 70 yaşındaki Adil Hoda'nın yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil, Ustali'ye çarptı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ustali'nin kafatasında 5, yüzü, kolları ve ayaklarında da çok sayıda kırık ile çatlak olduğu tespit edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakıma alındı. Sürücü Hoda ise olay yerinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Engin Ustali, kazadan 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Ailenni şikayetçi olduğu Adil Hoda hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, 1,5 yıl sürdü. Tutuksuz sanık Hoda, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza iyi hal indirimi ile önce 2 yıl 1 aya düşürüldü, ardından 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanığın para cezasını 24 ay eşit taksitler halinde ödemesine karar verdi. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

YOLDA KARŞILAŞTILAR

Dava sürecinde ilginç bir de olay yaşandığı ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüne sebep olan Adil Hoda'yı iş yerinin önünde gören Engin Ustali'nin ağabeyi Emin Ustali (35), kendisine bakarak gülümsediği iddiasıyla arkasından yürüyüp tartıştı. Hoda'ya 'Sen katilsin, sen bittin, göreceksin namussuz' diyen Emin Ustali'ye Adil Hoda da elinde taşıdığı çantasıyla vurdu. Durumu fark eden eşi Havva Ustali de Adil Hoda'ya müdahale ederek ikiliyi ayırdı. Bu sırada Hoda, Havva Ustali'ye tükürüp hakaret etti. Ustali çifti olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını da alarak şikayetçi oldu. Mahkeme kaza davasıyla hakaret dosyasını birleştirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

11 Ekim 2019'da son bulan davada hakaret suçundan Adil Hoda'ya 1440 TL, Ustaali'ye ise 1740 TL para cezası verildi. İki ceza da ertelendi. Olayla ilgili güvenlik kameralarında ikilinin tartıştığı ve Hoda'nın elindeki büyük çanta dikkati çekiyor. Bir süre birlikte yürüyen ikilinin bir yandan yürüyüp bir yandan da tartışması, görüntülere yansıdı. Bir başka güvenlik kamerasında ise Emin Ustali'nin eşi Havva Ustali'nin de tartışmaya dahil olduğu ve Adil Hoda'nın Havva Ustali'ye tükürdüğü anlar görüntülerde yer alıyor. Bu arada iki farklı hakaret cezasının olayı başlatandan kaynaklı olduğu belirtildi.

Emin Ustali'nin detay görüntüleri

Emin Ustali ile röp.

Güvenlik kamerası sanığın tükürme anı

Hakkari'de kayak merkezi hafta sonu doldu

HAKKARİLİLER, sömestir tatilinin son gününde 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezine akın etti. Ziyaretçiler, kayak yapmanın yanı sıra kar üstünde piknik yaparak, halay çekti.

2019 -2020 eğitim öğretim yılının birinci yarı yıl tatilinin son gününü fırsat bilen kayak severler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Merga Bütan Kayak Merkezi 'ne akın etti. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje ile 15 milyon TL masraf yapılarak donamlı hale getirilen Merga Bütan Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde dolup taştı.

Kar örtüsünün oluşturduğu manzaranın tadını çıkaran kayak tutkunları, bir yandan kayak yaptı, diğer yandan da kar üstünde mangal yakıp semaver çayı içmenin keyfini yaşadı.

Kayak yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Merga Bütan Kayak Merkezinin, Hakkari'nin, Van 'ın, doğunun hatta İran ve Irak 'lı vatandaşların ziyaret yeri olduğunu söyledi.

Türkiye 'nin en kaliteli karının Hakkari'de bulunduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Şu anda yaklaşık 3 metre civarı kar mevcut ve Türkiye'nin en kaliteli karı burada diyebiliriz. Gördüğünüz gibi kayak severler burada mutlu bir şekilde gönül rahatlığı ile kayak yapıyor. Hakkari'mizde biz her zaman hayat var diyoruz; hakikaten hayat var. Hakkari, dağları ile Zap Nehri ile raftingi ile kış turizmine, dağ turizminde Türkiye'de en cazip yerlerden biridir. Burada yaptığımız yatırımlarla da bu kayak merkezini daha da cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an bu kayak merkezinde bir otel inşaatımız var. Önümüzdeki yıllarda 5 yıldızlı konaklama yerimizle beraber uluslararası birçok sporcu buraya gelecek, müsabakalar burada düzenlenecektir. Telesiyejimizi uzattık. Pisti 3.5 kilometreye çıkarttık. Yapacağımız diğer yatırımlarla beraber gerek kayak merkezimiz gerek Hakkari'mizin diğer turizm potansiyeli bundan sonra milli ekonomiye, turizme kazandırılacaktır. Hem Hakkarililer hem de civardaki vatandaşlarımız yerliler, yabancılar Hakkari'de turizm adına, kültür, tarih sanat adına güzel vakit geçirebilecekler. Kısacası Hakkari'de hayat var diyoruz ve tüm kayak severleri Hakkari'ye bekliyoruz" diye konuştu.

Hakkari Kayak merkezinin dron görüntüsü

Kayak ve kızakla kayan vatandaşlar

Mangal yapan vatandaşlar

Vatandaşlardan röpörtaj

Hakkari valisi İdris Akbıyık konuşması

Genel Detay

Ortaokula yazılım ve tasarım atölyesi

BURDUR'da Şehit Akif Altay Ortaokulu'na Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından yaptırılan 'Yazılım ve Tasarım Atölyesi' açıldı.

Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu'na yardımsever iş insanı İrfan Bilgin'in katkılarıyla Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından oluşturulan Zuhal- İrfan Bilgin Yazılım ve Tasarım Atölyesi'nin açılışına Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz , Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay , Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan , şehit polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu ile yardımsever iş insanı İrfan Bilgin ve eşi Zuhal Bilgin ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak eğitime yapılan yatırımın önemine dikkati çekti. Vali Şıldak, "Eğitime yapılan katkı her şeyin ötesinde büyük anlam taşıyor. Eğitime yapılan her katkı, devlet olsun, sivil toplum olsun, dernek oluşumları, kişisel bazda hayırseverler olsun anlamlı ve ülkemizin güçlenmesi için önemli katkılar. Türkiye her zaman güçlü olmak, dimdik ayakta olmak zorunda. En çok da eğitime yapılan desteklerle, yatırımlarla ayakta kalacaktır, güçlülüğünü muhafaza edecektir. Eğitime yapılan her katkı hem Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır, hem de aslında teröre, terörü destekleyen mihraklara karşı atılan bir kurşundur" dedi.

Hayırsever iş insanı İrfan Bilgin, "Dünyada bilişim ve iletişim sektörü baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve ilerlemektedir. Maalesef ülkemiz bu sektörde üst sıralarda değildir. Hepimiz yabancı ülkelerin ürünlerini alıyor ve kullanıyoruz. Dolayısıyla yabancılara çalışıyoruz. Bunun önüne geçmenin tek yolu çalışmak üretmek ve teknolojik yarışta var olmaktır. Türk insanı bunu yapacak akıl ve beceriye sahiptir" diye konuştu.

Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu da şöyle dedi:

"Derneğimiz 1991 yılında yaptırdığı Türkiye Yardımsevenler İlkokulu, 2019 yılı itibariyle çeşitli okullarda yaptırdığımız 13 ana sınıfı, 5 fen ve teknoloji sınıfı, 2 müzik dersliği, 2 resim atölyesi, bir Z kütüphane, bir etkileşimli yabancı dil sınıfı, bir drama ve eleştirel düşünce atölyesiyle bugün açılışını yapacağımız yazılım tasarım atölyesi ve öğrencilere verdiği burslarla eğitime olan katkılarını sürdürmektedir. Derneğimizin Burdur'da eğitime sağladığı bu katkıların önemli olduğunu düşünüyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bizlere duydukları güvenle bu gururu yaşatan, bizleri şevklendiren bağışçılarımıza ve emeğimize saygı duyan herkese şahsım ve derneğim adına teşekkür ediyorum."

Hayırseverlere plaket verilmesinin ardından atölyenin kurdelesi hayırseverler ve protokol üyeleri tarafından kesilerek açılışı yapılan atölye gezildi.

Sınıftan detay

Konuşmalar

Plaket verilmesi

Kurdele kesilmesi

Sınıfın gezilmesi

Köpeğin saldırısından kaçan kediyi ağaçtan itfaiye indirdi

KARAMAN'da, köpekten kaçarken ağaca tırmanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Evde beslediği kedisini gece dışarı gezdirmeye çıkaran Ayşe Oğuz , evinin yakınındaki parka gitti. Parkta bulunan bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kedi, ağaca tırmanarak kurtuldu. Ancak bir süre sonra ağaçtan inmeye çalışan kedi, Ayşe Oğuz'un da çabalarına rağmen inemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye görevlisinin merdivenle ağaca çıkarak kurtardığı kedi, sahibine teslim edildi.

İtfaiye erinin kediyi uzun çubuk ile indirme çabası

İtfaiye erinin itfaiye merdiveni ile ağaca çıkıp kediyi kurtarması

Kurtarılan kedinin sahibine teslim edilmesi

