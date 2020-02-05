DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

İdlib sınırına askeri sevkiyat

SURİYE'nin İdlib kentine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve personel takviyesi yapıldı.

Suriye rejiminin ele geçirmek için havadan ve karadan saldırı düzenlemesi ve binlerce sivilin Türkiye sınırına yönelmesiyle gündeme gelen İdlib'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda 8 Türk'ün şehit olmasının ardından TSK tarafından bölgeye takviye yapılmasına devam ediliyor. Günlerdir yoğun şekilde takviye yapılan Suriye'nin İdlib kentine bugün de sevkiyat devam etti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çıkan aralarında zırhlı araç ile askeri personellerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Bir ambulansın da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'den geçerek Hatay yönüne gitti. Öğle saatlerinde Hatay'a ulaşması beklenen konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye geçmesi bekleniyor. Konvoyda yer alan araç ve askeri personellerin TSK'nın İdlib'de mevcut 12 gözlem noktalarında konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aikeri araçların gaçişi

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Kadir GÜNEŞ-Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 VE 97 MB

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Meteroloji'nin turuncu alarm verdiği Edirne'de, sağanak etkili oluyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün turuncu uyarı verdiği 59 il arasında bulunan Edirne'de sabah saatlerinde yağmur başlarken, özellikle güney kesiminde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin özellikle güney kesiminde etkili olan sağanak Uzunköprü, İpsala, Enez ve Keşan ilçelerinde yer yer dolu yağışını da beraberinde getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün internet sitesinden alınan bilgilere göre aralarında Edirne'nin de bulunduğu 59 il için fırtına ve kuvvetli yağış konusunda turuncu alarm vermişti. Sabah saatlerinde Edirne'de başlayan yağmur, kentin güney ilçelerinde etkisini daha şiddetli gösterirken, yer yer dolu yağışını da beraberinde getirdi.

Kent merkezinde sıcaklığın 12 derece ölçüldüğü sabahın ilk saatlerinde yağmur, Uzunköprü, İpsala, Keşan gibi ilçelerde sağanak şeklinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur sokak ve caddeleri göle çevirirken, günlük hayatı da olumsuz etkiledi. Polis kavşaklarda vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şiddetli yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar kapalı yerlerde beklemeyi tercih etti.

Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 20 ile 50 kilo arasında yağış beklendiği belirtilirken, yağışların gece saatlerinde yerini kara bırakması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

Dolu yağışı

Şemsiyeyle yağmurda yürüyenler

Su dolu caddelerden detay

Araçların caddelerde ilerlemesi

Yağmurdan detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Saçaklardan su akması

Cadde üzerinden yağmur suyu akması

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Çığdan kapanan Salmakaş geçidi ulaşıma açıldı

BAYBURT'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, çığ düşmesi sonucu kapanan Bayburt-Trabzon yolu Salmankaş geçidi, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş geçidinde gece saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bayburt-Trabzon yolunda sabah erken saatlerde meydana gelen çığ anında yolun boş olması olası faciayı önledi. Bölgeye ulaşan ekipler, kapanan yolda iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı. Karayolları 106'ıncı Şubesi'ne bağlı ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla temizlenen yol, ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin kar temizleme çalışmaları

BOYUT: 47 MB.

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

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Cezaevi firarisi, toprağa gömdüğü silahlarla yakalandı

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından baskın düzenlenen serada toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirildi. Seranın sahibi cezaevi firarisi İ.Ş. de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, cezaevi firarisi İ.Ş.'nin Haliliye Mahallesi'ndeki evi ile serasına baskın yaptı. Jandarma arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı aramada serada, toprağa gömülü 3 kalaşnikof tüfek, 1 makineli tabanca, 3 otomatik av tüfeği, 1 şarjörlü otomatik av tüfeği ile bu silahlara ait 3 şarjör, 16 mermi ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silahlara el koyan jandarma, baskın sırasında evde olan cezaevi firarisi İ.Ş.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit', 'yaralama', 'hırsızlık' ve 'hakaret' suçlarından da arama kaydı olan firari, sevk edildiği adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Serada arama yapan eğitimli köpek

Toprak altında bulunan silahlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8MB

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