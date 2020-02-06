DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Manisa'da plastik oyuncak fabrikasında korkutan yangın

MANİSA Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik park oyuncakları üretimi yapılan fabrikada bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çalışanlar ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikaya dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ediyor. Polis fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 112 Acil servis ekipleri de olay yerinde hazır olarak bekletildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.

ELAZIĞ

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Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

İSTANBUL'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

İstanbul 'da 2012 yılında babasını bıçakla öldüren O.E., 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce cezaevinden firar eden O.E. aranırken, dün İzmit kent merkezinde alışveriş yaptığı sırada görüldü. O.E.'nin tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, O.E.'yi gözaltına aldı. O.E.'nin 3 ay önce Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından O.E. cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-O.E.'nin cezaevine gönderilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Heyelan nedeniyle boşaltılan konutlarda 'oturum' kararı

ORDU'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilen 12 konutta ikamete devam edilmesi yönünde karar verildi. Karar üzerine yakınlarının evlerinde kalanlar, tahliye ettikleri evlerine geri döndü.

Toygar Mahallesi 'nde önceki gün yaşanan heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulundu. Risk taşıdığı saptanan 12 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen binalarda yaşayanlardan bazıları akrabalarının yanına giderken bazıları otellere yerleştirildi. AFAD ekipleri, yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı.

OTURUM SÜRECEK

Ordu Valiliği 'nce yapılan açıklamada, risk taşıdıkları gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilen 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada, yapılan ilk incelemede, heyelanlı sahada hareketlilik olduğu gözlemlendiğinden tedbir amacıyla bölgede bulunan 12 konutun can ve mal emniyeti açısından boşaltılmasına karar verildiği belirtilerek, "Bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarınca mahallinde yapılan detaylı incelemede, heyelanın meydana gelmesinde yüzey sularının etkili olduğu, bölgedeki karın iki gün gibi kısa sürede erimesi ve toprağın suya doygunluğunun artması sonucu geliştiği tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede alanın kontrol etütleri programında izlenilmesi uygun görülmüş olup geçici boşaltılan 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, OSKİ Genel Müdürlüğü ve Aybastı Belediye Başkanlığı tarafından bölgedeki yüzey sularının drene edilmesi ve heyelan bölgesinden uzaklaştırılması için de gerekli çalışmaların başlatıldığı da kaydedildi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bölgeden detaylar

ORDU

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Selde mahsur kalan öğrenciler, kurtarıldı

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmurda, sel sularında mahsur kalan öğrenci servisindeki 5 öğrenci ve şoför, kurtarıldı.

Mersin 'de beklenen yağış Silifke İlçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde sağanak halde başlayan yağmur yer yer sel ve taşına neden oldu. Yollar, menfezler ile küçük köprülerde yaşanan taşkın nedeni ile ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Keşlitürkmenli Mahallesi'nde okul servisi, sel suları arasında mahsur kaldı. Sürücüsünün yardım talebi üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Silifke İtfaiye Gruplar Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, servis ile içindeki 5 öğrenci ve şoförü kurtardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahsur alan aracın görüntüsü

-Ekipler aracı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken

-Aracın çekilmesi

-Aracın çıkması

-Dere yatağından gelen sel suları

-Yolda bekleyen araçlar

-Genel ve detay

Haber-Kamera : Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin),

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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi 'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı ve sefer yapan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke İlçesi Atik Mahallesi'nde yavru bir köpeğin başında plastik olduğunu gören vatandaşlar, çıkartmak için bir süre uğraş verdi. Bidon, köpeğin başından bir türlü çıkartılamayınca vatandaşlar, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeğin başını kısa sürede bidondan çıkardı. Korktuğu gözlerinden belli olan yavru köpek, kurtarıldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Plastik bidonun içindeki köpeğin görüntüsü

-Ekiplerin görüntüsü

-Ekipler köpeği tutarken

-Köpek olduğu yerden çıkartılırken

-Köpek giderken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Üniversitede, arıtma çamurundan solucan gübresi üretildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde faaliyete başlayan Solucan Gübresi Üretimi Tesisi'nde arıtma çamurundan solucan gübresi elde edildi. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Uğur Tutar, arıtma çamurlarının solucanlar kullanılarak ıslah edilebileceğini ve tarımda kullanılabilecek bir forma dönüştürülebileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde faaliyet gösteren Solucan Gübresi Üretimi Tesisi'nde "Arıtma Çamurunun Solucan Gübresi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması" projesi kapsamında Sivas Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinden alınan arıtma çamurunun solucanlara 150 gün süreyle yedirilmesi sonucu gübre elde edildi. Yapılan çalışmanın başlangıç aşamasında elde edilen gübrede yüzde 75'e varan oranlarda ağır metal miktarlarında azalmalar gözlendi. Çalışma sonucunda, arıtma çamurlarının solucanlar kullanılarak ıslah edilebileceği ve tarımda kullanılabilecek hale dönüştürülebileceği gözlendi. Projeyle, belediyelerin arıttığı sulardan çıkan atık çamurların gübreye dönüştürülerek çevre kirliliğine neden olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'ARITMA ÇAMURLARI ATIL OLMAKTAN ÇIKIYOR'

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar proje hakkında bilgi verdi. Belediye arıtma çamurlarının tarımda kullanılabilmesi ile ilgili proje başlattıklarını söyleyen Doç. Dr. Tutar, "Proje ile Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyetlerine başladı. Belediye arıtma çamurlarının 150 gün süre ile soluncanlara yedirilmesi sonucu elde edilen gübrenin analizi geçtiğimiz günlerde çıktı. Buna bağlı olarak hepimizin bildiği gibi arıtma çamurlarının içerisinde yüksek oranda toksit madde ve ağır metal bulunmaktaydı. Solucanların bu maddeleri önemli ölçüde azalttığını gördük. Bu bize artık arıtma çamurlarını atıl olmaktan, çevre kirliliğine neden olmaktan çıkıp tarımda kullanılabilir bir forma dönüştürülebildiğini gösteriyor. Belediyelerin buna yönelik projelerle arıtma tesislerinin hemen yanına kuracakları solucan tesisinde bu arıtma çamurlarını solucanlara besin olarak yedirmesi gerekiyor. Nihai sonuç olarak da elde edilen gübrenin hem kendi park bahçelerinde, hem de tarımda vatandaşın hizmetine kullanılması söz konusu olabilecektir" dedi.

'ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLECEK'

Ayrıca tesiste klasik yöntemlerle solucan gübresi üretimi yaptıklarını belirten Doç. Dr. Tutar, "Tesiste önemli miktarda solucan gübresi ürettik. Yurt dışı ile çeşitli bağlantılar kurduk. Üretimimizi ilk kez Almanya 'ya ihraç etmek suretiyle bu anlamda solucan gübresinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yurt dışına açılması ile ilgili çalışmalara başladık. Şu anda hazırlanan gübre, kurutma aşamasından sonra Almanya'ya gidecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tesisten görüntüler

-Solucanlar ve üretilen gübre

-Doç.Dr. Tutar'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS