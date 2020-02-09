DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

İzmir'de özel hastanede korkutan yangın

İzmir'in Konak ilçesindeki bir özel hastanenin çatı katında bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Hastalar ve bebekler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 17 kişi, tedaviye alındı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, - ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile ilçelerde dün akşam evlerinde sobalarını yakıp uyuyan 17 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan 17 kişi, ihbarlar üzerine adreslere giden ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil servise gelenler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN

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Sobadan zehirlenen dede öldü, torunu hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Yusuf Pakır (77) yaşamını yitirdi, torunu Vedat Pakır (12) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Hacıbaba Mahallesi Mahopaşa Caddesi 124'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Pakır, alt katta yaşayan kızının evinde yemek yedikten sonra torunu ile birlikte evine çıktı. Sobayı yakan Yusuf Pakır, yatağına uzandı. Bir süre sonra torunu Vedat, midesi bulanınca dedesinden yardım istemek için yanına gitti. Dedesine seslenen ancak yanıt alamayan Vedat Pakır, alt kattaki yakınlarından yardım istedi. Üst kata çıkanlar, Yusuf Pakır'ın hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yusuf Pakır'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Vedat Pakır ise hastanede tedaviye alındı.

Yusuf Pakır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yusuf Pakır'ın fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Yusuf Pakır'ın oğlu ile röp.

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

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5 kişinin yanarak öldüğü kazada TIR şoförüne 15 yıl hapis istemi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda TIR'ın arkadan çarpması sonucu alev alan otomobilde 5 kişinin ölümüyle ilgili kazanın soruşturması tamamlandı. Tututklu TIR şoförü Mehmet Varışlı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde 5 Haziran 2019 günü, İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varışlı yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yandı. Tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Nesrin Narin, Şeyma Yavuz, Melike Sülün, yanarak feci şekilde hayatlarını kaybetti.

Kazanın ardından Ergene İlçesi Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Varışlı, ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi. Varışlı, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Gücüm yetmedi. Diğer yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile yardım için koştular ama söndüremedik. Alevler çok büyüktü. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

İKİ SÜRÜCÜ DE KUSURLU

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Varışlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, iki sürücü de kusurlu bulunurken, TIR şoförünün önünde giden aracı yeterli güvenli mesafeden takip etmediği ve arkadan çarptığına dikkat çekildi. Otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş'in de aniden yavaşlayarak durması nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, TIR şoförü Mehmet Varışlı'nın 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Varışlı'nın yargılanmasına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nisan ayında başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

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Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi (2)

İSTANBUL İSTİKAMETİ TIR'LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde önceki sabah başlayan kar yağışı aralıksız şekilde bugün de devam etti. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yollar beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde, önceki 2 günde olduğu gibi bugün de TIR'ların geçişine izin verilmedi. TIR'lar Elmalık kavşağından Abant gişelerinden TEM Otoyolu'na girmeleri için yönlendirildi. Ancak tankerlerin Bolu Dağı Tüneli'ni kullanması yasak olduğu için, tankerler yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde yolun açılmasını bekledi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde de kar ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri güzergah üzerinde yoğun şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanırken, Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bekleyen tankerler

-Yoldan görüntüler

-Kar küreme araçları

-D-100 karayolu ve TEM'den görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Manisa Valisi, depremzedeler için kurulan konteyner evleri inceledi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, depremde evleri ağır hasar gören kırsal Karakurt Mahallesi halkı için 30 konteyner ev kuruldu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberindekilerle konteyner kenti gezip, incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle evleri hasar gören KIrkağaç ilçesinin kırsa Karakurt Mahallesi'ndeki depremzedeler için Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün 30 konteyner ev kuruldu. Yarın, konteyner evlere elektrik ve su bağlanacağı bildirildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, beraberinde Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat ile 'konteyner kenti' gezip, incelemelerde bulunarak AFAD yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Deniz, soğuk hava şartlarına dikkat çekip, depremzedelerin en kısa süre konteyner evlere yerleştirilmesini istedi.

Vali Deniz, daha sonra beraberindekilerle çadır kente geçip, burada çadırda kalan 2 aileyi ziyaret ederek, şikayetlerini ve isteklerini dinledi. Karakurt Mahallesi'ndeki kahvehanede köylülerle de bir araya gelen Vali Deniz, bir süre sohbet etti.

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, Vali Deniz'e ziyareti nedeniyle teşekkür edip, "Depremin ardından devletimiz, bütün imkanlarını Karakurt için seferber etti. Şimdi de mahallemizde depremzedeler için 30 konteyner ev kuruldu. Valimizin de katılımıyla bu konteyner evleri depremzedelerimize dağıtacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Manisa Valisi Ahmet Deniz'in konteyner evlerde inceleme yapması

-Konteyner evlerden görüntü

-Kaakurt Mahallesi İdris Kat ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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Hakkari'de 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağı nedeniyle 101 köy ile 225 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreyi aştığı Hakkari'de merkeze bağlı 27 köy, 69 mezra, Yüksekova'da 46 köy, 72 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Derecik'te ise 2 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye ekiplerine ait iş makinelerin kar çalışması başlatması

-Vatandaşlar evlerinin önü temizlemesi

-Karayolları iş makinesi ana yol çalışması

-Genel Detay

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (3)

BİTLİS VE HAKKARİ YÖNÜNE GİDEN YOLLAR, ULAŞIMA AÇILDI

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapanan şehirlerarası yollar, ulaşıma açıldı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki karayolu, Van- Başkale Güzeldere mevkisi ve Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi, yapılan çalışmalar sonrası ulaşıma açılmıştır. Ancak yine araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımızı yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun olarak hazırlamalarını, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi.

HABER: VAN

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Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi

KIŞ şartlarının zorlu geçtiği Muş'ta kar temizleyicilerinin tehlikeli mesaisi başladı. 100 ile 150 lira arasında çatı karlarını temizleyen işçiler, güvenlik tedbiri almadan çalışıyor.

Kent merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreye geçtiği Muş'ta binaların çatılarında biriken karların temizliği işsiz gençlerin ekmek kapısı oldu. Cuma, Cumartesi günü etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleyiciler çatılarda biriken karları temizlemek için çalışmaya başladı. 5-6 kişilik ekiplerle çatılara çıkan işçilerden bazısı metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladıkları ipin diğer ucunu beton direk ya da her hangi bir noktaya bağlarken, bazıları her hangi bir güvenlik tedbiri almadan küreklerle karları temizliyor. Günde 100 ile 150 lira arasında para kazanan işçiler, ekmek parası için bu işi yaptıklarını söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çatılarda kar temizliğinden görüntü

-Beline ip bağlayan işçiler

-Güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiler

-Çalışmalardan genel ve detay

-İşçilerin konuşması

Haber-Kamera: MUŞ,

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Kapadokya, beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, Peribacaları ile ünlü Kapadokya, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Nevşehir'de kar yağışı etkili olurken, Kapadokya'nın doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, beyaza büründü. Göreme, Zelve, Ürgüp, Paşabağları, Uçhisar ve Avanos'a turla gelen turistler, kar manzarasını fotoğrafladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapadokya bölgesinden görüntü

-Genel detay

Haber Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR