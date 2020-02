DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Rampada kayak yapanlara otomobil çarptı: 1 hafif yaralı

GİRESUN'da karla kaplı rampa yolda naylon poşetle kayan 3 genç, yokuşun aşağısında bağlantı yolundan geçen otomobil çarptı. 3 gençten birinin hafif yaralandığı kaza anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Bahtiyar Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde sokağa çıkan çocuklar ve mahalle sakinleri, karda kayarak eğlendi. Karla kaplı rampa yolda naylon poşetle kayan 3 kişiye, yokuşun aşağısında bağlantı yolundan geçen otomobil çarptı. Kar keyfinin kazaya neden olduğu olayda, diğer iki kişi ise kazadan yara almadan şan eseri kurtuldu. Büyük korku ve panik yaşayan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ismi henüz bilinmeyen kişi, sedyeyle konulduğu ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan sokakta yaşanan kaza anı ise, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası trafında anbean kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin karda yokuş aşağı kayarken caddede seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

Uluslararası İpek Yolu kardan kapandı, sürücüler mahsur kaldı

ASYA'nın Avrupa'ya bağlandığı uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yüzlerce sürücü, araçlarıyla mahsur kalırken, ekipler, yol açma çalışması başlattı.

'Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ticaret yolu' olarak bilenen uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta yağan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının yoğunlaştığı Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran mevkisinde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Hakkı Bahar: Kota dolumu nedeniyle Rusya'nın Türkiye'den domates alımı durdu

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın Türkiye'den domates alımını kotanın dolması nedeniyle durdurduğunu, TIR'ların kapıda bekletildiğini ve Ukrayna-Rusya sınırında 1 kilometreye yakın kuyruk oluştuğunu söyledi.

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Rusya'nın bu yıl için domates alımında uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolmasıyla kotanın 50 bin ton daha artırılmasına yönelik kararın henüz onaylanmadığını söyledi. Türkiye'den Rusya'ya gönderilen domates yüklü TIR'ların kapıda bekletildiğini ve içeri alınmadığını belirten Bahar, "150 bin tonluk kota doldu. 50 bin tonluk kotanın ise onayı henüz gelmedi. Rusya'nın Bakanlar Kurulu'na bu karar sevk edildi ama henüz lehte veya aleyhte bir netice yok" diye konuştu.

'KOTANIN TAMAMEN KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ'

İki ülke yetkilileri arasında domates konusunda resmi görüşmelerin en baştan beri devam ettiğini aktaran Hakkı Bahar, "Burada önemli olan nokta, birbirlerine sıkı sıkı bağlı Rus-Türk ilişkilerinin domatese sıkıştırılmamasının hayırlı olacağı kanaatindeyiz. Bu iki taraf için de hayır getirmez. Enerji, savunma gibi birçok alanda büyük ilişkileri olan iki ülke açısından domates ayağa batan bir diken gibi. Rusya'daki dostlarımızın konuya doğru yaklaşmalarını bekliyoruz. Kotanın tamamen kaldırılmasını bekliyoruz ve Rus tarafının da bu konuya doğru şekilde yaklaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın koronavirüs nedeniyle Çin'den yaş meyve sebze alımını durdurmasının Türkiye'den domates alımı açısından etkilerini de değerlendiren Bahar, Rusya'nın Çin'den zaten çok büyük domates alımı olmadığını kaydetti. Hakkı Bahar, "Çin'den genellikle endüstriyel ürünler alıyorlardı. Rusya'da uçak krizinden sonra çok büyük seralar kuruldu. Ayrıca İran, Azerbaycan, Özbekistan'dan da alım yapıyorlar. Dolayısıyla bizim kendi tedbirlerimizi akıllıca almamız ve ürün değişikliğine gitmemiz gerekiyor" dedi.

'ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZÜ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

BAİB olarak tohumdan ihracata katma değeri yüksek, niş, yani özel ürünler üretimine konsantre olunması için tohumcular, seracılar ve ihracatçılarla komiteler kurulduğunu ve çalışmalar yapıldığını belirten Hakkı Bahar, "Rusya kendi seralarını kurdu ve bizim ürün portföyümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda üç komite kuruluyor. Katma değeri yüksek niş ürünlerin üretimi ve ihracatına yönelik tohumdan ihracata konulu bir çalıştay da planlıyoruz. Ancak enerji ve askeri alanda büyük ilişkileri olan iki ülke arasındaki ilişkilerin domatese sıkıştırılması, tarihe, jeopolitiğe karşı yapılmış çok büyük bir hatadır" diye konuştu.

'1 KİLOMETRE KUYRUK VARMIŞ'

Domates yüklü TIR'ların Rusya'ya alınmadığına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise, "Domates kotasının dolması sebebiyle dün itibarıyla Rusya devleti domates alımını durdurdu. Domates olan TIR'lar sınır kapısında beklemektedir" dedi. Rusya'nın cumartesi günü öğleden sonradan itibaren TIR'ları almadığını kaydeden Doğan, "Orada fazla bekleyen TIR yok ama yolda gidenlerle birlikte bir haftalık TIR ne olur bilmiyorum. Zaten ihracatçı da domates ihracatını durdurdu. Resmi düzeyde görüşmeler devam ediyor. Kabak, biber, narenciye gibi ürünlerde sıkıntı yok, sadece domateste var. Şu an Antalya ve Mersin bölgelerinden domates gidiyor ve sonucu bekleyip göreceğiz. Bölgeden gelen bilgilere göre Ukrayna- Rusya sınırında 1 kilometre kuyruk varmış, içerisinde domates olan araçlar Rusya'ya giremiyor" diye konuştu.

Egeli öğrenci ve mezunlar EGEKAF'20'de kariyerlerine adım atacak

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi, 20-21 Mart tarihleri arasında, 17 paydaş üniversite ile birlikte İzmir'de 'Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'nı (EGEKAF'20) düzenleyecek. Öğrenci ve mezunlar, firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj imkanları hakkında bilgi alıp, mülakatlara katılabilecek. Fuarın Ege Üniversitesi'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Yükseköğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım. Üniversite evrensel bir kurumdur, coğrafyaya bağlı olmaması lazım. Şehrin büyüklüğü o kadar başarılı olunacağı anlamına gelmiyor. Sloganımız 'Yetenek her yerde'. Erzurum'da da, Trakya'da da, Kars'ta da olabilir. Türkiye'nin her yerine bu fırsatı götürmemiz gerekiyor. Her bölgede üniversite eğitimi almış öğrenciye bu istihdamı sağlamalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde, Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde 17 paydaş üniversite ile birlikte İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 'Ege Bölgesi Kariyer Fuarı' düzenlenecek. Geçen sene Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde 11 bin 690 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen fuar bu yıl 20-21 Mart tarihlerinde Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Öğrenci ve mezunlar kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, mülakat simülasyonları ve firmaların insan kaynakları temsilcileriyle mülakat gibi imkanlara sahip olacak. Fuarın Ege Üniversitesi'nde gerçekleşen basın toplantısına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, 16 üniversitenin rektörleri, ticaret odaları ve kamu kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Etkinlik; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Katip Çelebi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi, Tınaztepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına yönelik olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, bu yıl 50 binden fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyerek, 175 firma sayısını üçe katlayacaklarını aktardı.

Doç. Dr. Salim Atay, "Türkiye'nin dezavantajlı saydığımız İstanbul ve Ankara dışındaki bölgelerinde, bölgenin şirketlerinin de doğrudan yararlanabileceği bir formül üzerinde çalıştık ve karşımıza bölgesel kariyer fuarları çıktı. Yükseköğretim diploması almış herkesin eşit şartlarda olması lazım. Üniversite evrensel bir kurumdur, coğrafyaya bağlı olmaması lazım. Şehrin büyüklüğü o kadar başarılı olunacağı anlamına gelmiyor. 'Yetenek her yerde' sloganımız var. Erzurum'da da, Trakya'da da, karsta da olabilir. Fırsat eşitliği sağlamak için bunu 10 ayrı bölgede planladık. Türkiye'nin her yerine bu fırsatı götürmemiz gerektiğini, her bölgede üniversite eğitimi almış öğrenciye bu istihdamı sağlamalıyız. Bu iş için çok büyük paralar harcamıyoruz, bu kendi ekonomisi oluşturan bir organizasyon. Batılı ülkeler bu işi 1960'lar çözmüşken bizim hala kariyer merkezi kurma çabası içinde olmamızın anlatılabilir bir tarafı yok. Batılılar bu işi çok iyi yapıyorlar. Bir yılda 181 üniversitede kariyer merkezi kurduk. Hiçbir gencimizin mağdur olmaması, ümitsizliğe düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ege bölgesi Türkiye'nin en büyük insan kaynağı potansiyeline sahip yerlerinden birisi" diye konuştu.

İŞ VE STAJ İMKANI

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise yaptığı konuşmada, "Bu fuar ülkemiz ve bölgemiz için ciddi bir önem taşıyor. Kariyer fuarında, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları işbirliğinde gençlere staj konusunda olanak sağlayacak. Öğrencilerin gelecekle ilgili kaygılarını azaltmaya yardımcı olmak istiyoruz. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm imkanları elde edebileceği bir ortam hazırlamak istiyoruz. Gençlerimiz kurum ve kuruluşlarla doğrudan temasa geçerek kariyer imkanlarıyla ilgili bilgi alacaklar. Kurum ve kuruluşlara, iş dünyasına, üniversitelere, meslek odalarına önemli görevler düşüyor. Ege bölgesine yakışır bir kariyer fuarı yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

'CEO'LAR BİZZAT FUARDA YER ALACAK, ÖĞRENCİLER CV'LERİNİ SUNACAK'

Kariyer Fuarı'nın çok önemli bir boşluğu dolduracağını söyleyen Mahmut Özgener ise, "Ülkemizde genç nüfus her zaman üzerine titrediğimiz, eğitimine özel önem vermek durumunda olduğumuz, potansiyellerini doğru kullanmaları adına yönlendirme yapmamız gereken bir toplum grubu. Ancak, ne yazık ki iş dünyasının hızla değişen beklentileri ve işgücü piyasasının gerçekleri konusunda gençleri doğru yönlendirmekte bazı eksikliklerimiz var. Benim gözlemlediğim en büyük eksikliklerden biri genç kesime yekpare bir topluluk gibi yaklaşmamız. Oysa onların her biri farklı becerilere ve iş zekasına sahip bireyler. Türkiye'nin geleceğini, farklı yeteneklere, farklı düşüncelere, farklı hayallere, farklı çalışma anlayışlarına sahip milyonlarca genç belirleyecek. Gençlerimizin kafalarında yüzlerce soru işareti var. Bu soruların uzmanlarca yanıtlanması, doğru yönlendirmelerle iş yaşamına hazırlanmaları hayati önem taşıyor. Sadece üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının değil bizzat üniversitelerin de sektörleri temsil eden firma ve kurumlarla bu fuar vesilesiyle bir araya gelecek olmasıyla üniversite- iş dünyası işbirliğinin güzel bir örneği daha ortaya konuluyor. Kısacası 20 Mart'ta tecrübe ile gençliğin dinamizmi buluşuyor. İş arayan nitelikli gençlerin firmaları bir arada bularak CV'lerini sunmaları, CEO'ların bizzat fuarda yer alarak mülakatlar gerçekleştirmeleri ve simülasyon mülakatlar gerçekleştirilecek olması fuarın farkını ortaya koyacak" dedi.

