DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Ordu'da tartışılan binaların yıkımı sürüyor

ORDU'da kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı gerekçesiyle mahkeme tarafından yıkım kararı verilen 17 katlı, 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı bugünde sürdü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı mahallesinde bulunan Belde otel arsası üzerine 3 blok halinde 17'şer katlı, 280 daireli bina için ruhsat verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğinin ardından, geçen yıl yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldığı gerekçesiyle yıkımı için konuyu Belediye Meclisi'ne taşıdı. Burada alınan karar doğrultusunda binalar mühürlendi. Ardından binaların yıkımı için mahkemeye başvuruldu. Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta 'Ordu'da ki bina daha yıkılmadı mı?' diye Ordu milletvekillerine sormasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Büyükşehir Belediyesi Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak yapılan gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binanın yıkılmasını talep etti. Mahkeme binanın yıkımına karar verirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da yıkım şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle dün başlayan yıkım bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı. Polis inşaat alanına yıkım ekibi dışında hiç kimseyi sokmazken, çevredeki vatandaşlarda merakla yıkımı izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in konsorsiyum şirketinin tazminat hakkına da dikkat çekerek, "Bu hukuksuzluk belediyemize ve halkımıza mal olmayacakö açıklaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat halindeki gökdeleni yıkmaya başlamasının ardından, hukuka aykırı yapılan ve yıkım kararı olan kentteki diğer binaların yıkılmasıyla ilgili de belediyenin hukuk birimi tarafından çalışma başlatıldığı, daha önce projeleri iptal edilen benzer projelerle ilgili hukuki sürecinde devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-Yıkım çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Hırsızlık şüphelisine kamyonetteki 4 çürükten ulaşıldı

ANTALYA'da park halindeki iki aracın lastik ve jantlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan Barış Y., gözaltına alındı. Barış Y.'ye, kullandığı kamyonetin kasasındaki 4 çürükten ulaşıldı.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil ile kamyonetin lastik ve jantlarının 9 Şubat Pazar günü çalınması üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Onlarca görüntüyü inceleyen ekipler, olay sonrası bir kamyonetin hızla uzaklaştığını tespit etti. Detaylı inceleme yapan polis, kamyonetin kasasında 4 çürük olduğunu fark etti. Bölgedeki onlarca kamyonet üzerinde çalışma yapan polis, şüphelinin Barış Y. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Barış Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Satıldığı yerden alınan jant ve lastikler ise sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlık sonrası kamyonetin seyir halindeki görüntüsü de kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelinin şubeden çıkışı

Ekip arabasına binmesi

Aracın hareket etmesi

Güvenlik kameralarında aracın kaçması

Suç önleme tabelası

Muratpaşa ilçe Emniyet dış plan

HABER - KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA

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Düzce'de köy yolunda heyelan

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar yağışı sonrası yağan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde ise bir evi su bastı.

Kar yağışı sonrası yağan yağmur ile Gölyaka'ya bağlı Hacıyakup köyü ile Gölormanı köyü yolu arasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucunda yol trafiğe açılırken, jandarma ekipleri bölgede kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin veriyor.

Kaynaşlı ilçesinde de kar yağışı sonrası yağan yağmur ile Üçköprü köyünde 7 kişilik Kurt ailesinin kaldığı evi su bastı. Bölgede birçok evin bahçesi de su içinde kaldı. İskender Kurt saat 06.00 sıralarında bir anda evini su bastığını belirterek, "Ormanda kanalların kapanması nedeniyle evi su bastı. Zor durumdayız. Yağmur ve rögarların kapalı olması evimize su basmasına neden oldu. Biz evde 7 kişi yaşıyoruz. Şu an ailem amcamlarda. 40 santim suda uyandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekenlerin yapılmasını istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su basan evin görüntüsü

Evin içinden suyu tahliye edilirken görüntüsü

İskender Kurt'un evin içinde su temizlemesi

İskender Kurt ile röp.

Evin dış görüntüsü

Ekiplerin suyu tahliye çabası

Heyelan olan yolun görüntüsü

Jandarma ekiplerinin görüntüsü, detay

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yozgat'ta 28 köy yolu kardan kapandı

YOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde dün akşam başlayan kar yağışı, etkisini gece boyunca sürdürdü. Yağış sonrası kent merkezi beyaz örtüye bürünürken, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, kar kalınlığı 17 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı olan köy yollarının yeniden açılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehir merkezinden kar yağışı ve kar görüntüleri

-Detay

-Konuşmalar

-Belediye ekiplerinin çalışmaları

-Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarından detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT

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Kanepe içine gizlenen uyuşturucuyu Limit buldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada narkotik dedektör köpek Limit, kanepe içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan S.Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Takibe alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildikten sonra evinde de narkotik dedektör köpek Limit ile arama yapıldı. Aramada Limit'in kanepeye yoğun tepki vermesi üzerine açılan içinden 105 gram eroin, 15 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan S.Y.'nin jandarmadaki soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dedektör köpek Limit'in arama yapması

-Limit'in kanepeye tepki vermesi

-Uyuşturucuların bulunması

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Bolu Dağı'nda sis ve hafif kar

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede aralıklarla hafif kar yağışı da etkili oldu. Sis ve yağış nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,