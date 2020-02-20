DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Canısı'yı bıçaklayan platonik aşığın ceza ehliyeti araştırılacak

ERZURUM'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19) 3 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Yıldırım, duruşmada, "Karıncayı bile incitmek istemem, hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim" dedi.

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a ilgi duymaya başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? ya benim olursun ya da kara toprağın" mesajları gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Yıldırım, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Murat Yıldırım hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Yıldırım'ın cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor verilmesi halinde tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, destek istedi. Toktay, "Aynı iş yerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gön önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.

ADLİ TIP, GÖZLEM ALTINDA TUTULMASINI İSTEDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuklu sanık Murat Yıldırım Erzurum E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Canısı Toktay ise duruşmaya gelmedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na 10 Şubat'ta götürülen Murat Yıldırım, muayene sonrası Erzurum'daki cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndan dün mahkemeye gönderilen yazıda, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığı görüşünün bildirebilmesi için gözlem altında tutulması gerektiği rapor edildi.

Gelen raporu okuyan Mahkeme Başkanı Gülşah Kablan Şen, sanığa söz verdi. Murat Yıldırım ise 2006 yılında trafik kazası geçirdiğini hatırlatarak, "2013 yılında beri psikolojik rahatsızlığım var. Ben hayatımda karıncayı bile incitmek istemem hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim. Ben ve ailem çok mağdur olduk. Rahatsızlığım var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Murat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamını karar verdi. Ayrıca Yıldırım'ın, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırıldı. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi. Murat Yıldırım, Adli Tıp Kurumu'nda en az 3 hafta gözlem altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye binası

-Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Canısı Toktay ile röp.

-Canısı'dan detay

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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'Poyraz' ve 'Örtü' ile uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, ilçe genelindeki 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Narkotik köpeği 'Poyraz' ve Örtü' ile tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 3 parça halinde 20 gram bonzai ve esrar maddesi, 2 adet özel olarak hazırlanmış uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 kalaşnikof ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tabelası

-Operasyona katılacak olan polislerden genel detay

-Narkotik Müdürünün polislere konuşma yapması

-Polis araçlarının seyir halinde görüntüsü

-İkamet etrafını çeviren polisler

-Narkotik köpeğin araçta görüntüsü

-İkamet içinde arama yapan polisler

-Narkotik köpeğin içerde arama yapması

-Çekmeceleri arayan polisler

-İkamet bahçesinde narkotik köpekle arama

-İkamet önündeki resmi ve sivil polisler, polis otosu

-Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlardan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Hırsızlık şüphelisi: Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin

MERSİN'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 1'i çocuk 6 kişi, tutuklandı. Hırsızlardan birinin adliyeye sevk edildiği sırada, "Yine geleceğiz buraya, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" sözleri dikkat çekti.

Kentte son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları 3 veya 4 kişilik kadın grupların yaptığını saptadı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştidiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizlediklerini, şehir merkezi yakınlarına erkek aile fertleri tarafından araç ile getirildiklerini, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde bırakıldıkları yer civarından alındıklarını belirledi. Daha önce B.A. ve N.E. isimli müştekilerin evlerinden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen ve güvenlik kameralarına yakalanan M.U., E.G. ve K.B. isimli şüpheli kadınlar ve yaşı 18'den küçük B.L. ile kadınları Osmaniye'den getirdiği tespit edilen Y.G. ve M.K. hırsızlık olaylarında kullanılan araçla birlikte yakalandı.

PİŞKİN SÖZLER: YİNE GELECEĞİZ

Şüphelilerin üzerinde 3 adet altın yüzük, küpe, kapıları açmakta kullandıkları 2 adet tornavida, 1 adet plastik aparat, eldiven ve yüzlerini kapatmak için kullandıkları çorap ele geçirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada şüpheli bir kadın, "Yine geleceğiz buraya yine merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" sözleri dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınlar evlere girerken

-Evlerden çıkarken

-Kadınlar restaoruntta yemek yerken

-Kadınların kullandıkları aletler

-Emniyet binası

-Zanlılar emniyetten çıkartılırken

-Zanlılar araçlara bindirilirken

-Adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı

İZMİR'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçiren Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., yakalandı.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., iddiaya göre, kurum bünyesinde görevli 57 ses, 22 saz, 5 misafir sanatçı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL olan maaşını, kendi hesabına geçirip ortadan kayboldu. Zimmet olayı, her ayın 15'inde maaşlarını alan sanatçılar ve personelin hesaplarında şubat ayı maaşlarını görememeleri üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı. Polisin yakınlarının bilgisine başvurduğı Y.Y.'nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olan Y.Y.'nin memur olarak İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na geçtiği, 8 ay önce de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda muhasebe elemanı olarak çalışmaya başladığı saptandı.

Evinde saklandığı tespit edilen Y.Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Y.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun merkezinin bulunduğu Bornova Kültür Merkezi'nin önünden görüntü

-DHA muhabiri Davut Can'ın anonsları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KARAMAN'da polis tarafından yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekelere yönelik çalışmasını yoğunlaştırdı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı ilk operasyonda Afganistan uyruklu G.M.A. gözaltına alındı. Yapılan aramada 60 gram eroin ele geçirildi.

Başka bir adrese yapılan ikinci bir operasyonda da G.T. ve D.T. gözaltına alındı, evde yapılan aramada da bir miktar hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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Yüksekova'da aileler, 'Kar Tüneli'nden geçerek evlerine girip çıkmaya başladı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan Akçalı Köyü'ndeki bazı aileler, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.

Ağır kış koşullarının görüldüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kardan dolayı ilçeye bağlı Akçalı Köyü'ndeki tek katlı evler kara gömüldü. Kar yüzünden evlerinin kapısı kapanan aile, kapıda kar tüneli kazarak evlerine girip çıkmaya başladı.Köydeki bazı vatandaşlar da kardan yapılan tünelden, komşularının evlerine girip çıkıyor. Kimi vatandaş da kazılan tünelde kameraya poz verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-