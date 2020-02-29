DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Bodrum'da göçmenlere fırtına engeli; Edirne'ye yöneldiler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan ve etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler deniz üzerinden yola çıkmadı ve Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

Bodrum'da bu sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı felç etti. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akyarlar ve Turgutreis'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberleri üzerine gözler Ege sahillerine çevrildi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedenin vurduğu Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlik yaşanmadı.

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan meteoroloji, "Rüzgarın, Marmara'nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bodrum'un Akyarlar mahallesindeki Fener Burnu Sahili'ndeki dalgalardan görüntü

Fırtına nedeniyle sallanan ağaçlardan görüntü

DHA muhabiri Cavit Akgün anons

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ BODRUM (Muğla)

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Bursa- İstanbul Karayolu'nda TIR devrildi, otomobiller yola savruldu

BURSA- İstanbul Karayolu üzerinde 10 otomobil yüklü TIR, virajı alamayıp, devrildi. 10 otomobilin 5'i yola savruldu. Trafik, otomobiller ile TIR'ın kaldırılmasının ardından açıldı.

Bursa'da otomobil üreten bir fabrikadan sabah İstanbul'a doğru yola çıkan 10 otomobil yüklü TIR, Bursa-İstanbul Karayolu'ndaki Dürdane mevkisinde bulunan virajda, yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. TIR, virajda devrildi. Adı açıklanmayan sürücünün hafif sıyrıklıklarla atlattığı kazada, devrilen TIR'daki otomobillerden 5'i yola savrulup, ağır hasar gördü.

Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, TIR'dan savrulan otomobilleri, yolda kalan sürücüler, kendi araçlarına bağlayıp, çekti. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kazada, çok sayıda oto kurtarıcının yardımıyla TIR ve otomobiller kaza yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, daha sonra normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-TIR ve otomobillerden detaylar

-Ekiplerin seferberliği

-Kaza yeri ve yoldan detaylar

-Trafikten detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

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Sarp Sınır Kapısı'nda 100 yataklı çadır sahra hastanesi kuruldu

TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' (Covid-19) tehdidine karşı 100 yataklı çadır sahra hastanesi kuruldu.Türkiye'ye giriş yapan ve yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerin sahra hastanesinde gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı Uluısal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' (Covid-19) tehdidine karşı 100 kişilik çadır sahra hastanesi kurdu. Türkiye'ye giriş yapan Türk ve diğer ülke vatandaşlarının termal kameralarla yüksek ateş ölçümlerinin yapıldığı sınır kapısında olası şüpheli durumlara sahra hastanesinde müdahale edilecek.

Sarp Sınır Kapısı'nda taksi şoförlüğü yapan Yavuz Dalkılıç, devletin önlemleri aldığını belirterek "Biz virüs olduğuna inanmıyoruz. Ancak tabii devletimiz önlemlerini alacak" dedi. Uğur Çolak da "Burada günlük yaşam devam ediyor. Maske takmıyoruz bir şey yapmıyoruz çünkü bir korkumuz yok. Gürcistan'dan gelen vatandaşlar orada cihazdan geçiyor, ateşi ölçülüyor. O şekilde buraya geliyor. Bir sorun varsa zaten karantinaya alıyorlar. Bu olayların duyulması ile beraber kapıda giriş çıkışlarda sayılar düştü, bu durum bizimde işimizi etkiledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sarp Sınır Kapısından detaylar

-Gürcistan'dan gelen vatandaşlardan görüntüler

-Maske takan vatandaşlardan detaylar

-Tır girişinlerini kontrol eden maskeli güvenlik görevlilerinden görüntü

-Sahra çadırlarından detaylar

-Muhabir(Arzu Erbaş) anonsu

-Röportajlar

HABER - KAMERA: SELÇUK BAŞAR - ARZU ERBAŞ/DHA-ARTVİN

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Varto'da 140 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

MUŞ'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 köy ve 50 mezranın yolu kapandı.

Varto'da bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santim, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Esnaf, iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi. İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan, kar yağışı nedeniyle kapanan 90 köy ve 50 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İlçeden görüntü

Kar yağışı görüntü

Esnaftan görüntü

Kar temizleme çalışması

Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/VARTO,(Muş),

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Rize'de termal suyla fizik tedavi dönemi

RİZE'nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, fizik tedavide kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği fizik tedavi uygulamasıyla, hastalar, doktor ve fizyoterapist eşliğinde kas, kol, bacak, eklem ve romatizmal ağrılarına şifa buluyor.

İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu ifade edilen termal su kaynağı, şifa arayanların adresi oluyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde, sodyum bikarbonatlı florürlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ile spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğine yer verildi. Kaplıcada termal su ile birlikte fizik tedavi de uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayan RİDOS Termal Kaplıca Merkezi ve Oteli'ne gelenler hem tatil yapıyor, hem de suya girip, şifa arıyor. Hastalara doktor ve fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi uygulanıyor.

'GENİŞ BİR FİZİK TEDAVİ KONSEPTİMİZ VAR'

Fizyoterapi Uzmanı Doktor Muhammet Karabulut, dünyanın en önemli mineral sularından biri olan kaplıca merkezinde fizik tedavi hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, kaplıca tesislerinden hasta olan ya da olmayanların faydalanabildiğini söyledi. Karabulut, "Kaplıca suyuna ilave olarak da fizik tedaviye başladık. Hastalara termal tedavinin yanı sıra fizik tedavi de uyguluyoruz. Hastalara ve hasta olmayanlara plates uygulamaları, kondisyon uygulamaları, egzersizler, manuel terapi, bantlama, elektro terapi ve sıcak su uygulamaları yapmaktayız. Geniş bir fizik tedavi konseptimiz var. Burada konaklayan misafirler ve hastalarımız özel olarak bu fizik tedavi hizmetini alıyor. Seanslar uzadıkça neticelerde daha faydalı olarak görülmektedirö dedi.

Özellikle romatizmal, sportif yaralanma, ağrılı kas eklem tedavileri ve nörolojik tedavi için hastaların kendilerini tercih ettiklerini belirten Karabulut, "Hastalığın yanında genel sağlık için iyilik halinin devamını sağlamak için de tedavi yöntemlerimiz var. Ülkemiz termal sağlıkta maalesef istenilen yerde değil. Oysa ki ülkemiz termal su konusunda zengin termal tedavi merkezlerine sahip. Fizik tedavi merkezlerinde kaplıca suyu şansınız yok. Bir hasta fizik tedavi ile birlikte kaplıcadan da istifade ettiğinde başarı şansı çok daha yüksek ve çok daha hızlı sonuca ulaşabiliyorö diye konuştu.

HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN

Kaplıcayı tercih eden Abdulkadir Elzin, omzunun ağrıdığını ve termal su tavsiyesi üzerine tesise geldiğini belirterek, "Termal suya girdim, iyi oldu. Sonrasında fizik tedaviye geldim. Belli hareketler yapıp bantlama ve vücuduma titreşim verildi. Bana iyi geldiğini hissediyorum" dedi.

İlknur Topal da yaklaşık 6 yıldır termal sudan yararlandığını belirterek, "Çok değerli bir su. Özellikle sinir sıkışmalarına, kas ağrılarına, eklem rahatsızlıklarına ve cilt hastalıklarına çok iyi geldiğini deneyerek, gördüm" diye konuştu.

Yasemin Babul ise "Boyun düzleşmesi şikayeti için kaplıcaya geldim. Evde sıcak su havlu ile boynumu sıcak tutmaya çalışıyorum. Fizik tedaviye de gidiyorum. Orada da sıcak uygulamalar yapılıyor. Buradaki su mineralleri bakımından hem sıcak hem şifalı. Bazen başım öyle ağrıyor ki dayanılacak gibi değil. Burada bu sıcak su sonrası epey zaman bu tür sorunlar yaşamıyorumö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaplıca detayları

Fizik tedavi detayları

Doktorun açıklaması

Termal suda yüzenler

Hastalarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/ RİZE