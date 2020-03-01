DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'ya yeğeninden asker selamı ile veda

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit yeğeni Turgay Can Ergün (5), asker kıyafeti giyip dayısının tabutu başında asker selamı verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı'nın cenazesi ilk olarak Orta Mahalle 162'nci Sokak'taki evine getirildi, dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenaze Rıdvan Paşa Camii'ne getirildi. Buradaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası İsa Gülaştı, şehidin iki kız ve 1 erkek kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı'nın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun "Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsunö sözleri yürekleri dağladı.

Öte yandan şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın ortaokulda okuduğu dönemde 19 Mayıs İzcilik Kulübü'ne üye olduğu ve izcilik faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. 19 Mayıs İzcilik Kulübü üyeleri de cenaze töreninde hazır bulundu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın cenazesi bir süre kortej eşliğinde top arabasında taşındı. Ardından cenaze Göğceli Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Şehidin evinin önünde heallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Törenden detaylar

-Şehidin kardeşlerinden detaylar

-Şehit yeğeninden detaylar

-Şehidin cenazesinin top arabasında taşında

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun),

==================================

Engelli Haydar, Avrupa hayali ile sınıra tekerlekli sandalyeyle geldi

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın eden göçmenler arasında bulunan Irak vatandaşı bedensel engelli Haydar Iraklı, tekerlekli sandalyesiyle birlikte sınıra geldi. Ankara'dan geldiğini belirten Iraklı, "Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var" dedi.

Avrupa ülkelerine gitme umuduyla Edirne'ye göçmen akını sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Pazarkule çevresinde 3 gündür Yunanistan'a geçmek için zorlu şartlarda bekleyen göçmenlere her saat yenileri ekleniyor. Bedensel engelli olan Haydar Iraklı da Yunanistan'a geçme umuduyla sınıra geldi. Sağlık sorunları yaşayan Haydar Iraklı, eğitimine devam etmek ve tedavi olmak için yurt dışına çıkmak istediğini dile getirdi. Iraklı, "Ankara'dan geliyorum. Otobüsle İstanbul'a geldik daha sonra sınıra geldim. Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var" dedi.

Iraklı, "Tekerlekli sandalye ile geçmek zor olmayacak mı?" sorusuna, "Zor olacak ama birisi bir şeyi istiyorsa zor olması lazım, yorulması lazım" karşılığını vererek, sınırı geçmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Ankara'dan tek başına gelen Iraklı'ya ise yolda tanıştığı kişiler yardımcı oluyor. Sosyal medyadan duyarak geldiğini belirten Iraklı kapıların açılmasını ümit ediyor. Iraklı, "Kapıların açılması için haber bekliyorum. Açılmazsa mecbur döneceğim. Ortada kalmayız umarım. Ortada kalmak, ölüme kalmak demek" diye konuştu.

4 gündür Edirne'de bulunduğunu anlatan Iraklı, otogarda kaldığını ve otobüslerde yer bulamadığı için ancak bugün yola çıkabildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Haydar Iraklı röportajı

-Tekerlekli sandalye ile ilerleyişi

-Arkadaşlarının yardımcı olması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/EDİRNE, -

==================================

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği: 50 bin göçmen sınır kapılarına geldi

ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği, sınır kapılarına farklı ülkelerden yaklaşık 50 bin göçmenin ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Resul Demir, göçmenlerin akın ettiği Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaşanan sınır hareketliliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Demir, göçmenlerle bire bir yaptıkları görüşmeler sonucunda oluşturdukları rapor ve bölgedeki durum hakkında bilgi verdi. Demir, "Türkiye, artık başta İdlib olmak üzere yeni gelecek mülteciler için hedef ülke olmak istememektedir. Bu nedenle Türkiye, Avrupa sınır kapılarını mülteci geçişlerine açarak, isteyen göçmenlerin geçmesine şimdilik süresiz olarak izin vermiştir. Bu izin üzerine mülteciler sınır kapılarına doğru yönelmişlerdir. Şu ana kadar içerisinde Suriye, İran, Afganistan, Somali Sudan, Mısır, Fas, Cezayir, Türkmenistan gibi ülkelerden yaklaşık 50 bin göçmen, sınır kapılarına gelmiş durumdadır. Bununla birlikte Akdeniz ve Ege denizleri yine göçmen botları ile dolmuştur" dedi.

'PASAPORT, TELEFON, CÜZDANLARA EL KONULDU'

Göçmenlerin arasında kadın ve çocukların bulunduğuna dikkat çeken Demir, şöyle konuştu:

"İçerisinde kadın ve çocukların da olduğu bu insanlar Avrupa'ya geçmek isterken sınırın öte tarafındaki ülkeler tarafından gaz, sis ve ses bombaları ile plastik mermiler ile engellenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz mülakatlara göre, Yunanistan tarafına geçtiklerinde Yunan polisi tarafından alıkoyulan bazı mültecilerin çanta, telefon, cüzdan, pasaport ve paralarına el konulduğu ve bazı mültecilerin fiili şiddete maruz kaldığı öğrenilmiştir. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve bir sivil toplum kuruluşu olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, mülteciler hiçbir şekilde herhangi bir siyasi gerilimin kurbanı olmamalıdırlar. Zira unutulmamalıdır ki; her mülteci bir insandır ve yeryüzündeki tüm insanların can ve mal güvenliği tehlike altında olmadan yaşama, barınma, seyahat etme, eğitim alma gibi temel insani hakları vardır."

Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi'ne vurgu yapan Demir, "Hukuken temin edilmiş tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. Hiç kimse, hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz" dedi.

Hazırlanan rapora göre, görüşme yapılan göçmenlerin Avrupa ülkelerinde akraba ve tanıdığı olanların, onların yanına ulaşmayı planladığı, ancak, özellikle Afgan mültecilerin sınırı geçmeleri halinde gitmeyi planladıkları bir rotalarının bulunmadığı belirtildi. Raporda, Türk sınırı tarafında zorla gönderme veya ülkeden çıkışa zorlanma gibi bir durum gözlenmediğine yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Görüntü Dökümü

-Resul Demir'in açıklaması

-Göçmenlerden detaylar

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE, -

================================

Fethiye'de İdlip şehitleri için yürüyüş ve konvoy düzenlendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Suriye'nin İdlip şehrinde şehit düşen askerler için konvoy oluşturulup, yürüyüş düzenlendi.

Sosyal medyada örgütlenerek Salı Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 200 kişilik grup, İstiklal Marşı okuyup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu. İdlip şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Beşkaza Meydanı'nda tekrar saygı duruşunda bulunulmasının ardından otomobillerine binen grup şehir turu attı. Otomobilleri Türk bayraklarıyla süsleyen gruba, vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Grup, daha sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-----------------------

-Salı Pazarı Meydanı'nda toplananlardan görüntü

-İstiklal Marşı ve saygı duruşundan görüntü

-Yürüyüşten görüntü

-Konvoydan görüntü

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

================================

Göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, Sahil Güvenlik kurtardı (2)

GÖÇMENLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya doğru gidiyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup göçmenin botları arıza yaptı, mahsur kalan göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Midilli Adası'na geçmek isteyen, yanlarında yiyecekleri bulunan göçmenlerin Sivrice Koyu'ndaki bekleyişleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Göçmenlerden detaylar

-Yiyeceklerden detaylar

-Genel detaylar

-Röportajlar

-Anons

-Haber: Semih ŞAHİN-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/AYVACIK, (Çanakkale),

================================

Bartınlılar şehitler için yürüdü

BARTIN'da yüzlerce kişi, İdlib'de şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Kent merkezinde buluşan yaklaşık 200 kişi, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara yaklaşık 300 araçlık konvoy eşlik etti. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmezö sloganları attı. Yalı Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Halatçıyaması Mezarlığı'nda son buldu. Şehitler mezarlığına gelen grup burada saygı duruşu ve istiklal Marşı'nı okuyarak, şehitler için dualar etti. Daha sonra Türk bayrakları ile donatılan motorlar ve araçlar şehir merkezinde konvoy oluşturdu. Şehitleri anma yürüyüşü ve konvoyu Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüşten detay

-Vatandaşların şehitliğe gelmesi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Duaların okunması

-Detay görüntüler

-Vatandaşlarla röp.

-Araçların konvoyu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,