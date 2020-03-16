DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Torbalı'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan TIR, karşı şeritteki kamyon ve bir yolcu minibüsüne çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Aydın Karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö., kullandığı 35 TOZ 84 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek, Ö.E. yönetimindeki 47 PT 152 plakalı TIR ile G.Ş.'nin kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan 35 ABH 072 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Ali Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü G.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Aydın Karayolu'ndaki araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken, trafik bir süre kontrollü olarak verilebildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-TIR'ın vinçle kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN - İbrahim DANIŞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Adem amcanın 'dostu' leylek, 24 saat kamera ile izlenebilecek

Bursa'da, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan ve 9'uncu yılda da kente dönen 'Yaren' isimli leylek, yuvasına kurulacak kamera sistemiyle hayvanseverler tarafından 24 saat izlenebilecek.

Uluabat Gölü kenarındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan Adem Yılmaz ile 'Yaren' adını verdiği leylek arasındaki bağ bu yıl da devam etti. Baharın gelişini müjdeleyen leylekler, aynı zamanda Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nin üyesi olan Eskikaraağaç Mahallesi'ne geldi. İlgi ile beklenen Yaren leylek de yuvasına döndü. Göçten geldiği günün sabahında, ağını atmak için göle açılan balıkçı Adem Yılmaz'ın yıllardır olduğu gibi bir kez daha kayığına konan Yaren leylek, görenlere duygulu anlar yaşattı. Adem Yılmaz'ın elleriyle beslediği leyleğin gelişi ise bölge halkında büyük sevinç yarattı.

YUVAYA KAMERA SİSTEMİ YERLEŞTİRİLDİ

Karacabey Belediyesi, Yaren leyleği hayvanseverlerle buluşturmak için yuvasına kamera sistemi kuracak. Yaren Leyleğin eşiyle birlikte olan birlikteliği ve gün içerisindeki yaşantısı, Karacabey Belediyesi'nin internet sitesinden önümüzdeki günlerde kamera sistemi ile 24 saat takip edilebilecek.

Hayvanseverlerden gelen talep üzerine böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "8 yıldan beri Yaren isimli leylek, Adem amcamızın misafiri oluyor. Onunla birlikte ava çıkıyorlar. Adem Amca kendi elleriyle yaren leyleği besliyor. Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesi Türkiye'nin gündemine oturdu. 8 yıldan sonra bu yıl da leylek tekrar gelecek mi diye düşündük. Bütün hayvanseverlerin merakı buydu. Bir hafta sabırsızlıkla bekledik. Ümitsizliğe kapıldık, ama yuvaları temizlendikten sonra Yaren leylek geldi. Başta Adem Amca olmak üzere tüm hayvanseverleri sevince boğdu. Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesini sosyal medyadan takip eden binlerce vatandaşımız var. Biz de onlardan gelen istek üzerine Yaren leyleğin eşiyle birlikte konakladığı yuvasına, 24 saat içerisinde onların faaliyetlerini izleyebilecek ve hayvanseverlere izletebilecek şekilde bir kamera sistemini Karacabey Belediyesi olarak kuruyoruz. Yaren leylek, eşiyle beraber 24 saat yuvada hal ve hareketleri, konaklamaları ve oradaki yaşamı izleyicilerin gündeminde olacak. Biz de bunları vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.

'YAREN'E DAHA YAKIN OLACAĞIZ'

Adem Yılmaz ise kurulacak kamera sistemiyle Yaren Leyleğe daha yakın olacağını belirterek, "8 yıldan beri her yıl 6 ay Yaren leylekle beraberdik. Bu sene 9'uncu yılımız oldu. Şükürler olsun, eşiyle beraber bu yıl tekrar geldi. Sürekli balığa çıkıyoruz. Yemliyorum. Onu bu şekilde besliyorum. Bir hafta geç geldiği için biraz tedirgin olduk, ama geldiği için şu an çok mutluyum. Şimdi Yaren leylek kamera sistemi ile izlenecek. Hal ve hareketlerini, yavrularını büyütmesini canlı olarak izleyeceğiz. Yaren leyleğe daha yakın olacağız. Benim için çok güzel bir şey" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Leyleklerden detaylar

-Köyden detaylar

-Anons

-Leylek yuvalarının drone görüntüleri

Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/KARACABEY, (Bursa),

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Mevsimlik işçi kura çekiminde koronavirüs önlemi

RİZE ve Giresun'da, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı 34 fabrika için alınacak 617 mevsimlik işçinin kura çekimi yapıldı. Kura çekimine, koronavirüs tedbirleri kapsamında işçiler alınmadı.

Çaykur'a bağlı fabrikalarda çalışacak geçici işçiler için kura çekimi düzenlendi. Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine koronavirüs tedbirleri kapsamında iş başvurusunda bulunanlar alınmadı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, Çaykur yetkilileri, her fabrikadan bir temsilci, sendika yetkilisi ve muhtarlar katıldı. Kurada Rize ve Giresun'da 34 fabrikada çalışacak 617 işçi belirlendi. Kura ile işe alınan işçiler, yılın 6 ayı çalışacak.

Çaykur, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplamda 830 işçi alımı gerçekleştirecek. Mevsimlik işe girebilmek için bu illerde toplamda 23 bin 572 kişi başvuru yaptı. Trabzon ve Artvin illerinin iş kuraları ise önümüzdeki günlerde çekilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kura salonundan detay

-Kura çekiminden detay

-Kura çekimi

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ RİZE

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180 kişilik umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirilecek

ISPARTA Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, umre ziyaretinden dönen 180 kişilik kafile kentteki iki yurtta misafir edilecek. Valilik, "Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup, vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple ilimiz Süleyman Demirel Havalimanı'na bugün gelmesi planlanan 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur."

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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'Korona virüsü' tatili eğitime engel olamadı

KORONA virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde okulların tatil edilmesinin ardından Erzurum'da eğitim veren özel bir kolej, öğrencilerine canlı eğitim vermeya başladı. Sabah okula gelen öğretmenler, sınıflarda hazırlanan canlı yayınlarla evlerindeki öğrencilere ders anlattı. Evinden telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondan öğretmenlerini canlı izleyen öğrenciler, "Virüs bizi durduramaz" diyerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

ÖĞRETLEN OKULDA, ÖĞRENCİ EVDE

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle, 16 Mart itibariyle ülke genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Erken gelen yarıyıl tatilinde bile öğrencilerini eğitmekten vazgeçmeyen Özel Bilge Koleji, eğitimde bir çığır açtı. Her gün ki gibi okularına gelen öğretmenler sınıflarına girerek tahtanın karşısına geçiyor ve başlatılan canlı yayınla öğrencilerine ders anlatıyor. Öğretmenlerini evlerinden bilgisayar veya cep telefonları ile izleyen öğrenciler sınıftaymış gibi eğitim ve öğretim görüyor. İlk derse başlamadan önce öğretmenler kamara karşısına geçip, öğrenciler ve ailelerine moral ve motivasyon konuşması yaptı.

CANLI DERS

Özel Bilge Koleji tarafından geliştirilen web ara yüzü sayesinde öğrenciler www.canliderstv.com adresi üzerinden dersleri canlı olarak takip edebiliyor. Adlarına oluşturulan kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapan öğrenciler, ders esnasında öğretmenleriyle direkt olarak iletişime geçebiliyor. Kameralarıyla derse bağlanacak olan öğrenciler, canlı ders esnasında öğretmenlerine soru sorup ders sırasında not da tutubiliyor. Canlı ders yayınları okulda bulunan sınıflarda gerçekleştirilecek ve öğrenciler derslerine giren öğretmenlerini telefon, tablet, bilgisayar ve televizyondan takip edebilecekler.

DERSLER KAYIT ALTINDA

Dersler verilen adreslerden günde 5 ders saati olmak üzere yayınlanacak. Yayın esnasında dersler kayıt altına alınacak ve öğrenciler öğrendiklerini pekiştirme amaçlı dersleri tekrar izleyebilecekler.

SINIFLARI STÜDYOYA ÇEVİRDİLER

Okulların tatil olma ihtimaline karşı çalışmalara erkenden başlayan Özel Bilge Koleji, tatil kararı ile birlikte sınıfları stüdyoya dönüştürdü ve kamera, mikrofon gibi teknik malzemelerle profesyonel bir ortam oluşturuldu. Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı konu ile ilgili şunları söyledi:

"Salgının ülkemizdeki yayılma ihtimaline karşı alınan tedbirleri destekliyor ve sonuna kadar arkasında duruyoruz. Ülke olarak zor bir süreçteyiz ve biz de eğitimciler olarak bu süreci iyi yönetiyoruz. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için önlemlerimizi aldık. www.canliderstv.com adresi üzerinden öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Öğrencilerimizin evlerinde adeta bir okul ortamı oluşturacağız. Öğrencilerimiz öğretmenlerini internet ortamında görebilecek ve ders esnasında onlara soru sorabilecekler. Konular, ders içerikleri aynı şekilde devam edecek. Bu sürecin uzaması halinde de hiçbir problem olmadan derslerimize devam edeceğiz."

HERKES MEMNUN

Veliler, çocuklarının evde olmasına rağmen eğitimlerinden geri kalmayacağı için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerde evde olmalarına rağmen video konferans sayesinde kendilerini sınıfta hissettiklerini belirtti. Öğretmenler de, virüsün eğitimin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uzaktan eğitimden detay görüntüler

-Öğretmenlerin öğrenciler ile uzaktan bağlantı kurması

-Kameralardan detay

-Sınıftaki akıllı tahtadan detay

-Abdullah Samancı ile röp

-Öğrencinin evinden detay

-Öğrenci Pelin tütüncü ile röp

-Veli ile röp

-Öğretmenler ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Domaniç'te kar yağışı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kocayayla Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu Domaniç'te, karla mücadele de sürüyor. Domaniç-İnegöl Yolu Kocayayla Geçidi'nde karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yanı sıra buzlanma ve sis de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre ilçede kar yağışı aralıklarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Karla kaplı yol

-Trafikteki araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),

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