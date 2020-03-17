DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, şizofreni hastası olmasına rağmen ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran (46), bıçakla babası İsmail Kuran'ı öldürüp, annesi Emine Kuran'ı yaraladı. Elinde bıçakla sokağa çıkan Kuran, bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, saat 09.00 sıralarında, babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Emine Kuran'ı da yaralayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak, hastaneye götürüldü.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, devlet hastanesine götürüldü. Baba İsmail Kuran'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YANGIN MERDİVENİNDEN İLAÇ VERMİŞ

Şizofreni hastası olduğu ve bir süredir ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran'a, 14 Mart günü ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yangın merdiveninden ilaç verildiği öğrenildi. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık görevlilerinin yangın merdiveninden ilaç vermesi

Erdal Kuran'ın elinde bıçakla polislere direnmesi

Polisin ateş etmesi

Erdal Kuran'ın yere yığılması

Sağlık ekiplerinin gelmesi

Erdal Kuran'ın sedyede götürülmesi

Ambülansa bindirilmesi

Çevreden görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Niğde'ye kar yağdı

NİĞDE'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Üreticileri ağaçların don vuracağı korkusu sardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-karın üzerindeki kuşlardan görüntü

-Çicek açan kaysı ağaçlarından görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE

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Karşılıksız çekle 4 milyon 200 milyon liralık ürün aldılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde karşılıksız çeklerle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden, 7'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze'de devraldıkları ve çeklerin kontrol edildiği sistemde 'güvenilir' olarak kayıtlı bulunan şirketler üzerinden karşılıksız çekle malzeme alımı yapanlara yönelik Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Karşılıksız çeklerle alınan ürünlerin 7 depoda tutulduğu belirlendi. Depolarda elektrik malzemelerinden, ahşap ürünlere kadar birçok ürün ele geçirildi. Karşılıksız çekle 4 milyon 200 bin TL'lik ürün aldıkları belirlenen 18 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. 3'ü adli kontrolle olmak üzere, 10 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Depolarda ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı, Antalya-Konya karayolunda ulaşımı aksattı. Bazı araçlar yolda kalırken, gece ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

İlçede dün öğleden sonra başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Dün geceden beri yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle özellikle Antalya-Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı araçlar yolda kalırken, gece ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santime, yüksek kesimlerde ise 20 santime kadar ulaştı.

Sabah saatlerinde ise kar yağışı yerini güneşli ve soğuk havaya bıraktı. Ağır tonajlı araçların geçişine halen izin verilmezken, karayolları ekipleri yolda temizlik ve küreme çalışmalarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akşam yolda kalan araçlardan görüntü

Karayolundaki ağır tonajlı araç kuyruğu

Yoldan görüntüler

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/ AKSEKİ (Antalya),

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HDP önündeki eyleme 197'nci günde 3 anne daha katıldı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 197'nci günde, 2011 yılında kaçırılan oğlu Savaş (24) için Hakkari'den gelen Piroze Yiğit, 2015 yılında kaybolan oğlu İlhan (23) için Hakkari'den gelen Zeynep Akdoğan ile 1992'de kaçırılan kızı Kezban (48) için Balıkesir'den gelen Tenzile Dönmez ile birlikte 131 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'

2011 yılında kaçırılan oğlu Savaş için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne Hakkari'den gelen Piroze Yiğit, oturma eylemine katıldı. Gözyaşları dökerek, oğlunu özlediğini anlatan Yiğit, oğluna kavuşmak umuduyla oturma eylemine katıldığını söyledi. Yiğit, "Oğlum sen gelmeden buradan bir yere gitmeyeceğim. Senin yolunu gözlüyoruz. Hepimiz seni çok özledik. Gel devletine sığın, teslim ol" dedi.

'SEN GELMEDEN BURADAN BİR YERE DE GİTMEYECEĞİM'

Hakkarili Zeynep Akdoğan, 2015 yılında kaçırılan oğlu İlhan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önene gelerek oturma eylemindeki yerini aldı. Oğlunu yolunu gözlediğini anlatan Akdoğan, "Evladım, senin yolunu gözlüyoruz. Ne olursun kaç gel. Sen gelmeden buradan bir yere de gitmeyeceğim" diye konuştu.

'28 YILDIR SENİN HASRETİNLE YAŞIYORUM'

1992 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Mayıs kutlamaları için gittiği Ankara'da kaybolan ve daha sonra terör örgütü PKK'ya katıldığı anlaşılan hemşire kızı Kezban için Balıkesir'den gelen Tenzile Dönmez, kızına seslenerek, teslim olması için çağrıda bulundu. 28 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Dönmez, "Kızım, ceza yok. Bu senin ve arkadaşların için iyi bir fırsat. Kaçın gelin devletine sığın. 28 yıldır senin hasretinle yaşıyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Piroze Yiğit'in konuşması

Zeynep Akdoğan'ın konuşması

Tenzile Dönmez'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını türküyle anlattı

SİVAS'ta yaşayan ev hanımı Hülya Mızrak (40), Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk top mermilerini sırtlayarak savaşın gidişatını değiştiren Seyit Onbaşı'nın kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarılması için türkü besteledi.

Hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla türkü besteledi. Mızrak, Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Cephesi'nde 215 kiloluk top mermilerini sırtlayarak İngilizlerin 'Ocean' zırhlısını vurup, savaşın çehresini değiştiren Seyit Onbaşı'nın türküsünü, kahramanlıklarının unutulmaması ve gelecek nesillere anlatılması için bestelediğini söyledi. Seyit Onbaşı'nın kahramanlığının dizelere döküldüğü türkü dinleyenler tarafından beğenildi.

Kahramanların hikayelerinin çok acıklı olduğunu söyleyen Hülya Mızrak, "Gelecek nesiller daha iyi tanısın diye müziğin kitle iletişim araçları arasında en iyisi olduğunu düşünerek bunlara hayat vermeyi düşündüm. Türküsü olmayan kahramanların bir türküsü olsun diyerek yola çıktım. Şu an 6 tane yaptım. Nene Hatun, Seyit Onbaşı, Kara Fatma, Fahrettin Paşa ve Kut'ül Amare'ye yaptım. Ayrıca Çanakkale ve İdlib ağıdı yaptım. İnşallah bunları bir albümde toplayacağım. Nene Hatun'a yazdım. Nene Hatun'u araştırırken bütün kahramanlar önüme döküldü. Bunların hepsine bir hayat vermem lazım derken Seyit Onbaşı'ya geldi sıra. Şiirini yazarken, bestesini yaparken iki gün ağladım. Bu kahramanların hayat hikayeleri çok acıklı. Bunlar boşuna kahraman olmamışlar. Özellikle Seyit Onbaşı beni çok etkiledi. Sonra ortaya böyle bir beste çıktı" diye konuştu.

Türkünün sözleri ise şöyle:

"Bir yiğit yetişti Havran elinden

La havle zikiri düşmez dilinden

Şaşmadan yürüyor Hakkın yolundan

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Düşman bombaladı kırıldı vinci

Yok oldu tabyasi dağıldı küncü

Toprağa gömüldü büyüdü hıncı

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Rahmandan açıldi kudretten kapı

Bismillah deyipte kaldırdı topu

Etten değil sanki çelikten yapı

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Dünya tüm gücüyle başlatsa sefer

Alayına yeter bu yiğit nefer

Bir top mermisiyle kazandı zafer

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Daha pek gencecik yirmili yaşı

İmanlı sinesi eğilmez başı

Evel Allah söker yerinden taşı

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Ne kutlu anadır doğuran ana

Herkes nail olmaz böyle bir şana

Ey dedem ödenmez borcumuz sana

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

Hülya der yenilmez bu aziz millet

Ne yazar gelse de kafirden illet

Koymadı hasımda ne güç ne zillet

Kahramanlar başı Seyit Onbaşı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ev hanımının görüntüsü

-Yazdığı türküyü seslendirmesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı

BARTIN'da zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunarak açık olan bir çay ocağı işletmecisini uyararak, iş yerinin önünde servis yapmasına engel oldu.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Kafelerin kapandığı görülürken, kent merkezindeki bir çay ocağının dışarıda oturan kişilere servis yaptığı görüldü. Çay ocağının önünde oturan insanları kaldıran ekipler, dışarıda bulunan tabureleri içeri aldırttı. Zabıta memurları çay ocaklarının içine insan alınmaması gerektiğini belirterek, sadece esnaflara çay verilebileceği konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kapanan kafelerden görüntü

-Zabıta ekiplerinin denetimi

-Vatandaşların ve esnafların şaşırması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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