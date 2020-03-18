DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Bilecik'te ahırda yangın: 10 büyükbaş telef oldu

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı köyünde, dün gece ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bozüyük ve Dodurga'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahır ve yanında bulunan samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ahır yanarken

-İş makinaları ve itfaiyenin yangına müdahalesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK

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Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı

ERZURUM'da 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü sebebiyle düzenlenen tören kar yağışı altında yapıldı. Protokol üyeleri törene gelirken ve ayrılırken el sıkışmak yerine ellerini kalplerinin üzerine götürdü.

Karskapı Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül katıldı. Şehitliğe çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı kerim tilave ve dua edilmesinden sonra Vali Memiş, Garnizon Komutanı Tarakçı, Başkan Sekmen, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kar yağışı ve tipi altında yapılan törenin ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'taki polis şehitliğine geçti. Burada da mezarlığa karanfil bırakan protokol, 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.

Bu arada tören boyunca Vali Memiş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tarakçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, koronavirüsü tedbirleri kapsamında tokalaşmadı. Tören alanına gelirken de ayrılırken de ellerini kalplerinin üzerine getirerek selamlaştılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karskapı şehitliğinin görüntüsü

-Törene katılan askerler

-Vali Memiş'in tören alanına gelmesi

-Şehitliğe çelenk sunumu

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Kur'an-ı Kerim okunması ve dua

-Şehit mezarlarına karanfil bırakılması

-Polis şehitliği ve 15 Temmuz şehitliğinin ziyaret edilmesi

-Protokolün ellerini kalplerinin üzerine koyarak vedalaşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı

Karaman ve Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle törenler düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenlenen törenlerde anıta çelenk konulup, şehitler için dualar edildi.

Karaman'da ise Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Fahri Meral ile yine az sayıda protokol üyesi, gazi ve şehit yakınları katıldı. Anıta çelenk konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Aksaray'da şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali Mantı ve az sayıda protokol üyesi, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlerin mezarları ziyaret edilip, dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması

Törenden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

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HDP önündeki eylemde 198'inci gün; aile sayısı 132 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 198'inci günde, 2016'da kaçırılan oğulları Atilla (21) için Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çiftiyle 132 oldu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde Mehmet Akar, ortaya çıktı. Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

PKK'DAN KAÇAN OĞULLARI, İKİNCİ DEFA KAÇIRILDI

2016 yılında terör örgütü PKK tarafından 2 kez kaçırılan oğulları Atilla için Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çifti, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Baba Şemsettin Özcan, oğlu kaçırıldıktan 6 ay sonra güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bir süre sonra yine PKK tarafından kaçırılarak Yüksekova'ya götürüldüğünü söyledi. Özcan, o tarihten bu yana oğlundan bir daha haber alamadığını ifade ederek, "Kendi çocuklarını neden göndermiyorlar, gelip bizim çocuklarımızı kaçırıyorlar. Biz devletiz diyorlar, bizim devletimiz Türkiye'dir" dedi.

Acılı anne Şahinaz Özcan da oğlunu geri istediğini belirterek evladını alana kadar oturma eylemini sürdüreceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası önü

Ailelerin bekleyişi

Şemsettin Özcan ile röp

Şahinaz Özcan ile röp

Genel ve detay görüntüler

HABER: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Bodrum'da park halindeki iki otobüs alev alev yandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir tur şirketine ait park halindeki iki otobüste yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüslerde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Gümbet Mahallesi Severcan Caddesi'ndeki park alanında duran plakaları sökülmüş, iki otobüste, bugün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere su sıkarak müdahale etti. Zaman zaman patlamaların da yaşanması nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekibi de tedbir amacıyla olay yerinde hazır bekletildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çaba sonucu alevleri söndürürken, her iki otobüste büyük çapta maddi hasar oluştu. Yanan otobüslerin bir tur şirketine ait olduğu, bir süre önce trafikten çekildiği ve uzun süredir bölgede terk edilmiş vaziyette bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan otobüslerin görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Siverek'te sağanak ve dolu; 30 büyükbaş telef oldu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Su basan bir ahırdaki 30 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Siverek'te dün gece sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden bastıran yağışla birlikte bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Fırat Mahallesi'nde de Mustafa Özoruç'a ait ahır sel sularıyla doldu. Su baskınında 50 büyükbaş hayvandan 30'u telef oldu. Hayvanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ozoruç, "Ahırımda 50 tane büyükbaş hayvan vardı. Su basınca hayvanları kurtarmaya çalıştım. Kendi imkanlarımla 20 hayvanı kurtardım ama gerisi yükselen suların altında kalarak telef oldu" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri de gece boyunca ilçe merkezi ile mahallelerde ev ve işyerlerini basan suları tahliye için çaba sarf etti. Dolu yağışı sırasında da bazı vatandaşlar, otomobillerinin üzerlerine battaniye örttü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dolu yaşı ve şimşeklerin çakılması

Yaşanan sel

Telef olan hayvanlar

Çalışan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA

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Diyarbakır'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddeler göle döndü, alt geçitleri su bastı. Şehitlik Caddesi'nin bir bölümü, kanalizasyon borusu patlayınca geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yağış nedeniyle bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Yağışın etkili olduğu merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Caddesi'nin bir bölümü, kanalizasyon borusu patlayınca trafiğe kapatıldı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yağışın Perşembe günü de etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin çalışması

Trafiğe kapatılan cadde

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi

RİZELİ şair Necmettin Er, koronavirüse karşı atma türkü besteledi. Şairin türküsü sosyal medyada ilgi gördü.

Rizeli şair Necmettin Er, koronavirüse karşı türkü besteledi. Şairin kemençe eşliğinde seslendirdiği türkü, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Güncel olay ve gelişmelere türkü bestelemeye meraklı olduğunu anlatan Er, "Koronavirüs'e karşı da türkü besteledim. Bunu seslendirip sosyal medyada paylaştım. Koronavirüs'e insanları türkü ile dikkatli olmaya davet ettim" dedi.

Şair Necmettin Er'in türküsünün dizeleri şöyle:

İçin Rize çayını virüs bulaşmaz size/ Gülsek mi, ağlasak mı bu bizim halimize/ Çin'den çıktı yola dünyayı dolaşıyı/ Korona virüsüne Türkiye alişiyi/ Yürekten selamlaşın, el ele tutuşmayın/ Koronavirüsüne sakın ha bulaşmayın/ Yiyin Anzer balını dünyaya duyuralım/ Kaplıcaya girelim virüsten korunalım/ Koronavirüsüyle kaldık karşı karşıya/ Kokuyorum köyümden ben gitmeye çarşıya/ Virüs virüs deyip de fırsatçılık yapmayın/ Sakın ha lokmanıza haram lokma katmayın/ Dünyayı komple sardı bu virüs felaketi/ Yaradanım korusun bu güzel memleketi/ Bu nasıl bir virüstür dünyayı çektik ezap/ Evlere hapis olduk her şeye olduk hasret

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Türkünün seslendirilmesi

Şair ile röp.

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE