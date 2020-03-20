DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Teröristlerin tuzakladığı EYP imha edildi

SİİRT'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Mart günü, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan EYP tespit edildi. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak, imha etti.

Görüntü Dökümü

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Operasyonun yapıldı bölge

El yapımı bombanın imhası

Genel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

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Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 30'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli, gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde ise 387 gram metamfetamin, 293 gram eroin ve 72 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9'u ise serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

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Drone çekimi polislerin emniyetten çıkışı

Polislerin eve girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN, Kamera: ŞIRNAK,

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Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

IRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 taraflı geçişe kapatıldı. Sınır kapısında, uzun araç kuyruğu oluşurken, TIR parkında bekleyen sürücülerin ise taşıdıkları yükleri Irak'a ulaştırma girişimleri sürüyor. Türk şoförler, araçlarını, Irak'ın Halil İbrahim Gümrüğü ile Habur Sınır Kapısı arasındaki köprünün sınır çizgisine götürüp, Irak'tan gelen şoförlere teslim ediyor. Türk şoförler geri dönerken, Iraklı şoförler ise aracı ülkesine götürüyor. Irak'tan gelen araçlar da gümrük sahasında dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra yurda giriş yapabiliyor.

4 bin aracın bulunduğu Habur Sınır Kapısı'ndan günde yaklaşık 500 aracın Irak'a giriş yaptığı öğrenilirken, TIR parkında bekleyen şoförler ise koronavirüs nedeniyle önlemler aldıklarını söyledi.

İstanbul'dan Irak'ın Zaho kentine yük taşıdığını söyleyen TIR şoförü Yusuf Polat, "Buraya ilk gelişimiz. Irak'a gitmesi gereken aracımızı sınır çizgisine götürüp, başka bir şoföre teslim edeceğiz. Geri dönüşümüz ne zaman olur onu bilmiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Tır kuyruğu

Şoförlerden detaylar

Röportajlar

Şoförlerin çay içmesi

Şoförlerin kolonya ikramı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Japon genç, Denizli'de öğrendiği zeybeği ülkesinde tanıtıyor

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun düzenlediği kurslara katılarak zeybek oyunlarını öğrenen Taito Takasaki, Türk kültürünü ülkesi Japonya'da tanıtıyor.

Türk halk oyunlarını öğrenmek için geçen yıl Denizli'ye gelen Japon Taito Takasaki'nin kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği sürpriz video görenleri gururlandırdı. Japonya'nın Kyato şehrinden Türkiye'nin çeşitli bölgelerine giderek geleneksel halk oyunlarını öğrenen Japon Taito Takasaki, bu seferki durağı ise Denizli'ye geldi. Geçen yıl Denizli'ye gelen Takasaki, zeybek yöresi halk oyunlarını öğrenmek istediğini belirterek Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na başvurdu. Takasaki, burada 1 hafta kurs aldı. Ülkesinde tıp eğitimi alan Japon gence, Tavas zeybeği, İbrahim Usta zeybeği, Gireniz Ören zeybeği ve Kütahya zeybeği eğitimleri verildi.

JAPON EFELER

Eğitimin ardından ülkesine dönen Taito Takasaki, oradaki Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına da zeybek oyunlarını öğretti. Takasaki ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip, kısa bir zeybek gösterisi sahneledi. Takasaki, bu gösterinin görüntülerini de Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne kısa süre önce ulaşan sürpriz video izleyenleri duygulandırırken, aynı zamanda gururlandırdı.

EFE KÜLTÜRÜ JAPONYA'DA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzmirlioğlu, Japonya'da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, "Geçtiğimiz hafta Taito Takasaki bana bir video gönderdi. Takasaki ve arkadaşları çok güzel zeybek oynamış, gururlandık. Yaptığımız işin karşılığını aldık. Türk kültürüne aşık birinin gelip bizden bu oyunları öğrenmesi ve ülkesinde bunları yayması bizim için çok değerli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Japon gençlerin zeybek oynaması

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun halk oyunu oynaması

Antrenör Mehmet İzmirlioğlu'nun konuşması

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi

ADIYAMAN'da, çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya gelen kuzu bir gün yaşayabildi.

Fatih Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Mahmut Akar'a ait koyun çarşamba günü doğum sırasında öldü. Görevliler tarafından anne karnından alınan kuzu ise çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya geldi. Biberon ile beslenen kuzu da bir gün sonra öldü. Kuzu, çiftlik çalışanları tarafından gömüldü.

Mahmut Yakar, "Koyunumuzun biri doğum esnasında ölünce kuzunun yaşadığını anlayıp karnını açtık. Anne karnında çift başlı bir kuzu olduğunu gördüğümüzde çok şaşırdık. İlk defa vücudu tek, boyun tek, kafası çift, 3 kulağı olan, kuzuyu gördüm. Bir gün yaşadı öldü, biz de gömdük. Çocukluğumdan bu yana besicilik yapıyorum, ilk defa böyle bir durumla karıştım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çiftlikteki çift başlı kuzu

Çift başlı kuzuya biberonla süt içirilmesi

Çift başlı buzağının ölmüş hali

Besici Mahmut Yakar ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)

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Lastiği patlayan TIR alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lastiği patlayan TIR alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.

Olay saat 10.30 sıralarında, D-130 Karayolu Gonca Rampası mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan aldığı pet şişe suları Balıkesir'e götüren Ramazan Budak idaresindeki 10 ED 911 plakalı TIR'ın dorsesinin lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. Ramazan Budak dorseden yükselen dumanları görünce aracı yolun sağ şeridinde durdurdu. Aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Gölcük İtfaiye Amirliği ve Donanma Komutanlığı'nın itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan dorseyi söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında Yalova istikameti ulaşıma kapanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Ramazan Budak, "Sakarya'dan aldığım suları Balıkesir'e götürüyordum. Bir patlama sesi duydum, sonra aracın dorsesi yandı." dedi.

Aracın yoldan çekilmesi için çalışma başlatılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Söndürme çalışmalarından görüntü

TIR sürücünün görüntüsü ve konuşması

İtfaiye ekiplerinin çalışması ve detaylar

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),