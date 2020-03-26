DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

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6 saat önce

6HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyorDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 206'ncı günde de sürdürüyor.

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HDP önündeki eylemde 206'ncı gün; aileler sosyal mesafe kuralına göre oturuyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 206'ncı günde de sürdürüyor. Eylemde aileler; koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyarken, bazılarının ise maske taktığı görüldü.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE OTURDULAR

Eyleme katılan anne ve babaların, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Eylemci anne ve babaların arlarında yaklaşık birer metre mesafe olduğu gözlendi. Bu arada, belediye ekiplerinin de çadırı düzenli olarak dezenfekte ettiği ifade edildi.

'KIZIM NEREDEYSEN DÖN GEL'

Bursa'dan gelip, oturma eylemine katılan Türkan Mutlu, 2014 yılında kaybolan kızı Şeyma'ya (23) teslim olması için çağrıda bulundu. 6 yıldır kızının hasretiyle yaşadığını anlatan Mutlu, "Kızım 6 sene oldu gideli. Ben kızımı istiyorum. Şeyma, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel dön. Biz seni bekliyoruz. Tek bu eylemde değil, 6 senedir senin peşindeyim. Başvurmadığım yer kalmadı. Kızım gel, ben seni bekliyorum. Sen benim sadece evladım değil, arkadaşım, yoldaşımdın, dert ortağımdın. Sen o günleri nasıl unuttun, beni bırakıp gittin. Kızım gel, ben seni bekliyorum. Biz ailece perişanız. Sen gittin gideli henüz toparlanmış değiliz. Başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Allah rızası için eğer beni görüyorsan, eğer beni duyuyorsan dön gel. 6 yıl oldu, senin peşinden gelmekten çok yoruldum. Kapımız sana açık, ailece seni bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Türkan Mutlu'nun konuşması

Kızının fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Eskişehir tren garında koronavirüse 'termal kameralı' önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tren garına termal kamera kuruldu. Yolculuk yapmak için gara giriş çıkış yapanlar termal kameralardan ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.

TCDD Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle garlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurmaya başladı. Alınan tedbirler kapsamında Eskişehir tren garına kurulan termal kamera ile garda giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Yolculuk yapmak için gelenler X-Ray taramasından geçirildikten sonra termal kamera sayesinde ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın standart tedbirleri kapsamında ateşleri 37,5'in üzerinde çıkanlar garda oluşturulan karantina odasına alınarak sağlık ekiplerine bilgi veriliyor.

Yüksek ateşi bulunan yolcular daha sonra sağlık kuruluşlarında detaylı sağlık taramasından geçirilerek koronavirüs olup olmadığına bakılıyor. Trenden inen yolcular ise ilk alanda önce ateş ölçer cihazıyla kontrolden geçiyor. Gar çalışanları da sağlık tedbirleri kapsamında korucuyu yüz maskesi ve eldivenlerle görevlerini sürdürüyor. Trenlerde de sürekli olarak koronavirüse karşı ilaçlama yapılıyor.

YOLCU SAYISI YÜZDE 90 AZALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkması sınırlandırılmasının ardından şehirlerarası yolculuklarda azaldı. Koronavirüs öncesinde dolu olan seferlerde yolcu sayıları neredeyse yüzde 90 oranın düşüş yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Eskişehir tren garı

-Kurulan termal kamera

-İzlendiği bilgisayar ekranı

-Gelen yolcular

-Termal kamera önünde duran yolcular

-Gardaki trenler

-Tren vagonu

-Gelen trenler

-İnen yolcular

-Ateş ölçer cihazıyla yolcu kontrolü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtılıp, bilgilendirme çalışması yapılıyor.

İdlib kenti kırsalında sivillerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından afiş asımı, broşür dağıtımı ve uzman hekimler tarafından verilen seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Sivillerin yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Opr. Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, "İdlib'deki birçok kamp derme-çatma vaziyette bulunduğu için buralarda salgın hastalıklara karşı ciddi önlem alınması gerekiyor. Bu nedenle tüm kampları ve merkezi yerleşimleri gezip, halka broşür dağıtıp, bilgilendirme seminerleri düzenleniyoruz. Yine sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara da koronavirüse karşı alınacak önlemlerin yer aldığı afişler asıyoruz"' dedi.

Sivillere hijyen kiti dağıtımlarının da sürdüğünü belirten Tlass şunları söyledi:

"Ekiplerimiz, maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerini Suriye içerisinde dağıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampları, okul ve hastane gibi yerleri de dezenfekte etmek için çalışmalara başladık. İHH olarak son 1 hafta içerisinde Suriye'deki 40 bin sivili yeni tip koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirdik.ö

Görüntü Dökümü

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-İHH ekiplerinin broşür dağıtımı

-Bilgilendirme semineri

-Afiş asılması

-Detaylar

SÜRE: 01'23" BOYUT: 155 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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Otobüs şoförüne, fazla yolcu cezası

AKSARAY'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı 'kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma' genelgesinin ihlal edildiği belirlenerek, sürücü Ahmet Çetin'e, 392 para cezası kesildi. İstanbul'dan Gaziantep'e gitmek için yola çıkan otobüsteki 29 yolcudan 5'i otogarda indirildi. Yolcuların seyahatlerine başka bir otobüsle devam edecekleri bildirildi.

Aksaray Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişinde İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbiri kapsamında, kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma genelgesi doğrultusunda yolcu otobüslerinde denetleme yaptı. Durdurulan otobüslerde yolcu sayılarıyla birlikte 65 yaş ve üstü yolcu olup olmadığı kontrol edildi.

İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan otobüste ise 29 yolcunun bulunduğu, yüzde 50 kapasite şartının 5 yolcuyla aşıldığı belirlendi. Bunun üzerine otobüs şoförü Ahmet Çetin'e (32), Kabahatler Kanununa göre 392 lira para cezası uygulandı. Fazla olan 5 yolcu ise otogarda indirildi. Yolcuların, başka otobüsle yola devam edecekleri belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin ceza kesmesi

-Otobüs şoförü Ahmet Çetin'in polislere tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:   ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Kayra'nın ABD'deki tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı

BURSA'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın (12), ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Kayra ve ailesi Türkiye'ye gönderildi.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Amerika'nın Boston eyaletindeki Kayra'nın tedavisi ise koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi uçakla İstanbul'a gönderildi. Kayra ve ailesi, Bursa'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

'TEDBİR AMAÇLI TABURCU ETTİLER'

Kayra'nın anneannesi Meral Güneş ise, "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra'nın tedavi gördüğü Amerika'daki hastanede koronavirüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul'a geliyor. Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra'ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Sokaktaki el dezenfektanlarına zarar veren çocuklar, serbest

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, belediye tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sokaklara konulan el dezenfektan cihazlarına zarar veren 5 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yakalanan ve 18 yaşından küçük olan şüpheliler, özür dileyip, pişman olduklarını dile getirdikten sonra serbest bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi için halkın yoğun olduğu 12 ayrı noktaya dezenfekten cihazları koydu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği dezenfekte cihazlarını doldurmaya giden görevliler, İstasyon Caddesi üzerindeki cihazların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Lüleburgaz Belediyesi, dezenfektanları zarar vererek,alan  kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dezenfektanların yerine yenileri konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları alıp zarar veren bir 5 kişilik grup  İstanbul Caddesi'nde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Grubun güvenlik kamerası görüntülerinde ellerini dezenfekte ettikten sonra zarar verdiği ve birini de alıp götürdükleri görüldü. El dezenfekte makinelerine zarar verildiğini gören vatandaşlar tepki gösterdi.  Vatandaşlar,

"Şu anda zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Herkes evde kalıp büyüklerine yardım etmesi gerekirken, çarşıya konulmuş dezenfekten malzemelerini kırmak büyük bir terbiyesizliktir. Halk olarak böyle şeyleri tasvip etmiyoruz" dedi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, cihazları zarar verip, birini alan 5 kişi yakaladı. Yaşları 18'den küçük şüpheliler, yaptıklarından pişman olduklarını dile getirip, özür diledi. Polis, uyardığı yaşı küçük şüphelileri serbest bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocukların dezenfektanlara zarar vermesi(güvenlik kamerası)

-Çocukların aleti alması ve ayrılması(güvenlik kamerası)

-Dezenfektanı kullanan vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp.

-Sokaklar ve dezenfektanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

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Motosikletliye çarpıp böyle sürükledi

ANTALYA'da motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, önceki gece saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle bulvar üzerinde seyir halinde bulunan B.K (20), tali yolda seyreden Osman İlhan Zorbas'ın (32) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada otomobil motosikleti önüne alarak sürükledi. Kafasını önce kaldırıma daha sonra trafik uyarı levhasına çarpan motosiklet sürecüsü Zorbas, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, anbean güvenlik kameralarına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma balattı.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan Zorbas'ın cenazesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü B.K ile polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerasında sürücünün motosiklete çarpıp, sürüklemesi

Aracın trafik bilgi tabelasına çarpması

Ölen Osman ilhan Zorbas'ın opak fotoğrafı

18 MB/// 00.09"

HABER- Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA,


Halkların Demokratik Partisi, Koronavirüs, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:51 Kaynak: DHA

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