DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika
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DHA YURT BÜLTENİ-6

6 saat önce

Polis yakacağı biten çifte odun götürdü AĞRI'da polis, koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve yakacakları biten çifte odun götürdü.

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Polis yakacağı biten çifte odun götürdü

AĞRI'da polis, koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan ve yakacakları biten çifte odun götürdü.

Merkez Alpaslan Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan yardım istedi. Eve polis ekipleri yönlendirildi. Daşdemir çifti, polislere yakacağının bittiğini söyledi. Polisler, 5 çuval odun alıp, çifti teslim etti. Odunlarını alan Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti.

Havaların soğuk olduğunu ve soba yakmadan içeride duramadıklarını söyleyen Taceddin Daşdemir, "Allah devlete zeval vermesin. Hastalık nedeniyle uzmanların uyarıları üzerine evden dışarı çıkmıyoruz. Odunumuz bitince polisten yardım istedik. Onlar da hemen alıp getirdiler. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis, Daşdemir'in evine gitmesi

-Taceddin Daşdemir'in polisten odun istemesi

-Polisin oduncuya gitmesi ve adığı odunları araca yüklemesi

-Polis aldığı odunları Deşdemir ailesinin evine taşıması

-Polisin evden ayrılışı ve evin hanımının dua etmesi

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Tekirdağ'da 2 işletmeye 'sahte dezenfektan' baskını: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada arama yaptı. İş yeri ile fabrikada üretilen 25 ton sahte dezenfektan, dolum yapılması için hazırlanan boş şişeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, üretim izni olmayıp, sahte ürün piyasaya süren firma ve iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde fırın olarak bilinen iş yeri ile fabrikada, sahte dezenfektan ürünleri üretildiği belirlendi. Jandarma ekipleri, vergi memurları, gümrük kaçakçılık ekipleri ve sağlık ekipleri ile birlikte baskın düzenledi. İş yeri ile fabrikada üretilen 25 ton sahte dezenfektan, 1500 litre satışa hazır sahte dezenfektan, dolum yapılması için hazırlanan 150 boş şişe, çok sayıda etiket ile sahte el jelleri ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 5 kişi de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fırında ele geçirilen malzemeler

-Makinelerden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Aramalardan görüntü

-Malzemelerden görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Uşak'ta otobüs seferleri durdu, firmalar kepenk indirdi

UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal edip, kepenk kapattı. Otogarda sadece ilçelere ulaşım sağlayan otobüs firmaları hizmet veriyor.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun önerisi üzerine alınan kararla şehirler arası yolculuklar Valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibari ile firmalar seferlerini durdurdu. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs biletlerini dün saat 17.00'den önceye alırken, 17.00'dan sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek Valilik iznini beklemek zorunda kaldı. Mahalle bekçileri, Uşak Otogarı'nda devriye görevi yaparak seyahat firmalarını denetledi. Dün akşam otogara gelen Sinan Sepetçi (24), "Uşak'ta üniversite öğrenciyim. İstanbul'a, memleketime gideceğim. Ancak hiç otobüs yok. Dışarda kaldım. Şehirler arası yolculuğun kısıtlanacağından bilgim yoktu. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.

Vatandaşların evlerinden çıkmayarak en iyisini yaptığını söyleyen, bir seyahat firmasının servis aracı şoförü Cengiz Gültay, "İşlerimiz bıçak gibi kesildi. Kimse dışarı çıkmıyor. Sadece şehirler arası valiliğin izin verdiği seferler yapılabiliyor. İlçelere ise otobüs seferi devam ediyor. Biz kendimizce gereken önlemleri aldık, servis araçlarımızı ilaçlıyoruz. Yolculara kolonya ikram ediyoruz. Kendimiz maske ve eldiven takıp çalışıyoruz. Mecburi servis saatimiz var, yolcuların mağdur olmaması için bekliyoruz. Bir, iki kişi de olsa servis hizmetini veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boş otobüs terminalinden görüntüler

-Kapalı otobüs firması yazıhanelerinden görüntü

-Otobüs terminalindeki park halindeki otobüslerden görüntü

-Gece bekçilerinin otobüs terminalini denetlemesinden görüntü

-Üniversite öğrencisi Sinan Sepetçi ile röp.

-Servis Şoförü Cengiz Gültay ile röp.

-Cengiz Gültay'ın servis aracına binip, çalıştırmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Ercişli 2 kardeşe, uzaktan eğitim için kaymakamdan televizyon

VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yardım ederek televizyon hediye etti.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler devam ediyor. Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin ardından, evde kalan öğrenciler için televizyon ve internet aracılığıyla uzaktan eğitime başlandı. İnşaat işçisi, 4 çocuk babası Muhsin Aksak ise evlerinde televizyon olmadığı için çocuklarının eğitimden uzak kalması üzerine Erciş Kaymakamlığı'ndan yardım istedi. Baba Aksak, çocuklarının evde televizyon olmadığı için bazen komşularına giderek derslerini takip etmeye çalıştıklarını, bu durumun onlar için çok zor olduğunu söyledi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, Muhsin Aksak'ın durumu iletmesinin ardından gerekli talimatları vererek, aileye bir televizyon hediye etti.

2 kardeş, evlerine kurulan televizyonun mutluluğunu yaşarken, baba Muhsin Aksak ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ederek, büyük bir sıkıntıdan kurtulduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Televizyonun eve getirlip kurulumu

-Öğrencilerin televizyon karşısında eğitimi

-Muhsin Aksak ile röportaj

-Öğrenci, Berat Aksak'ın konuşması

-Genel Detaylar

Haber-Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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Isparta'daki umrecilerin karantina süreci 30 Mart'ta bitiyor

SUUDİ Arabistan'daki umre ziyaretleri sonrası yurda dönen ve Isparta'da KYK'ya ait yurtta 14 günlük karantinaya alınan 586 kişinin karantina süresi 30 Mart'ta doluyor. Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, olağanüstü toplanarak umreciler hakkında bazı kararlar aldı.

Umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen ve karantina altına alınmak üzere önce Sivas'a yönlendirilen Umre kafilesi, hava şartlarının kötü olması nedeniyle Isparta'ya getirildi. 16 Mart tarihinde 3 ayrı uçakla gelen 586 umreci, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Umrecilerin 14 günlük zorunlu karantina süresi 30 Mart tarihinde sona erecek.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak karantina altındaki umreciler hakkında bazı kararlar aldı. Alınan kararda kesin tanı konulan ve hastanede tedavi edilen umrecilerin yurda getirilmeden evlerine naklinin sağlanması, kesin tanı konulan hastalarla yurtta aynı odada kalan varsa bu kişilerin hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün yurtta karantinaya tabi tutulması, bu gibi vakaya tabi olmayan karantina süresi dolmuş umrecilerin ise evlerine gönderilmesine karar verildi. Alınan kararda hala ateşi çıkan umreciler olduğu, bu kimselerin takipte kalacağı da ifade edildi.

AYRILMADAN ÖNCE KORONAVİRÜS TESTİ

İl Hıfzıssıhha Kurulu, evlerine gönderilecek umrecilere Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu karar gereği koronavirüs testi (PCR) yapılacağını duyurdu. Aynı kararda test sonuçları negatif dahi çıksa, umrecilerin hijyen kurallarına uygun ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde toplu taşıma araçları ile yaşadıkları yerlere nakledilmesi kararlaştırıldı.

EVLERDE DE 14 GÜN KARANTİNA

Isparta Valiliği, umrecilerin sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması için gidecekleri noktaya kadar yol güzergahında bulunan valilik ve kaymakamlıkların uyarılmasına karar verdi. Ayrıca, umrecilerin evlerinde de 14 gün süreyle karantina altında bulunması için gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı. Bu konuda gerekli irtibatın valilik ve kaymakamlıklarla sağlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-ARŞİV

HABER-Nurettin ARKAN/ISPARTA,


Koronavirüs, Polis, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:23 Kaynak: DHA

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