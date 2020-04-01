DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Konya Beyşehir'deki 1 mahallede koronavirüs şüphesi

KONYA'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, koronavirüs şüphesiyle bu sabah önlem amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleli sokağa çıkarılmazken, sağlık görevlileri ise sağlık taramasına başladı.

Beyşehir'in yaklaşık 1500 nüfusu olan, eskiden köy statüsündeki Esence Mahallesi'nde, başka kentte yaşayıp, yerleşim yerine dönen kişinin 'Kovid-19' test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine bu sabah önlem amacıyla jandarma ekipleri, mahalleye gelip, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık görevlileri ise dışarı çıkarılmayan mahalleliye yönelik sağlık taramasına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mahallede karantina uygulanıp, uygulanmayacağına karar verilecek.

Görüntü Dökümü

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Jandaramın önlem alması

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))

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Şanlıurfa'da sel; mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

ŞANLIURFA'da, dün gece etkili olan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde dün gece aniden başlayan sağanak, kırsal bölgelerde sele neden oldu. Selin yaşandığı mahallede oturanlar evlerine dolan su nedeniyle dışarı çıkamadı. Mahsur kalanlar, jandarma ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, göle dönen evlerinde mahsur kalan 12 kişiyi botlarla kurtardı. Aşırı yağışlardan dolayı çevredeki ekili alanlar zarar görürken, Hamurkesen Mahallesi'nde yaşayanlar her yağış sonrasında evlerini su bastığını ifade ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise tıkanan kalanizasyon nedeniyle göle dönen caddede sular içinde kalan bir servis minibüsü de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sular altında kalan Hamurkesen Mahallesi

İtfaiye ekipleri botla mahsur kalanları evden çıkarması

Sular altında kalan ekili alanlar

Mahsur kalan vatandaşların açıklaması

İtfaiye ekiplerince kuratılan servis minibüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Otomobil bariyerlere saplandı: 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplanırken, arkadan gelen otomobil kaza yapan araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Demir idaresindeki 16 KRG 50 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin motor kısmına girdi. İsmet Yazar idaresindeki 34 VAU 30 plakalı otomobil ise kaza yapan araca arkadan çarptı. Kazada bariyere saplanan otomobilde bulunan Esma Demir ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Yazar yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi hasar gören araçta sıkışan İsmet Yazar'ı kurtardı. Yaralanan sürücü İsmet Yazar ile Esma Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sıkışan sürücünün kurtarılma görüntüsü

Polis ekiplerinin aracın kapısını açmaya çalışırken görüntüsü

Sıkışan sürücünün kurtarılması ve sıkıştığı yerden çıkarılması

Bariyerlere saplanan aracın içinden çıkan yaralının görüntüsü

Bariyerlerin kesilme görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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İslahiye'de, semt pazarına gelenlerin ateşi ölçüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pazar yerine girişlerde, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ateşleri ölçüldü. Polisler de alışveriş yapanları megofonla sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Koronvirüs salgını sonrası İslahiye'de kurulan pazar alanında tedbirler artırıldı. Dezenfekte edilen pazar alanına gelenlerin, giriş noktasında polisler tarafından ateşleri ölçüldü. Ateşi olmayanların pazara girmelerine izin verilmedi.

Ürünlere temasa izin verilmeyen pazarda, koruyucu tulum giyen polisler, megafonlarla vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzay çatılı pazar yeri

Polisin ateş ölçmesi ve kimlik kontrolü

Zabıtanın şerit çekmesi

Zabıta memuru ile röp

Polis,el megofonuyla uyarı anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Tekirdağ' girişinde, 'yüksek ateş' kontrolü

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde koronavirüs önlemleri kapsamında 'yüksek ateş' kontrolü yaptı. Kontrollerde 37,5 ve üzerinde ateşi olanlar,sağlık ekiplerince ambulansta detaylı kontrolden geçirildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri İstanbul-Çanakkale karayolu üzerinde çift taraflı koronavis tedbirleri kapsamında sıkı kontroller yaptı. Araçlarda bulunanlara 'yüksek ateş' kontrolü yapılırken, ateşi yüksek çıkanlar sağlık ekiplerince ambulansta yeniden kontrol edildi. Araçlarda el dezenfektanı ve kolonya olup olmadığını kontrol eden jandarma, sürücü ve yolculara koronavirüsle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Sürücü ve yolculara mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, yeni tip koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.Kontroller sırasında karayoluna araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karayolundaki araç kuyruğundan detay

Sürücü ve yolculara ateş ölçümü yapılması

Ateşi yüksek çıkarlarına ambulansa alınması

-Ambulans ve sağlık ekiplerinden detay

-Sürücü ve yolcuların sağlık ekiplerince kontrolü

-Karayolu uygulamasından genel detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -

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Öğrencilerine kendi kurduğu sistemle uzaktan eğitim veriyor

Antalya'nın Demre ilçesinde ücretli öğretmen Atila Kocakaya (45), koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildikten sonra, kendi imkanlarıyla öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye başladı. Bakanlığın düzenlediği eğitimlere ek olarak öğrencilerine haftanın 6 günü 2 saatlik ücretsiz dersler veren Atila Kocakaya, "Şu an herhangi bir ücret almadığım halde, öğrencilerimin derslerden uzak kalmasına vicdanım elvermedi. Bakanlığımızın öğrencilere verdiği derslere ek olarak sınıfımıza ait olan uzaktan eğitim sistemini kurdum" dedi.

Demre'ye bağlı Çevreli Mahallesi'nde eğitim öğretim yapan Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak görev yapan Atila Kocakaya, 11 yıl özel eğitim kurumlarında çalıştı. Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda son 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Atila Kocakaya, koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilince, 3A sınıfındaki öğrencilerini bırakmadı. 14 yıllık eğitimci Atila Kocakaya, kendi evine kurduğu sistemle öğrencilerine haftanın 5 günü, internet üzerinden günde 2 saat ücretsiz ders vermeye başladı.

DERSLER 40 DAKİKA

Finike ilçesinde oturan Atila Kocakaya'nın derslerine evinde internet bulunan 23 öğrencisinden 17'si takip edebiliyor. 17 öğrenci Demre'ye bağlı Çevreli, Üçağız ve Kapaklı mahallelerinden derslere internet ortamından bağlantı yapıyor. Pazartesi 2 saat matematik, salı 2 saat hayat bilgisi, çarşamba 2 saat Türkçe, perşembe 2 saat fen bilimleri ve cuma 2 saat İngilizce dersi veren Atila Kocakaya, ders sürelerini 40 dakika olarak belirledi. Kocakaya, cumartesi günleri de öğrencilerin isteği doğrultusunda ders veriyor.

ÖĞRENCİLER DE MEMNUN

Öğrenci Elvan Dulluç, "Öğretmenin kurduğu sistemle ders işlemek çok güzel. Bize bu imkanı sağlayan öğretmenimize teşekkür ederiz" dedi.

Öğrencilerden Recep Aksu, "Koronavirüs tehlikesi nedeniyle okulumuz kapandı. Biz de derslerimizi öğretmenimizin kurduğu uzaktan eğitim sitemiyle işliyoruz. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

'VİCDANIM ELVERMEDİ'

Öğretmen Atila Kocakaya da şöyle dedi:

"Çevreli Bozoğlu- Tarkun İlkokulu'nda ücretli öğretmen olarak çalışıyorum. Şu an herhangi bir ücret almadığım halde, öğrencilerimin derslerden uzak kalmasına vicdanım elvermedi. Bakanlığımızın öğrencilere verdiği derslere ek olarak sınıfımıza ait olan uzaktan eğitim sistemini kurdum. Haftanın 6 günü öğrencilerime ders veriyorum. Derslere sınıfımızda internet olanağı olan 23 öğrenciden 17'si katılıyor. Öğrencilerim bu işten çok mutlu, ben de uzaktan da olsa öğrencilerimle buluştuğum için çok mutluyum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmen Atila Kocakaya bilgisayardaki sistemi kurarken

Değişik derslerde karşılıklı çalışmalar

Öğretmenden, ekrandan ve öğrencilerden görüntüler

Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Siverek'te, düzenli ders çalışan öğrenciler ödüllendirildi

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EBA sistemi üzerinden derslerini düzenli takip eden ve sosyal medyadan fotoğraf gönderen öğrencileri ödüllendirdi.

Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla milli eğitim bakanlığı tarafından yurt genelinde eğitim-öğretime ara verilerek, uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte öğrenciler eğitimlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam ediyor, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri uzaktan eğitime teşvik amacıyla hediye yollama uygulamasına başladı. Okul müdürlükleri aracılığıyla öğrencilerin ders takiplerini inceleyen milli eğitim müdürlüğü çeşitli hediyeleri kendi elleriyle paketleyip, dezenfekte ettikten sonra derslerini çalışan öğrencileri ziyaret ederek verdi. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler, karşılarında müdürlerini ve hediyeleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pekentlerin hazırlanması

Hediye paketleri dezenfekte edilirken

Öğrencileri ziyaret eden yetkililer

Hediye paketi alan öğrenciler

Öğrencilerin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/ SİVEREK, ŞANLIURFA

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Besni Sanayi Sitesi bir hafta kapatıldı

ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, koronavirüs nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi tedbir amaçlı bir hafta kapatıldı.

Türkiye'de etkisini sürdüren koronavirüsü nedeniyle Besni Küçük Sanayi Sitesinde 260 esnaf bir hafta geçici olarak işyerlerini kapattı. Sanayi esnafları, virüs nedeniyle sitede bulunan işyerlerini hem kendi sağlıkları, hem de halk sağlığı için kapattıkları belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Besni Küçük Sanayi Sitesi

Sanayiye giriş çıkışların kapatılması

- Güvenlik görevlilerinin vatandaşları uyarması

Esnafların açıklaması

Kapalı ve boş işyerleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN

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